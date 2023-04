En résumé Note de l’expert Les Plus Le meilleur appareil photo du marché

Chargement rapide fantastique

Grand écran Les Moins Pas de zoom périscopique

Logiciel instable

Chargement sans fil inversé peu fiable Notre verdict L’appareil photo principal du X90 Pro est sans conteste le meilleur du moment. Le reste du téléphone est également très bien, mais ses rivaux le surpassent au niveau des performances, del’expérience logicielle et de la polyvalence de l’appareil photo, n’achetez donc ce Vivo que si l’appareil photo est votre priorité.

Prix lors du test

Not available in the US

En 2022, nos collègues anglais de Tech Advisor avaient élu le Vivo X80 Pro comme meilleur smartphone pour la photo préféré de l’année. Il est donc juste de dire que nous étions un peu impatients de découvrir le X90 Pro, qui va encore plus loin avec un énorme et grand capteur photo d’un pouce.

Il fait déjà une rude concurrence à l’appareil photo du Samsung Galaxy S23 Ultra et, même en ce début d’année, il est possible qu’il s’agisse du meilleur téléphone de 2023 pour la photo, à l’exception du X90 Pro+ de Vivo, qui reste malheureusement une exclusivité chinoise.

Le X90 standard n’est pas en reste non plus, avec l’une des dernières puces Premium, une finition en cuir agréable à toucher, et toutes les caractéristiques habituelles de charge rapide et d’affichage de haut niveau que vous attendez.

Design

Grand, mais agréable à tenir

Arrière en similicuir de première qualité

Module photo massif et design arrière chargé

Nous avons des sentiments mitigés quant au design du Vivo X90 Pro, mais commençons par les points positifs

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous sommes fans de la finition en cuir végétal noir que vous trouverez à l’arrière, qui le rend à la fois plus maniable et durable que la plupart de ses rivaux, et l’aide à se démarquer parmi l’océan de dalles de verre.

Il est également durable dans d’autres domaines. La norme IP68 devrait protéger le Vivo de la poussière et de l’eau, tandis que l’écran est fabriqué en Schott Xensation α, un rival récent du célèbre verre Gorilla.

Nous apprécions également le fait que, bien qu’il s’agisse d’un téléphone assez grand dans l’ensemble, il est confortable et faussement léger dans la main. Nous disons trompeuse parce qu’il pèse tout de même 215 g, mais qu’il semble bien porter ce poids.

Qu’est-ce qui nous déplaît le plus ? Tout d’abord, au-delà de la finition en cuir, l’arrière est… chargé. Il y a un logo Vivo discret, un logo Zeiss bleu moins sobre, une étrange bande métallique avec “Xtreme Imagination” d’inscrit en calligraphie, et un module photo vraiment sensationnel.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Cet appareil photo dépasse du téléphone d’un bon demi-centimètre, et semble un peu plus odieux du fait que seules trois des “lentilles” sont réelles – la partie inférieure droite est simplement l’endroit où se trouverait une quatrième lentille sur le X90 Pro+ plus puissant, qui n’est vendu qu’en Chine. L’appareil photo dans son ensemble est probablement assez puissant pour justifier sa taille – nous y reviendrons plus tard – mais vous devrez apprendre à vivre avec son design.

Écran et haut-parleurs

Grand écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces

Résolution Full HD+ et taux de rafraîchissement de 120Hz

Haut-parleurs stéréo de qualité standard

L’écran est l’un des rares domaines dans lesquels le X90 Pro ne met pas tout en œuvre , même s’il est loin d’être mauvais.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le X90 Pro est doté d’un grand écran AMOLED de 6,78 pouces, dont les bords incurvés permettent une bonne prise en main. La résolution de 1260 x 2800 est suffisante, même s’il faut reconnaître qu’elle est en retrait par rapport au X80 Pro de 2022, qui disposait d’un écran QHD+, comme la plupart des concurrents du X90 Pro.

De même, la résolution de 120Hz n’est pas à plaindre, mais il est dommage que Vivo n’ait pas utilisé un écran LTPO moderne avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1-120Hz, ce qui permettrait au téléphone d’économiser de l’énergie lorsque le rafraîchissement rapide n’est pas vraiment nécessaire.

la luminosité maximale de 1300 nits est assez correcte, mais encore une fois, vous pouvez trouver un peu mieux ailleurs, comme sur le Galaxy S23 Ultra, si vous avez souvent besoin d’utiliser votre smartphone en plein soleil.

Ce sont tous des détails qui font que l’écran du X90 Pro n’est certainement pas le meilleur qui soit, mais il est quand même excellent. Il est lumineux, percutant et attrayant, et prend en charge le HDR10+ pour les contenus applicables. Si les caractéristiques de l’écran ne sont pas votre spécialité Mastermind, vous aimerez beaucoup de choses ici.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les haut-parleurs stéréo sont un peu plus décevants, ce qui revient à dire qu’ils sont corrects. Nous avons dû mal à nous enthousiasmer pour les haut-parleurs de smartphone, et ceux-ci sont assez classiques : assez bons pour écouter de la musique ou prendre un appel sur haut-parleur, mais avec des limites évidentes. Encore une fois, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, mais c’est suffisant.

Caractéristiques techniques et performances

Puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9200

Un peu en retrait par rapport à ses concurrents Snapdragon 8 Gen 2

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Vivo a fait un choix inhabituel avec la gamme X90. Alors que le X90 Pro+ haut de gamme est équipé du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, la puce du jour pour les fleurons, le X90 Pro utilise le processeur Dimensity 9200 de MediaTek.

Sur le papier, il s’agit d’une puce aux performances Premium, même si dans les benchmarks, elle est en fait à la traîne par rapport à des téléphones 8 Gen 2 comme le Galaxy S23 Ultra ou le OnePlus 11. Dans les tests GFXBench ci-dessous, très gourmands en ressources graphiques, il faut noter que tous les autres appareils inclus fonctionnent avec une résolution plus élevée, donc ce qui semble être de bons chiffres pour le X90 Pro n’est pas si impressionnant.

En réalité, je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup d’importance. Le X90 Pro est si exceptionnellement rapide et fluide que personne ne pourra jamais accuser ce téléphone d’être lent. Les joueurs mobiles sérieux peuvent voir l’intérêt de la petite augmentation du Snapdragon, mais personne d’autre ne remarquera la différence au jour le jour.

En réalité, nous ne sommes pas sûr que cela ait beaucoup d’importance. Le X90 Pro est si exceptionnellement rapide et fluide que personne ne pourra jamais accuser ce Vivo d’être lent. Les joueurs mobiles sérieux peuvent voir l’intérêt de la petite augmentation du Snapdragon, mais personne d’autre ne remarquera la différence au jour le jour.

Le fait que Vivo ait fourni le X90 Pro avec 12 Go de RAM par défaut a sans doute contribué à l’amélioration du multitâche. L’espace de stockage de 256 Go est également généreux, bien qu’il soit dommage qu’il n’y ait pas d’option pour le mettre à niveau ou l’étendre avec une carte microSD.

Naturellement, il prend en charge la 5G, la dernière norme Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6, qui n’est pas tout à fait le plus récent, pour une raison quelconque, il ne prend pas en charge le Wi-Fi 6E, plus récent, mais il est peu probable que votre routeur le prenne en charge également.

Appareil photo et vidéo

Probablement le meilleur appareil photo principal de tous les smartphones

Excellents objectifs d’accompagnement

Pas de zoom périscopique

usqu’à présent, nous étions optimiste, mais peut-être pas enthousiaste, à propos du X90 Pro. Voici ce qui va changer.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ce smartphone devait toujours se résumer à son appareil photo. Le Vivo X80 Pro était le meilleur smartphone photo de 2022, et il aurait fallu à Vivo beaucoup d’efforts pour le surpasser et il l’a fait.

Eliminons d’abord le principal inconvénient : il n’a pas de zoom périscopique. Le capteur principal et l’ultra grand-angle sont rejoints par un “objectif portrait” à zoom 2x, qui permet d’obtenir des résultats décents jusqu’à un grossissement de 5x environ. Encore une fois, le X90 Pro+, qui n’est disponible qu’en Chine, dispose d’un zoom plus profond, mais il n’est pas inclus ici, ce qui est un léger inconvénient par rapport à des appareils à l’image du S23 Ultra.

Selon nous, la qualité des trois autres objectifs compense largement cette lacune. Le meilleur, et de loin, est le capteur principal, qui est équipé du Sony IMX989 de 50 Mp. Ce capteur d’un pouce est le plus grand actuellement disponible, ce qui signifie qu’il peut capturer plus de lumière pour une gamme dynamique plus étendue, des couleurs plus larges et de bien meilleures performances en faible luminosité, le tout soutenu par la puce de traitement d’image V2 de Vivo.

La nuit, il n’y a pas de smartaphone que nous préférerions avoir en poche pour prendre des photos. Les lumières vives sont soigneusement exposées pour minimiser l’éblouissement sans perdre les détails des zones plus sombres du cadre. Et les zones qui devraient être sombres, comme le ciel nocturne, tendent à le rester. D’autres appareils phares s’en approchent, mais aucun avec un effet similaire.

La taille du capteur signifie également que l’appareil se rapproche un peu plus d’un appareil photo sans miroir ou même d’un appareil photo reflex numérique, avec une profondeur de champ plus faible. Vous obtenez donc un effet bokeh naturel, même sans utiliser le mode portrait, et des photos qui ont l’air plus, eh bien, photographiques.

L’inconvénient est la faible profondeur de champ, il est facile de perdre la mise au point sur certaines parties du sujet et il faut donc travailler un peu plus pour cadrer les clichés. Toutefois, si vous apprenez à l’utiliser, vous prendrez des photos qui n’ont tout simplement pas l’air de provenir d’un smartphone.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous trouvons que les couleurs par défaut sont un peu sursaturées, mais heureusement, une simple pression permet d’activer le mode Couleurs naturelles de Zeiss, la société d’appareils photo collabore depuis longtemps avec Vivo sur le hardware et le logiciel de ses appareils photo, y compris un revêtement antireflet T* sur les lentilles dans ce cas

Le mode photo Zeiss conserve des tons plus vrais que nature sans perte de détails ou de plage dynamique, et c’est celui que nous préférons de loin. Il y a toute une série d’autres filtres, certains créés par Zeiss et d’autres par Vivo seul, y compris un mode film vintage étonnamment bon et une option Zeiss plutôt malvenue pour ajouter un reflet de lentille à la JJ Abrams à chaque cliché.

Au-delà de l’appareil photo principal, on trouve un ultra grand-angle de 12 Mp et un téléobjectif 2x de 50 Mp. L’ultra grand-angle est le plus faible des trois objectifs arrière, avec une baisse des détails, une palette de couleurs moins riche et des performances moindres en faible luminosité. Cette critique est presque injuste, car il fait partie des meilleurs ultra grand-angle disponibles sur le marché.

Le téléobjectif 2x est encore mieux. Il est dommage qu’il n’y ait pas de périscope, mais ce capteur, que Vivo présente comme un objectif “portrait”, est suffisamment performant aux faibles niveaux de zoom pour couvrir la plupart des cas d’utilisation, et une bonne stabilisation sous-entend qu’il peut même prendre des photos zoomées acceptables jusqu’à 10x, bien qu’il soit compréhensible qu’elles ne puissent pas rivaliser avec un véritable périscope.

Avec un capteur plus petit, il ne fait pas le poids face à l’appareil photo principal en cas de faible luminosité, mais les couleurs et la netteté sont meilleures que celles de l’ultra grans-angle dans d’autres conditions, ce qui en fait un substitut plus satisfaisant. Et avec une meilleure profondeur de champ, il peut remplacer le capteur principal lorsque le bokeh n’est pas parfait, ce qui confère une certaine polyvalence à l’ensemble de la configuration.

Le capteur selfie de 32 Mp est lui aussi impressionnant ; il est d’une résolution impressionnante, bien que l’ouverture de f/2,5 soit un peu plus limitée. Les clichés sont tout de même sensationnels lorsque les détails ressortent sous un bon éclairage, mais ne vous attendez pas à la magie des caméras situées de l’autre côté.

L’enregistrement vidéo à partir du module arrière va jusqu’à 4K à 60 i/s ou 8K à 24 i/ps. Si vous n’avez pas besoin de cette résolution, il est préférable de vous en tenir au 1080p. Vous pourrez alors utiliser la stabilisation “Ultra” du téléphone, qui permet d’obtenir d’excellentes capacités en faible luminosité.

Batterie et charge

Une batterie confortable pour toute la journée

Chargement filaire 120W incroyablement rapide

Le chargement sans fil inversé semble défectueux

Si l’appareil photo est le principal domaine dans lequel le X90 Pro excelle, la batterie vient probablement en deuxième position.

La cellule de 4870mAh est généreuse et proche de la plus grande que l’on puisse trouver dans un fleuron. Plus important encore, cela se traduit par un smartphone qui dure facilement une journée entière d’utilisation, et généralement plus.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En ce qui concerne la charge, le chargeur de 120W fourni est aussi rapide que possible. Avec le paramètre optionnel de charge rapide du téléphone activé, il a restauré un impressionnant 70 %, soit l’équivalent d’une journée, en seulement 15 minutes de charge, l’un des scores les plus rapides que nous ayons jamais enregistrés.

Vivo a également inclus la technologie de recharge sans fil et de recharge sans fil inversée. Techniquement, il est possible de recharger sans fil jusqu’à 50W, mais uniquement avec l’accessoire officiel de Vivo, qui est vendu séparément.

Malheureusement, nous devons ajouter que le chargement sans fil inversé n’était pas du tout fiable et à la limite de l’inefficacité. En essayant deux paires d’écouteurs et un autre téléphone, tous commencent à se charger mais semblent perdre rapidement la connexion, ne parvenant que rarement à maintenir la charge. Espérons que cela sera corrigé dans une mise à jour, car pour l’instant, cela ne fonctionne pas du tout.

Logiciel et mises à jour

Funtouch OS et Android 13

Beaucoup de bloatware

Trois ans de mises à jour Android

Enfin, nous arrivons à ce qui est sans doute le point faible de Vivo dans ses tentatives continues de percer sur les marchés occidentaux : le logiciel.

Le terriblement nommé Funtouch OS est toujours la surcouche Android international de Vivo (en Chine, il s’agit du distinct OriginOS), et c’est toujours aussi frustrant.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il y a quelques différence ici, pour être juste. Les versions mondiales du téléphone sont fournies avec des bloatware, dont la plupart ne peuvent pas être désinstallés, mais en règle générale, il y en a beaucoup moins sur les modèles officiels européens.

Ce qui ne change pas, c’est le problème de la sur-optimisation. Funtouch gère agressivement la mise en réseau des applications, l’utilisation de la batterie et même les autorisations en arrière-plan, ce qui crée des problèmes lorsqu’il arrête des applications que vous pensiez en cours d’exécution ou qu’il bloque des notifications.

D’autres incompatibilités sont plus difficiles à expliquer. Pour une raison quelconque, la fonction de remplissage automatique de notre gestionnaire de mots de passe, 1Password, ne fonctionne pas sur le Vivo X90. Pourtant, il n’y a aucun problème avec d’autres téléphones, y compris le Vivo X80 Pro, mais pour une raison inconnue, nous ne pouvions pas remplir automatiquement un mot de passe.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Une amélioration certaine se situe au moins au niveau de l’assistance à long terme : Vivo promet maintenant que le X90 Pro recevra trois mises à jour de la version d’Android (en passant par Android 14 et jusqu’à Android 16) avec des correctifs de sécurité au cours de la même période.

Ce n’est pas un engagement aussi impressionnant que celui de Samsung, OnePlus, Google ou d’autres, mais c’est un pas en avant pour Vivo, ce qui signifie que vous pouvez compter sur ce Vivo pour fonctionner correctement pendant au moins quelques années.

Prix et disponibilité

Le X90 Pro est commercialisé à 1 099 € sur le site officiel de la marque. Ce prix le met en concurrence directe avec des appareils tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’Apple iPhone 14 Pro Max. Vous pouvez le trouver chez Amazon et d’autres commerçants également.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Pour tout savoir sur la concurrence, consultez nos comparatifs des meilleurs smartphones du moment et des meilleurs téléphones pour la photo.

Conclusion

Le Vivo X90 Pro est un fleuron puissant à tous points de vue, avec peut-être le meilleur appareil photo que l’on puisse acheter en dehors de la Chine, mais il n’est pas sans compromis.

Partout, de l’écran au processeur, en passant par l’expérience logicielle, le X90 Pro est toujours bon, et parfois excellent, mais jamais le meilleur.

Tout change avec l’appareil photo, où le Vivo est presque inégalé, surtout lorsqu’il s’agit du capteur principal absolument sensationnel, qui est sans aucun doute le meilleur du marché. Le seul vrai reproche que l’on peut faire à l’appareil photo est qu’en l’absence d’objectif périscopique, il n’a pas la polyvalence de certains rivaux, notamment le S23 Ultra de Samsung.

Fiche technique