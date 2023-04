En résumé Note de l’expert Les Plus Excellentes fonctions de prise de notes

Excellent écran E Ink

Performances impressionnantes

Intégration de OverDrive et de Pocket Les Moins Absence d’étanchéité

Quelques bugs logiciels

Sélection de livres audio plus limitée que celle d’Amazon Notre verdict La Elipsa 2E est tout simplement la meilleure liseuse que vous puissiez acheter pour la prise de notes. Le hardware est similaire à celui du Kindle Scribe, mais l’expérience logicielle est d’un autre niveau.

Prix lors du test

$399.99

Pour la plupart des appareils technologies, le choix est vaste et les produits de très bon acabit sont nombreux ; pour d’autres, comme les liseuses, une ou deux entreprises seulement dominent le marché.

La Elipsa 2E de Kobo est une liseuse avec prise de notes qui concurrence directement le Kindle Scribe. L’appareil d’Amazon n’a été lancé qu’après la mise en vente de la Elipsa originale, mais la 2E et le Scribe ont beaucoup en commun, y compris leur prix.

Le Scribe a fait l’objet de critiques mitigées. La version améliorée de la Elipsa 2E est-elle la liseuse de référence avec prise en charge d’un stylet ? La réponse courte est un oui retentissant, même si tout n’est pas parfait.

Design

Léger, de qualité supérieure

Pas d’étanchéité

Stylet inclus

Etui SleepCover vendu séparément

La Elipsa 2E est de loin la plus grande liseuse fabriquée par Kobo, mais la surface d’affichage supplémentaire est nécessaire pour la prise de notes. L’écran de 10,3 pouces exclut toute possibilité d’utilisation d’une seule main, mais ce n’est pas la vocation de cet appareil.

Elle conserve le même langage de conception que les autres Kobo, avec un extérieur en plastique entourant l’écran E Ink. Le dos de la Elipsa 2E est recouvert d’un revêtement texturé unique, qui offre une bonne prise en main et un aspect agréable. Mais comme pour la majorité des liseuses, il n’existe qu’une seule couleur, le noir, et il serait bon d’avoir d’autres options.

Anyron Copeman / Foundry

Avec la Elipsa 2E, Kobo se préoccupe également de l’environnement. La marque affirme que 85 % du plastique extérieur a été recyclé, dont 10 % auraient autrement fini dans les océans. C’est une bonne chose, et nous espérons que l’entreprise continuera dans cette voie.

Le choix de ne pas utiliser d’aluminium ou de verre permet également à la Elipsa 2E de rester relativement fin et léger. Avec ses 7,5 mm et ses 390 g, elle est facile à emporter presque partout avec vous, mais vous ne voudriez pas la mouiller. En effet, contrairement à d’autres Kobo, il n’y a pas d’étanchéité et c’est vraiment dommage.

Nous craignions qu’un design en plastique léger ne donne l’impression d’être bon marché, mais Kobo a réussi à éviter cela. La Elipsa 2E est lisse et de qualité supérieure, et devrait durer dans le temps. Cette durabilité peut être améliorée en associant l’appareil à l’étui SleepCover de Kobo (69,99 €). Comme son nom l’indique, cet étui met automatiquement la Elipsa 2E en veille lorsque fermé, offrant ainsi une protection essentielle à l’écran.

La fixation de l’appareil sur le couvercle est un peu délicate, mais fonctionne bien une fois que l’on s’y est habitué. Un emplacement est prévu pour le Kobo Stylus 2 (nous y reviendrons), mais il ne sert pas de support pour une utilisation mains libres. Vous devrez également vous passer de toute protection pour le dos de l’appareil, qui est donc loin d’être un achat indispensable.

Le port de charge USB-C est situé sur le côté inférieur droit, juste en dessous du bouton d’alimentation texturé. Mais, mise à part le logo Kobo à l’avant et à l’arrière, la Elipsa 2E a un design très minimaliste.

Anyron Copeman / Foundry

Écran

Impressionnant écran E Ink de 10,3 pouces

Excellente visibilité grâce au revêtement mat

Lumière chaude réglable

L’expérience Elipsa 2E est centrée sur cet écran de 10,3 pouces. Il s’agit de l’un des plus grands appareils E Ink que vous puissiez acheter, avec les offres de taille similaire d’Amazon, ReMarkable et Huawei.

Plus précisément, il s’agit d’un écran E Ink Carta 1200, avec une résolution de 1404×1872 pixels. Elle est identique à celle de la Elipsa originale, bien que ses 227 pixels par pouce (ppi) soient inférieurs aux 300 ppi du Kindle Scribe.

Mais, cela signifie-t-il que la qualité de l’écran n’est pas à la hauteur ? Absolument pas. Tout reste extrêmement clair et net, avec un contraste dynamique entre les couleurs claires et foncées. Elle n’est peut-être pas la meilleure de sa catégorie, mais la Elipsa 2E dispose d’un excellent écran E Ink qui vous rendra de grands services.

Anyron Copeman / Foundry

La finition mate présente deux avantages évidents. Tout d’abord, elle limite l’accumulation des traces de doigts ou autre. Et, malgré un large cadre latéral pour tenir l’appareil, il n’y a pas de boutons physiques pour tourner les pages, vous devrez donc tapoter souvent l’écran.

La Elipsa 2E est facile à utiliser dans les environnements lumineux ; même en plein soleil, vous pourrez lire confortablement ce qui s’affiche à l’écran. Une fonction de luminosité automatique rend cela possible, bien qu’elle soit principalement destinée à la lecture dans l’obscurité.

Les écrans E Ink sont déjà plus plaisants à l’œil que les écrans LCD ou OLED, mais vous bénéficiez égaleemnt d’une lumière chaude réglable. Celle-ci passe de la lumière blanche à des tons orange et jaunes plus chauds pour minimiser les perturbations du sommeil, et vous pouvez aussi de définir une heure de coucher pour qu’elle s’allume automatiquement. Cette fonction fonctionne très bien.

Expérience de lecture

Excellente dans la plupart des situations

Peu idéale pour une utilisation en voyage

Fonctionne bien en mode portrait et paysage

Si vous avez déjà lu sur une Kobo, l’interface de la Elipsa 2E vous sera familière. Il s’agit simplement d’une version plus grande des autres liseuses de la société, qui est elle-même très similaire au Kindle.

L’écran plus large n’est pas idéal pour les lectures en position allongée dans un lit ou en voyage, mais il est parfait dans d’autres situations. Par exemple, si vous préférez simplement voir plus de contenu sur l’écran ou augmenter la taille du texte sans avoir à tourner constamment la page.

Bien qu’elle soit conçue pour être utilisée en orientation portrait (comme un vrai livre), la Elipsa 2E est étonnamment bonne en mode paysage. Il n’y a pas de problème de formatage et la prise en main reste confortable pendant de longues périodes. Si vous lisez souvent des bandes dessinées ou des PDF, alors c’est une excellente option.

Anyron Copeman / Foundry

Et, il existe de multiples façons d’améliorer le texte que vous voyez à l’écran. Choisissez parmi une gamme de polices primaires et complémentaires, puis ajustez la taille, l’interligne, les marges et la justification à votre convenance. La valeur par défaut suffit, mais prenez le temps d’en expérimenter d’autres pour trouver le réglage qui vous convient le mieux.

Expérience d’écriture

Le Kobo Stylus 2 inclut

Création de carnets de notes ou annotation directement dans les livres

Exportation via câble ou Dropbox

L’atout majeur de la Elipsa 2E est la prise en charge du stylet. Le Kobo Stylus 2 est fournis, et il est très agréable à utiliser pour écrire ou annoter. Il se peut que vous remarquiez des délais occasionnels avant que l’écran n’enregistre la saisie, mais en général, la latence est minime.

Anyron Copeman / Foundry

Le design du Stylus 2 est conforme à celui de ces rivaux. Il est donc facile à tenir et son utilisation est naturelle. Ne vous attendez cependant pas à une expérience semblable à celle d’un stylo sur du papier, l’absence de sensibilité à la pression rend très évident le fait qu’il s’agit d’un écran numérique. Au lieu de cela, il y a 5 nuances différentes à choisir pour simuler cette pression, mais vous devez les sélectionner manuellement.

Le chargement s’effectue via l’USB-C, mais l’autonomie de cette Kobo n’est pas du tout un problème. Même s’il ne se recharge pas lorsqu’il est fixé magnétiquement à l’appareil, le stylet devrait tenir plusieurs mois avant de devoir être rechargé. L’appairage avec la Elipsa 2E est également totalement transparent, car il ne repose pas sur le Bluetooth.

En maintenant enfoncé le bouton physique situé sur le côté du stylet, vous activez le mode surligneur, ce qui vous permet de sélectionner rapidement du texte ou des sections d’un document. Il est aussi intéressant de constater que la partie supérieure du stylet fait désormais office de gomme.

Anyron Copeman / Foundry

Il existe deux principaux types de carnets que vous pouvez créer : un carnet de base sans aucune restriction, ou une version avancée qui inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que la conversion de l’écriture manuscrite en texte. Cette dernière marche bien généralement et facilite la recherche d’un élément spécifique dans vos notes.

Les notes doivent être exportées manuellement (au format PDF, PNG ou JPEG), soit en connectant physiquement un câble USB, soit via votre compte Dropbox, ce qui est plus pratique. Le fait de pouvoir y accéder instantanément sur tous vos appareils est une fonctionnalité intéressante, surtout avec les 2 Go de stockage de l’offre gratuite de Dropbox.

Ceux-ci sont enregistrés dans un dossier spécifique de Dropbox, il vous sera donc possible de modifier ou d’ajouter des fichiers, qui apparaîtront automatiquement sur la Elipsa 2E. Toutefois, vous pouvez toujours créer des dossiers et les organiser directement à partir de l’appareil lui-même.

La possibilité de griffonner des notes sur n’importe quel support est la principale raison d’acheter la Elipsa 2E plutôt qu’une autre liseuse

Contrairement à l’approche des notes autocollantes du Kindle Scribe, Kobo vous permet d’annoter directement sur n’importe quel livre ou document. Cela semble tellement plus naturel, surtout si l’on y ajoute les fonctions de surlignage et de gomme.

Anyron Copeman / Foundry

Il est impressionnant de constater que cette fonctionnalité s’étend aux livres électroniques loués à la bibliothèque, où les notes seront toujours présentes si vous les empruntez à nouveau ou si vous décidez de les acheter. La possibilité de griffonner des notes sur n’importe quel support est la principale raison d’acheter la Elipsa 2E plutôt qu’une autre liseuse.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur de 2 GHz et 1 Go de RAM

Performances étonnamment excellentes

Pas d’option cellulaire

Les performances sont l’aspect de la Elipsa 2E qui nous a le plus surpris. Nous nous y attendions à peu de chose du processeur cadencé à 2 GHz et d’une mémoire vive de 1 Go, mais il s’avère que c’est amplement suffisant pour une liseuse.

Les performances des liseuses ne sont pas garanties, mais la Kobo Elipsa 2E est rapide et réactive en comparaison aux modèles standards, que ce soit pour naviguer dans la boutique, lire des livres audio ou simplement tourner les pages d’un livre. La nature des écrans E Ink fait qu’il y a toujours un lag pendant que l’écran se rafraîchit, mais cela ne prend jamais plus de deux secondes.

Pour autant que vous disposiez d’une connexion internet solide, tous les contenus s’affichent et se téléchargent rapidement. Toutefois, il n’y a pas d’option de connectivité cellulaire (comme la 3G ou la 4G), vous aurez donc besoin du Wi-Fi.

Le seul modèle de la Elipsa 2E dispose de 32 Go de mémoire non extensible. Cette capacité sera suffisante pour la plupart des utilisateurs, et vous ne l’atteindrez que si vous téléchargez de nombreux et longs livres audio.

Logiciels et fonctionnalités

Énorme gamme de livres disponibles

Excellente intégration de OverDrive et de Pocket

La Elipsa 2E utilise le même logiciel que les autres liseuses Kobo. Il s’adapte bien à l’écran plus grand et reste la principale raison de préférer Kobo à Kindle.

Commençons par la fonction la plus évidente : la lecture de livres. Kobo possède son propre format de fichier pour les livres numériques, mais il prend en charge en mode natif la quasi-totalité des principaux types de fichiers : EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ et CBR.

CBZ et CBR sont des formats de bandes dessinées qui s’affichent très bien sur cet écran plus grand. Néanmoins, si vous possédez l’un des types de fichiers énumérés ci-dessus, il vous suffit de le transférer depuis un ordinateur à l’aide du câble USB fourni, ou de le synchroniser à l’aide de Dropbox.

En fait, le seul type de fichier principal que vous ne pourrez pas utiliser est celui d’Amazon. Si vous avez acheté des livres Kindle auparavant, il ne vous sera pas possible de les lire sur la Elipsa 2E. C’est un moyen pour Amazon de fidéliser les utilisateurs de Kindle et de les empêcher de passer à Kobo.

Sachez que la sélection de livres numériques disponibles sur le Kobo Store est très similaire à celle de Kindle. Tout ce que nous avons cherché était disponible sur les deux appareils pour un prix similaire ; les nouveautés arrivent à peu près au même moment.

Toutefois, il n’est pas nécessaire d’acheter des livres car la Elipsa 2E est intégrée à OverDrive, ce qui signifie que vous pouvez connecter une carte de bibliothèque locale gratuite et emprunter des livres, tout comme vous le feriez pour les versions physiques.

Anyron Copeman / Foundry

Tous les livres ne sont pas disponibles avec cette méthode, mais nous avons été impressionnés par la sélection. Notre bibliothèque locale n’est pas très riche, mais même les délais d’attente pour les livres les plus populaires (généralement de 4 à 6 semaines) ne sont pas mauvais du tout.

La plupart des bibliothèques vous permettent d’emprunter des livres pour une durée de 7, 14 ou 21 jours. Si personne d’autre n’a demandé le livre, alors renouvelez l’emprunt et poursuivez votre lecture, mais si un livre a été mis en attente, vous devrez vous réinscrire sur la liste d’attente.

Même avec certaines limitations, l’emprunt de livres de bibliothèque de manière aussi transparente est une fonction vraiment épatante. Le coût des livres numériques peut s’avérer élevé, c’est pourquoi il s’agit d’une excellente alternative.

Malheureusement, OverDrive n’inclut pas les livres audio. La sélection de ces derniers n’est pas aussi bonne sur le Kobo Store que sur Audible, et vous avez moins de chances que l’auteur fasse la narration du livre que sur le service d’Amazon. Toutefois, il est possible d’importer ses propres fichiers de livres audio (jusqu’à 200 Mo par livre) au format MP3 ou M4A, ce qui est très pratique.

Anyron Copeman / Foundry

Les livres numériques et les audio sont inclus dans l’abonnement Kobo Plus (9,99 €/mois), ce service payant propose plus de 1,3 million de livres électroniques et 100 000 livres audio.

Il s’agit essentiellement de la réponse de Kobo à Kindle Unlimited, vous pouvez donc lire ou écouter autant de livres que souhaité. La sélection disponible est régulièrement mise à jour, mais vous ne trouverez pas les titres les plus populaires, du moins dans un premier temps. C’est pourquoi il est préférable de s’adresser aux lecteurs assidus, en particulier à ceux qui sont prêts à découvrir de nouveaux auteurs ou de nouveaux genres.

Une autre fonctionnalité utile est l’intégration avec Pocket, l’application populaire de « lecture différée » disponible sur tous vos appareils. Après avoir connecté votre compte gratuit, tous les articles que vous y avez enregistrés seront automatiquement disponibles pour être lus sur la Elipsa 2E. À moins que l’article ne repose sur des photos ou des vidéos, c’est un excellent moyen de le lire, d’autant plus qu’il est possible d’y ajouter des annotations.

En général, l’expérience logicielle semble fluide et intuitive, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons rencontré quelques bugs lors de nos tests, dont un où la connexion Wi-Fi ne cessait de s’interrompre. Cependant, les mises à jour permettent de résoudre ce genre de problèmes, et toutes les autres fonctionnalités marchent comme prévu.

Autonomie

Batterie de 2400 mAh

Environ deux semaines d’autonomie

Chargement lent, pas d’adaptateur dans la boîte

Sans surprise, l’autonomie de La Elipsa 2E est sans pareil. La batterie de 2 400 mAh est volumineuse par rapport aux normes des liseuses ; elle peut techniquement répondre à l’affirmation de Kobo selon laquelle elle offre « des semaines d’autonomie avec une seule charge ».

Toutefois, cela n’est vraiment possible que si vous désactivez le Wi-Fi, maintenez la luminosité à un niveau bas et limitez la prise de notes. Pour tirer le meilleur parti de la Elipsa 2E, vous ne voudrez faire aucune de ces choses. Par conséquent, un chiffre plus réaliste est d’environ deux semaines entre deux charges complètes. Cela reste néanmoins très impressionnant ; l’autonomie est une chose dont vous n’aurez pas à vous soucier avec la Elipsa 2E.

La Elipsa 2E se charge via USB-C, mais seul le câble est fourni. Le chargement est relativement lent, mais fait le travail si vous n’êtes pas pressé.

Prix et disponibilité

La Kobo Elipsa 2E coûte 399,99 € pour 32 Go de stockage, le seul modèle disponible. Ce prix peut sembler élevé, mais il n’est que légèrement supérieur à celui du Kindle Scribe le moins cher (32 Go à 369,99 €).

La Elipsa 2E est fournie avec le Kobo Stylus 2, mais le SleepCover de la société vous coûtera 69,99 € supplémentaires.

Il n’est pas vraiment possible de le comparer à la plupart des liseuses traditionnelles, mais le ReMarkable 2 (à partir de 349 €) et le Huawei MatePad Paper (499,99 €) méritent également d’être pris en considération.

Conclusion

Le Kobo Elipsa 2E est une excellente liseuse qui convient aussi bien à la lecture qu’à la prise de notes.

L’écran E Ink de 10,3 pouces, d’une grande netteté, s’associe à d’excellentes performances pour offrir une superbe expérience utilisateur.

Toutefois, c’est le logiciel qui élève la Elipsa 2E au-dessus de ses concurrents. Vous pouvez annoter directement sur un livre à l’aide du stylet fourni, consulter des articles en ligne sauvegardés dans Pocket et même emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque locale.

Cependant, la sélection de livres audio n’est pas aussi impressionnante et il y a quelques bugs logiciels. Vous devrez également vous passer de l’étanchéité.

Néanmoins, à moins d’être un adepte de l’écosystème Kindle, c’est le eReader de prise de notes qu’il faut acheter.

Adaptation du test réalisé par Anyron Coperman et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique