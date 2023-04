En résumé Note de l’expert Les Plus Design

Poids

Prix

Modes intuitifs Les Moins Manque d’accessoires

2 vitesses seulement Notre verdict Avec son sèche-cheveux, Dreame n’a absolument rien à envier aux très grandes marques concurrentes, si ce n’est peut-être leurs accessoires supplémentaires. Ce Hair Glory a tout d’un produit haut de gamme, si ce n’est que son prix est étonnamment très accessible !

La société Dreame, spécialisée dans le petit électroménager, est connue pour sa large gamme d’aspirateur robot et balais, comme le L10 Ultra. Toujours bien pensés et construits, le rapport qualité/prix de ses produits ne déçoit jamais.

Cette année, avec l’envie de se diversifier, la marque présente le Hair Glory, son premier sèche-cheveux vendu en France. Aux allures d’un Dyson, il s’impose comme un excellent outil pour garder une chevelure résistante et éviter de se retrouver avec une fibre capillaire poreuse à l’effet mousseux. Si sur le papier il fait rêver, mais qu’en est-il de la réalité ?

Design

Design moderne

Compact et léger

Manque d’embouts

Dès la sortie de sa boîte, le Hair Glory, qui ressemble beaucoup au Dyson Supersonic et au Laifen Swift, donne le ton. En plus d’arborer un design moderne et minimaliste, disponible dans les couleurs blanc ou rose, il est aussi compact et très léger avec ses 345 g. Et, lors de sa prise en main, cette impression se confirme.

À la différence des séchoirs plus classiques, à la fois lourds et inconfortables, Dreame offre un parfait équilibre qui rend l’expérience de séchage, habituellement pénible, agréable. Cela est notamment possible grâce à sa configuration interne pensée de manière à ce que son moteur, en plus d’être sans balai, ait une structure verticale pour balancer la charge.

Dreame offre un parfait équilibre qui rend l’expérience de séchage, habituellement pénible, agréable

Sur son manche, Dreame a intégré deux boutons, l’un poussoir qui sert à régler la vitesse de l’air, l’autre pression pour sélectionner ses différents modes (définis plus bas) présentés en LED intuitives sur la tête du sèche-cheveux.

En raison de sa petite taille, son embout amovible et son cylindre court, le Hair Glory est facile à transporter lors de déplacements ou à ranger dans la salle de bain sans qu’il prenne trop place.

Mathilde Vicente / Foundry

Nous regrettons qu’il ne soit commercialisé qu’avec un embout alors que la plupart de ses concurrents de même catégorie en proposent plus. Ils ont une certaine utilité en fonction des cheveux ou encore de la coiffure qu’on souhaite réaliser.

Performances

Séchage en deux minutes

Plus de watts que le Dyson

4 modes mais seulement 2 vitesses

Avec sa technologie ionique de pointe, sa structure compacte et son contrôle précis de la température, Hair Glory fait du séchage des cheveux une expérience rapide et agréable.

S’il nous fallait généralement plus de dix minutes pour sécher nos cheveux un séchoir peu maniable et lourd au point de ressentir dans le bras et le poignet, ici le problème ne se pose pas. Pour cause, il intègre un moteur grande vitesse de 110 tours/minute pour un travail plié en un temps record.

Son flux d’air puissant de 2 200 watts, 600 de plus que le Dyson, sépare vos cheveux mouillés, atteint le cuir chevelu rapidement et élimine l’humidité activement le tout pour un résultat optimal obtenu en deux minutes seulement.

De plus, il est appuyé par plus de 300 millions d’ions platine qui ont la capacité de renforcer les cheveux, réduire les fourches et frisotis. Fini les petits cheveux qui s’échappent et donnent l’impression de ne pas être coiffé. Mieux encore, grâce à cette technologie ionique, vous échappez à l’électricité statique qui tend souvent à compliquer le moment de la coiffure. C’est un gain de temps indéniable !

Mathilde Vicente / Foundry

Ses 4 réglages de chaleur (Froid, 57°, Chaud et Froid, Chaud) sont efficaces dans bien des situations. Par exemple, le mode 57° est conçu pour optimiser le séchage et qu’il ne casse pas le cheveu. En revanche, en situation de séchage dans un pièce humide ou chaude, nous préférons utiliser un soufflage Froid qui rend le moment plus supportable et qui est moins agressif pour les cheveux fins. Pour ce qui est de l’air Chaud et Froid, cette combinaison permet de donner du volume ou de préserver les boucles.

il est appuyé par plus de 300 millions d’ions platine qui ont la capacité de renforcer les cheveux, réduire les fourches et frisotis.

Pour offrir le volume inférieur à 76 dB annoncé par la marque, celle-ci a doté son appareil d’une double couche d’isolation plastique. Pour les utilisateurs sensibles au bruit comme nous, c’est plus qu’appréciable.

Point bonus pour le nettoyage de ce Hair Glory qui est d’une simplicité enfantine, en effet il suffit d’ôter le préfiltre à air aimanté en bas du manche et de passer un coup de chiffon doux pour enlever les débris. Comme pour tout autre produit, un bon entretien de votre sèche-cheveux vous aidera à le garder longtemps.

Mathilde Vicente / Foundry

Prix et disponibilité

Le Dreame Hair Glory coûte normalement 129 € sur le site de la marque mais il connaît une réduction de 20 € en ce moment, ce qui en fait l’un des sèche-cheveux les moins du marché.

Il est également disponible sur Amazon, au même prix de base, soit 129 € et dans ses deux coloris à savoir Rose ou Blanc, ou encore sur la Fnac.

Avec son rapport qualité/prix, ce Dreame n’a pas à rougir face à de grands noms de la concurrence tels que Dyson ou Zuvi qui proposent des appareils trois fois plus chers pour les mêmes résultats. Peut-être la seule chose qui fait la différence est qu’ils intègrent différents embouts.

Conclusion

Le Dreame Hair Glory arbore un superbe design compact, très proche de celui du Dyson, mais à un prix bien plus intéressant.

Il embarque 4 modes intuitifs à chaleur variable, il intègre une technologie ionique protectrice et offre un souffle très puissant, le tout pour des résultats incroyables en à peine plus de deux minutes. Petit point bonus, il génère moins de 76 dB pour laisser reposer vos oreilles.

Certes, nous aurions préféré quelques accessoires supplémentaires et plus de deux vitesses de séchage, mais cet appareil n’en reste pas moins excellent. Il remplit tous les critères pour garder vos cheveux doux et soyeux après leur séchage et à un prix défiant toute concurrence.

Fiche technique