En résumé Note de l’expert Les Plus Grand écran lumineux

Chargement rapide de 67W

Bonne autonomie

Prix abordable Les Moins Performances médiocres

Un seul bon capteur photo

Écran LCD

Assistance logicielle limitée Notre verdict Le OnePlus Nord CE 3 Lite est un autre téléphone de milieu de gamme de la marque, compétent mais peu inspirant. Il remplit correctement son rôle et ne décevra personne, mais il existe des alternatives plus convaincantes pour un prix similaire.

La gamme OnePlus n’est plus aussi claire et concise qu’avant, c’est le moins que l’on puisse dire. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G en est un bon exemple. Ce téléphone appartient à une sous-marque (la ligne CE) d’une sous-marque (la gamme Nord), et est une version plus abordable d’un téléphone qui n’a même pas encore été annoncé (le OnePlus Nord CE 3), qui est lui-même un dérivé plus abordable du OnePlus Nord 3, qui n’a pas non plus été annoncé.

L’achat d’un téléphone OnePlus est devenu beaucoup plus compliqué. Tout ce qu’il faut savoir, c’est que le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est le téléphone le moins cher de la gamme 2023, et qu’il succède directement au OnePlus Nord CE 2 Lite 5G de l’année dernière, qui avait été quelque peu décevant.

OnePlus parviendra-t-il à trouver la bonne formule pour le milieu de gamme inférieur cette fois-ci, ou le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sera-t-il un autre téléphone à prix mini de piètre qualité ?

Design

Relativement grand et lourd

Design tout en plastique aux bords plats

La couleur Pastel Lime se démarque

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est un autre grand téléphone de la marque. Avec ses 165,5 x 76 x 8,3 mm, il est un peu plus large que le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, mais un peu plus fin. Il pèse 195 g, ce qui est loin d’être léger pour un téléphone entièrement en plastique.

La version Pastel Lime se démarque par son aspect pétillant de sorbet au citron

OnePlus a quelque peu amélioré son design par rapport au fade CE 2 Lite 5G, avec des bords plats qui reflètent le style post-iPhone 12 du moment. Un poinçon central remplace le positionnement dans le coin gauche du modèle précédent.

La version Pastel Lime se démarque par son aspect pétillant de sorbet au citron. La finition métallique jaune-vert du bord en plastique le met joliment en valeur, bien que les deux soient peu originaux. Si vous préférez, il y a une déclinaison en Chromatic Gray, sorte de gris foncé, pour un style davantage discret et sobre.

Jon Mundy / Foundry

La finition plastique à effet de verre à l’arrière de l’appareil absorbe assez facilement les traces de doigts, bien que la couleur claire permette de les dissimuler au premier coup d’œil. Il n’y a pas d’indice de protection IP, ce qui n’est pas une omission inhabituelle dans ce segment de marché. Cela dit, le Redmi Note 12 Pro a réussi à inclure un indice IP53, il n’est donc pas déraisonnable d’en demander un.

Ailleurs, on trouve le lecteur d’empreintes digitales standard monté sur le côté droit, sous le bouton d’alimentation. Nous l’avons trouvé un peu plus difficile à repérer au toucher que d’habitude, car il est encastré et se trouve donc presque au ras du bord, mais son fonctionnement est suffisamment fiable.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD IPS de 6,72 pouces

Full HD+ et 120Hz

Haut-parleurs stéréo

Si le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est un peu plus grand que son prédécesseur, c’est principalement en raison de son écran agrandi. Il s’agit d’un LCD IPS de 6,72 pouces, contre 6,59 pouces pour le CE 2 Lite 5G.

Il est assez net à 1080 x 2400, ou Full HD+, et il peut également atteindre un taux de rafraîchissement de 120Hz. Contrairement à la plupart des autres Android abordables, l’écran est réglé par défaut sur ce taux de rafraîchissement maximal, ce qui est agréable à voir.

La luminosité maximale (avec la luminosité automatique désactivée) de 510 nits n’est pas à sous-estimer

Le plus gros problème ici est le type d’écran que OnePlus a choisi d’utiliser. Alors que Xiaomi propose un Full AMOLED sur le Poco X5, moins cher, ainsi que sur le Redmi Note 12 Pro, à peine plus onéreux, l’écran du Nord CE 3 Lite 5G semble quelque peu anémique.

Avec un espace colométrique de 85,5 % en sRGB, 60,6 % en Adobe RGB et 62,7 % en DCI P3 dans le profil de couleurs Natural, davantage équilibré (bien qu’un peu terne), il offre des teintes plutôt moyennes. Le mode Vivid par défaut produit des couleurs plus vives, à 99,5 % en sRGB et 79,8 % en Adobe RGB, mais n’est pas ce que l’on pourrait appeler une précision des couleurs dans l’ensemble.

Jon Mundy / Foundry

C’est dans les noirs gris et le manque général de contraste que l’on voit vraiment la différence entre un écran LCD et un AMOLED. Néanmoins, la luminosité maximale (avec la luminosité automatique désactivée) de 510 nits n’est pas à sous-estimer.

L’amélioration la plus notable par rapport au OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est l’inclusion de haut-parleurs stéréo. Ils n’ont pas le son le plus profond ou détaillé qui soit, toutefois le simple fait de disposer d’un canal gauche et droit dans les vidéos format paysage fait toute la différence.

Caractéristiques techniques et performances

Snapdragon 695 5G

8 Go de RAM

Emplacement microSD

L’un des domaines où les progrès ont été très limités est celui des performances. Vous obtenez ici exactement la même puce Snapdragon 695 que sur le modèle précédent, ainsi que sur le Poco X5, légèrement moins cher.

Cette puce est soutenue par une mémoire vive de 8 Go en standard, contre 6 Go pour le modèle de 2022, mais c’est en grande partie de l’ordre de l’accessoire. Le souci ici, c’est le processeur.

Jon Mundy / Foundry

Les résultats des tests Geekbench 5 et GFXBench (qui couvrent respectivement les performances du processeur et de la puce graphique) correspondent plus ou moins à ceux du modèle de 2022. En revanche, ils sont largement inférieurs à ceux du Redmi Note 12 Pro, qui est probablement le modèle contemporain le plus proche auquel nous pouvons comparer le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Les benchmarks ne reflètent pas toujours l’expérience finale, bien sûr, mais cette ancienne puce ne fournit certainement pas une expérience moderne de milieu de gamme dans l’utilisation générale.

Il n’y a rien eu de flagrant pendant notre usage, mais nous avons constaté des micro-pauses assez fréquentes lors de la navigation dans les menus et les écrans d’accueil, ainsi qu’un délai plus long pour passer d’une application à l’autre.

Pour ce qui est du jeu, vous voudrez faire tourner Genshin Impact en configuration moyenne au maximum, et même là, la fluidité ne sera pas parfaite.

Vous disposez de 128 Go de stockage interne en standard, ce qui est normal de nos jours. Il est toujours bon de voir la possibilité d’une sauvegarde sur carte microSD, ce que ne fait pas le rival Redmi mentionné plus haut.

Capteurs photo

Appareil principal médiocre de 108 Mp

Objectifs macro et de profondeur médiocres de 2 Mp

Pas d’ultra grand-angle dédié

OnePlus a revu à la hausse les caractéristiques techniques de l’appareil photo du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Le capteur principal de 64 Mp du modèle précédent a disparu au profit d’un capteur de 108 Mp, le premier à être intégré à un téléphone OnePlus.

Les pixels ne sont pas tout en photographie, bien sûr, mais ce capteur a une taille raisonnable de 1/1,67 pouce et une grande ouverture de f/1,75. Il n’y a cependant pas d’OIS (stabilisation optique de l’image), ce qui pénalise vraiment l’appareil dans les scénarios de prise de vue en faible luminosité.

Dans l’ensemble, nous avons été raisonnablement satisfaits des résultats sous un éclairage décent, en particulier en ce qui concerne les détails. Le ton semble un peu plus naturel et moins lourdement traité qu’auparavant. Cependant, les photos pouvaient sembler un peu délavées et il y avait des signes de surexposition dans les situations HDR.

Jon Mundy / Foundry

Nous avons également trouvé que le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G était un peu lent lorsqu’il s’agissait de prendre des photos de cibles en mouvement, avec un flou présent même sous un fort éclairage de jour.

Les photos en faible luminosité ne sont pas très bonnes non plus, sans doute en partie à cause de l’absence d’OIS, avec beaucoup de bruit et un manque général de netteté.

On pourrait dire qu’il faut s’attendre à cela de la part d’un téléphone aussi éloigné de la barre des 400 euros du Pixel 6a. Mais nous avons testé le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G en parallèle avec le Redmi Note 12 Pro et avons pris une demi-douzaine de photos identiques avec les deux.

Même si c’était loin d’être un balayage net, le capteur Sony IMX766 du Redmi Note 12 Pro, fiable (et tout simplement plus grand) et soutenu par l’OIS, a produit des photos plus agréables et d’apparence premium dans la plupart des situations, en particulier lorsque la lumière baissait.

Il n’y a pas de téléobjectif dédié bien sûr, mais OnePlus affirme que les pixels supplémentaires sur le capteur principal signifient que les photos avec zoom x3 n’en ont pas besoin. Nous n’irons pas aussi loin, il y a toujours une baisse notable des détails et le hardware source est loin d’être parfait.

Néanmoins, c’est parfaitement adéquat pour les partages sur les réseaux sociaux ; le ton du capteur principal est conservé et les résultats sont probablement supérieurs à ceux d’un téléobjectif bon marché et désagréable. Il suffit de ne pas regarder de trop près.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G n’offre pas de capteur ultra grand-angle dédié, contrairement à son concurrent susmentionné, tandis que le capteur macro de 2 Mp est une véritable perte de temps. Si vous prenez des gros plans extrêmes, vous voulez un niveau de détail décent que ce capteur ne peut tout simplement pas fournir.

Le capteur selfie de 16 Mp est satisfaisant, même si les clichés sont un peu délavés. Les selfies en mode portrait ont tendance à produire ce halo de flou caractéristique qui accompagne souvent les téléphones moins chers.

L’appareil ne permet de filmer que des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. C’est un peu juste pour un téléphone de cette catégorie, alors que plusieurs concurrents proposent au moins des vidéos en 4K à 30 images par seconde.

Ne vous y trompez pas, OnePlus a amélioré le système d’appareil photo de son téléphone le moins cher, mais il n’est toujours pas parmi les meilleurs de sa catégorie.

Cet appareil vous permettra de tenir deux jours entiers en utilisation légère, et facilement une journée complète en usage plus intensif

Autonomie et charge

5000mAh

Deux jours d’utilisation légère, un jour d’utilisation intensive

76 % de charge en 30 minutes

OnePlus a équipé le Nord CE 3 Lite 5G de la même batterie de 5000 mAh que son prédécesseur, ce qui est amplement suffisant. À titre anecdotique, après 24 heures d’intervalles entre les charges et une utilisation légère à modérée (environ 3 heures), il restait environ 45 % de batterie le matin suivant.

Comme son prédécesseur, cet appareil vous permettra de tenir deux jours entiers en utilisation légère, et facilement une journée entière en usage plus intensif.

Lors du test habituel de batterie PC Mark Work 3.0, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a obtenu un score de 13 heures et 5 minutes. C’est exactement 1 heure et 30 minutes au-dessus du Redmi Note 12 Pro, ce qui est plutôt bien.

Jon Mundy / Foundry

La meilleure modification apportée à la batterie se situe au niveau de la charge, OnePlus a fait passer la puissance de 33 à 67W. Cela a suffi pour que le téléphone passe de 0 à 42 % en 15 minutes et à 76 % en 30 minutes avec le chargeur fourni. Ce qui est impressionnant, surtout si l’on considère que le Samsung Galaxy A54 est toujours à la traîne avec 25W et est fourni sansn adaptateur.

Logiciel

Android 13

OxygenOS 13.1

Seulement deux mises à jour Android

Le logiciel était l’un des points forts des téléphones OnePlus, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Après avoir été assimilé par Oppo, l’OxygenOS de la marque est désormais essentiellement un reskin de ColorOS de la maison mère. Il n’a rien de l’ancienne interface utilisateur de OnePlus, ni de son attrait pour la netteté et l’élégance.

Cela ne veut pas dire que OxygenOS 13.1 est mauvais en tant que telle. C’est juste qu’elle n’arrive plus à la cheville d’Android de Google et de l’interface légère de Motorola, au niveau de la clarté et de la cohésion, avec des menus sans charme et des notifications maladroites qui nuisent à l’expérience.

Il n’y a pas autant de bloatware que dans MIUI de Xiaomi, ce qui est un avantage rare pour le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G par rapport au Redmi Note 12 Pro.

Jon Mundy / Foundry

L’écran d’accueil principal comporte une application Météo de bon goût et une de gestion des jeux, tandis que le second écran d’accueil propose Netflix et un dossier consacré aux outils OnePlus.

Il y a d’autres apps préinstallées cachées dans le bac d’applications (les apps de relaxation O Relax et Zen Space semblent être des inclusions particulièrement douteuses), mais elles sont facilement ignorées.

Un inconvénient par rapport à MIUI sur le Redmi est que vous n’êtes assuré d’obtenir que 2 mises à jour majeures d’Android et 3 ans de mises à jour de sécurité, au lieu de trois et quatre respectivement, ou même plus avec Samsung.

Prix et disponibilité

OnePlus vend le Nord CE 3 Lite 5G au prix de 329 € directement dans sa boutique. Il n’existe qu’un seul modèle, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, mais vous pouvez choisir entre deux couleurs. Il est également disponible sur Amazon pour le même prix.

Il s’agit d’une augmentation de 10 € par rapport au OnePlus Nord CE 2 Lite 5G de l’année dernière, et cela place le OnePlus dans une position inconfortable par rapport au Redmi Note 12 Pro, qui coûte 339 €. Comme nous l’avons vu plus haut, cet appareil rival surpasse le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sur un certain nombre de points essentiels.

C’est à vous de décider si un écran et un appareil photo supérieurs, des performances légèrement plus rapides et un indice de protection de IP53 valent la peine de débourser plus.

Il convient également de garder à l’esprit qu’un OnePlus Nord CE 3 est vraisemblablement prévu pour bientôt. Avec les modèles équivalents de l’année dernière, l’écart de prix entre les deux n’était pas suffisant, il peut donc être intéressant d’attendre de voir ce que OnePlus a dans son chapeau.

Vous pourriez, si votre budget le permet, envisager le Samsung Galaxy A54 ou le Google Pixel 6a, qui figurent tous deux dans notre classement des meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Jon Mundy / Foundry

Conclusion

Avec le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, OnePlus signe un nouveau téléphone de milieu de gamme compétent, mais l’est-il suffisamment ?

Le nouvel appareil photo de 108 Mp est une amélioration par rapport aux précédents, même s’il est loin d’être le meilleur de sa catégorie, surtout lorsque la luminosité est faible. Par ailleurs, l’utilisation continue d’un écran LCD au lieu d’un AMOLED est un choix qu’il est de moins en moins facile d’accepter.

La question du rapport qualité/prix se pose ici, le Nord CE 3 Lite 5G étant 10 euros plus cher que le modèle de 2022. Cela peut se justifier par son chargement plus rapide et son écran plus grand, mais les combinés concurrents le placent sous un jour moins favorable.

En ajoutant quelques euros supplémentaires, vous obtiendrez le Redmi Note 12 Pro, de qualité supérieure, tandis qu’en dépensant un peu moins, vous obtiendrez le Poco X5 avec son écran AMOLED.

Ajoutez à cela des performances stagnantes et un logiciel OnePlus qui ne se démarque plus du lot, et vous avez un téléphone qui peine à se différencier dans un domaine concurrentiel.

Adaptation du test réalisé par Jon Mundy et paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

