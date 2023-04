En pocas palabras Puntuación Pros Buenos modos de ANC y Transparente

Audio impresionante con personalización

Precio asequible

Batería de larga duración Contras Algunas funciones son exclusivas a los teléfonos OnePlus

Forma de la carcasa a mejorar

Incómodo tras largos periodos de uso

Sin función de pausa automática Nuestro veredicto Los OnePlus Nord Buds 2 impresionan con un audio decente, un ANC útil y una batería de larga duración que aguantará todo el día, aunque algunas funciones están reservadas a aquellos que tengan un teléfono OnePlus.

Precio en el momento de escribir esta review

£59.00

Mejores precios hoy: OnePlus Nord Buds 2

Tienda Precio $59 Ver oferta

OnePlus vuelve al sector de los dispositivos de audio económicos con los Nord Buds 2. Estos auriculares ofrecen cancelación activa de ruido (ANC) y una duración de batería decente por un precio muy atractivo.

La adición de ANC es un paso adelante respecto a la primera generación de Nord Buds, ¿pero cuál es el rendimiento de estos auriculares en el día a día?

Diseño y fabricación

Dos colores a elegir

Resistencia al agua IP55

Propensos a las marcas

Los Nord Buds 2 comparten el mismo lenguaje de diseño que sus predecesores, con unas varillas más redondeadas y gruesas que otros modelos como los OnePlus Buds Pro 2.

Puedes elegir entre dos colores: blanco o gris. Yo probé el modelo en blanco, que también presenta detalles plateados tanto en los auriculares como en el estuche que los acompaña.

Aunque el diseño es bastante atractivo, los auriculares son propensos a sufrir rozaduras y marcas, algo que también ocurría con la generación anterior.

Hannah Cowton / Foundry

Los auriculares pesan 4,7 gramos y nunca me resultaron pesados. En la caja, vienen tres almohadillas de silicona a elegir. La más pequeña me resultó la más cómoda, aunque me dolían un poco las orejas tras varias horas de uso.

El estuche que los acompaña tiene forma ovalada y es ancho, por lo que no es tan compacto como otros que he usado. Sin embargo, pesa 37,5 g y es estable y resistente.

Estos auriculares también son ideales para hacer ejercicio, ya que tienen una clasificación IP55. Así, pueden resistir un poco de sudor e incluso un poco de lluvia. Se mantuvieron bien sujetos en mi oreja, incluso cuando me movía haciendo flexiones de rodillas y abdominales.

Software y funciones

Modos ANC y Transparente

Controles táctiles

Funciona con la aplicación HeyMelody

Emparejar los auriculares fue un proceso sencillo, y lo será aún más para los que tengan un móvil OnePlus, gracias a la inclusión de la tecnología Fast Pair. Por mala suerte, esta función no es compatible con otros dispositivos Android.

El control de los auriculares se realiza a través de la aplicación HeyMelody, disponible para Android e iOS. Sin embargo, cuando la probamos, no parece que la aplicación para iPhone sea compatible con los Nord Buds 2.

Hannah Cowton / Foundry

Existen cuatro perfiles de sonido genéricos: ‘Balanced’ (equilibrado, que está seleccionado por defecto), ‘Bold’ (atrevido), ‘Serenade’ (serenata) y ‘Bass’ (bajo). También hay la función BassWave, que cuando está activada sube un poco más los tonos graves.

Si quieres más personalización, también puedes activar un perfil de sonido personalizado y ajustar la configuración a tus preferencias exactas.

Aunque técnicamente los auriculares Nord Buds 2 son compatibles con Dolby Atmos y el sintonizador de audio Dirac, estas funciones solo son accesibles desde los móviles OnePlus, lo que es una pena para el resto de usuarios.

Hannah Cowton / Foundry

Los controles táctiles se utilizan para reproducir/pausar el audio, saltar pistas y activar el asistente de voz o el modo de juego, aunque por desgracia no hay opción de control de volumen. De nuevo, puedes personalizar los toques en la aplicación.

Los auriculares son muy sensibles al tacto. No hace falta presionar muy fuerte, y al mismo tiempo un roce de mi pelo no pausa una canción por error. No obstante, se produce un retraso de casi dos segundos cuando quieres pausar/reproducir algo.

Por mala suerte, los auriculares no vienen con pausa automática, así que si te quitas los auriculares, la canción seguirá reproduciéndose a menos que la detengas manualmente.

Calidad de sonido

Volumen contundente y modos de refuerzo de graves decentes

Modos de sonido personalizados para distintos géneros

ANC impresionante a este precio

He probado los distintos perfiles de sonido de los OnePlus Nord Buds 2, pero la configuración estándar es la de ‘Balanced’ (equilibrado), con la opción BassWave configurada en la posición media. Los transductores de 12,4 mm producen un sonido extremadamente alto, lo que significa que rara vez tendrás que subir el volumen al máximo.

Por el mismo precio, obtienes un sonido impresionante, una batería de larga duración y, lo que es más importante, una ANC decente, algo inusual a este precio”

La remix de “Blue Monday” de Sebastian Böhm sonó genial. Las cuerdas y los sintetizadores se distinguían claramente unos de otros, y los graves tenían una pegada decente. No es tan potente como lo que encontrarás en auriculares más caros, pero sí lo suficiente para escuchar canciones de rock como “Zitti e buoni” de Måneskin con los modos de bajo al máximo.

El tema de jazz “I’m Not The One” de Snarky Puppy (ft. Malika Tirolien) mantuvo toda su riqueza y color, con las voces bien equilibradas con los medios y agudos. Sin embargo, instrumentos como los platillos no sonaban igual de bien.

Hannah Cowton / Foundry

Los pódcasts y las transmisiones de Twitch ofrecían voces claras por encima de los efectos de sonido de fondo. En los vídeos que vi no se notó ningún retraso, algo bastante habitual en los auriculares inalámbricos más baratos.

Hay un modo de juego en la aplicación que se supone que mejora aún más la latencia. Lo probé con Genshin Impact, pero me di cuenta de que seguía habiendo un ligero retardo incluso con este modo activado (los juegos son más sensibles a esta latencia que otros contenidos).

Por su precio, la ANC es buena. Es suficiente para bloquear algunos de los rugidos del metro de Londres cuando se va al trabajo, y no tiene el molesto silbido de bajo nivel de los auriculares Skullcandy Indy ANC. Por supuesto, si quieres un bloqueo del ruido más eficaz, deberías considerar algo más premium.

Hannah Cowton / Foundry

El modo Transparente también resulta útil. Siempre que el audio esté por debajo del nivel medio, deberías poder oír el tráfico a tu alrededor o mantener los auriculares puestos cuando pidas un café.

Los Nord Buds 2 vienen con micrófonos duales, que amplifican tu voz cuando estás en una llamada. No recibí ninguna queja de nadie con quien hablé por teléfono o con quien chateé por Messenger, ni siquiera cuando estaba fuera de casa.

Aunque técnicamente los auriculares Nord Buds 2 son compatibles con Dolby Atmos y el sintonizador de audio Dirac, estas funciones solo son accesibles desde los móviles OnePlus”

El alcance de Bluetooth también me impresionó. Pude incluso usar los Nord Buds 2 en una planta de mi casa diferente a la planta en la que se encontraba mi teléfono, algo que no puedo decir de otros auriculares que he probado.

Batería y carga

Hasta 36 horas de uso con el estuche

Batería de un solo uso de unas seis horas

Carga USB-C

Los Nord Buds 2 tienen una duración de batería excelente. Según OnePlus, los auriculares pueden durar unas 5 horas con la ANC activada y 7 sin ella. Gracias al estuche de 480 mAh, la autonomía se amplía a 27 y 36 horas, respectivamente.

Usando la ANC, haciendo una videollamada larga y alternando entre pódcasts, vídeos y música, conseguí alargar la batería hasta casi 6 horas, lo que fue una grata sorpresa.

En resumen, estos auriculares deberían poder usarse durante largos periodos de tiempo, como en un vuelo de larga distancia, sin tener que preocuparse por quedarse sin batería.

Hannah Cowton / Foundry

Puedes ver la carga de cada auricular en la aplicación, pero solo la muestra de 10 % a 10 %, no el número exacto. Esto puede resultar molesto si sabes que te queda poca carga y quieres calcular cuánto te queda.

El estuche de carga es compatible con la carga rápida, que proporciona 5 horas de uso con una carga rápida de 10 minutos. Los Nord Buds 2 no son compatibles con la carga inalámbrica, pero es lo habitual a este precio.

Precio y disponibilidad

Los OnePlus Nord Buds 2 cuestan 69 € / US$59 y ya están disponibles en la página web de OnePlus en España y en Estados Unidos. En España, también se pueden adquirir en Amazon. Por ahora, no están disponibles en América Latina.

El precio es excelente por tratarse de unos auriculares con ANC, aunque hay alternativas a un precio similar como los Anker Soundcore Life A2 NC y los Mobvoi Earbuds ANC.

Si tienes un móvil OnePlus, la incorporación de Dolby Atmos y el sintonizador Dirac son un incentivo extra. Sin embargo, si tienes un iPhone, te recomendamos que compruebes primero si la app de iOS está actualizada y ofrece soporte a estos auriculares antes de comprarlos.

Puedes encontrar más opciones en nuestro ranking de los mejores auriculares económicos. Encontrarás opciones más premium en nuestra clasificación de los mejores auriculares en general.

Veredicto

Los OnePlus Nord Buds 2 tienen mucho por ofrecer. Por el mismo precio, obtienes un sonido impresionante, una batería de larga duración y, lo que es más importante, una ANC decente, algo inusual a este precio.

Sin embargo, no están exentos de defectos. El estuche tiene una forma un poco rara, y pueden resultar incómodos tras largos periodos de tiempo. Además, solo los que tengan un móvil OnePlus tendrán acceso a las funciones adicionales de procesamiento de audio que mejoran su rendimiento.

En cualquier caso, no se puede negar que los Nord Buds 2 ofrecen una excelente relación calidad-precio. Si quieres unos auriculares auténticamente inalámbricos con ANC que no te cuesten una fortuna, estos son una buena opción.

