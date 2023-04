En pocas palabras Puntuación Pros Excelente pantalla de 120 Hz

Buenas cámaras

Resistencia al agua de IP67

Actualizaciones de software durante tiempo Contras El lector de huellas dactilares no es el mejor

No se incluye cargador

Carga lenta Nuestro veredicto El Galaxy A34 es una gran alternativa al S23 si tienes un presupuesto limitado, pues cumple muchos requisitos. La duración de la batería es buena, así que si puedes vivir sin una carga realmente rápida (y sin cargador), supone una buena relación calidad-precio, y podría decirse que incluso mejor que la del Galaxy A54.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

Mejores precios hoy: Samsung Galaxy A34 5G

Tienda Precio €389 Ver oferta

Los teléfonos insignia son caros, incluso si los compras con contrato, pero la buena noticia es que hay opciones más baratas que son igualmente buenas.

El Samsung Galaxy A34 es un buen ejemplo de ello. Se parece mucho al buque insignia Galaxy S23 (especialmente en el color Awesome Lime que analizamos aquí), pero cuesta menos de la mitad, solo 399 € / MXN$7,999.

Para mucha gente, el A34 es todo lo que vaya a necesitar: tiene una gran pantalla, una batería de larga duración, un buen rendimiento y hace fotos perfectamente decentes.

Y como es un Samsung, el teléfono tendrá un buen soporte de software y actualizaciones de seguridad en los próximos años.

Diseño y calidad de fabricación

Disponible en verde lima, morado, plateado y negro

Parte trasera y marco de plástico

Altavoces estéreo

El A34 es un teléfono grande, algo que parece ser la norma ahora para la mayoría de los teléfonos de gama media. Es un poco más grande que el Galaxy A54, con unas dimensiones de 161,3 x 78,1 x 8,2 mm, pero pesa unos gramos menos, por debajo de los 200 gramos.

El tacto en la mano es muy agradable a pesar de ser de plástico, y parece mucho más caro de lo que es en realidad. Gran parte de su atractivo se debe a su similitud con el S23 y, a primera vista, la mayoría de la gente dará por hecho que tienes el último, y mejor, modelo de Samsung. Lo cual es bueno si ese tipo de cosas te gustan.

Jim Martin / Foundry

Es de aplaudir que el bisel negro que rodea la pantalla tenga (casi) el mismo grosor en todos los lados y que la cámara selfie se sitúe de forma simétrica en el centro.

Aunque el marco tiene un perfil curvo, sus bordes se sienten un poco afilados. Nuestra principal crítica, sin embargo, es que el panel trasero se puede hundir un poco y, por tanto, se siente más endeble que sólido.

También es una pena que, a diferencia de la mayoría de los teléfonos rivales de gama media, no se incluya una carcasa transparente en la caja. De hecho, no viene casi nada: solo un cable USB-C a USB-C y una herramienta para extraer la bandeja SIM.

Así, probablemente querrás comprar una funda cuando compres el teléfono.

La mayoría de la gente dará por hecho que tienes el último, y mejor, modelo de Samsung”

Impresiona ver que Samsung ha puesto háptica de alta calidad en el A34. Esto ayuda realmente a que se sienta como un teléfono mucho más premium. La intensidad predeterminada de las vibraciones del sistema es muy baja, por lo que puedes pensar que están desactivadas, pero es fácil ajustarla.

Pantalla y altavoces

Pantalla AMOLED de 6,6″

Tasa de refresco de 120 Hz

Altavoces estéreo

Aunque cada vez es más habitual, hace unos años no se podía esperar una pantalla tan buena en un teléfono de gama media.

Jim Martin / Foundry

Es una pantalla AMOLED de 6,6″ con una tasa de refresco de 120 Hz. Esto significa que el desplazamiento es muy fluido y los colores son vibrantes.

Pero eso no es todo: también es muy brillante. Samsung afirma que puede llegar hasta los 1.000 nits, y qué duda cabe de que es más fácil de ver en exteriores que en muchos otros teléfonos, especialmente por este precio.

Puede que no tenga la resolución más alta, pero Full HD+ es lo suficientemente alta como para que todo se vea nítido y detallado.

Hay un sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla. La tecnología óptica no fue siempre fiable durante mis pruebas, y me decía que el dedo que acababa de registrar no coincidía. Más tarde, funcionó la mayoría de las veces, pero no siempre. No es necesario usarlo, por supuesto, pero el reconocimiento facial no es tan seguro, y con un PIN, contraseña o patrón, pierdes comodidad.

Jim Martin / Foundry

El Galaxy A34 también tiene altavoces estéreo, y el de la parte superior del teléfono es prácticamente invisible. Pero están bien equilibrados y suenan fuerte a todo volumen y son ideales para ver vídeos o escuchar podcasts, aunque no tanto para escuchar música con muy pocos graves.

Especificaciones y rendimiento

MediaTek Dimensity 1080

RAM de 6 GB / 8GB

Rendimiento muy fluido

De forma algo inesperada, para el Galaxy A34, Samsung ha optado por un procesador MediaTek en lugar de uno de sus propios chipsets Exynos.

Sin embargo, esto no es algo malo, ya que el Dimensity 1080 tiene potencia de sobra y hace que el A34 se sienta rápido y sensible en el uso general. No hay tartamudeo al pasar de una pantalla a otra o al navegar por los menús. Además, es compatible con 5G, como el A54.

No es un todoterreno de los juegos, pero ofrece suficiente potencia para la mayoría de los juegos, incluso si tienes que bajar un poco los niveles de detalle para obtener velocidades de fotogramas fluidas.

Jim Martin / Foundry

La pantalla de alta velocidad de refresco contribuye a la sensación de rendimiento ágil al desplazarse por las redes sociales. Sin duda, los 6 GB de RAM de base también ayudan, y es posible encontrar versiones de 8 GB del A34 dependiendo del lugar del mundo en el que vivas.

En el borde superior, encontrarás una bandeja dual-SIM. Una de las ranuras puede utilizarse alternativamente para ampliar el almacenamiento de 128 GB (o 256 GB) hasta 1 TB. Si quieres usar dos SIM, ambas soportan 5G.

Cámaras

Lente principal de 48 MP con OIS

Ultra gran angular de 8 MP

Lente macro de 5 MP

Cámara selfie de 13 MP

Puede que se parezcan a las cámaras del Galaxy S23, pero las tres lentes del A34 son más mediocres que las del buque insignia de Samsung.

Los ajustes predeterminados producen imágenes muy saturadas y bonitas, listas para ser compartidas”

Jim Martin / Foundry

Sin embargo, esto no quiere decir que este teléfono no pueda hacer buenas fotos: por supuesto que puede. Y, algo a que los usuarios de Samsung ya están acostumbrados, los ajustes predeterminados producen imágenes muy saturadas y bonitas, listas para ser compartidas.

La cámara principal toma, como era de esperar, las mejores fotos. En exteriores, con mucha luz, las fotos son detalladas y nítidas. En interiores, esa nitidez desaparece y los sujetos (niños y mascotas, por ejemplo) deben permanecer quietos si no quieres que salgan borrosos.

Por la noche o cuando hay poca luz, las cámaras del A34 tienen problemas en comparación con los mejores teléfonos del mercado y no deberías esperar grandes resultados a menos que apoyes el teléfono sobre algo sólido y que, de nuevo, nada en la escena se mueva.

Jim Martin / Foundry

La lente ultra gran angular hace un trabajo decente teniendo en cuenta su resolución limitada y el software también hace su parte para asegurar que los colores se vean igual que en las fotos de la cámara principal. Resulta muy útil cuando no cabe todo o todas las personas quieres retratar en la foto.

La aplicación de la cámara muestra claramente un botón ‘x2’ junto a ‘x1’ y ‘x0,5’. Esto solo recorta las fotos tomadas con la cámara principal pero, para ser justos, siguen viéndose razonablemente bien.

La tercera cámara no es un teleobjetivo, sino una lente macro. Su presencia quiere maquillar los números y dudamos que la vayas a usar mucho más allá de jugar con ella cuando recibas el teléfono por primera vez, sobre todo porque ni siquiera necesitas usarla para conseguir algunos bonitos primeros planos (puedes hacerlo con la cámara principal), como demuestra la foto de los escarabajos de la galería anterior.

La cámara para selfies produce un notable efecto embellecedor de serie, pero puedes desactivarlo si prefieres un aspecto más natural. La cámara de 13 MP no muestra grandes detalles, pero eso ayuda si quieres ocultar algunas arrugas. Es divertido que los filtros de Snapchat también estén integrados en el modo selfie.

Aunque se hace por software, puedes ajustar el campo de visión de la cámara frontal, y te preguntará qué vista quieres usar por defecto. El software también se utiliza para el pseudoefecto bokeh cuando se utiliza el modo Retrato: no es muy bueno en la identificación del sujeto y el fondo, por lo que el efecto parece falso cuando mechones de pelo se difuminan accidentalmente.

El vídeo está configurado por defecto a 1080p a 30 fps, y los vídeos grabados en este modo son buenos, con una buena estabilización y una calidad de audio razonable.

No es aconsejable alejarse de esta configuración: las grabaciones a 1080p a 60 fps carecen de estabilización, y todo empeora más si pasas a 4K.

Autonomía de la batería y carga

Batería de 5.000 mAh

Carga de 25 W

No incluye adaptador

El Galaxy A34 tiene una batería de 5.000 mAh, el estándar en la mayoría de los teléfonos Samsung. Como el chipset Dimensity no consume mucha energía, es un teléfono que puede durar dos días si no lo usas mucho.

Incluso si lo haces, deberías aguantar un día entero sin necesidad de recargarlo. Si utilizas durante horas aplicaciones que consumen mucha batería y usan el GPS, como Google Maps, o si juegas a juegos intensos gráficamente, el A34 se quedará sin batería mucho antes.

La prueba PCMark para Android reportó una duración de batería casi idéntica a la del Galaxy A54: 10 horas y 59 minutos.

Jim Martin / Foundry

Si tienes un cargador de 25 W, el teléfono se “cargará rápido” usando el cable suministrado. Aun así, no es ni de lejos tan rápida como la de los teléfonos de carga más rápida. Espera una carga del 15-20 % en 15 minutos, aproximadamente un tercio en 30 minutos y una carga completa en unas dos horas.

Por suerte, mostrará una estimación de cuánto tardará en cargarse por completo cuando lo enchufes, así que al menos lo sabrás. No hay carga inalámbrica, como cabría esperar a este precio.

Si estás acostumbrado a cargar tu teléfono durante la noche, nada de esto te resultará un problema, y las ventajas son más que razonables teniendo en cuenta el precio.

Software y aplicaciones

Android 13

One UI 5.1

Cuatro años de actualizaciones del sistema operativo

Nada más sacarlo de la caja, el Galaxy A34 ejecuta Android 13 con la interfaz One UI 5.1 de Samsung por encima. Es agradable a la vista y bastante intuitiva.

Las notificaciones son ordenadas, y la bandeja de ajustes rápidos incluye accesos directos para controlar ‘Media Output’ (es decir, a qué dispositivos se envían sonido y vídeo) y ‘Device Control’, que incluye accesos directos a Samsung SmartThings.

Jim Martin / Foundry

No hay demasiado bloatware, pero es irritante que, durante la configuración, se te diga que TikTok, Disney+ y Nextdoor son aplicaciones “esenciales” y que se descargarán cuando te conectes al wifi.

No hay opción para evitarlo, pero puedes desinstalarlas más tarde.

La buena noticia es que este teléfono recibe el mismo trato que los buques insignia de Samsung en lo que a actualizaciones de software se refiere”

Como el A34 tiene una pantalla AMOLED, puedes activar y personalizar la pantalla siempre activa. Por defecto está activada, pero solo se muestran el reloj y las notificaciones cuando tocas la pantalla. Si no te importa el impacto que pueda tener en la duración de la batería, puedes elegir que permanezca realmente siempre activa o que solo se apague durante la noche entre las horas que tú establezcas.

La buena noticia es que este teléfono recibe el mismo trato que los buques insignia de Samsung en lo que a actualizaciones de software se refiere. La compañía promete cuatro años de actualizaciones del sistema operativo (que deberían llevarte hasta Android 16) y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Esta es una gran ventaja respecto a muchos otros teléfonos, cuyos fabricantes suelen proporcionar dos o tres actualizaciones de Android como mucho.

Jim Martin / Foundry

Precio y disponibilidad

El Galaxy A34 cuesta 399 € / MXN$7,999 si lo compras directamente en Samsung, así como en otros sitios como Amazon, Fnac y El Corte Inglés en España, o Doto y Walmart en México. También puedes pagar 70 € más para el modelo de 256 GB.

A este precio, también podrías considerar el Redmi Note 12 Pro, el Poco X5 y el OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Veredicto

El Galaxy A34 es un muy buen teléfono de gama media, especialmente si quieres específicamente un Samsung a un precio más asequible que un modelo de la serie S.

Siempre puedes considerar un teléfono reacondicionado para conseguir el buque insignia del año pasado con un gran descuento, o echar un vistazo a nuestro ranking de los mejores teléfonos de gama media para ver lo que ofrecen los fabricantes chinos por un precio similar.

Es posible, por ejemplo, conseguir un teléfono con un procesador más rápido o con cargador (también más rápido) y funda por un precio similar o inferior. Pero es inevitable tener que sacrificar en otros aspectos.

En definitiva, el Galaxy A34 tiene una buena relación calidad-precio, cumple los requisitos de la mayoría de la gente y, a menos que quieras cámaras y rendimiento ligeramente mejores, tiene mejor relación calidad-precio que el Galaxy A54.

Lista de especificaciones