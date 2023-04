En résumé Note de l’expert Les Plus Design épuré et haut de gamme

Superbe écran plat 120Hz

Indice IP53

Appareil photo principal impressionnant Les Moins Logiciel MIUI frustrant

Limité à 128 Go de stockage Notre verdict Le Note 12 Pro connaît un net recul par rapport au Pro+, mais il est aussi beaucoup moins cher. C’est un excellent smartphone pour son prix, même si l’on peut dire la même chose de nombreux de ses concurrents…

La série Redmi Note 12 de Xiaomi comprend un total de quatre téléphones en Europe, plus plusieurs autres en Chine.

Le 12 Pro+ et son appareil photo de 200 Mp ont retenu l’attention, mais il ne faut pas ignorer les modèles moins chers. À 399,90 €, le Note 12 Pro standard, par exemple est plus abordable, en raison de quelques compromis.

Toutefois, après l’avoir testé, nous avons constaté qu’ils passaient finalement en second plan car il a d’autres belles choses à offrir. Cela fait du 12 Pro un concurrent de taille sur le marché du milieu de gamme.

Voici notre analyse complète.

Design

Verre à l’avant et à l’arrière

Indice de protection IP53

Prise casque 3,5 mm

Le Redmi Note 12 Pro a un design quasi identique à celui du 12 Pro+, le modèle le plus cher de la gamme, le 12 Pro a l’apparence et la qaulité d’un fleuron.

Le seul compromis par rapport aux smartphones haut de gamme est peut-être le fait que son dos en verre n’ait pas la norme Gorilla Glass renforcée. Ce Note 12 Pro est donc plus susceptible d’être endommagé, même s’il devrait résister aux chutes courantes.

Anyron Copeman / Foundry

Il bénéficie d’une protection contre les infiltrations grâce à son indice IP53. De ce fait, il se défend bien face à la poussière et aux éclaboussures d’eau, même s’il ne survivra pas à une immersion.

Le choix du plastique plutôt que de l’aluminium sur les côtés ajoute de l’adhérence à ce qui serait autrement un téléphone glissant. De ce fait, vous pourriez vous passer d’un étui, bien qu’il soit beaucoup plus confortable à tenir avec la coque en silicone fournis.

Trois coloris sont disponibles, mais la version Noir Minuit que vous voyez sur les photos est de loin la plus réfléchissante, à tel point que son dos pourrait même servir de miroir.

À moins que vous ne mettiez un étui, vous devrez faire face à de nombreuses traces de doigts et salissures. Le 12 Pro accumule rapidement les deux, alors préparez-vous à nettoyer son dos autant que l’avant.

Le 12 Pro a l’apparence et la qaulité d’un fleuron

Sinon, optez plutôt pour une finition Blanc Polaire et Bleu Ciel qui brillent seulement à la lumière. Xiaomi pourrait travailler à rendre les informations CE et la marque Redmi plus discrètes, mais les deux sont faciles à ignorer.

Quelle que soit la couleur choisie, le module photo est un élément déterminant. Il n’est pas particulièrement attrayant, mais il s’intègre bien à l’arrière. Si vous utilisez un étui, il n’y a aucune oscillation lorsque vous le posez sur une table.

Avec ses 187 g, le Note 12 Pro est nettement plus léger que les autres modèles dotés d’un écran aussi grand.

Néanmoins, il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales à l’écran, vous devrez compter sur le capteur physique intégré au bouton d’alimentation. Ce n’est pas aussi pratique, mais il est facile à configurer et très fiable.

Anyron Copeman / Foundry

Comme prévu, il y a un port USB-C pour la recharge et nous avons eu l’agréable surprise de voir que la prise audio de 3,5 mm a été conservée.

Par ailleurs, les moteurs de vibration du Note 12 Pro sont de bon acabit. Grâce au subtil retour haptique, le verrouillage, le multitâche et la sélection d’applications sont un peu plus immersifs.

Écran et haut-parleurs

Excellent écran OLED de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Haut-parleurs stéréo de qualité

Le Note 12 Pro est doté d’un écran impressionnant que l’on pourrait retrouver sur des versions haut de gamme. Il s’agit d’un OLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1080×2400. Vous trouverez des affichages à plus haute résolution, mais ce n’est pas une nécessité pour la majorité des utilisateurs, surtout à ce prix.

En revanche, cet écran plat constitue une différence essentielle par rapport à certains concurrents. La plupart opte pour une finition incurvée, ce qui rend l’expérience visuelle légèrement plus immersive car le contenu s’étend jusqu’aux bords.

Anyron Copeman / Foundry

Pour autant, nous préférons l’approche du Note 12 Pro, qui reste très esthétique tout en conservant une symétrie. Des bords fins de taille égale sur tout le pourtour sont, à notre avis, davantage agréables.

Dans presque toutes les situations auxquelles vous pouvez penser, l’écran est superbe. Les couleurs riches et vives donnent vie aux jeux, aux vidéos et aux réseaux sociaux, tout en profitant de nombreux détails et des angles de vision incroyables.

Il n’est interrompu que par un petit poinçon qui accueille le capteur selfie, mais il est utilisé à bon escient.

Avec la technologie OLED, le contraste et l’éclat sont tous deux excellents, même s’il est possible de réduire ce dernier en choisissant une autre palette de couleurs dans les Paramètres.

Le taux de rafraîchissement de 120Hz peut être activé manuellement ou réglé pour basculer entre 60 et 120Hz en fonction de ce que vous faites. Cela permet de préserver votre autonomie tout en conservant la finesse et la fluidité que procure cet écran.

Dans presque toutes les situations auxquelles vous pouvez penser, l’écran est superbe

Xiaomi affirme qu’on obtient jusqu’à 900 nits de luminosité maximale pour exploiter confortablement le téléphone en extérieur et cela dans presque toutes les conditions d’éclairage. Vous trouverez même un “mode lumière du soleil” dédié.

Comme le 12 Pro+, le 12 Pro Standard est équipé de deux haut-parleurs stéréo, avec sa grille habituelle orientée vers le bas et une seconde sur le dessus pour permettre au smartphone d’offrir un son impressionnant.

Ne vous attendez pas à un son qui remplit la pièce, mais des voix cristallines et une musique détaillée sont tout à fait possibles. Il y a même une bonne dose de basses, ce qui rend le 12 Pro idéal pour regarder des vidéos ou naviguer sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d’une meilleure qualité, vous pouvez toujours avoir recours au Bluetooth ou la prise audio de 3,5 mm.



Caractéristiques techniques et performances

Puce MediaTek Dimensity 1080 5G

Performances impressionnantes, y compris dans les jeux

Seulement 128 Go de stockage non extensible

Le Note 12 Pro est équipé du Dimensity 1080 de MediaTek, une puce 2022 spécialement conçue pour les téléphones de milieu de gamme.

Le Dimensity 1080 est suffisamment performant pour les tâches quotidiennes, telles que la messagerie, les emails, les réseaux sociaux, le visionnage de vidéos, ainsi que le multitâche et le passage rapide d’une application à l’autre.

Anyron Copeman / Foundry

Combiné au taux de rafraîchissement de 120Hz, vous pouvez vous attendre à une expérience de navigation douce et soyeuse qui semble bien plus haut de gamme que le prix du 12 Pro ne le laisse supposer… la plupart du temps.

Nous disons “la plupart” parce qu’il y a eu quelques hésitations occasionnelles et quelques bugs pendant nos tests, mais ils semblent liés au logiciel plutôt qu’à un manque de performance pure.

Il n’y a pas vraiment de baisse de performance par rapport aux appareils haut de gamme

En ce qui concerne les jeux, le téléphone peut facilement gérer la majorité des titres occasionnels. Vous rencontrerez quelques ralentissements dans certains des jeux les plus exigeants du Play Store, notamment Asphalt 9, où la baisse du taux d’images par seconde est particulièrement visible. Mais Call of Duty : Mobile et PUBG Mobile sont relativement fluides et très jouables.

Néanmoins, vous pouvez obtenir plus de puissance ailleurs, comme le montrent les benchmarks ci-dessous, où le 12 Pro est à la traîne par rapport à certains rivaux aux prix similaires :

Le manque de stockage interne pourrait être un point de friction, bien que seulement sur la version mondiale. Le seul modèle disponible en Europe ne dispose que de 128 Go, sans possibilité d’extension via microSD.

Avec environ 28 Go occupés par des fichiers système qu’il n’est pas possible de supprimer, il ne vous reste pas beaucoup de capacité disponible. Préparez-vous à compter sur le stockage cloud pour sauvegarder vos données.

Le nom officiel de ce téléphone est Redmi Note 12 Pro 5G, le Dimensity 1080 intégrant la 5G. Comme d’habitude, il prend toujours en charge la 4G et les normes antérieures, ainsi que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Appareil photo et vidéo

Impressionnant 50 Mp macro

Ultra grand-angle de 8 Mp décevant

Superbe capteur selfie de 16 Mp

L’appareil photo principal de 200 Mp est la caractéristique principale de la série Redmi Note 12, mais il n’est disponible que sur le Pro+.

Vous devrez vous contenter d’un appareil photo de 50 Mp sur le modèle Pro normal, bien que les deux autres capteurs arrière (8 Mp ultra grand-angle et 2 Mp macro) restent inchangés.

Anyron Copeman / Foundry

Mais vous voudrez utiliser l’objectif principal autant que possible. L’appareil photo de 50 Mp n’est pas toujours excellent, mais il est possible d’obtenir des résultats vraiment superbes.

C’est particulièrement vrai pour les photos de paysages, où vous obtiendrez un niveau de détail impressionnant et une excellente plage dynamique. Le post-traitement peut parfois saturer les couleurs, mais les clichés sont généralement fidèles à la réalité. La plupart de nos tests ont eu lieu par temps ensoleillé, mais l’appareil est sans doute mieux adapté aux environnements nuageux.

L’exposition est un problème courant sur les appareils photo de téléphones abordables, mais le 12 Pro le gère très bien. En général, il parvient à garder un sujet au premier plan bien exposé sans faire ressortir l’arrière-plan. Par conséquent, nous avons pu prendre de très bons clichés de paysages vifs avec relativement peu d’efforts.

Les photos de rue et d’architecture peuvent sembler plus délavées, et l’obtention d’un bon résultat dépend donc davantage de l’éclairage et de votre volonté d’expérimenter avec les angles et le cadrage.

L’appareil photo 50 Mp n’est pas toujours excellent, mais il est possible obtenir des résultats vraiment superbes

En l’absence d’un capteur de profondeur dédié, vous devrez compter sur l’appareil photo principal (et son logiciel) pour les portraits. C’est amusant à utiliser et vous pouvez avoir de beaux résultats, mais il y a des problèmes majeurs de détection des bords presque à chaque fois. Pour les sujets qui bougent souvent (comme les animaux domestiques ou les enfants), il faut s’attendre à de nombreux flous involontaires.

Le mode nuit s’appuie également sur un logiciel pour éclaircir les photos prises par faible luminosité, mais son application subtile permet de ne pas donner l’impression d’être artificiel. La majorité des détails clés étant préservés, il vaut vraiment la peine d’être exploité.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l’objectif ultra grand-angle de 8 Mp. Le champ de vision de 120˚ est pratique, mais la précision des couleurs, l’exposition et la plage dynamique sont nettement inférieures à celles de l’objectif principal.

Nous pensions que le macro de 2 Mp subirait le même sort, mais les photos en gros plan du Note 12 Pro sont de manière surprenante solides. Il capture d’excellents détails qui ne sont tout simplement pas possibles sur de nombreux capteurs photo de smartphone.

Le capteur frontal de 16 Mp peut également produire des selfies vraiment solides. Les détails et l’exposition sont très bons, et même le mode portrait est plus réussi. Pour de meilleurs résultats, veillez à désactiver le mode beauté.

Découvrez une série d’exemples d’appareils photo dans la galerie ci-dessous :

Il convient également de mentionner la vidéo, en particulier grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’objectif principal. Les séquences (jusqu’à 1080p à 60 i/s) comportant beaucoup de mouvements sont plus fluides, même si elles restent plus saccadées que celles de nombreux autres smartphones, même en marchant lentement.

Batterie et charge

Batterie de 5000 mAh

Autonomie d’une journée en moyenne

Chargement filaire 67W

Xiaomi a équipé le Note 12 Pro d’une batterie de 5000 mAh, qui permet de tenir une journée entière en utilisation modérée, et même deux si vous ne vous servez de votre appareil qu’occasionnellement. De même, plusieurs heures de luminosité élevée, de GPS et de prise de nombreuses photos signifient que vous aurez probablement besoin de le mettre en charge en début de soirée.

Anyron Copeman / Foundry

Mais l’autonomie médiocre du 12 Pro n’est pas un motif d’inquiétude. Elle ne peut pas rivaliser avec les smartphones à la meilleure durée de vie, mais vous n’aurez pas non plus à craindre en permanence qu’elle s’épuise.

La charge rapide de 67W est également très efficace. Il atteint 43 % en 15 minutes, puis 79 % au bout d’une demi-heure, pour une charge complète en un peu moins de 50 minutes.

Anyron Copeman / Foundry

Vous devrez également vous passer de la recharge sans fil, mais c’est normal pour un appareil aussi abordable.

Logiciel et mises à jour

L’interface MIUI 14 sur Android 13

Une expérience utilisateur encombrée et ennuyeuse

Quatre ans de mises à jour

Redmi est une sous-marque de Xiaomi, et tous ses téléphones fonctionnent donc avec l’interface MIUI de l’entreprise. Sur le Note 12 Pro, c’est MIUI 14 au moment de la rédaction de cet article, qui est basé sur Android 13.

Tous les éléments essentiels du système d’exploitation de Google sont présents, y compris le flux Discover à gauche de l’écran d’accueil et le très important Play Store, mais beaucoup d’autres choses ont changé.

Anyron Copeman / Foundry

La première que vous remarquerez est la richesse des logiciels préinstallés. De nombreuses applications de Google ont été remplacées par la version de Xiaomi, qu’il s’agisse des notes, de la galerie d’images, du navigateur web ou du gestionnaire de fichiers. Cela semble totalement inutile, mais nous pouvons nous en accommoder.

Xiaomi a ensuite ajouté des dizaines d’applications tierces qu’il semble penser que vous voulez utiliser. La sélection semble totalement aléatoire, avec des noms connus comme Facebook et Spotify rejoints par des jeux occasionnels peu connus.

Dans ces dossiers, il y a même des “recommandations” pour d’autres applications que vous ne voudrez probablement pas télécharger. Tout cela semble très encombré et déroutant, mais cela vaut la peine de passer quelques minutes à désinstaller ou à cacher la plupart de ces applications hors de vue.

MIUI apporte de nombreuses modifications à un Android sans surcouche, mais très peu ont un effet positif sur l’expérience utilisateur

Il vous faudra cependant vous habituer à la séparation des paramètres rapides et de l’écran de notification. Généralement, les Android les combinent en un seul écran, mais ce que vous voyez ici dépend de l’endroit où vous glissez vers le bas depuis le haut de l’écran, un peu comme sur un iPhone. C’est une bonne chose une fois qu’on s’y est habitué, mais cela n’apporte rien de plus.

Il s’agit d’un thème qui s’applique à l’expérience logicielle en général. MIUI apporte beaucoup de changements à un Android sans surcouche, mais très peu ont un effet positif sur l’expérience de l’utilisateur.

En ce qui concerne les mises à jour, Xiaomi s’engage à fournir des mises à jour de la version Android pendant trois ans et des mises à jour de sécurité pendant quatre ans. Vous pouvez donc vous attendre à des mises à jour d’Android 14 à 16, ainsi qu’à des correctifs de sécurité jusqu’en 2027.

Prix et disponibilité

Alors que la Chine a trois configurations différentes du Redmi Note 12 Pro, la version mondiale n’en propose qu’une seule.

Il s’agit du modèle d’entrée de gamme, qui offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais qui ne coûte que 399,90 €. Si l’on considère tout ce que vous obtenez ici, c’est un excellent prix. Le Note 12 Pro est disponible sans carte SIM directement auprès de Xiaomi en France, des revendeurs habituels et des opérateurs mobiles, à l’image de Bouyges ou encore SFR.

Le problème survient lorsque vous réalisez à quel point d’excellents smartphones de milieu de gamme coûtent un montant similaire. Le Pixel 6a de Google, le OnePlus Nord 2T et le Nothing’s Phone (1) sont à peine plus chers à plein tarif, mais offrent une expérience plus complète en général.

Conclusion

Le Note 12 Pro n’est pas aussi impressionnant que le Pro+, mais son rapport qualité-prix est encore plus intéressant. Si vous pouvez vous passer d’un appareil photo de 200 Mp et d’une charge de 120W, alors c’est le Redmi Note 12 qu’il vous faut.

Il conserve le magnifique écran OLED 120Hz, la puce MediaTek Dimensity 1080 et la solide batterie de 5000 mAh, ainsi qu’un excellent capteur selfie.

Le fait de passer à un appareil photo principal de 50 Mp ne semble pas être un compromis, et la charge de 67W est toujours rapide par rapport à la concurrence.

MIUI reste la principale raison de ne pas l’acheter, en particulier lorsque de nombreux concurrents proposent une expérience logicielle plus aboutie. Le stockage interne est également limité, votre argent pourrait donc être mieux dépensé ailleurs.

Adaptation du test original réalisé par Anyron Coperman et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

Fiche technique