En résumé Note de l’expert Les Plus Excellent écran 120Hz

Bons appareils photo

Indice IP67

Longues mises à jour logicielles Les Moins Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas le meilleur

Pas de chargeur fourni

Chargement lent Notre verdict Le Galaxy A34 est une excellente alternative au S23 si vous avez un budget limité. L’autonomie est bonne, et si vous pouvez vous passer d’une charge rapide (et d’un chargeur tout court), il s’agit d’un bon rapport qualité-prix, sans doute meilleur que le Galaxy A54.

Les fleurons sont chers, même avec un forfait, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe des alternatives moins chères qui sont tout à fait correctes.

Le Galaxy A34 de Samsung en est un bon exemple. Il ressemble beaucoup au fleuron S23, surtout dans la couleur Lime (vert) que nous avons testé, mais coûte moins de la moitié du prix, soit 399 €.

Pour beaucoup, le A34 est tout ce dont ils ont besoin : il a un grand écran, une autonomie généreuse, de bonnes performances et prend des photos tout à fait correctes.

Et comme il s’agit d’un Samsung, il bénéficiera d’une bonne assistance logicielle et de mises à jour de sécurité pour les années à venir.

Design

Disponible en Lime, Argenté, Lavande, Graphite

Arrière et cadre en plastique

Haut-parleurs stéréo

Le A34 est un téléphone de grande taille, ce qui semble être la norme pour la plupart des milieu de gamme d’aujourd’hui. Il est un peu plus grand que le Galaxy A54, mesurant 161,3 x 78,1 x 8,2 mm, mais il pèse quelques grammes de moins, 199 g.

Il est très agréable à tenir en main malgré tout le plastique, et paraît beaucoup plus cher qu’il ne l’est en réalité. Son attrait vient en grande partie de sa ressemblance avec le S23 et, au premier coup d’œil, la plupart des gens penseront que vous avez le dernier et le meilleur modèle de Samsung.

Jim Martin / Foundry

Il est bon de constater que le cadre noir qui entoure l’écran est (presque) de la même épaisseur de tous les côtés et que le capteur selfie se trouve symétriquement au centre.

Bien que le cadre ait un profil incurvé, ses bords semblent un peu tranchants. La principale critique, cependant, est que la partie arrière peut être légèrement enfoncé et donne donc l’impression d’être fragile plutôt que solide.

Il est dommage que, contrairement à d’autres milieu de gamme, la boîte ne contient pas d’étui de protection transparent. En fait, vous ne recevez presque rien : juste un câble USB-C vers USB-C et un outil pour retirer le tiroir SIM.

Vous devriez probablement commander un étui ou une coque en même temps que le téléphone.

Il est impressionnant de constater que Samsung a doté le A34 d’un système haptique de haute qualité. Cela contribue vraiment à donner l’impression d’avoir un téléphone plus haut de gamme. L’intensité par défaut des vibrations du système est très faible, de sorte que vous pouvez penser qu’elles sont désactivées, mais il est facile de les ajuster.

Écran et haut-parleurs

Écran AMOLED de 6,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Haut-parleurs stéréo

Bien qu’il soit de plus en plus courant aujourd’hui, il y a quelques années, vous n’auriez pas eu le droit de vous attendre à un écran de cette qualité sur un téléphone de cette catégorie.

Jim Martin / Foundry

Il est question d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Cela veut dire que le défilement est très fluide et que les couleurs sont éclatantes.

Mais ce n’est pas tout, l’écran est également très lumineux. Samsung affirme qu’il peut atteindre 1000 nits, et il est certainement plus facile à voir à l’extérieur que beaucoup d’autres téléphones, surtout à ce prix.

La résolution n’est peut-être pas la plus élevée qui soit, mais la résolution Full HD+ est suffisant pour que tout soit net et détaillé.

Un lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran. La technologie optique n’a pas fonctionné de manière fiable lors de nos tests, me signalant que l’empreinte que nous venions d’enregistrer ne correspondait pas. Par la suite, il a fonctionné, mais pas à chaque fois. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser, bien sûr, mais la reconnaissance faciale n’est pas aussi sûre, et un code PIN, un mot de passe ou un tracé est moins pratique.

Jim Martin / Foundry

Le Galaxy A34 est également équipé de haut-parleurs stéréo, dont celui situé en haut du téléphone est presque invisible. Mais ils sont bien équilibrés et puissants à plein volume. Ils sont parfaits pour regarder des vidéos ou écouter des podcasts, mais pas vraiment pour la musique avec très peu de basses.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur MediaTek Dimensity 1080

6/8 Go de RAM

Des performances plutôt fluides

De manière inhabituelle, Samsung a opté pour un processeur MediaTek plutôt que pour l’une de ses propres puces Exynos pour le Galaxy A34.

Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant, car le Dimensity 1080 a beaucoup de puissance et rend le A34 rapide et réactif dans l’utilisation générale. Il n’y a pas de lag lorsque vous passez d’un écran d’accueil à l’autre ou lorsque vous naviguez dans les menus. Il prend également en charge la 5G, à l’image du A54.

Ce n’est pas un appareil gamer, mais il est assez puissant pour la majorité des jeux, même s’il faut baisser un peu le niveau de détail pour obtenir des taux de rafraîchissement fluides.

Jim Martin / Foundry

Le taux de rafraîchissement élevé de l’écran renforce l’impression de performance lorsque l’on navigue sur les réseaux sociaux. Il ne fait aucun doute que les 6 Go de RAM de base y contribuent également.

Sur le bord supérieur, vous trouverez un tiroir à double carte SIM. L’un des emplacements peut être utilisé pour étendre la capacité de stockage de 128 Go (ou 256 Go) jusqu’à 1 To. Si vous souhaitez avoir deux cartes SIM, elles sont toutes deux compatibles avec la 5G.

Appareils photo

Appareil principal de 48 millions de pixels avec OIS

8 Mp ultra grand-angle

5 Mp macro

13 Mp selfie

Ils ressemblent peut-être aux appareils photo du Galaxy S23, mais les trois objectifs du A34 couvrent une sélection de capteurs plus médiocre que celle du fleuron de Samsung.

Les paramètres par défaut produisent des photos très saturées et agréables à regarder, prêtes à être partagées

Jim Martin / Foundry

Néanmoins, cela ne veut pas dire que le A34 ne peut pas prendre de bonnes photos, c’est tout à fait possible. Et comme les possesseurs de Samsung en ont déjà l’habitude, les paramètres par défaut produisent des photos très saturées et agréables à regarder, prêtes à être partagées.

L’appareil photo principal prend, sans surprise, les meilleures photos. À l’extérieur, en pleine lumière, les photos sont détaillées et nettes. À l’intérieur, cette netteté disparaît et les sujets, enfants et animaux domestiques par exemple doivent rester immobiles si vous ne voulez pas qu’ils soient flous.

La nuit ou lorsque l’éclairage est faible, les appareils photo du A34 peinent à rivaliser avec les meilleurs téléphones du marché et il ne faut pas s’attendre à des résultats exceptionnels à moins de poser le A34 sur une base solide et, encore une fois, que rien ne bouge dans la scène.

L’appareil photo ultra grand-angle fait un travail décent compte tenu de sa résolution limitée et le logiciel joue son rôle en veillant à ce que les couleurs soient identiques à celles des photos prises avec l’appareil photo principal. Il est certainement pratique lorsque vous ne pouvez pas faire entrer tout le monde dans la photo.

L’application de l’appareil photo affiche un bouton 2x à côté de 1x et 0,5x. Ce bouton ne fait que recadrer les photos prises avec l’appareil photo principal, mais, pour être honnête, elles sont tout de même assez belles.

Le troisième capteur photo n’est pas un téléobjectif, mais un appareil macro. Il est là pour faire de la figuration et il est peu probable que vous l’utilisiez, d’autant plus qu’il n’est même pas nécessaire de basculer dessus pour obtenir de jolis gros plans avec l’appareil photo principal, comme le montre la photo des coléoptères dans le diaporama ci-dessus.

Le capteur selfie produit un effet d’embellissement notable en standard, mais vous pouvez le désactiver si vous préférez un rendu naturel. L’appareil photo de 13 Mp ne produit pas une multitude de détails, mais il est salutaire si vous voulez cacher quelques rides. Il est amusant de constater que les filtres Snapchat sont intégrés au mode selfie.

Bien que cela se fasse de manière logicielle, il est possible d’ajuster le champ de vision du capteur frontal et l’appareil vous demandera quelle vue utiliser par défaut. Le logiciel sert également au pseudo-bokeh avec le mode Portrait, il n’est pas vraiment capable d’identifier le sujet et l’arrière-plan, de sorte que l’effet semble faux lorsque des mèches de cheveux sont accidentellement floutées.

La vidéo est réglée par défaut sur 1080p à 30 i/s, et les vidéos réalisées dans ce mode sont de bonne qualité, avec une stabilisation correcte et une qualité audio raisonnable.

Il n’est pas conseillé de s’écarter de ces réglages, les vidéos en 1080p à 60 i/s manquent de stabilisation, et la situation empire si vous passez en 4K.

Autonomie et charge

Batterie de 5000mAh

Chargement de 25W

Pas d’adaptateur inclus

Le Galaxy A34 dispose d’une batterie de 5000mAh, ce qui est la norme pour la majorité des téléphones Samsung. Comme la puce Dimensity ne consomme peu d’énergie, il peut tenir deux jours.

Même si c’est le cas, vous devriez pouvoir tenir une journée entière sans avoir à le recharger. Si vous utilisez des applications gourmandes en batterie qui reposent sur le GPS, comme Google Maps, pendant des heures, ou si vous jouez à des jeux intensifs, le A34 sera à court de batterie.

PCMark pour Android a rapporté une autonomie presque identique à celle du Galaxy A54, soit 10 heures et 59 minutes.

Jim Martin / Foundry

Si vous disposez d’un chargeur de 25W, le téléphone se rechargera rapidement à l’aide du câble fourni. Même dans ce cas, il est loin d’être aussi véloce que les téléphones à charge rapide. Attendez-vous à une charge de 15 à 20 % en 15 minutes, d’environ un tiers en 30 minutes et à une charge complète en deux heures environ.

Heureusement, l’appareil affiche une estimation du temps nécessaire pour une charge complète lorsque vous le branchez, ce qui vous permet au moins de le savoir. Il n’y a pas de charge sans fil, comme on peut s’y attendre à ce prix.

Si vous avez l’habitude de recharger votre téléphone pendant la nuit, ce n’est pas du tout un problème.

Logiciels et applications

Android 13

One UI 5.1

Quatre ans de mises à jour du système d’exploitation

Le Galaxy A34 est équipé d’Android 13 et de la surcouche One UI 5.1 de Samsung. L’interface est agréable et suffisamment intuitive pour être utilisée.

Les notifications sont soignées, et le plateau des paramètres rapides comprend des raccourcis pour contrôler la sortie média (c’est-à-dire vers quels appareils le son et la vidéo sont envoyés) et le contrôle des appareils, qui inclut des raccourcis vers Samsung SmartThings.

Jim Martin / Foundry

Il n’y a pas trop de bloatware, mais il est irritant que, pendant la configuration, on vous dise que TikTok, Disney+ etc. sont des applications « essentielles » et qu’elles seront téléchargées lorsque vous vous connecterez au Wi-Fi.

Il n’y a pas d’option pour empêcher cela, mais vous pouvez les désinstaller plus tard.

La bonne nouvelle, c’est que ce téléphone est traité de la même manière que les fleurons de Samsung en ce qui concerne les mises à jour logicielles

Le A34 étant doté d’un écran AMOLED, il est possible d’activer et personnaliser l’affichage permanent.

Par défaut, il est activé, mais réglé pour n’afficher que l’horloge et les notifications lorsque vous touchez l’écran. Si vous n’êtes pas gêné par l’impact sur l’autonomie, vous pouvez choisir de laisser l’écran toujours allumé ou de ne l’éteindre que pendant la nuit, entre les heures que vous avez définies.

La bonne nouvelle, c’est que le A34 est traité de la même manière que les fleurons Samsung en ce qui concerne les mises à jour logicielles.

La société promet 4 ans de mises à jour du système d’exploitation (ce qui devrait vous amener à Android 16) et 5 ans de mises à jour de sécurité.

C’est un gros avantage par rapport à beaucoup d’autres téléphones, dont les fabricants fournissent généralement 2 ou 3 mises à jour Android au maximum.

Jim Martin / Foundry

Prix et disponibilité

Le Galaxy A34 est proposé à 399 € chez Samsung, ainsi que par d’autres revendeurs tels que Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore Rakuten. Il est également vendu chez les opérateurs mobiles habituels (Orange, SFR, Bouygues, Red by SFR, etc.).

Vous pouvez également payer 70 € de plus et obtenir le modèle avec 256 Go à la place, bien que seul Samsung semble proposer le modèle avec la plus grande capacité dans toutes les couleurs.

À ce prix, vous pouvez envisager le Redmi Note 12 Pro, le Poco X5 et le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Conclusion

Le Galaxy A34 est un très bon téléphone de milieu de gamme, surtout si vous souhaitez spécifiquement un Samsung à un prix plus abordable qu’un modèle de la série S.

Vous pouvez toujours un téléphone reconditionné pour obtenir le fleuron de l’année dernière avec une forte réduction, ou jeter un œil à notre comparatif des meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Il est possible, par exemple, d’obtenir un téléphone doté d’un processeur plus rapide ou d’un chargeur (également plus rapide) et d’un étui pour un prix équivalent ou inférieur. Mais les compromis sont inévitables.

En fin de compte, le Galaxy A34 est un bon rapport qualité-prix qui répond aux attentes de la plupart des utilisateurs et, à moins que vous ne souhaitiez un appareil photo et des performances légèrement supérieurs, il est plus avantageux que le Galaxy A54.

Adaptation du test original realisé et publié par Jim Martin sur le site Tech Advisor en langue anglaise.

