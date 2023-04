Review del Kobo Elipsa 2E: Amazon, aprende

En pocas palabras Puntuación Pros Buena función de anotación

Excelente pantalla E Ink

Impresionante rendimiento

Integración con OverDrive y Pocket Contras Sin resistencia al agua

Algunos fallos de software

En pocas palabras, el Elipsa 2E es el mejor e-reader que puedes comprar para hacer anotaciones. El hardware es similar al del Kindle Scribe, pero la experiencia de software está a otro nivel.

En la mayoría de las categorías de productos tecnológicos, hay una gran variedad y muchos productos de primera categoría. En otros, como los lectores electrónicos, el dominio lo tienen una o dos empresas.

El Elipsa 2E de Kobo es un e-reader para hacer anotaciones que tiene la mira puesta en el Kindle Scribe. El dispositivo de Amazon salió a la venta después del Elipsa original, pero el 2E y el Scribe tienen mucho en común, incluido el precio.

El Scribe recibió críticas mixtas, así que ¿es el nuevo Elipsa 2E el e-reader compatible con stylus por el que deberías apostar? La respuesta corta es un sí rotundo, aunque no es perfecto.

Diseño

Ligero y de alta calidad

No es resistente al agua

Lápiz óptico incluido; la funda se vende por separado

El Elipsa 2E es, con diferencia, el e-reader más grande de Kobo, pero la superficie de pantalla adicional es necesaria para tomar notas. Una pantalla de 10,3″ excluye cualquier posibilidad de uso con una sola mano, pero no es para eso para lo que está pensado este dispositivo.

Mantiene el mismo lenguaje de diseño que otros Kobos, con un exterior de plástico que rodea la pantalla de tinta electrónica. La parte trasera del Elipsa 2E tiene un revestimiento texturizado único, que añade mucho agarre y además es bonito.

Pero como la mayoría de los e-readers, solo está disponible en un color, el negro. Estaría bien ver opciones alternativas.

Anyron Copeman / Foundry

Con el Elipsa 2E, Kobo también muestra preocupación por el medio ambiente. Afirma que el 85 % del plástico exterior ha sido reciclado, incluido un 10 % que, de otro modo, habría acabado en los océanos. Es una gran noticia y esperamos que la empresa siga progresando en este campo en el futuro.

No usar aluminio o vidrio también hace que el Elipsa 2E sea relativamente delgado y ligero. Con un grosor de 7,5 mm y un peso de 390 g, es fácil de llevar a cualquier parte, aunque no querrás mojarlo. A diferencia de otros Kobos, no ofrece resistencia al agua y es una verdadera lástima.

Me preocupaba que una construcción ligera de plástico pudiera parecer barata, pero Kobo ha conseguido evitarlo. El Elipsa 2E se siente elegante y de primera calidad, y debería durar muchos años de uso.

Esa durabilidad puede mejorarse usando el SleepCover de Kobo (69,99 € / $69.99 extra). Si sabes inglés, habrás entendido que esta funda pone el Elipsa 2E automáticamente en reposo cuando está cerrado, proporcionando una protección muy importante para la pantalla.

Enganchar el dispositivo a la funda es un poco complicado, pero funciona bien una vez que te acostumbras. Dispone de una ranura específica para el Kobo Stylus 2 (del que hablaremos más adelante), pero no funciona como soporte para manos libres.

También tendrás que conformarte con que no haya ninguna protección en la parte posterior del dispositivo, por lo que está lejos de ser una compra esencial.

El Elipsa 2E se siente elegante y de primera calidad, y debería durar muchos años de uso”

El puerto de carga USB-C se encuentra en la parte inferior derecha, justo debajo del botón de encendido texturizado. Pero aparte del logotipo de Kobo en la parte delantera y trasera, el Elipsa 2E tiene un diseño muy minimalista.

Anyron Copeman / Foundry

Pantalla

Impresionante pantalla E Ink de 10,3″

Gran visibilidad gracias al revestimiento mate

Luz cálida ajustable

La experiencia del Elipsa 2E se centra en esa pantalla de 10,3″. Es uno de los dispositivos E Ink más grandes del mercado, junto con los modelos de tamaño similar de Amazon, ReMarkable y Huawei.

En concreto, se trata de un panel E Ink Carta 1200, con una resolución de 1404 × 1872 píxeles. Es idéntica a la del Elipsa original, aunque sus 227 píxeles por pulgada (ppi) son inferiores a los 300 ppi del Kindle Scribe.

Pero, ¿significa eso que la calidad de la pantalla no está a la altura? En absoluto. Todo sigue viéndose muy claro y nítido, con un contraste dinámico entre colores claros y oscuros. Puede que no sea el mejor de su clase, pero el Elipsa 2E tiene una excelente pantalla de tinta electrónica que te será muy útil.

Anyron Copeman / Foundry

El acabado mate tiene dos ventajas claras. En primer lugar, limita la acumulación de manchas de huellas dactilares y otras marcas. A pesar de tener un gran bisel lateral para sujetar el dispositivo, no hay botones físicos para pasar página, por lo que tendrás que tocar la pantalla a menudo.

También significa que el Elipsa 2E es fácil de usar en ambientes luminosos. Incluso bajo la luz directa del sol, podrás leer cómodamente lo que hay en la pantalla. Una función de brillo automático lo hace posible, aunque su propósito principal sea hacer que puedas leer en la oscuridad.

Puede que no sea el mejor de su clase, pero el Elipsa 2E tiene una excelente pantalla de tinta electrónica que te será muy útil”

Las pantallas de tinta electrónica ya de por sí son más agradables a la vista que los paneles LCD u OLED, pero aquí también tienes una luz cálida ajustable. Esta cambia de luz blanca a tonos más cálidos naranjas y amarillos para minimizar las interrupciones del sueño, y también se puede establecer una hora de acostarse para que se encienda automáticamente. La función funciona muy bien.

Experiencia de lectura

Excelente en la mayoría de las situaciones

No es ideal para viajar

Funciona bien en modo vertical u horizontal

Si alguna vez has leído algo en un Kobo, estarás familiarizado con la interfaz del Elipsa 2E. Es simplemente una versión más grande de los otros e-readers de la compañía, que a su vez es muy similar al Kindle.

Tener una pantalla más grande no hace que sea una gran opción si te gusta leer mientras estás acostado en la cama o de viaje, pero es ideal en la mayoría de los otros escenarios. Eso incluye si simplemente prefieres poder ver más contenido en la pantalla o quieres aumentar el tamaño del texto sin tener que pasar de página constantemente.

Aunque está diseñado para ser utilizado en vertical (como un libro real), el Elipsa 2E es sorprendentemente bueno en modo horizontal. No hay problemas de formato y sigue siendo cómodo de sostener durante largos periodos. Si lees cómics o PDF con frecuencia, es una gran opción.

Anyron Copeman / Foundry

Y hay muchas formas de ajustar el texto que ves en pantalla. Elige entre una gama de tipografías primarias y complementarias y ajusta el tamaño, el interlineado, los márgenes y la justificación a tu gusto. La configuración predeterminada es adecuada para la mayoría de la gente, pero vale la pena experimentar hasta encontrar la que más te guste.

Experiencia de escritura

Kobo Stylus 2 incluido en la caja

Crea cuadernos de notas o anota directamente en los libros

Se puede exportar por cable o Dropbox

Pero la mejor característica del Elipsa 2E es su soporte para lápiz. El Kobo Stylus 2 está incluido en la caja, y va muy bien para escribir o hacer anotaciones. Puedes notar algunos retrasos ocasionales antes de que la pantalla registre la entrada, pero en general, la latencia es mínima.

Anyron Copeman / Foundry

El diseño del Stylus 2 es similar al de muchos otros lápices digitales, por lo que resulta cómodo de sujetar y natural de usar. Eso sí, no esperes una experiencia similar a la del lápiz sobre el papel: la falta de sensibilidad a la presión hace muy evidente que se trata de una pantalla digital. En su lugar, hay cinco tonos diferentes para elegir, para simular esa presión, pero tienes que seleccionarlos manualmente.

La carga se hace a través de USB-C, pero la duración de la batería no será para nada una preocupación. A pesar de que no se carga cuando está conectado magnéticamente al dispositivo, pasarán varios meses antes de que tengas que cargar el lápiz. El emparejamiento con el Elipsa 2E también es rápido, ya que no depende de Bluetooth.

Si mantienes pulsado el botón físico del lateral del lápiz, se activa el modo de resaltado, que te permite seleccionar rápidamente texto o secciones de un documento. También es ideal poder usar la parte superior del lápiz como goma de borrar.

Anyron Copeman / Foundry

Hay dos tipos principales de libretas que puedes crear: una básica libre de restricciones, o una versión avanzada que incluye funciones extra como la conversión de escritura a mano en texto. Esta última funciona bien la mayoría de las veces, y facilita la búsqueda de algo concreto entre tus notas.

Las notas deben exportarse manualmente (como PDF, PNG o JPEG), ya sea conectando físicamente un cable USB o, lo que resulta más cómodo, conectando tu cuenta de Dropbox. Poder acceder a ellas al instante en todos tus dispositivos es una gran ventaja, especialmente con los 2 GB de almacenamiento del plan gratuito de Dropbox.

Estos se guardan en una carpeta específica dentro de Dropbox, lo que significa que puedes también editar o añadir cualquier archivo a esa carpeta y aparecerán automáticamente en el Elipsa 2E. Puedes crear además carpetas y organizarlas directamente desde el dispositivo.

Poder añadir notas en cualquier cosa es un gran motivo para comprar el Elipsa 2E en vez de cualquier otro e-reader“

A diferencia del método de notas adhesivas de Kindle Scribe, Kobo también te permite anotar directamente en cualquier libro o documento. Esto resulta mucho más natural, especialmente cuando se combina con las funciones de subrayado y borrado.

Anyron Copeman / Foundry

De manera impresionante, esto se extiende a los e-books alquilados en la biblioteca. Las notas seguirán ahí si lo vuelves a alquilar en el futuro o decides comprarlo. Poder añadir notas en cualquier cosa es un gran motivo para comprar el Elipsa 2E en vez de cualquier otro e-reader.

Especificaciones y rendimiento

Procesador de 2 GHz y 1 GB de RAM

Rendimiento sorprendentemente excelente

Sin opción con datos móviles

Lo que más me ha sorprendido del Elipsa 2E es el rendimiento. No esperaba mucho de un procesador de 2 GHz y solo 1 GB de RAM, pero resulta que es suficiente para un e-reader.

Los e-readers no tienen garantizado el rendimiento, pero el Kobo Elipsa 2E es rápido y sensible para los estándares de un e-reader, ya sea navegando por la tienda, reproduciendo audiolibros o simplemente pasando las páginas de un libro. La naturaleza de las pantallas de tinta electrónica significa que siempre habrá un tiempo de espera mientras la pantalla se actualiza, pero nunca tarda más de un par de segundos.

Siempre que tengas una buena conexión a Internet, todo el contenido se mostrará y descargará rápidamente. Pero no hay opción de conectividad celular (como 3G o 4G), así que necesitarás wifi.

Los e-readers no tienen garantizado el rendimiento, pero el Kobo Elipsa 2E es rápido y sensible”

El único modelo del Elipsa 2E cuenta con 32 GB de almacenamiento no ampliable. Esto será suficiente para la mayoría de la gente, y sólo te acercarás a la capacidad si descargas muchos audiolibros largos.

Software y funciones

Gran variedad de libros disponibles

Kobo Plus disponible en solo algunos mercados

Excelente integración con OverDrive y Pocket

El Elipsa 2E ejecuta el mismo software que encontrarás en todos los e-readers de Kobo. Se traduce bien a la pantalla más grande, y sigue siendo la principal razón para comprar uno en lugar de un Kindle.

Empecemos por la característica más obvia: la lectura de libros. Kobo tiene su propio formato de archivo de libros electrónicos, pero admite de forma nativa casi todos los tipos de archivo principales: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ y CBR.

CBZ y CBR son formatos de cómic que funcionan muy bien en esta pantalla más grande. Pero si tienes alguno de los tipos de archivo mencionados, solo tienes que transferirlos desde un ordenador con el cable USB que viene en la caja, o sincronizarlos con Dropbox.

De hecho, el único tipo de archivo principal que no podrás utilizar es el propio de Amazon. Si has comprado muchos libros Kindle anteriormente, no hay manera de leerlos en el Elipsa 2E. Es una forma que tiene Amazon de mantener a la gente fiel a sus Kindles y que no se pasen a Kobo.

Pero la selección de libros electrónicos disponibles en la tienda de Kobo es muy similar a la de Kindle. Todo lo que busqué estaba disponible en ambos dispositivos por un precio similar. Las novedades llegan más o menos al mismo tiempo.

Sin embargo, no necesariamente tienes que comprar e-books. El Elipsa 2E tiene integración con OverDrive, lo que significa que puedes conectar una tarjeta gratuita de una biblioteca local y pedir libros prestados, igual que harías con las versiones físicas.

Anyron Copeman / Foundry

No todos los libros están disponibles con este método, pero me impresiona la selección que hay. Mi biblioteca local no es especialmente grande, aunque incluso los tiempos de espera para libros populares (normalmente de 4 a 6 semanas) no están nada mal.

La mayoría de las bibliotecas permiten tomar libros prestados durante 7, 14 o 21 días. Si nadie más ha solicitado el libro, puedes renovarlo y seguir leyendo. Pero si lo han reservado, tendrás que volver a la lista de espera.

Incluso con algunas limitaciones, poder tomar prestados libros de la biblioteca tan fácilmente es una función realmente excelente. El coste de los libros electrónicos puede ser elevado, así que esta es una gran alternativa.

Por mala suerte, OverDrive no incluye audiolibros. La selección no es tan buena en la tienda de Kobo como en Audible, y es menos probable que el propio autor sea quien narre el libro, como ocurre en el servicio de Amazon. Sin embargo, existe la opción de importar tus propios archivos de audiolibros (hasta 200 Mb por libro) en formato MP3 o M4A, lo que resulta práctico.

Anyron Copeman / Foundry

Tanto los libros electrónicos como los audiolibros están incluidos en la costosa suscripción Kobo Plus, pero solo está disponible en algunos países: Canadá, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido. Ofrece más de 1,3 millones de libros electrónicos y 100.000 audiolibros.

En esencia, es la respuesta de Kobo a Kindle Unlimited, lo que significa que puedes leer o escuchar tantos libros como quieras. La selección disponible se actualiza regularmente, pero no encontrarás muchos de los títulos más populares, al menos al principio. Es ideal para lectores más ávidos, sobre todo para aquellos dispuestos a probar nuevos autores o géneros.

Poder tomar prestados libros de la biblioteca tan fácilmente es una función realmente excelente”

Otra función útil es la integración con Pocket, la popular aplicación para “leer más tarde” disponible en todos tus dispositivos. Después de conectar tu cuenta gratuita, los artículos que hayas guardado allí estarán automáticamente disponibles para leerlos en el Elipsa 2E. A menos que el artículo se base en fotos o vídeos, es una buena forma de leerlos, sobre todo porque permiten hacer anotaciones.

En general, la experiencia con el software es sencilla e intuitiva, pero no siempre es así. Me encontré con un par de fallos durante las pruebas, incluido uno en el que la conexión wifi se caía continuamente. Pero este tipo de problemas se solucionan con actualizaciones, y el resto de funciones funcionan como es debido.

Autonomía de la batería

Batería de 2.400 mAh

Alrededor de dos semanas de autonomía

Carga lenta, sin adaptador en la caja

Como era de esperar, la duración de la batería del Elipsa 2E es excelente.

La batería de 2.400 mAh es grande para los estándares de los e-readers, y significa que técnicamente puede cumplir con la promesa de Kobo de “semanas de duración de la batería con una sola carga”. Sin embargo, esto solo es posible si se desactiva la conexión wifi, se mantiene el brillo bajo y se limitan las anotaciones.

Para sacar el máximo partido del Elipsa 2E, no querrás hacer ninguna de esas cosas. Por lo tanto, una cifra más realista es de alrededor de dos semanas entre cargas completas. La duración de la batería es algo de lo que no tendrás que preocuparte con el Elipsa 2E.

El Elipsa 2E se carga a través de USB-C, pero solo se incluye el cable en la caja. La carga es relativamente lenta, pero hace el trabajo si no tienes prisa.

Precio y disponibilidad

En su lanzamiento, el Kobo Elipsa 2E cuesta 399,99 € / US$399.99 por 32 GB de almacenamiento, el único modelo disponible. Se puede comprar en el sitio web de Kobo en España y en Estados Unidos.

Parece mucho, pero es solo un poco más caro que el Kindle Scribe más barato (369,99 € / US$339.99). La versión equivalente de 32 GB del e-reader de Amazon cuesta 419,99 € / US$389.99.

El Elipsa 2E incluye el Kobo Stylus 2 en la caja, pero la funda SleepCover de la marca te costará 69,99 € / $69.99 más.

No se puede comparar con la mayoría de los e-readers tradicionales, pero hay otras opciones que también merecen la pena.

Veredicto

El Kobo Elipsa 2E es un excelente e-reader, ideal tanto para leer como para tomar notas.

Destaca su nítida pantalla E Ink de 10,3″, que se combina con un gran rendimiento para ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Pero es el software lo que eleva al Elipsa 2E por encima de sus rivales. Puedes hacer anotaciones directamente en cualquier libro con el lápiz táctil incluido, ponerte al día con los artículos de Internet guardados en Pocket o incluso tomar prestados libros electrónicos de tu biblioteca local.

Sin embargo, la selección de audiolibros no es tan impresionante y hay algunos fallos de software. Además, no es resistente al agua.

Aun así, a menos que estés muy metido en el ecosistema Kindle, este es el e-reader para tomar notas que debes comprar.

