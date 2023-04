En résumé Note de l’expert Les Plus Silencieux

Facile à utiliser

Excellent affichage de la qualité de l’air et bonne application

Purificateur d’air sensible Les Moins Léger bruit en fonctionnement

Peu portable

Prix Notre verdict Si vous êtes à la recherche d’un humidificateur d’air, alors voici la solution haut de gamme qu’il vous faut. Il purifie et rafraîchit votre air grâce à des fonctionnalités connectées et de grande qualité. Attention cependant, son léger sifflement lorsqu’il est en route gâche un peu l’expérience…

Prix lors du test

$919.99

Les meilleurs prix : Dyson Purifier Humidify + Cool Formaldehyde

Vendeur Prix Dyson $919.99 Voir offre

Il y a peu d’appareils ménagers plus reconnaissable qu’un ventilateur Dyson au design emblématique. Sans pales, il est disponible sous différentes catégories : chauffage, refroidissement, purification de l’air et humidification. Il propose notamment diverses combinaisons de ces fonctions.

Vous pouvez consulter tous les appareils disponibles sur le site web de Dyson en France. Leur prix commence à 449 € pour un ventilateur purificateur d’air ou encore à 399 € pour un simple ventilateur Cool Tower, et grimpe jusqu’à 799 €.

Nous nous intéressons ici au dernier appareil combiné de traitement de l’air de Dyson : le Purifier Humidifier + Cool Formaldehyde (PH04). Il s’agit d’un ventilateur qui fonctionne à la fois comme purificateur d’air et humidificateur. Comme son nom l’indique, c’est également l’un des rares modèles qui cible et détruit spécifiquement le formaldéhyde, une substance chimique qui se présente à température ambiante sous forme de gaz incolore et inflammable.

Design

Écran couleur

Télécommande et application

Peu portable à cause de l’absence de roulettes et son poids (8,2 kg)

En France, le Purifier Humidifier + Cool Formaldehyde est disponible en blanc et or cuivré. Si vous n’avez jamais vu un ventilateur Dyson en vrai, alors vous ne savez peut-être pas qu’ils varient en taille.

Le modèle que nous avons testé mesure 92,3 cm de haut, avec une base de 31 cm de diamètre. Son encombrement est probablement légèrement inférieur à celui d’un ventilateur sur pied et il n’est pas tout à fait aussi haut. Sa hauteur est idéale pour nous rafraîchir assis sur un canapé.

Néanmoins, il n’est pas aussi compact que le Purifier Hot+Cool Formaldehyde. Bien que les deux appareils aient un design très similaire, le réservoir d’eau transparent situé à la base du nôtre ajoute un peu de hauteur et marque bien la présence d’une fonction en plus.

C’est un appareil qui, en plus d’être assez lourd (8,2 kg), n’a pas de roulettes, alors une fois son emplacement trouvé il ne devrait plus en bouger. Il n’est franchement pas adapté pour être transporté d’une pièce à l’autre.

Emma Rowley / Foundry

L’appareil est vendu avec une télécommande assortie à ses coloris et qui se fixe magnétiquement sur le dessus pour éviter de la perdre.

Emma Rowley / Foundry

À l’avant, on retrouve un écran rond et en couleur. Vous pouvez appuyer sur le bouton “i” de la télécommande pour faire défiler et afficher toutes les mesures possibles. Il s’agit d’une liste extrêmement complète qui indique plusieurs éléments :

Qualité de l’air

PM 2,5 (particules plus petites)

PM10 (particules plus grosses mais toujours inhalables)

HCHO (formaldéhyde)

COV (composés organiques volatils, gaz toxiques et malodorants)

NO2 (dioxyde d’azote, généralement issu des émissions des véhicules)

Température

Taux d’humidité

Tous ces indicateurs sont représentés par un diagramme à quatre couleurs, du vert (bon) au rouge (très mauvais), vous permettant ainsi d’obtenir des informations en un simple coup d’œil. Vous verrez également l’état du filtre et votre signal Wi-Fi.

Emma Rowley / Foundry

Application MyDyson

Le Purificateur Humidifier + Cool Formaldehyde est un appareil connecté que vous pouvez contrôler via l’application MyDyson très bien conçue et facile à utiliser.

Lors de notre test, l’appareil s’est appairé rapidement, sans le moindre problème. Toutefois, notez que cela peut aussi varier selon la puissance de votre signal Wi-Fi.

Sur son interface, vous pourrez visualiser la qualité de l’air et les tendances en la matière. La connexion à votre assistant vocal Alexa, Siri ou Google Home est également enfantine, et cela vous permet ensuite de l’allumer et l’éteindre à l’aide de commandes vocales ou encore d’ajouter des routines.

L’appli contient aussi une mine d’informations sur l’utilisation de votre machine et son dépannage.

Configuration du purificateur d’air Humidify + Cool Formaldehyde

L’installation de l’appareil n’a rien de complexe, il faut d’abord retirer le ruban adhésif avant d’installer les filtres. Pour les moins dégourdis, Dyson propose une vidéo explicative avec toutes les étapes à suivre.

Il y a une petite astuce pour retirer les filtres et le réservoir d’eau, il faut utiliser les deux mains en même temps pour appuyer sur les boutons de chaque côté. Malheureusement, cette difficulté montre que ce produit n’est pas vraiment adapté pour un utilisateur en situation de handicap.

Nous avons ensuite trouvé le réservoir d’eau facile à déplacer, il est bien conçu, avec des roulettes en dessous et une poignée de transport sur le dessus. En revanche, pour ce qui est des couvercles des filtres, ils sont plus difficiles à manipuler surtout quand il s’agit de les fixer ou, au contraire, les détacher.

Utilisation du ventilateur

10 niveaux de vitesse

Puissance d’oscillation

Minuterie

Le ventilateur dispose de 10 vitesses et fonctionne silencieusement. Même au réglage le plus élevé, vous n’entendez que le bruit de l’air qui s’engouffre, aucun son n’est mécanique.

Toutefois, nous avons constaté que l’appareil émettait un bruit lorsqu’il était en fonction. Il est audible lorsque le ventilateur est réglé sur ses positions les plus basses.

Le réglage supérieur est très puissant pour un ventilateur personnel, en partie grâce à la technologie du multiplicateur d’air de Dyson. Cela signifie qu’une plus grande quantité est aspirée par l’arrière et les côtés de l’appareil.

Néanmoins, il est probable que cet air ne soit pas passé par le purificateur, ce qui peut poser problème pour les personnes souffrant de rhume des foins ou d’allergies.

Pour ceux qui ne désirent pas bénéficier de la fonction de refroidissement, il est tout à fait possible de modifier la direction du flux d’air afin qu’il sorte à l’arrière de l’appareil.

Pour ce qui est de son oscillation, elle est bienvenue car elle aide à rafraîchir une zone plus large. Le tout est appuyé par une minuterie allant de 30 minutes à 1, 2, 4 ou 8 heures, ainsi que d’un mode nuit pour atteindre le niveau le plus silencieux et réduire l’intensité de l’affichage.

Le ventilateur dispose aussi d’un mode brise, capable de faire varier le flux d’air pour imiter une brise rafraîchissante.

Utilisation du purificateur d’air

Filtre catalytique (anti-formaldéhyde) n’a jamais besoin d’être remplacé

Coût annuel de 75 € pour changer le filtre HEPA

Moniteur de qualité de l’air sensible

L’élément inhabituel de ce purificateur est le filtre catalytique qui, en plus de ne jamais avoir besoin d’être remplacé, décompose le formaldéhyde présent dans l’air. Cette substance peut venir de la peinture, par exemple, ou si vous utilisez des appareils à combustion ou produits de nettoyage et des cosmétiques.

C’est ici que son excellent écran montre tout son intérêt, car si votre purificateur d’air ne donne pas beaucoup d’informations, lui vous indiquera à quel moment il est important de l’utiliser.

En outre, ce purificateur est équipé d’un filtre HEPA à trois niveaux qui nettoie l’air des COV, des petites particules (PM2,5) et plus grosses (PM10). Il s’agit d’un système de filtrage complet qui devrait éliminer tout ce qui est désagréable dans l’air de votre maison.

Emma Rowley / Foundry

Cependant, il est difficile de mesurer son efficacité par rapport aux purificateurs d’air d’autres marques. La plupart des appareils affichent un taux de purification de l’air (CADR), un système de mesure utilisé par l’ensemble de l’industrie, indiquant le temps nécessaire pour nettoyer une pièce de taille précise de différents types de polluants.

Pourtant, Dyson ne semble pas d’accord avec cette mesure et ne l’utilise pas vraiment, ce qui n’a pas empêché de nous impressionner lors du test.

L’appareil a été installé dans le salon et, après avoir préparé le déjeuner dans la cuisine située de l’autre côté du couloir, l’écran a indiqué une augmentation de la pollution par les PM2,5 dans l’air et a estimé que la qualité comme médiocre.

C’est la première fois qu’un purificateur d’air est assez sensible pour détecter ce changement à une telle distance. Il pourrait aussi repérer une modification due à l’ouverture d’une fenêtre ou à l’usage d’un nettoyant en aérosol dans une autre pièce.

Emma Rowley / Foundry

C’est ici que son excellent écran montre tout son intérêt, car si votre purificateur d’air ne donne pas beaucoup d’informations, lui vous indiquera à quel moment il est important de l’utiliser.

Le seul problème qui se pose ici est que le remplacement du filtre HEPA+Carbone en verre 360° coûte 79 €, ce qui est un peu plus onéreux que ceux de ses concurrents. L’appareil vous indique quand il est temps de le remplacer, mais Dyson vous recommande de le faire tous les ans.

Nous préférerions qu’il soit lavable, mais il est doté d’une couche de carbone pour capter les COV et qui sature au fil du temps, il n’y aura pas d’autre choix que de le remplacer.

Utilisation de l’humidificateur

Facile à utiliser

Mode automatique

Peut être désactivé

Sa fonction d’humidificateur signifie probablement que cet appareil Dyson est plus spécialisé que d’autres modèles de ventilateurs combinés.

Toutefois, si vous ne désirez pas utiliser ce mode en permanence, alors il est possible de le désactiver pour en profiter comme ventilateur et purificateur d’air seulement.

L’humidificateur ne pourrait pas être plus facile à utiliser. Il suffit de remplir le réservoir d’eau et d’appuyer sur son bouton

Si vous avez souvent les fenêtres fermées et le chauffage allumé, vous risquez de souffrir de problèmes de sinus, d’avoir la peau et les lèvres craquelées, ou encore d’avoir beaucoup d’électricité statique, autant de signes que l’air de votre maison est trop sec.

Les estimations du taux d’humidité idéal varient quelque peu, mais il se situe généralement entre 30 et 60 % ou entre 40 et 70 %, selon la source. Dans cette fourchette, vous trouverez un niveau confortable.

Emma Rowley / Foundry

L’humidificateur est on ne peut plus simple à utiliser. Il suffit de remplir le réservoir d’eau et d’appuyer sur son bouton.

Vous pouvez choisir l’humidification automatique ou régler un niveau de 30 à 70 %. Cependant, il s’agit bien d’un humidificateur et non d’un déshumidificateur. Cet appareil ne permet donc pas de réduire le taux d’humidité de votre chambre.

Les premiers modèles de l’humidificateur Dyson ont connu des problèmes avec le cycle de nettoyage en profondeur. Il était donc un peu inquiétant de constater qu’après une seule utilisation, l’appareil ne se mettait pas en marche et demandait immédiatement un nettoyage en profondeur. Cependant, une vidéo montre comment procéder pour faire fonctionner l’appareil parfaitement.

Prix et disponibilité

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Purifier Humidify + Cool Formaldehyde n’est disponible à la vente que chez Dyson et à 799 €.

Il se situe dans le haut de la fourchette de prix des appareils de traitement de l’air de la marque. C’est en raison de sa multifonctionnalité et du fait qu’il puisse détruire le formaldéhyde dans l’air, ce qui est rare.

Conclusion

Vous pouvez acheter tous les appareils qui composent le Purifier Humidifier + Cool Formaldehyde séparément, pour un prix inférieur à celui-ci. Mais vous auriez alors à les stocker et les utiliser en simultané, ou non, ce qui demande du temps et de l’espace pour simplement contrôler la qualité de votre air.

Ce Dyson est un excellent appareil qui a parfaitement fonctionné lors de notre test. Nous avons été particulièrement impressionnées par la sensibilité du purificateur d’air et par l’énorme quantité de données qu’il fournit, à la fois sur son écran et dans l’application.