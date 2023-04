Review del Honor Magic 5 Pro

En pocas palabras Pros Una de las mejores pantallas

Excelente duración de la batería

Cámara triple muy potente Contras Software mejorable

Rendimiento desigual Nuestro veredicto El Magic 5 Pro es un buque insignia con todas las funciones de un gama alta, capaz de igualar a la mayoría de sus rivales en calidad de pantalla, duración de la batería e incluso en el rendimiento de la cámara. Sin embargo, a Honor aún le quedan elementos que pulir, sobre todo en el lado del software.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

Honor, que en su día fue la submarca económica de Huawei, es ahora toda una potencia independiente. Y esa independencia le ha permitido pasar de la gama media a la venta de sus propios móviles gama alta.

Este año, la empresa ya ha lanzado el Magic Vs, un rival global bastante especial que pretende competir con los plegables de Samsung. Sin embargo, el Magic 5 Pro es un móvil un poco más tradicional: una gran losa de cristal con unas cámaras muy potentes en la parte trasera (tendencia que hemos visto en los gama alta los últimos años).

Pero, ¿hasta qué punto este móvil ofrece la calidad y potencia adecuadas como para tentar a los y las compradoras de móviles Samsung, Google y Apple?

Te cuento mi experiencia usando el Honor Magic 5 Pro.

Diseño y calidad de construcción

Grande, pero sorprendentemente fino

Resistencia al agua IP68

Módulo de cámara circular llamativo

El Magic 5 Pro se ajusta cómodamente a las tendencias de diseño de los teléfonos insignia modernos: una enorme losa de cristal curvado y metal con un módulo de cámara redondo y extravagantemente grande en la parte trasera.

Este móvil busca algo de atención”

La pantalla de 6,81 pulgadas es la razón principal por la que el teléfono es tan grande, y sus 219 gramos de peso hacen que pese también bastante. Para ser justos con Honor, solo tiene 8,8 mm de grosor, lo que lo hace más esbelto que otros teléfonos de gran tamaño y, en consecuencia, un poco más cómodo de sostener.

Dominic Preston / Foundry

Las cámaras son el elemento más llamativo, en ambos lados. En la parte delantera, Honor sigue siendo la única compañía que incluye un sensor de profundidad junto a la cámara selfie, creando un recorte en forma de píldora similar al del iPhone, aunque aquí está escondido en una esquina en lugar de en el centro.

En la parte trasera encontramos una enorme cámara circular dominada por sus tres lentes, a las que se une el cuerpo principal ligeramente inclinado hacia arriba. Esto es especialmente llamativo en el modelo verde, donde las lentes negras sobresalen del cuerpo en un triángulo distintivo. No es sutil, pero está claro que no lo intenta: es un teléfono que quiere llamar la atención.

Dominic Preston / Foundry

Yo he probado el modelo Meadow Green, con un ligero brillo en su acabado de cristal mate, aunque también hay disponible un modelo negro más brillante. Los acabados azul, morado y naranja también se han lanzado en China, pero es poco probable que estén disponibles en otros países.

Una desventaja es que Honor no ha hecho ninguna afirmación sobre el uso de Gorilla Glass u otras alternativas reforzadas para proteger el teléfono de daños, aunque un protector de pantalla preaplicado ayudará a salvar la pantalla. No obstante, el teléfono cuenta con la certificación IP68, por lo que debería estar a salvo del polvo y el agua.

Pantalla y altavoces

OLED curva cuádruple de 6,81 pulgadas y 1-120 Hz

Énfasis en la comodidad ocular

Altavoces estéreo ligeramente insípidos

Si nos guiamos por el marketing de Honor, el Magic 5 Pro tiene dos puntos fuertes clave, y la pantalla es uno de ellos.

Se puede ver de dónde viene la empresa, ya que realmente ha tirado todo menos el fregadero de la cocina aquí.

Dominic Preston / Foundry

El gran panel de 6,81 es un OLED (por supuesto) que utiliza la última tecnología LTPO para escalar la frecuencia de refresco de 1-120 Hz sobre la marcha, ofreciendo una fluidez sedosa y una duración optimizada de la batería.

La pantalla está curvada en los cuatro bordes para ofrecer un aspecto simétrico y una sensación de comodidad. Incorpora una alta resolución de 1312×2848 y un chipset de pantalla específico que contribuye a su impresionante precisión cromática y compatibilidad con HDR10+.

¿Es esta la mejor pantalla en cualquier teléfono en este momento?”

Pero eso no es todo. Honor también ha apostado fuerte por las funciones de salud ocular, prometiendo que esta pantalla es una de las mejores para un uso cómodo a largo plazo. La tecnología de atenuación dinámica, la certificación circadiana y la reducción del parpadeo de la pantalla se combinan supuestamente para cuidar tu visión y tu ciclo de sueño.

Dominic Preston / Foundry

En una semana con el teléfono, no puedo decir que haya notado ninguna diferencia en particular, así que tendré que creer en la palabra de Honor de que mis ojos me lo agradecerán. Al menos puedo confirmar que el panel se ve genial: es brillante, colorido y nítido, con un contraste profundo y una suavidad incontenible.

¿Es la mejor pantalla de cualquier teléfono ahora mismo? No lo sé. Pero sin duda debería estar en la conversación.

Por desgracia, no puedo decir lo mismo de los altavoces. La configuración estéreo no está mal, pero dista mucho de ser una característica sobresaliente, y es muy pequeña para los estándares de un teléfono insignia. Cumplirá su función en caso de apuro, sobre todo para ver un poco de YouTube o Netflix en la cama, pero no esperes sorprenderte.

Especificaciones y rendimiento

Último chip Snapdragon 8 Gen 2

Un poco por detrás de otros buques insignia en los benchmarks

Mucha RAM y almacenamiento

El Magic 5 Pro está equipado con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, el chipset más rápido del momento para teléfonos Android. Honor lo combina con unos generosos 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en la única versión del teléfono que se lanzará internacionalmente.

Como era de esperar, el teléfono es rápido. Es capaz de hacer frente a la multitarea, a los juegos más exigentes y a casi todo lo que le eches.

Dominic Preston / Foundry

Aún así, tengo dos advertencias sobre el rendimiento del teléfono. La primera es que he experimentado “tartamudeos” e incluso congelaciones con algunas aplicaciones concretas, como Google Maps o Google Translate. Es de suponer que se trata de un problema de software, pero entorpece la promesa del hardware.

En segundo lugar, en las pruebas de rendimiento artificial, el Magic 5 Pro va claramente un poco por detrás de cualquier otro teléfono 8 Gen 2 que hayamos probado, lo que sugiere que Honor tiene que trabajar un poco en la optimización. Para la mayoría de la gente este tipo de diferencia no importa, pero si eres un jugador o un usuario avanzado que quiere llevar su teléfono al límite, parece que otros fabricantes están llevando los chips de Qualcomm un poco más lejos y más rápido.

En cuanto a la conectividad, el teléfono, por supuesto, es compatible con 5G, junto con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC.

La biometría incluye desbloqueo facial usando la cámara selfie, o un confiable escáner de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Vídeo y cámara

Triple cámara trasera de 50 MP

Cámara selfie única – con un sensor de profundidad extra

Dominic Preston / Foundry

Las especificaciones tan completas de la pantalla del Magic 5 Pro están más o menos a la altura de lo que ofrece en el departamento de cámaras, con una triple cámara trasera compuesta en su totalidad por lentes de 50 MP.

La cámara principal utiliza un gran sensor de 1/1,12 pulgadas, no tan grande como el sensor IMX989 que ha aparecido este año en el Vivo X90 Pro, el Oppo Find X6 Pro y el Xiaomi 13 Pro, pero no muy lejos.

Está emparejado con una rápida apertura de f/1,6 y estabilización óptica de imagen (OIS), y esa combinación significa que es capaz de capturar una cantidad impresionante de luz, lo que es clave para todas las fotografías, pero especialmente con poca luz, donde el 5 Pro consigue preservar tanto el detalle como una gama de colores natural -una lucha incluso para las mejores cámaras de teléfono en condiciones de poca luz.

He tomado fotos nítidas y llenas de fuerza en todo tipo de condiciones de iluminación con esta cámara principal y, lo cierto, es que me han impresionado los resultados. Los colores se inclinan un poco hacia el extremo saturado de la escala, pero no de forma agresiva, y el excelente rango dinámico significa que el Magic 5 Pro puede capturar hermosas sombras y luces mixtas.

A la lente principal se une una gran angular de 50 MP, que utiliza un sensor más pequeño y una apertura f/2.0 ligeramente más lenta, aunque de hecho sigue siendo más rápida que la media para una lente de esta anchura.

Las fotos no están a la altura de la cámara principal. Los colores son más apagados, y las fotos salen en general un tono o dos más oscuras de lo que cabría esperar, con un claro descenso del rango dinámico que hace que las sombras y los puntos oscuros carezcan de detalle. Sin estabilización óptica, es el único de los tres objetivos que tiene problemas en la oscuridad. En general, no está mal, pero esperaba algo mejor.

He hecho fotos nítidas y llenas de fuerza en todo tipo de condiciones de luz…”

Por último, un objetivo periscopio con zoom 3,5x viene equipado con una abertura f/3,0 y OIS. Se trata de un zoom un poco a medio camino: más corto que muchos otros periscopios, pero demasiado largo para utilizarlo cómodamente para retratos o similares.

Aun así, una vez que te haces con las distancias, las fotos son impresionantes. Con la distancia focal predeterminada de 3,5 aumentos, las fotos son detalladas y están bien expuestas, incluso con poca luz o en condiciones difíciles. Incluso se puede aumentar el zoom hasta 10 aumentos sin que la calidad disminuya demasiado, aunque yo no me fiaría mucho.

En la parte frontal se encuentra la cámara dual para selfies, aunque, una vez más, solo hay una cámara real, con un sensor de profundidad de tiempo de vuelo al lado. Curiosamente, Honor ofrece tres opciones de zoom por defecto aquí: 0,7x, 0,8x, y regular, aunque los dos últimos son presumiblemente sólo cultivos en el sensor.

Sus 12 MP no lo hacen mal, incluso haciendo un trabajo aceptable de la exposición dividida para mis fotos tomadas desde mi balcón en la luz brillante, mirando hacia atrás en mi sala de estar mucho más oscuro. El sensor ToF (lo que permite el desenfoque del fondo) también se luce en el modo retrato, con un bokeh de aspecto natural gracias a una detección de bordes francamente excelente, que sólo difumina erróneamente uno o dos pelos sueltos. Es un teléfono estupendo para los selfies.

Por último, tema vídeo. Puedes grabar hasta en 4K y 30fps desde la cámara frontal, saltando hasta 4K y 60fps en la trasera. No hay opción 8K, pero sospecho que a pocos usuarios y usuarias les importará.

Una rareza es que no hay absolutamente ninguna opción para utilizar la cámara gran angular de la parte trasera para grabar vídeo. Es de suponer que Honor tomó esa decisión porque, sin OIS, los resultados no serían tan estables como con las otras lentes. Es cierto, pero resulta extraño no dar a los usuarios ninguna opción al respecto, lo que significará que a veces las opciones de encuadre serán inusualmente limitadas.

Batería y carga

Duración de la batería de 1-2 días

Carga rápida

También inalámbrica

La batería de 5100mAh del Magic 5 Pro es una de las más grandes que puedes encontrar en cualquier móvil hoy en día, y la buena noticia es que se nota.

Una puntuación de 11 horas y 44 minutos en la prueba de batería PCMark es fuerte para un teléfono insignia, pero más impresionante es que el teléfono funcionará cómodamente durante un día completo y, a menudo, durante un segundo.

Me he acostumbrado a irme a la cama con hasta un 70 % de batería restante, y en una ocasión incluso me quedaba un 30 % al final del segundo. Eso fue con un uso relativamente ligero para mis estándares, pero estoy seguro de que incluso los y las usuarias más exigentes encontrarán en éste un teléfono para todo el día.

Dominic Preston / Foundry

Cuando necesites recargarla, la carga de 66 W es suficientemente rápida, aunque no batirá ningún récord. En mi prueba, recuperó el 75 % de la batería en media hora, y en menos de una hora estará a tope, así que al menos es lo bastante rápida como para evitarte tener que cargar durante la noche.

Incluso los usuarios más exigentes lo encontrarán un teléfono para todo el día”

Solo puedes alcanzar los 50 W de velocidad de carga inalámbrica con el cargador oficial de Honor, que se vende por separado por 85 €. Si te parece demasiado caro, se cargará a menor velocidad con cualquier cargador inalámbrico con certificación Qi que tengas a mano, y si aún no tienes uno, cuestan muchísimo menos que el de Honor.ç

Software y actualizaciones

Viene con Android 13

Funciona con el tosco MagicOS de Honor

Se prometen tres actualizaciones del sistema operativo Android

El Magic 5 Pro se entrega con Android 13, la última versión del sistema operativo, con la skin MagicOS de Honor.

No me encanta MagicOS, que me parece recargado y tosco en comparación con el software de los teléfonos de la competencia. También sospecho que la piel del software es la culpable de los problemas de rendimiento que tuve en algunas aplicaciones específicas, mencionadas anteriormente.

Dominic Preston / Foundry

También hay que lidiar con un poco de bloatware. Honor preinstala aplicaciones que van desde TikTok y Netflix hasta opciones menos conocidas como TrainPal y WPS Office. Incluso incluye las aplicaciones de Trip.com y Booking.com, lo que supone un doble golpe de opciones de vacaciones no deseadas.

A su favor, la compañía al menos ofrece una saludable mezcla de su propio software y las opciones de Google cuando se trata de aplicaciones básicas – se espera que utilice el calendario y la calculadora de Honor, pero la mensajería, el correo electrónico y otros elementos básicos son de Google por defecto.

Por alguna razón, Honor también ha añadido algunos controles gestuales con el Magic 5 Pro, que te permiten desplazarte o hacer capturas de pantalla agitando la mano en el aire delante del teléfono. Son una porquería y, por suerte, vienen desactivados por defecto. No te molestes en activarlos.

Dominic Preston / Foundry

Para terminar con una nota optimista, Honor ha prometido que el teléfono recibirá tres actualizaciones del sistema operativo Android, es decir, a Android 14, probablemente a finales de este año, y finalmente a Android 16, además de cinco años completos de parches de seguridad. No es el mejor soporte de software para un teléfono Android, pero está cerca, y garantiza cierta longevidad si te haces con un Magic 5 Pro.

Precio y disponibilidad

El Magic 5 Pro ya está disponible para pedidos en España (todavía no está disponible en América Latina). Puedes comprarlo por 1.200 € en la web oficial de Honor, disponible en negro y verde. Está también disponible en Amazon España por el mismo precio.

Dominic Preston / Foundry

Ese precio se sitúa firmemente en el territorio de los gama alta, aunque no llega a los modelos de nivel superior absoluto como el Samsung Galaxy S23 Ultra o el iPhone 14 Pro Max.

Sus competidores más probables son el Galaxy S23+, el iPhone 14 y el Google Pixel 7 Pro. El Honor supera al resto en duración de la batería y calidad de la pantalla, y se mantiene firme en el departamento de la cámara, lo que lo convierte en un competidor sorprendentemente capaz en la gama alta del mercado.

Echa un vistazo a nuestra selección completa de los mejores smartphones del momento para ver más opciones, o a los mejores móviles Honor para ver qué más ofrece la compañía.

Veredicto

El Magic 5 Pro es un excelente regreso de Honor, y una señal de que la forma de buque insignia que encontró en el Magic 4 Pro del año pasado no fue casualidad.

La pantalla y la duración de la batería de este teléfono pueden competir con los mejores, y la cámara hace lo suficiente para ganarse un lugar en esa conversación también.

Es extraño que el rendimiento se quede un poco frío en comparación con otros buques insignia de 2023, y he de admitir que el llamativo diseño no me acaba de convencer.

Sin embargo, lo que más debería preocuparte es el software, ya que MagicOS es una versión aceptable pero poco inspiradora de Android. Cumple con su cometido, pero los grandes rivales de Honor aún ofrecen más cuando se trata de pulido puro.

Especificaciones