Los móviles gaming siguen formando parte de un mercado muy especializado, pero que actualmente cuenta con algunos dispositivos muy atractivos.

Nubia ha actualizado su popular línea RedMagic con el 8 Pro, que ofrece lo que parece ser un rendimiento gaming de gama alta, pero con un precio de 649 € / MXN$14,499 / US$649 que está claramente dentro de la gama media.

He pulsado el botón de inicio para ver si el RedMagic 8 Pro es realmente un buen compañero de juegos.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño moderno y cuadrado

Ventilador incorporado

Sin certificación IP

Es evidente que se trata de un móvil gaming incluso antes de sacar el dispositivo de la caja. Nubia utiliza un color plateado para el embalaje con etiquetas de estilo tecnológico, aunque algo más refinado que algunos de los más chillones que he encontrado en el pasado.

Al quitar la tapa, el interior de la caja muestra unas ilustraciones muy divertidas, con una figura robótica ante una nave espacial, mientras una mujer de estilo anime recorre una ciudad futurista en moto.

Es, sin duda, un cambio refrescante con respecto a los envoltorios blancos de los teléfonos modernos.

Foundry

Con todo esto, puede que te preocupe que el teléfono en sí tenga una forma extraña, con múltiples secciones brillantes y otras decoraciones que hagan que los ratones y teclados gaming sean modestos a su lado. Por suerte, no es así.

El RedMagic 8 Pro tiene un aspecto bastante cuidado. Sus dimensiones son de 164 x 76,4 x 8,9 mm, con un peso de 228 g, lo que lo convierte en un teléfono grande pero no incómodo de usar. No tiene bordes redondeados ni pantallas curvadas, sino un diseño anguloso, con bordes cuadrados en todo el contorno, que lo asemeja a la actual gama de Sony Xperia.

El panel frontal es una pantalla AMOLED de 6,8″ con unos biseles más delgados alrededor de los bordes y sin muesca, gracias a que la cámara selfie se encuentra debajo de la pantalla, al igual que el sensor de huellas dactilares.

Este último ha sido un poco irregular, ya que al pulsarlo a menudo no conseguía reconocer mi huella. Esto podría deberse al hecho de que últimamente he estado usando el Xiaomi 12 Lite, que coloca el sensor un poco más abajo. Cuando no iba con prisas, los resultados eran más consistentes, por lo que el problema podría haber sido simplemente mi memoria muscular.

La carcasa metálico deja entrever que se trata de una unidad centrada en los juegos, como la entrada y las salidas del ventilador a ambos lados del marco, botones de disparo sensibles al tacto de 520 Hz a lo largo de uno de los bordes, altavoces estéreo situados en la parte superior e inferior del dispositivo, además de una toma de auriculares para audio de baja latencia.

También tenemos el interruptor Game Space de color rojo, que activa los modos dedicados para juegos en los que puedes adaptar el sistema a tus preferencias personales. Hablaremos de esto más adelante.

Foundry

El acabado mate de la parte trasera proporciona al RedMagic 8 Pro un agarre muy deseado, y el diseño imita al de la tapa exterior de la caja. Hay tres cámaras en línea en la parte superior del panel, todas ellas ligeramente elevadas, lo que significa que el teléfono no quedará plano sobre una mesa cuando se apoye sobre su parte trasera, incluso usando la funda de plástico duro incluida.

Como era de esperar, el puerto de carga es USB-C, pero también funciona como salida HDMI, por lo que se puede conectar a un monitor si se desea jugar en una pantalla más grande.

Por mala suerte, no hay clasificación IP, lo que significa que tendrás que mantener el teléfono alejado del agua o el polvo (no más sesiones de juego en la bañera), pero la batería de 6.000 mAh significa que podrás pasar la mayor parte de la noche jugando a tus títulos favoritos una vez que hayas terminado de ducharte.

En la caja se incluye un cargador de 65 W (¡olé!), un cable de carga USB-C, la funda antes mencionada y una herramienta para extraer la bandeja SIM.

Pantalla y altavoces

Pantalla AMOLED de 6,8″ y 120 Hz

Gorilla Glass 5

Altavoces estéreo

Una pantalla AMOLED de 6,8″, 20:9 y FHD+ ocupa la mayor parte del panel frontal, ayudada por esos componentes que se encuentran debajo de la pantalla mencionados anteriormente.

Los finos biseles alrededor de la pantalla hacen que parezca casi una pantalla de borde a borde y es impresionante lo bien escondida que está la cámara selfie en este modelo. En serio, no se nota en absoluto a menos que busques.

Esto hace que la pantalla parezca enorme y sin interrupciones cuando se utiliza en orientación horizontal, que será como vas a usarlo la mayor parte del tiempo. Además, es ideal para consumir vídeo, ya que no tendrás que acostumbrarte al molesto agujero en un extremo ni a una enorme muesca.

Foundry

Nubia le ha prestado un poco de atención al brillo desde el Redmagic 7 Pro del año pasado, que tenía una pantalla más bien tenue. Ahora, la compañía afirma que puede alcanzar un brillo máximo de 1.300 nits, aunque este no será el caso la mayor parte del tiempo, especialmente si quieres que la batería te dure un poco.

Con un medidor de luz, medí el brillo máximo en una habitación oscura y me dio un resultado de 568 nits. Esto significa que el RedMagic 8 Pro puede afrontar perfectamente un día brillante en el exterior y casi cegarte con su luminiscencia en interiores.

La frecuencia de refresco alcanza un máximo de 120 Hz, una cifra sólida para cualquier teléfono moderno, aunque puedes configurarla a 90 Hz o 60 Hz si quieres ahorrar batería. El teléfono se ajustará automáticamente a la frecuencia más alta cuando juegues, para que no tengas que pelearte con los ajustes antes de empezar una sesión.

Dejando a un lado las cifras, la pantalla es colorida, rápida y agradable a la vista, lo cual es bueno, ya que los jugadores más comprometidos la mirarán fijamente durante horas. La sensibilidad táctil también está a la altura, con una frecuencia máxima de 950 Hz, lo que hace que los personajes del juego respondan al instante a tus órdenes.

Los dos altavoces están situados a ambos lados del dispositivo y proyectan un sonido excelente. Los sonidos son altos y equilibrados, con una mezcla completa y potente, aunque no son tan impresionantes como los del Asus ROG Phone 7 Ultimate.

Su colocación también se convierte en un obstáculo a la hora de jugar, ya que los altavoces tienden a estar donde las manos agarran el teléfono. El lado derecho no está tan mal, ya que el altavoz está más alto, pero el izquierdo suele estar cubierto, lo que hace que el sonido suene peor.

Por supuesto, puedes evitar esto por completo utilizando el conector de auriculares de 3,5 mm o unos auriculares Bluetooth. Hay soporte de audio de alta definición disponible si tienes auriculares compatibles.

Especificaciones y rendimiento

Procesador Snapdragon 8 Gen 2

12 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Obviamente, cuando hay juegos de por medio se necesita mucha potencia. Por eso es de agradecer que Nubia haya utilizado el procesador Snapdragon 8 Gen 2 en un teléfono con un precio de gama media.

Combinado con 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0, el RedMagic 8 Pro se mueve muy rápido. Si necesitas aún más potencia, también hay una variante de 16 GB + 512 GB, siempre y cuando estés dispuesto a gastar más.

Arrancar un título tan exigente como Genshin Impact puede ser un reto para algunos teléfonos, pero en el RedMagic 8 Pro es pan comido. En las partes más exigentes del juego, cuando empieza la acción, no se nota ninguna ralentización ni caída de la frecuencia de fotogramas. Lo mismo ocurre con juegos como Asphalt 9 y otros similares que exigen mucho del procesador, la GPU y los controles de temperatura.

Nubia equipa el RedMagic 8 Pro con su sistema de refrigeración ICE 11.0, compuesto por una capa de grafeno bajo la pantalla para disipar el calor de forma eficiente, un ventilador de 20.000 RPM con válvulas de entrada y salida en los laterales del chasis, además de una placa de refrigeración líquida de doble capa con cámara de vapor y otras capas y componentes conductores (hay 10 capas en total).

No pretendo entender la tecnología que se ha empleado en todo esto, pero el resultado es que el terminal no se sobrecalienta cuando se juega y el ventilador no hace demasiado ruido, sobre todo si se llevan auriculares.

Foundry

Toda esta eficiencia y refrigeración se traduce en una mínima ralentización térmica, por lo que el rendimiento sigue siendo alto cuando se utiliza el teléfono para tareas más exigentes, como los juegos.

Aquí tienes los resultados de los benchmarks, que muestran cómo se compara el RedMagic 8 Pro con sus rivales:

Cámaras

Cámara principal de 50 MP, f/1,88

Cámara ultra gran angular de 8 MP, f/2,2

Cámara macro de 2 MP, f/2,4

Puede que el RedMagic 8 Pro se centre principalmente en los juegos, pero hoy en día las cámaras siguen siendo una prioridad para la gente. En este aspecto, el 8 Pro no sale muy bien parado.

La cámara principal de 50MP (f/1,88) está equipada con un sensor Samsung GN 5, que también encontrarás en dispositivos como el Samsung Galaxy S23 y el Vivo iQoo 11, pero el RedMagic no pondrá a estos rivales entre las cuerdas en el departamento de la fotografía.

Foundry

La cámara principal puede hacer fotos decentes. Maneja bien la exposición y el enfoque en escenas diferentes, pero los colores salen algo apagados. Esto podría ser una agradable sorpresa si lo comparamos con las imágenes sobresaturadas que se ven hoy en día en muchos smartphones, pero hace que las fotos parezcan un poco planas a menos que las edites posteriormente.

El cambio al ultra gran angular de 8 MP permite darle algo más a la foto, pero, debido a su ubicación, a menudo me di cuenta que el borde de mi mano salía en la imagen a menos que tuviera cuidado. Los colores son aún más apagados y la calidad se resiente.

Eso no quiere decir que sean inutilizables. En absoluto. Con buena luz, se pueden hacer buenas fotos, y el modo nocturno hace un buen trabajo al permitir hacer fotos en contextos en los que la luz sería normalmente demasiado oscura (siempre que puedas apoyar el teléfono en una superficie plana para mantenerlo firme). Hay un exceso de nitidez de las imágenes en este modo, pero eso no es raro, ya que el software está trabajando duramente para sacar todo lo que puede de la imagen.

Las selfies, los retratos y las fotografías macro están bien pero no son impresionantes, aunque si se profundiza en los menús se pueden encontrar algunos modos divertidos con los que jugar.

Mi favorito es el de capturar las estelas de luz de los coches que pasan por la noche. Me llevó varios intentos capturar algo con lo que estuviera satisfecho, pero no voy a descalificar a la cámara por ello, ya que a menudo lo hacía con la cámara en mano. Lo que no me gusta es que muestra la lente que se usa por defecto, y no se puede quitar de las imágenes. Una idea estúpida.

El vídeo está bien, con imágenes fiables, enfocadas con precisión y bien expuestas. Puede grabar a 4K a 60fps, y los resultados son muy utilizables. Además, si no te importa ocupar todo tu almacenamiento, existe la opción de grabar a 8K a 30fps. El modo antivibración utiliza EIS para suavizarlo todo, y hace un buen trabajo.

Al caminar con el RedMagic 8 Pro mientras grababa, no se apreciaba el balanceo causado por mi movimiento, y no había signos evidentes de que la aplicación estuviera haciendo nada. Al pasar de la luz a la oscuridad, necesitó un tiempo para procesarlo, pero, de nuevo, el resultado fue positivo.

La cámara selfie está oculta bajo la pantalla, pero esto no garantiza una buena calidad de imagen. Todas las selfies que hice aparecieron con ruido. Si no sueles utilizar esta cámara a menudo, entonces te resultará aceptable, pero si eres un fan de las selfies, entonces te decepcionará.

A continuación, puedes ver algunas imágenes que capturé con el RedMagic 8 Pro:

Autonomía de la batería y carga

Batería de 6.000 mAh

Carga rápida de 65 W (se incluye cargador)

Carga al 50 % en 15 minutos

Sin carga inalámbrica

Nubia opta por dos celdas gemelas de 3.000 mAh, lo que proporciona al dispositivo una batería efectiva de 6.000 mAh. No solo es una cantidad generosa, sino que la eficiencia de la refrigeración y el procesador de alta especificación significa que puedes pasar varias horas de juego con todavía suficiente combustible en el tanque para escuchar algunos pódcasts antes de acostarse.

Foundry

En nuestra prueba de batería estándar, el RedMagic 8 Pro aguantó 15 horas y 35 minutos, por lo que debería mantenerse encendido durante todo el día incluso para los jugadores más exigentes. Es una autonomía impresionante.

Si tu actividad diaria agota la batería, no tendrás que esperar mucho para volver a usarlo, ya que el cargador de 65 W incluido lo carga al 51 % en solo 15 minutos. Mientras tanto, una recarga completa solo tarda unos 40 minutos. Impresionante.

Software

Android 13

Sistema operativo RedMagic 6.0

Modo Juego dedicado

El software del RedMagic 8 Pro tiene dos facetas. La primera es la implementación general de Android 13, que lleva el skin Redmagic OS 6.0 de Nubia. Se trata de una aplicación bastante estándar, sin demasiados elementos innecesarios, pero en varias ocasiones me he encontrado con texto en chino.

Una omisión, que he visto en otros teléfonos chinos, es que no pude configurar Google Pay. No estoy seguro de si esto es un problema regional o no.

Al deslizar el interruptor rojo en el lateral del dispositivo se inicia el software de juego dedicado, que tiene un montón de características interesantes. La más útil es poder asignar los botones para usarlos en los juegos. Debo admitir que esto resultó más difícil de lo esperado, ya que las instrucciones dadas por Nubia sobre cómo entrar en el modo de configuración resultaron poco útiles.

Se supone que hay una acción de deslizamiento que revela una opción adicional para seleccionar la función de mapeo, pero nunca apareció. Al final lo resolví, pero me pareció poco pulido y más confuso de lo necesario.

Foundry

Con el modo de juego activado, puedes modificar bastantes ajustes y asegurarte de que la aceleración funciona en los juegos a los que juegas. Con suerte, cuando leas esto, los elementos confusos se habrán pulido para que puedas disfrutar de las numerosas funciones que ofrece.

Precio y disponibilidad

Con las especificaciones de gama alta y la tecnología específica para juegos que incorpora, es de esperar que sea un teléfono caro. Pero no es así. Si eliges el modelo básico con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, te saldrá por 649 € / MXN$14,499 / US$649.

Si te pasas a la versión de 16 GB + 512 GB, solo tendrás que pagar 799 € / MXN$18,999 / US$799, un precio muy razonable para un dispositivo equipado con Snapdragon 8 Gen 2.

Esto lo sitúa en el mismo nivel que el Black Shark 5 Pro, que ronda los 799 € / US$899 por un modelo de configuración similar al RedMagic básico. El ROG Phone 6 te costará 1.029 € / US$899.99, aunque usa un Snapdragon 8+ Gen 1 en su interior.

Veredicto

Si estás buscando un teléfono gaming que también te sirva para el día a día, el RedMagic 8 Pro es una excelente elección. El rendimiento es de primera clase, mientras que las cámaras, la pantalla y otras características generales son lo suficientemente buenas a este precio como para hacer que todo el paquete parezca una verdadera ganga. A jugar.

