Review del XGIMI MoGo 2 Pro: Un pequeño proyector con una gran calidad

En pocas palabras Pros Buena calidad de imagen y sonido

Relación calidad-precio

Compatible con batería portátil Contras No hay app de Netflix optimizada

No es portátil Nuestro veredicto No es perfecto, pero es una buena opción de compra. La calidad de imagen y sonido es bastante buena aunque le falten algunos lúmenes para ser un modelo premium. Su diseño, calidad de construcción y tamaño son excelentes. Sin embargo, ten en cuenta que no es portátil: necesitarás un enchufe o una batería portátil.

Cuando hace ya unos años estaba en busca de un nuevo proyector, con la marca XGIMI. Desde entonces, si alguien me pide recomendaciones de proyectores, XIGIMI suele ser una de mis marcas top.

Obviamente, no es la única marca que recomendaría. Marcas como Nebula saben hacer también muy bien su trabajo a la hora de fabricar proyectores, pero en este caso, vamos a centrarnos en lo que nos concierne: XGIMI y, más concretamente, su nuevo proyector de gama media MoGo 2 Pro.

Para ponerte en contexto, esta marca especializada en proyectores ofrece tres categorías de modelos diferentes: proyectores para el hogar, proyectores portátiles y proyectores láser. Esta última categoría es la más premium de todas ya que el futuro de los proyectores parece estar precisamente en los láser y todas sus ventajas frente a los clásicos proyectores de lámpara.

Sin embargo, estos proyectores “futuristas” todavía son demasiado caros, lo que hace que la mayoría de usuarios y usuarias acabe decantándose por modelos más asequibles de proyectores como es el caso del MoGo 2 Pro, un proyector clásico de lámpara.

El MoGo 2 Pro entra dentro de la categoría de proyectores para el hogar de XGIMI, junto al modelo estándar MoGo 2, la fase anterior MoGo Pro y MoGo Pro+ y la familia Halo, de gama más alta.

Puedes comprar el Mogo 2 pro por 599 € aquí

Puesta en marcha: Mis primeros pasos con el proyector

Quiero compartir mi experiencia con el proyector de principio a fin, para que puedas hacerte una idea de qué esperar si vas a comprarlo. Así que empezaré por lo primero: su puesta en marcha.

Cuando tengas la caja en tus manos, podrás esperar lo que se espera de cualquier producto que cuesta lo que cuesta este proyector de XGIMI (es de los modelos más asequibles de la marca, pero sigue costando casi 600 €). Viene muy bien protegido y embalado, con instrucciones, mando a distancia, cargador y… pilas para el mando a distancia. Que no te pase como a mí que estuve a punto de correr a la tienda a por pilas. Las pilas vienen en la caja, incrustadas en una de las gomas que protegen al proyector (un poco escondidas en mi caso).

Una vez resuelto el misterio de las pilas, simplemente encendí el proyector conectándolo con el enchufe a la corriente. Su configuración es muy sencilla: solo tendrás que seguir los pasos que aparecen en pantalla: emparejar el mando a distancia (presionando dos botones a la vez), conectar el proyector a una red wifi y configurar tu cuenta de Google. Si tienes un móvil Android podrás también vincularlo al proyector, algo que no pude probar por ser usuaria de iPhone. No obstante, soy partidaria de usar el proyector simplemente con el mando a distancia (no tiene mucho misterio), así que el no haber podido usar mi móvil no es algo que me preocupe demasiado.

Sara Piquer-Martí

Uno de los pasos de la configuración tiene que ver con las apps que quieres preinstaladas en el dispositivo. Personalmente, elegí muy pocas apps ya que solo llevo idea de usar Amazon Prime, Netflix y YouTube y preferí no sobrecargarlo con aplicaciones que nunca van a ser usadas.

Hablando de Netflix: no puede instalarse directamente desde Google Play. Esto es algo que sucede en todos los proyectores XGIMI (ya lo sufrí cuando probé el modelo Halo). En aquel entonces escribí un tutorial explicando cómo instalé Netflix en el proyector. Sin embargo, esta vez, XGIMI ha decidido incluir instrucciones sobre cómo instalar Netflix, así que solo tendrás que seguir los pasos que te propone la misma marca (te cuento más en detalle sobre esto en el apartado de software).

Calidad de imagen

400 ISO lúmenes

1920 x 1080 píxeles

Tamaño de imagen: 40” – 200”

Ahora, lo que realmente importa: ¿se ve bien el MoGo 2 Pro? Para entender la calidad de imagen de un proyector nos tendremos que centrar en dos conceptos clave: los lúmenes y los píxeles. El primero de estos conceptos es una de las primeras especificaciones que miro a la hora de decantarme por un proyector u otro. En este sentido, cuanto más lúmenes mejor. Esto quiere decir que, dependiendo de la cantidad de lúmenes que tenga el proyector, tendrás que controlar más o menos la luz ambiental. Ten en cuenta que para poder tener una buena calidad de imagen a plena luz del día necesitaríamos un mínimo de 1000-1500 lúmenes. Obviamente, para poder usar un proyector en exteriores tendrías que fijarte también en otros elementos como el tamaño de imagen o la calidad.

El MoGo 2 Pro ofrece 400 lúmenes, una mejora frente a los 300 lúmenes del modelo anterior MoGo Pro, pero no suficiente como para poder manejarse bien sin tener que controlar la luz ambiental. Todavía le queda para llegar a ofrecer la calidad de imagen de su hermano mayor el Halo+ con sus 900 lúmenes.

Sara Piquer-Martí

También queda lejos en cuanto a calidad de imagen ya que el MoGo 2 Pro mantiene el Full HD de su predecesor MoGo Pro. En este sentido cabe mencionar que solo los proyectores de gama más alta (y mucho más caros), como el modelo Horizon Pro, ofrecen calidades 4K.

Aunque las especificaciones sobre papel no terminen de brillar, debo decir que a la hora de probar el proyector quedé sorprendida por lo bien que se ve. En las imagenes de debajo puedes ver cómo se ve el proyector con luz natural por la mañana en comparación con cómo se ve por la noche sin luz ambiental. Esperaba que se viera mucho peor por el día teniendo en cuenta que solo tiene 400 lúmenes, pero aún así no podría disfrutar del proyector viéndolo de día con luz natural ya que no se aprecia tan bien la imagen como debería.

Esto quiere decir que los lúmenes no lo son todo: XGIMI ha sabido corregir esa cifra sumando con tecnologías propias como el hecho de haber incluido lentes recubiertas para reducir la pérdida de luz. Además, si nos fijamos en proyectores con precios similares, verás que éstos ofrecen calidades bastante peores. Es el ejemplo del Anker Nebula Apollo que cuesta 399,99 € y ofrece 200 lúmenes o el Anker Nebula Capsule Max con también 200 lúmenes.

Para mejorar la experiencia de imagen, XGIMI ha incluido distintas herramientas de configuración que sigue sumando puntos a favor de este proyector.

Si vas al apartado de ‘Ajustes del proyector’, podrás encontrar los distintos aspectos a configurar: el modo de brillo, los ajustes de corrección trapezoidal, la configuración de enfoque o la colocación del proyector. Esto quiere decir que no hace falta que el proyector esté perfectamente alienado con la superficie en la que vas a proyectar la imagen ni que esté a la misma altura, podrás ir a los ajustes y elegir tú mismo o misma la posición del proyector.

Es algo que se agradece muchísimo y que me parece una función primordial en un proyector . Yo misma, probando otros modelos de proyectores más antiguos he tenido que apilar montañas de libros y hacer mil maniobras para que el proyector pudiera estar en la posición correcta respecto a la superficie en la que se proyecta.

Sara Piquer-Martí

Sin embargo el MoGo 2 Pro (y, para ser honestos, casi todo proyector fabricado en los últimos años) permite que el proyector se ajuste a tus circunstancias (y al espacio de tu casa, que normalmente es limitado) y no al revés, es decir, tú tenerte que adaptar al proyector.

Ten en cuenta que la corrección trapezoidal no mueve la lente. Es decir, se trata en realidad de un proceso digital mediante el cual se manipula la imagen digitalmente antes de pasar por el objetivo. De este modo, la imagen se ajustará para que puedas verla encajada correctamente en la superficie que tú elijas.

XIGIMI ofrece esta corrección de forma automática para que se ajuste tan pronto detecte la superficie sobre la que va a proyectarse, pero también puedes ajustarla de forma manual si lo prefieres.

Es común que la correción trapezoidal, al procesar la imagen digitalmente, empeore ligeramente la calidad de la imagen. Lo cierto es que en este caso no he podido percibir que la calidad de imagen empeorara, pero si se diera el caso, la solución sería la de hacerse con un trípode que te permita mover y ajustar la posición del proyector. En la misma web de XGIMI puedes encontrar trípodes desde 69,99 €. En Amazon tienes opciones más económicas, pero tendrás que asegurarte de que se pueda usar con tu modelo de proyector.

Toda esta tecnología centrada en mejorar la imagen se ve potenciada por la tecnología ISO 2.0 que XGIMI presentó en el evento CES este mismo 2023. Esta tecnología se centra precisamente en todo lo descrito en párrafos superiores: mejorar la corrección trapezoidal automática, el enfoque automático y la protección ocular inteligente.

Esta última función hace que si pasas por delante del proyector se atenue la luz para que los ojos de esa persona no sufran. Es una medida para proteger la salud ocular de los y las usuarias del MoGo 2 Pro. Sobre papel suena muy bien, aunque a efectos prácticos es una función que debería pulirse algo más. En mi caso, me he encontrado con que de repente se activa la función sin que haya nada ni nadie delante o al revés, a veces he pasado por delante y no he notado que se atenuara la luz.

Como conclusión en este apartado me gustaría destacar que aunque las especificaciones “físicas” no sean brillantes, sí que es cierto que XGIMI sabe implementar el software adecuado para que la imagen brille mucho más de lo que debería. La calidad de imagen es excelente teniendo en cuenta el precio y tipo de proyector ante el que nos encontramos.

Calidad de sonido

Dos altavoces 8W

Dolby audio

Después de la imagen, la calidad del sonido es seguramente otro factor importante a tener en cuenta. Obviamente, si utilizas tu propio sistema de sonido para crear ese efecto home cinema seguramente este apartado no te interese demasiado. Pero si buscas no tener que depender de otros altavoces para poder disfrutar plenamente del proyector (de forma visual y acústica), no te saltes este apartado.

En este caso XGIMI ofrece una mejora bastante notable, mejora incluso en relación al modelo más caro Halo que ofrece dos altavoces de 5W. Sin embargo, el MoGo 2 Pro aumenta la potencia de los altavoces a 8W. Ya el Halo brilla en calidad de sonido, así que los dos altavoces 8W del MoGo deslumbran todavía más.

La potencia es muy buena y el hecho de que el diseño del dispositivo incluya altavoz en todo su cuerpo hace que el sonido pueda proyectarse y dar esa calidad envolvente que hace que te sientas dentro de la película que estás viendo. Obviamente, el hecho de que se use tecnología Dolby hace mucho en este sentido.

Sara Piquer-Martí

He podido disfrutar de películas de ciencia ficción con escenas de acción en este proyector (si no has visto todavía la película ganadora del Óscar, Todo a la vez en todas partes, te lo recomiendo, está disponible en Amazon Prime Video, es rara, pero tan diferente que engancha). En la película, las escenas de acción suben el volumen y el MoGo 2 Pro sabe cumplir con este requisito con creces.

Obviamente, si quieres mejorar la calidad de sonido o lograr un sonido mucho más profesional, tendrás que echarle un vistazo a altavoces que puedes comprar por separado como, por ejemplo, barras de sonido.

Diseño y calidad de construcción

Tamaño portátil: ligero y pequeño

Calidad de construcción premium

Si te interesa que los productos que compras tengan un diseño estético, el MoGo 2 Pro de XGIMI cumplirá con tus expectativas. Los materiales de buena calidad hacen que el proyector se vea como un dispositivo caro (al fin y al cabo estarás pagando casi 600 €).

Podríamos decir que estéticamente es prácticamente igual que su modelo predecesor, el MoGo Pro, a excepción de algunos pequeños detalles que en realidad pasarán desapercibidos. Es decir, XGIMI no ha innovado demasiado en el diseño de su nuevo dispositivo (que además podríamos decir que es una versión más pequeña del Halo), pero esto no sifinifica que sea algo negativo, ya que el diseño de los proyectores previos de XGIMI nos gustaba. ¿Por qué cambiar algo que funciona bien?

Como puedes ver en la foto, es como el doble de tamaño de una lata de refresco, es decir, ofrece un tamaño muy apto para poder transportarse con facilidad de un sitio a otro. Su diseño hace que sea un buen dispositivo portátil.

Sara Piquer-Martí

El altavoz ocupa gran parte del dispositivo, rodeando todo su cuerpo. Su forma rectangular con bordes redondeados y ese acabado gris mate le dan un toque bastante elegante y premium al proyector.

En la parte de abajo destaca el logo en pequeñito “auto keystone” con una lente pequeñita. Si te estás preguntando que es, se trata de la tecnología de correción trapezoidal de la que ya hemos hablado en el apartado sobre la calidad de la imagen, en este artículo.

Sara Piquer-Martí

Es en la parte de atrás donde se encuentran todas las entradas de puertos disponibl es, incluida la de carga (hablaremos de estos puertos más en profundidad en el apartado siguiente).

La parte inferior viene con material antideslizante gracias al cual el dispositivo quedará bien sujeto a cualquier superficie, evitando deslizamientos no deseados. El único botón físico que incluye el proyector es el de encendido/apagado, en la parte superior.

Sara Piquer-Martí

Por último, el proyector está solo disponible en un color, gris oscuro. Se diferencia del modelo estandar por ser más oscuro ya que el MoGo 2 es gris también, pero más claro.

Más datos técnicos sobre el proyector: batería y conectividad

Puertos: USB tipo-C x 1, USB ipo A x 1, HDMI 2.0 x 1, 3,5 mm

Compatible con batería externa

No es portátil

En este campo vino una de mis primeras decepciones con el proyector: no es portátil. Esto contrasta bastante con la imagen que XGIMI ha querido dar del proyector: un dispositivo pequeño y ligero para poder transportar de un sitio a otro. De hecho, el modelo predecesor está incluído en el apartado ‘Proyectores portátiles’ de la web.

Estaba tan convencida de que éste era un proyector portátil que llegué a pensar que no funcionaba (incluso contacté con XGIMI explicando este problema). Pero no, el proyector no estaba roto, simplemente no funciona si no está conectado a un enchufe.

Y sí, XGIMI ha hecho que pueda ser compatible con una batería externa o power bank, y con ello pretende otorgarle la etiquta de ‘portátil’. Sin embargo, no consideraría portátil a un dispositivo que necesita de otro para poder funcionar.

Sara Piquer-Martí

Si no tienes un enchufe cerca de donde quieres proyectar, tendrás que comprar una alargadera en Amazon o cualquier otro sitio o bien, hacerte con una batería externa bien potente (tenemos una guía con las mejores power banks del momento).

Es también cierto que normalmente, usarás el proyector siempre en el mismo sitio, así que es algo a lo que acabas acostumbrándote.

Respecto a la conectividad, nos encontramos con la cantidad de puertos adecuada: un USB tipo C, otro USB tipo A, una entrada HDMI 2.0 y, también, una toma de auricualres 3.5mm. Es también compatible con Bluetooth en caso de que quieras usar auriculares inalámbricos y, por último, se conectará con Wi-Fi 5 la red.

Software

Android TV11

Chromecast integrado

Asistente Ok Google

2 GB de RAM / 16 GB de almacenamiento

Adentrémonos en el sistema que da vida al proyector: Android TV 11. Este es el sistema operativo Android más actual diseñado para smartTVs. Lo cierto es que no hay mucho que decir sobre la interfaz ya que ofrece un diseño intuitivo y fácil de utilizar al que seguramente estarás ya bien acostumbrado/a.

Puede que al ver 2GB de RAM hayas pensado que es poco, sin embargo es una cifra común en este tipo de dispositivo: no requiere de más gigas para ofrecer un rendimiento adecuado y eficaz. En mi uso con el proyector no he tenido ningún tipo de problemas de congelaciones o titubeos en su rendimiento. Viene además con la función de ‘arranque rápido’ que hace que no tengas que esperar demasiado para que el proyector esté listo para su uso.

Sara Piquer-Martí

Y sí, puede que hayas pensado que 16 GB de almacenamiento sea también poco, sobre todo ahora que estamos acostumbrados/as a tener cientos de gigas en nuestros móviles. Pero piensa que no almacenarás demasiados archivos en tu proyector. De hecho, al menos basándome en el uso que le doy, solo requerirás las aplicaciones básicas para poder ver series y películas: Amazon Prime, YouTube o Netflix.

Hablando de Netflix, este es un de los grandes peros de los proyectores de esta marca. Podríamos decir que Netflix es una de las aplicaciones principales para tener un proyector, sin embargo, los proyectores de la marca no disponen actualmente de Netflix. El motivo está relacionado con los requisitos de licencia de la empresa de streaming.

XGIMI ha afirmado: “estamos explorando oportunidades de colaborar con Netflix y cumplir sus

criterios de integración, que suelen favorecer a las marcas una gran base de usuarios o un ecosistema integrado”. Lo que quiere decir que es probable que en un futuro Netflix sea una app integrada en los proyectores XGIMI.

No obstante, esto no quiere decir que no puedas usar Netflix en el MoGo 2 Pro. Simplemente tendrás que seguir otros pasos. En concreto, son dos las opciones disponibles:

Puedes usar otro dispositivo, como un streaming stick, conectarlo al puerto HDMI con un cable y acceder a Netflix a través de ese otro dispositivo.

Utiliza la app Desktop Launcher que podrás descargar gratis en Google Play Store. En esta app podrás crear un acceso directo al sitio web de Netflix.

Obviamente, ninguna de las dos opciones es la opción ideal, pero debo decir que llevo tiempo usando la opción dos y me he acostumbrado con facilidad. No es tan cómodo como usar una app de Netlix que ha sido optimizada para el dispositivo que usas, pero es una forma de poder acceder a tu cuenta de Netflix desde el proyector bastante aceptable.

Precio y disponibilidad

El modelo MoGo 2 Pro puede comprarse en la tienda online de XGIMI por 599 €. Sin embargo, hay una oferta disponible con la que puedes pagar 1 € y ahorrarte 50 € (es decir, consigues una rebaja de 49 € y pagarás un total de 549 €). El modelo más básico, el MoGo 2 cuesta 399 €, 349 con la rebaja.

La diferencia de 200 euros entre ambos modelos es algo a considerar. La única diferencia entre ambos modelos es la calidad de imagen: en el Pro estamos ante 1080p y el modelo estándar 720p. Si eres muy exigente con la imagen, te merecerá la pena ir a por el modelo Pro e, incluso, si puedes permitírtelo, invertir un poco más de dinero y hacerte con el modelo Halo que cuesta 749 €, pero ofrece 800 lúmenes que mejorarán bastante la calidad de imagen, aunque su calidad sigue siendo 1080p.

Tanto el modelo MoGo 2 Pro y el MoGo 2 están disponibles en España desde el 25 de abril. La oferta del cupón de descuento por 1 € tendrá una validez de 10 días.

Sara Piquer-Martí

Veredicto final

XGIMI es una marca en la que puedes confiar si buscas un proyector de buena calidad. Personalmente, si tuviera que elegir un modelo de su catálogo, seguramente solo elegiría el MoGo 2 Pro si estuviera buscando el dispositivo más barato de todos (recuerda que la opción del MoGo 2 es todavía más barata). Sin embargo, si tu presupuesto es algo más holgado y puedes invertir unos 150 euros más en tu compra, me decantaría antes por el modelo Halo, con más lúmenes, más potencia y esta vez sí, portabilidad.

Aún así, el MoGo 2 Pro y su oferta de 549 € hace que su relación calidad-precio sea buena. La calidad de imagen sorprende en relación a su precio y la calidad de sonido es excelente, algo que XGIMI sabe hacer muy bien. Y sí, te llevarás también un diseño de calidad excelente, muchas opciones de conectividad, el último sistema operativo de Android (que nos convence bastante) y otro puñado de funciones que hacen que el MoGo 2 Pro sea una opción de compra a tener en cuenta. Eso sí, si buscas un proyector portátil, este no es tu modelo (aunque sea compatible con una batería externa).

Especificaciones técnicas