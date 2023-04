En résumé Note de l’expert Les Plus L’un des meilleurs écrans du marché

Autrefois aile budgétaire de Huawei, Honor est aujourd’hui une bête indépendante. Cette indépendance lui a permis de quitter le marché du milieu de gamme à prix réduit et de commercialiser ses propres modèles phares.

Cette année, la société a déjà sorti le Magic Vs, un rare challenger mondial à la domination de Samsung en matière d’appareils pliables, mais le Magic 5 Pro est un peu plus traditionnel : une grande plaque de verre avec des capteurs photo très puissants à l’arrière.

Mais quelle est la force de ces appareils ? Sont-ils assez puissants pour inciter les acheteurs à se détourner des marques comme Samsung, Google et Apple ?

Design

Grand mais étonnamment fin

Résistance à l’eau IP68

Module caméra circulaire frappant

Le Magic 5 Pro s’inscrit assez confortablement dans les tendances modernes en matière de design des téléphones phares : une énorme dalle de verre et de métal incurvée, avec un module photo rond d’une taille exorbitante à l’arrière.

C’est un téléphone qui veut attirer l’attention

L’écran de 6,81 pouces explique en grande partie la taille du téléphone, qui pèse 219 grammes. En toute justice pour Honor, il ne fait que 8,8 mm d’épaisseur, ce qui le rend plus fin que les autres grandes dalles sur le marché, et donc un peu plus confortable à tenir.

Dominic Preston / Foundry

Les appareils photo sont l’élément le plus frappant, des deux côtés. À l’avant, Honor reste la seule entreprise à inclure un capteur de profondeur à côté du capteur selfie, créant ainsi une découpe en forme de pilule digne de l’iPhone, bien qu’il soit ici placé dans un coin plutôt qu’au centre de l’appareil.

Au dos, vous trouverez un énorme module photo circulaire dominé par ses trois lentilles, que le corps principal rejoint en s’inclinant légèrement vers le haut. C’est particulièrement frappant sur le modèle vert, où les lentilles se détachent du boîtier en formant un triangle distinctif. Ce n’est pas subtil, mais ce n’est clairement pas ce qu’il cherche à être, c’est un téléphone qui veut attirer l’attention.

Dominic Preston / Foundry

Nous avons testé le modèle Meadow Green (un vert vif), dont la finition en verre mat est légèrement étincelante, mais un modèle noir plus brillant est également disponible. Les finitions bleue, violette et orange ont également été lancées en Chine, mais il est peu probable qu’elles soient disponibles ailleurs.

L’inconvénient est que Honor n’a pas déclaré utiliser du verre Gorilla ou d’autres matériaux résistants pour protéger ce Honor contre les chocs, bien qu’un protecteur d’écran pré-appliqué puisse aider. Le Magic 5 Pro est toutefois conforme à la norme IP68 et devrait donc être à l’abri de la poussière et de l’eau.

Écran et haut-parleurs

6,8 pouces OLED incurvé Quad-Curved et rafraîchissement de 1 à 120Hz

L’accent est mis sur le confort des yeux

Haut-parleurs stéréo un peu faibles

Si l’on en croit le marketing d’Honor, le Magic 5 Pro a deux points forts, et l’écran est l’un d’eux. On voit bien où l’entreprise veut en venir, car elle a vraiment mis le paquet.

Dominic Preston / Foundry

Le grand écran de 6,81 pouces est un OLED (bien sûr) qui utilise la dernière technologie LTPO pour faire varier le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz à la volée, offrant ainsi une fluidité soyeuse et une autonomie optimisée.

L’écran est incurvé sur chacun des quatre bords pour un aspect symétrique et une sensation de confort. Il offre une résolution élevée de 1312×2848 et un processeur d’affichage dédié qui contribue à la précision impressionnante des couleurs et à la prise en charge du HDR10+.

S’agit-il du meilleur écran sur téléphone à l’heure actuelle ?

Mais ce n’est pas tout. Honor a également misé sur des fonctions de santé oculaire, promettant que cet écran est l’un des meilleurs pour une utilisation confortable sur le long terme. La technologie de gradation dynamique, une certification adaptée au rythme circadien et la réduction du scintillement de l’écran sont censées se combiner pour prendre soin de votre vision, et de votre cycle de sommeil.

Dominic Preston / Foundry

En une semaine d’utilisation, nous ne pouvons pas affirmé avoir remarqué une différence particulière, donc nous devons croire Honor sur parole. Nous pouvons au moins confirmer que l’écran est superbe : il est lumineux, coloré et net, avec un contraste profond et une fluidité irrépressible.

S’agit-il du meilleur écran d’un téléphone à l’heure actuelle ? Nous n’en savons rien, mais il devrait définitivement être pris en compte.

Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant pour les haut-parleurs. La configuration stéréo n’est pas mauvaise, mais c’est loin d’être une caractéristique exceptionnelle, et c’est un peu faible par rapport aux autres fleurons. Ils feront l’affaire en cas de besoin, notamment pour regarder YouTube ou Netflix, mais ne vous attendez pas à être époustouflé.

Caractéristiques techniques et performances

Dernière puce Snapdragon 8 Gen 2

Un peu en retrait par rapport à d’autres fleurons dans les benchmarks

Beaucoup de mémoire vive et d’espace de stockage

Le Magic 5 Pro est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus rapide actuellement sur les téléphones Android. Honor l’associe à une généreuse mémoire vive de 12 Go et à un espace de stockage de 512 Go.

Sans surprise, le Magic 5 Pro est rapide. Il peut gérer un grand nombre de tâches multiples, des jeux exigeants etc.

Dominic Preston / Foundry

Nous avons toutefois deux réserves à formuler concernant les performances de ce Honor. Tout d’abord, nous avons constaté quelques lags même des blocages avec des applications spécifiques, notamment Google Maps et Traduction. Il s’agit vraisemblablement d’un problème logiciel, mais cela nuit à la promesse du matériel.

Deuxièmement, dans les benchmarks, le Magic 5 Pro est clairement à la traîne par rapport à tous les autres smartphones 8 Gen 2 que nous avons testés, ce qui suggère que Honor a du travail à faire en matière d’optimisation. Pour la plupart des utilisateurs, ce genre de différence n’a vraiment, vraiment, pas d’importance, mais si vous êtes un joueur ou un utilisateur chevronné qui souhaite pousser son téléphone à la limite, il semble que les autres fabricants engagent les puces Qualcomm un peu plus loin et un peu plus vite.

En ce qui concerne la connectivité, le Magic 5 Pro prend bien sûr en charge la 5G, ainsi que le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC.

La biométrie comprend le déverrouillage du visage à l’aide du capteur selfie, ou un lecteur d’empreintes digitales fiable intégré à l’écran.

Appareil photo et vidéo

Triple appareil photo arrière de 50 Mp

Un seul capteur selfie, avec un capteur de profondeur supplémentaire

Vous vous souvenez que nous avons parlé de l’accent mis par Honor sur les deux points forts du téléphone ? Voici l’autre.

Dominic Preston / Foundry

Les caractéristiques d’affichage du Magic 5 Pro sont plus ou moins équivalentes à ce qu’il offre au niveau de l’appareil photo, avec un module photo triple arrière composé entièrement d’objectifs de 50 Mp.

L’appareil photo principal utilise un grand capteur de 1/1,12 pouces, pas aussi grand que le capteur IMX989 qui est apparu dans le Vivo X90 Pro, le Oppo Find X6 Pro et le Xiaomi 13 Pro de cette année, mais pas très loin.

Il est associé à une ouverture rapide de f/1,6 et à une stabilisation optique de l’image (OIS), et cette combinaison signifie que l’appareil est capable de capturer une quantité impressionnante de lumière, ce qui est essentiel pour toutes les photographies, mais surtout en faible luminosité. Dans cette situation, le 5 Pro parvient à préserver à la fois les détails et une gamme de couleurs naturelles, ce qui est difficile même pour les meilleurs appareils photo de téléphone dans un faible éclairage.

Nous avons pris des photos nettes et percutantes dans toutes sortes de conditions d’éclairage avec cet appareil photo principal et nous avons été impressionné par les résultats. Les couleurs sont un peu plus saturées, mais pas de manière agressive, et l’excellente plage dynamique permet au Magic 5 Pro de capturer de belles ombres et des éclairages mixtes.

L’objectif principal est rejoint par un ultra grand-angle de 50 Mp, utilisant un capteur plus petit et une ouverture f/2,0 légèrement plus lente, bien qu’en fait, c’est toujours plus rapide que la moyenne pour un objectif aussi large.

Les photos prises ici ne sont pas tout à fait à la hauteur de celles du capteur principal. Les couleurs sont plus discrètes et les photos ressortent généralement un ou deux tons plus sombres que ce que l’on pourrait penser, avec une nette diminution de la plage dynamique qui fait que les ombres et les zones sombres manquent de détails. En l’absence de stabilisation optique, cet objectif est le seul des trois à éprouver des difficultés dans l’obscurité. Dans l’ensemble, il n’est pas mauvais, mais nous nous y attendions à mieux.

Nous avons pris des photos nettes et percutantes dans toutes sortes de conditions d’éclairage

Enfin, un objectif périscope à zoom 3,5x est équipé d’une ouverture f/3,0 et de l’OIS. Il s’agit d’un zoom un peu intermédiaire, plus court que beaucoup d’autres périscopes, mais trop long pour être utilisé confortablement pour des portraits ou autres.

Néanmoins, une fois les distances maîtrisées, les photos sont impressionnantes. Avec la longueur focale par défaut de 3,5x, les clichés sont détaillés et bien exposés, même en cas d’éclairage faible ou difficile. Il est même possible d’augmenter le zoom jusqu’à 10x sans trop de perte de qualité.

En passant à l’avant, on retrouve la double “pilule” selfie, bien que, là encore, il n’y ait qu’un seul appareil photo, avec une caméra de profondeur de temps de vol à côté. Curieusement, Honor propose trois options de zoom par défaut : 0.7x, 0,8x et standard, bien que les deux derniers soient probablement des recadrages sur le capteur.

Celui de 12 Mp s’en sort plutôt bien, il a fait un travail passable avec l’exposition fractionnée en pleine lumière sur le balcon, face à un salon beaucoup plus sombre. Le capteur ToF est également très performant en mode portrait, avec un bokeh naturel soutenu par une détection des bords excellente, qui ne brouille qu’un ou deux cheveux égarés. C’est un excellent téléphone pour les selfies.

Enfin, la vidéo. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 4K et 30 images par seconde avec le capteur avant, et jusqu’à 4K et 60 images par seconde avec l’arrière. Il n’y a pas d’option 8K, mais nous pensons que peu d’utilisateurs s’en soucieront.

Une particularité est qu’il n’y a absolument aucune option permettant d’utiliser le capteur ultra-grand angle à l’arrière pour enregistrer des vidéos. Honor a probablement fait ce choix parce que, sans OIS, les résultats ne seraient pas aussi stables qu’avec les autres objectifs. C’est vrai, mais il est étrange de ne pas donner le choix aux utilisateurs, et cela signifie que les options de cadrage seront parfois très limitées.

Batterie et charge

Autonomie de 1 à 2 jours

Chargement rapide

Sans fil également

La batterie de 5100mAh du Magic 5 Pro est l’une des plus imposantes que l’on puisse trouver dans un téléphone à ce jour, et la bonne nouvelle, c’est que cela se voit.

Un score de 11 heures et 44 minutes au test de batterie PCMark est élevé pour un fleuron, mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le Magic 5 Pro peut fonctionner confortablement pendant une journée entière souvent une deuxième.

Nous avons pris l’habitude de nous coucher avec 70 % de batterie restante, et il nous est même arrivé d’en avoir 30 % à la fin de la deuxième. C’était dans le cadre d’une utilisation relativement légère, néanmoins nous sommes convaincus que les utilisateurs les plus exigeants considéreront qu’il s’agit d’un téléphone à l’autonomie d’une journée entière.

Dominic Preston / Foundry

Lorsque vous avez besoin de le recharger, la charge de 66W est suffisamment rapide, mais il ne battra pas de record. Lors de notre test, il a restauré 75 % de la batterie en une demi-heure, et vous atteindrez la pleine charge en moins d’une heure, ce qui vous évitera de devoir recharger pendant la nuit.

Même les utilisateurs les plus exigeants considéreront qu’il s’agit d’un téléphone à l’autonomie d’une journée entière

La vitesse de charge sans fil de 50W ne peut être atteinte qu’avec le chargeur officiel de Honor, vendu séparément au prix de 49,90 €. S’il vous semble trop cher, sachez que le Magic 5 Pro se chargera à des vitesses inférieures avec n’importe quel chargeur sans fil certifié Qi, qui d’ailleurs coûtent moins cher que celui d’Honor.

Logiciel et mises à jour

Android 13

MagicOS, le maladroit système d’exploitation d’Honor

Trois mises à jour du système d’exploitation Android promises

Le Magic 5 Pro fonctionne sous Android 13, la dernière version du système d’exploitation, avec la surcouche MagicOS de Honor.

Nous ne sommes pas fan de MagicOS, que nous trouvons encombrant et maladroit. Nous soupçonnons également l’habillage du logiciel d’être à l’origine des problèmes de performance que ous avons rencontrés avec quelques applications spécifiques, mentionnées plus haut.

Dominic Preston / Foundry

Il y a aussi un peu de bloatware à gérer. Honor pré-installe des applications allant de TikTok et Netflix à des options moins connues comme TrainPal et WPS Office. Vous obtenez aussi les applications de Trip.com et Booking.com, ce qui vous donne un double choix de vacances non désirées.

L’entreprise a au moins le mérite de proposer un bon mélange entre ses propres logiciels et les options de Google en ce qui concerne les applications de base ; vous devrez utiliser l’agenda et la calculatrice de Honor, mais la messagerie, les e-mails et les autres applications de base sont proposées par défaut par Google.

Pour une raison ou une autre, Honor a également ajouté quelques commandes gestuelles au Magic 5 Pro, vous permettant de faire défiler ou de prendre des captures d’écran en agitant votre main en l’air devant le téléphone. Ces commandes sont inutiles, et heureusement désactivées par défaut. Ne vous donnez pas la peine de les activer.

Dominic Preston / Foundry

Pour terminer sur une note positive, Honor a promis que le téléphone recevrait trois mises à jour du système d’exploitation Android, c’est-à-dire Android 14, probablement plus tard dans l’année, et finalement 16, plus 5 années complètes de correctifs de sécurité. Ce n’est pas le meilleur support logiciel pour un téléphone Android, mais c’est proche, et cela assure une certaine longévité si vous achetez un Magic 5 Pro.

Prix et disponibilité

Le Magic 5 Pro peut être commandé dès maintenant chez Honor pour le prix de 1 099,90 € grâce à une remise 100 € et repartez avec une tablette en cadeau. Sinon, rendez-vous chez Amazon, Boulanger, ou encore la Fnac, pensez aussi aux opérateurs mobiles.

Dominic Preston / Foundry

Ce prix se situe résolument dans la catégorie des téléphones phares, bien qu’il soit inférieur à celui des modèles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro Max.

Les concurrents probables sont le Galaxy S23+, l’iPhone 14 et le Google Pixel 7 Pro. Le Honor surpasse les autres dans l’autonomie et la qualité d’affichage, et tient son rang dans le domaine de l’appareil photo, ce qui en fait un concurrent étonnamment compétent dans le haut de gamme du marché.

Consultez notre sélection complète des meilleurs smartphones du moment pour plus de choix, ou les meilleurs smartphones Honor pour voir ce que l’entreprise a d’autre à offrir.

Conclusion

Le Magic 5 Pro est un excellent retour de Honor, et un signe que le Magic 4 Pro de l’année dernière n’était pas un coup de chance.

En ce qui concerne l’affichage et l’autonomie, ce Honor peut rivaliser avec les meilleurs, et l’appareil photo est suffisamment performant pour mériter sa place dans le débat. Il est étrange que les performances soient un peu en retrait par rapport aux autres fleurons de 2023, et ous admettons que le design ne nous a pas vraiment séduit.

L’élément principal qui doit vous faire réfléchir est le logiciel, avec MagicOS, une version acceptable mais peu inspirée d’Android. Il fait le travail, mais les grands concurrents de Honor sont bien plus performants dans la finition.

