La Era 100 peut se targuer d’un tout nouveau nom, mais il occupe une place familière dans la gamme Sonos, puisqu’il s’agit d’une suite directe du Sonos One, lui-même successeur du Play:1.

C’est une excellente lignée d’enceintes sans fil compactes, points d’entrée abordables (ou presque) dans l’écosystème plus vaste de Sonos, qui n’est souvent pas si abordable. La Era 100 n’a pas la tâche facile.

Le point fort de la Era 100 est qu’elle reprend le son Sonos que nous avons toujours vanté et l’associe à des fonctions davantage flexibles telles que l’entrée audio, Trueplay sur Android et même la prise en charge du Bluetooth ; mais tout n’est pas aussi rose qu’il n’y paraît.

Il s’agit peut-être d’une nouvelle ère pour Sonos, mais le changement n’est jamais facile.

Design

Design plus grand et plus incurvé

Commandes tactiles simplifiées

Disponible en noir ou en blanc

À première vue, la Era 100 ressemble à la Sonos One, mais les choses ont un peu changé. Tout d’abord, elle est légèrement plus haute et profonde que l’ancienne enceinte. Cela ne changera pas totalement son emplacement dans votre maison, mais a permis à Sonos de lui donner davantage de puissance sonore.

Le design a également été incurvé, avec une forme ovale au lieu du cercle arrondi de la génération précédente.

Le style de Sonos est toujours présent sur la Era, depuis le choix des finitions noires ou blanches jusqu’au logo simple et à la grille métallique élégante qui recouvre la majeure partie du corps de l’enceinte.

Les changements les plus importants concernent la partie supérieure des haut-parleurs, où les commandes tactiles ont été complètement réorganisées. Le meilleur ajout est une nouvelle rainure au centre, le long de laquelle vous faites glisser votre doigt dans un sens ou dans l’autre pour augmenter ou diminuer le volume.

Les boutons lecture/pause et retour/avance ont été rapprochés du bord avant de l’enceinte pour être facilement accessibles lorsque vous avez besoin d’appuyer rapidement dessus, tandis que le bouton moins utilisé pour activer les commandes vocales se trouve sur le bord arrière. La commande physique Bluetooth se trouve à l’arrière du boîtier, de même qu’un interrupteur pour le microphone.

Le produit et son emballage utilisent davantage de matériaux recyclés qu’auparavant, et le haut-parleur a été assemblé avec des vis plutôt qu’avec de la colle, ce qui devrait également améliorer sa réparabilité.

Connectivité

Wi-Fi 6

Option Bluetooth

Entrée ligne et Ethernet via des dongles (vendus séparément)

La connectivité est sans doute le point sur lequel Sonos a le plus travaillé, avec de petites améliorations, deux nouveaux ajouts majeurs et un déclassement qui ne manquera pas de frustrer certains propriétaires existants qui envisagent une mise à niveau.

L’évolution la plus notable est l’introduction du Bluetooth, inclus pour la première fois dans l’un des haut-parleurs fixes de Sonos, après avoir été limité aux modèles portables Move et Roam.

Sonos recommande toujours le Wi-Fi plutôt que le Bluetooth, ce qui explique peut-être pourquoi il a choisi d’inclure le Bluetooth 5.0. Bien que nous apprécions l’option permettant à des amis de se connecter rapidement via Bluetooth, ou de diffuser de la musique à partir de notre platine vinyle Bluetooth, la qualité baisse clairement, tout comme la stabilité, avec des chutes sporadiques même à une distance incroyablement proche.

L’audio d’une source Bluetooth peut être partagé avec le reste de votre système Sonos à l’aide de l’application, mais vous devrez conserver la Era 100 dans ce groupe d’enceintes. Si vous le retirez, le Bluetooth s’arrête. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez que la Era reçoive le signal Bluetooth mais ne diffuse le son qu’ailleurs dans la maison, la seule solution consiste à réduire temporairement le volume de la Era à zéro.

Vous préférerez peut-être l’option de connexion avec une entrée auxiliaire, ce n’est pas nouveau pour Sonos, mais ça l’est pour ses petites enceintes. Il y a cependant un hic, en effet pour en profiter, vous devrez acheter l’adaptateur officiel à 25 €, qui se connecte au port USB-C arrière de l’enceinte.

Ne pensez pas que vous pouvez utiliser un adaptateur casque existant : les adaptateurs USB-C vers 3,5 mm fournis gratuitement avec de nombreux smartphones sont monodirectionnels, conçus pour envoyer de l’audio vers des écouteurs de 3,5 mm, et non en provenance d’une source audio de 3,5 mm…

Le nôtre n’a pas fonctionné, et Sonos prévient que la plupart des adaptateurs ne fonctionneront pas ; vous aurez à dépenser les 20 euros et acheter la pièce officielle, au moins jusqu’à ce que des sociétés tierces interviennent pour proposer des alternatives moins chères.

Les choses empirent si vous voulez un port Ethernet. Alors qu’un port Ethernet était inclus en standard, il a été retiré.

Vous pouvez le réintégrer, mais ce dongle coûte 45 €, pour un adaptateur combiné qui comprend à la fois Ethernet et 3,5 mm. Par conséquent, si vous ne faites pas confiance à votre réseau Wi-Fi, vous devez maintenant dépenser pour profiter de cette connexion.

C’est un problème étant donné que lors de notre test de la Era 100, nous avons constaté qu’elle e,trait et sortait de notre réseau Sonos de manière un peu incohérente. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème Wi-Fi spécifique ou d’un autre problème de micrologiciel, mais le redémarrage de l’enceinte et/ou de notre routeur constitue une solution temporaire. C’est le genre de dysfonctionnement auquel nous ne sommes pas vraiment habitué de la part de Sonos. Nous aurions aimé une option Ethernet pour une certaine assurance.

Fonctions connectées

Prise en charge de l’application Sonos

Commandes vocales de base, mais pas l’assistant Google

Réglage Trueplay, sur iOS et Android

Pour l’essentiel, l’aspect intelligent de la Era 100 est inchangée. L’enceinte fonctionnera seule ou se connectera au réseau Sonos existant dans votre maison. Vous pourrez alors la contrôler via l’app officielle Sonos, que vous pourrez à son tour connecter à votre service de streaming ou à la radio de votre choix.

L’installation est rapide et efficace, bien que l’application elle-même reste un moyen assez compliqué de gérer vos enceintes et la lecture de la musique, lorsque c’est possible. Il est généralement plus aisé de contrôler la musique via l’application musicale de votre choix.

Sinon, activez les commandes vocales, vous avez le choix entre l’assistant vocal de Sonos, qui peut gérer la lecture de musique, mais pas grand-chose d’autre, et qui est d’ailleurs incompatible avec Spotify, et Amazon Alexa.

La prise en charge de Google Assistant n’est toutefois plus disponible, ce qui pourrait limiter l’intégration de cet appareil à votre maison connectée.

Une amélioration certaine est apportée par Trueplay. Il s’agit de la technologie utilisée depuis longtemps par Sonos pour régler la sortie de l’enceinte et l’optimiser en fonction de l’acoustique de la pièce dans laquelle il se trouve. Auparavant, cette technologie était limitée aux appareils iOS, utilisant le microphone de l’iPhone pour comprendre les sons de l’enceinte, mais la Era 100 est désormais compatible une version de la technologie sur Android également.

Il s’agit d’une itération plus aisée décrite comme un « réglage rapide », une évolution du Trueplay automatique que l’on trouve sur ses enceintes portables. Elle utilise les microphones de la Era pour régler l’audio, et non ceux de votre téléphone, et ne peut donc « écouter » qu’à partir d’un seul point de la pièce. Si vous utilisez un iPhone, vous verrez à la fois cette option et l’ancien « réglage avancé ».

Nous avons trouvé que même ce Trueplay rapide avait un impact notable sur la qualité du son, en approfondissant et en arrondissant le paysage sonore. En le désactivant, le son de la Era 100 s’est réduit grandement en comparaison. La mise à niveau vers le Trueplay avancé de l’iPhone n’a pas amélioré les choses, de sorte que les utilisateurs Android ne manqueront pas grand-chose à l’utilisation de cette version plus simple.

Le seul inconvénient est que Sonos indique que ce Trueplay rapide ne sera pas ajouté aux produits moins récents, laissant les propriétaires d’Android avec d’autres équipements Sonos dans l’impossibilité d’en tirer le meilleur parti.

Qualité du son

Un son puissant et bien équilibré

Volume généreux

Sonorité parfaite sous presque tous les angles

Des éléments de la Era 100 ont été en grande partie repris du Sonos One, vous ne devez donc pas vous attendre à une modification radicale du son de l’enceinte si vous possédez un modèle ancien.

Le design agrandi a permis à Sonos d’apporter un petit plus, avec le mid-woofer et le tweeter du One rejoints par un troisième haut-parleur et un tweeter supplémentaire. Les deux petits haut-parleurs sont désormais légèrement orientés vers l’extérieur, avec une ouverture d’ondes à l’avant, afin de créer une meilleure dispersion du son.

C’est une astuce que Sonos a apprise de ses enceintes portables et qui crée un paysage sonore davantage ouvert. L’objectif, selon la société, est de supprimer le « sweet spot » pour l’écoute et d’aider la Era 100 à sonner aussi bien de n’importe quel endroit de la pièce.

L’effet n’est pas parfait, déplacez-vous et vous entendrez la sonorité changer, mais pour l’essentiel, la Era sonne bien où que vous soyez. Même en étant assis directement derrière l’enceinte, le son est solide, la plupart du temps en perdant seulement quelques médiums.

Dans l’ensemble, le profil sonore est riche, chaleureux et équilibré. La Era 100 devrait convenir à la majorité des genres musicaux, avec des basses étonnamment puissantes pour sa taille, mais pas au point de les écraser.

Il est capable d’une réelle clarté, en particulier lorsque la fonction Trueplay est activée, avec une séparation nette des différents éléments des pistes.

Les amateurs de basses ou ceux qui occupent de grandes pièces devront bien sûr opter pour un modèle plus grand, mais pour les espaces restreints et la plupart des cas d’utilisation, c’est à peu près ce qui se fait de mieux à ce prix.

Vous pouvez la connecter à d’autres enceintes Sonos via l’application pour un son multi-pièces, la jumeler à un autre Era 100 pour un son stéréo, ou à une barre de son et à un Sub Mini dans le cadre d’une installation surround.

Prix et disponibilité

À 279 €, la Era 100 est un peu plus chère que la Sonos One à laquelle elle succède, mais reste la plus abordable des enceintes Sonos pour la maison (seule la Roam portable coûte un peu moins), et bien moins que la Era 300 à 499 €.

Ce n’est toutefois pas donné, et ceux qui espèrent une paire stéréo devront débourser une belle somme. N’oubliez pas que si vous souhaitez utiliser les adaptateurs entrée audio et Ethernet, comptez 25 € et 45 €, comme expliqué précédemment.

La qualité du son justifie largement le prix, bien que l’absence de prise en charge de Google Assistant signifie que les propriétaires de nombreuses installations domestiques connectées trouveront l’option Sonos moins attrayante qu’auparavant. Sur le marché, il est possible de trouver un son similaire, y compris Google, ailleurs pour moins cher.

Pour l’instant, c’est exactement ce que vous pouvez trouver avec l’ancienne Sonos One (229 €), cette enceinte est toujours en vente, bien qu’elle ne soit plus fabriquée, et les stocks finiront par s’épuiser.

Conclusion

La Sonos Era 100 représente peut-être une nouvelle ère pour Sonos, mais l’entreprise s’y engage de manière hésitante.

La qualité audio est indiscutable, légèrement améliorée par rapport à la génération précédente grâce à une combinaison de modifications matérielles et au déploiement de la technologie Trueplay simplifiée sur un plus grand nombre d’appareils.

L’ajout du Bluetooth aurait dû être une victoire facile, mais les performances médiocres de l’ancienne spécification 5.0 ont fait de la préférence de l’entreprise pour la technologie Wi-Fi une prophétie auto-réalisatrice. L’option d’entrée audio est également intéressante, mais le fait de la limiter, ainsi que l’Ethernet, à des dongles supplémentaires coûteux est décourageant alors que le prix a déjà augmenté.

Ajoutez à cela le fait que la prise en charge de l’Assistant Google a été abandonnée et nous soupçonnons que de nombreux acheteurs trouveront que le Sonos One de la génération précédente est plus attrayante tant qu’il est encore en vente, avec l’Assistant Google et Ethernet inclus en standard.

Si vous n’avez pas besoin de Google Assistant, d’une entrée auxiliaire ou d’Ethernet, la Era 100 est exceptionnel. Mais si c’est le cas, les coûts additionnels se font sentir et rendent cette Sonos un peu moins connectée.

Adptation du test réalisé et rédigé par Dominic Preston et paru sur Tech Advisor en langue anglaise.

