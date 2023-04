Review del Sonos Era 100: el sonido de la nueva era

En pocas palabras Puntuación Pros Excelente audio

Trueplay ahora disponible también en Android

Opción de Bluetooth Contras La entrada de línea y el Ethernet necesitan accesorios caros

Sin soporte de Google Assistant Nuestro veredicto El Era 100 es un tímido paso adelante para Sonos. La excelente calidad de sonido y la incorporación de Bluetooth se ven empañadas por la decisión de prescindir de Ethernet en favor de un costoso dongle, y la ausencia de Google Assistant hace que este altavoz sea un poco menos inteligente que muchos de sus rivales.

Precio en el momento de escribir esta review

$249.00

Mejores precios hoy: Sonos Era 100

El Era 100 puede presumir de tener un nombre completamente nuevo, pero ocupa un lugar familiar en la gama Sonos: es el sucesor directo del Sonos One, a su vez, sucesor del Play:1.

Se trata de un excelente catálogo de altavoces inalámbricos compactos, puntos de entrada asequibles al ecosistema de Sonos, a menudo no tan asequible. El Era 100 tiene mucho que demostrar.

El punto fuerte del Era 100 es que toma el gran sonido de Sonos que siempre nos ha entusiasmado y lo combina con funciones más flexibles, como la entrada de línea, Trueplay en Android e incluso compatibilidad con Bluetooth, pero no todo es tan de color de rosa como parece.

Puede que esta sea una nueva era para Sonos, pero los cambios nunca son fáciles.

Diseño y calidad de fabricación

Diseño más grande y curvado

Controles táctiles optimizados

Disponible en blanco o negro

A primera vista, el Era 100 se parece al antiguo Sonos One, aunque las cosas han cambiado un poco. Por un lado, es ligeramente más alto y más ancho que el antiguo altavoz, lo que, pese a que eso no cambiará el lugar que ocupará en tu casa, le ha dado a Sonos espacio para introducir un poco más de potencia sonora.

Dominic Preston / Foundry

El diseño también se ha curvado aún más, con una forma ovalada del cuerpo en lugar del círculo redondeado de la generación anterior.

Sin embargo, el lenguaje de diseño de Sonos sigue presente en todos los modelos, desde la elección de acabados en blanco o negro hasta el sencillo logotipo y la elegante rejilla metálica que cubre la mayor parte del cuerpo.

Los mayores cambios los encontramos en la parte superior de los altavoces, donde los controles táctiles se han reorganizado por completo. La mejor incorporación es una nueva ranura en el centro, por la que deberás deslizar el dedo en cualquier dirección para subir o bajar el volumen.

Dominic Preston / Foundry

Los botones de reproducción/pausa y atrás/adelante se han acercado al borde frontal del altavoz para facilitar su acceso cuando se necesita pulsarlos rápidamente, mientras que el botón menos utilizado para activar los controles de voz se encuentra en el borde trasero. En la parte trasera del cuerpo hay un botón Bluetooth y un interruptor físico para silenciar el micrófono.

Tanto el producto como su embalaje utilizan más materiales reciclados que antes, y el altavoz se ha montado con tornillos en lugar de pegamento, lo que también debería mejorar la reparabilidad.

Conectividad

Wi-Fi 6

Opción Bluetooth

Entrada de línea y Ethernet mediante dongles (se venden por separado)

Podría decirse que la conectividad es en lo que ha cambiado más el Era 100, con pequeños retoques, dos nuevas incorporaciones importantes y una renuncia que seguramente frustrará a algunos propietarios que estén pensando en actualizarlo.

El mayor cambio es la introducción de Bluetooth, incluido por primera vez en uno de los altavoces fijos de Sonos, que antes estaba limitado a los portátiles Move y Roam.

Dominic Preston / Foundry

Sonos sigue recomendando usar wifi en lugar de Bluetooth, lo que podría ser la razón por la que optó por incluir el estándar antiguo Bluetooth 5.0. Por mucho que me guste la opción de permitir que mis amigos se conecten rápidamente a través de Bluetooth, o reproducir música desde mi tocadiscos con Bluetooth, la calidad disminuye claramente, al igual que la estabilidad, con caídas esporádicas incluso a una distancia increíblemente corta.

El audio de una fuente Bluetooth se puede compartir con el resto del sistema Sonos mediante la aplicación, aunque tendrás que mantener el Era 100 en ese grupo de altavoces: si lo quitas, el Bluetooth se detiene. Si por alguna razón quieres que el Era reciba la señal Bluetooth pero solo reproduzca el audio en otra parte de la casa, la única opción es bajar temporalmente el volumen del Era a 0.

Es posible que prefieras la opción de conectarlo con una entrada de línea auxiliar. No es una novedad total para Sonos, pero sí lo es para sus altavoces más pequeños. Sin embargo, hay un problema: para aprovecharla, tendrás que comprar el adaptador de entrada de línea oficial de 25 € / MXN$449 / US$19, que se conecta al puerto USB-C trasero del altavoz.

Dominic Preston / Foundry

Tampoco pienses que puedes usar un adaptador de auriculares ya existente: los adaptadores de USB-C a 3,5 mm que se regalan con muchos smartphones son monodireccionales y están diseñados para enviar audio a auriculares de 3,5 mm, no para recibirlo de una fuente de audio de 3,5 mm.

El mío no funcionó, y Sonos advierte de que la mayoría no lo hará: es posible que tengas que desembolsar ese dinero extra para comprar el accesorio oficial, al menos hasta que otras empresas ofrezcan alternativas más baratas.

Las cosas son aún peor si quieres Ethernet. Aunque antes se incluía un puerto Ethernet de serie, ahora se ha eliminado. Puedes volver a añadirlo, pero el adaptador combinado que incluye Ethernet y 3,5 mm en uno cuesta 45 € / MXN$899 / US$39. Así que si no confías en tu red wifi, tendrás que gastar más para poder conectar el altavoz.

Esto supone un problema, ya que mientras probaba el Era 100 (y de su hermano mayor, el 300), ambos altavoces se conectaban y desconectaban de la red Sonos de forma irregular. No está claro si se trata de un problema específico de wifi o de algún otro fallo de firmware, pero reiniciar el altavoz y/o el router funcionó como solución temporal.

Este es el tipo de problema de rendimiento al que Sonos no me tiene acostumbrado, y me habría encantado tener una opción Ethernet para hacerme sentir más seguro.

Funciones inteligentes

Compatible con la app Sonos

Controles de voz básicos, pero sin Google Assistant

Ajuste Trueplay, tanto en iOS como en Android

En su mayor parte, el lado inteligente del Era 100 es más de lo mismo para Sonos.

El altavoz funcionará por sí solo o se conectará a una red Sonos existente en tu casa, momento en el que podrás controlarlo a través de la app oficial de Sonos, que a su vez podrás conectar al servicio de streaming o radio que prefieras.

La configuración es rápida y eficiente, aunque la aplicación en sí sigue siendo una forma bastante tosca de gestionar los altavoces y la reproducción de música. Siempre que sea posible, es más fácil controlar la música a través de la aplicación de música habitual.

Dominic Preston / Foundry

Si lo prefieres, puedes activar los controles de voz. Puedes elegir entre utilizar el propio asistente de voz de Sonos (que se encarga de la reproducción de música, pero no de mucho más, y no es compatible con Spotify) o conectarlo a Alexa. Sin embargo, la compatibilidad con Google Assistant ya no está disponible, lo que puede limitar su integración en un hogar inteligente.

Una mejora definitiva viene por parte de Trueplay. Es la tecnología que Sonos usa para ajustar la salida del altavoz y optimizarla para la acústica de la habitación en la que se encuentra. En el pasado, esta tecnología se limitaba a los dispositivos iOS y utilizaba el micrófono del iPhone para comprender los sonidos del altavoz, pero ahora el Era 100 también admite una versión de esta tecnología en Android.

Se trata de una iteración más sencilla descrita como “ajuste rápido”, un desarrollo del Trueplay automático que se encuentra en sus altavoces portátiles. Utiliza los micrófonos del propio Era para sintonizar el audio, no los del teléfono, por lo que solo puede “escuchar” desde un punto de la habitación. Si tienes un iPhone, verás esta opción y la antigua “sintonización avanzada”.

Me di cuenta de que incluso este rápido Trueplay tenía un impacto notable en la calidad del sonido, profundizando y redondeando el paisaje sonoro. Al desactivarlo, el Era 100 sonaba más flojo y casi metálico en comparación. La actualización al Trueplay avanzado del iPhone no mejoró mucho más las cosas, así que los usuarios de Android no echarán mucho de menos usar esta versión más sencilla.

El único inconveniente es que Sonos dice que este Trueplay rápido no se añadirá a productos más antiguos, lo que deja a los propietarios de Android con otros equipos Sonos sin poder aprovecharlo al máximo.

Calidad de sonido

Sonido potente y redondo

Mucho volumen

Suena bien desde casi cualquier ángulo

Las entrañas del Era 100 se han copiado en su mayor parte del Sonos One, por lo que no deberías esperar una revisión radical del sonido del altavoz si ya tienes un modelo anterior.

Sin embargo, el mayor tamaño ha permitido a Sonos incluir un pequeño extra, ya que al altavoz de graves medios y al de agudos del One se les ha añadido un tercer altavoz, un altavoz de agudos adicional.

Los dos altavoces más pequeños están ahora ligeramente inclinados hacia fuera, con una abertura de guía de ondas delante, para crear una dispersión más amplia del sonido.

Dominic Preston / Foundry

Se trata de un truco que Sonos aprendió de sus altavoces portátiles y que crea un paisaje sonoro más abierto. El objetivo, según la empresa, es eliminar ese “lugar ideal de escucha” y ayudar a que el Era 100 suene igual de bien desde cualquier punto de la habitación.

El efecto no es perfecto (si te mueves, oirás cómo cambia el sonido), pero en general el Era suena bien estés donde estés. Incluso sentado directamente detrás del altavoz, el sonido es sólido y solo se pierden algunos tonos medios.

En general, el perfil de sonido es rico, cálido y equilibrado. El Era 100 debería adaptarse a la mayoría de los géneros, con graves engañosamente potentes para su tamaño, pero no tanto como para abrumar.

Es capaz de ofrecer una claridad real, especialmente con Trueplay activado, con una separación nítida de los distintos elementos de las pistas.

Dominic Preston / Foundry

Los amantes de los graves o los que ocupen habitaciones grandes tendrán que comprar algo más grande, pero para espacios más pequeños y la mayoría de los casos de uso, es lo mejor que se puede conseguir a este precio.

Puedes conectarlo a otros altavoces Sonos a través de la aplicación para audio multiroom, conectarlo a otro Era 100 para un sonido estéreo o conectarlo a una barra de sonido y un Sub Mini como parte de una configuración envolvente, aunque teniendo un solo Era 100 no he podido probar estas últimas opciones.

Precio y disponibilidad

Con un precio de 279 € / MXN$5,999 / US$249, el Era 100 es un poco más caro que el Sonos One al que sucede, pero sigue siendo el más asequible de los altavoces domésticos de Sonos (solo el Roam portátil cuesta un poco menos), y cuesta mucho menos que el Era 300, de 499 € / MXN$10,999 / US$449.

Aun así, no es barato, y cualquiera que quiere usarlo en estéreo tendrá que gastarse un dineral. Recuerda también que si quieres utilizar la entrada de línea, tendrás que pagar 25 € / MXN$449 / US$19 más, y 45 € / MXN$899 / US$39 más si también quieres Ethernet.

Dominic Preston / Foundry

La calidad del sonido justifica en gran medida el precio, aunque la ausencia de la compatibilidad con Google Assistant significa que los propietarios de muchas configuraciones domésticas inteligentes (entre los que me incluyo) encontrarán la opción de Sonos menos atractiva que antes. Probablemente puedas encontrar un sonido similar, con Google incluido, en otro sitio y por menos dinero.

De momento, de hecho, puedes encontrar exactamente eso en el antiguo Sonos One. Este altavoz sigue a la venta, aunque ya no se fabrica, así que las existencias se acabarán con el tiempo.

Para más opciones, consulta nuestro ranking completo de los mejores altavoces Sonos, o los mejores altavoces Bluetooth de otros fabricantes.

Veredicto

Puede que el Sonos Era 100 represente una nueva era para Sonos, pero la empresa está entrando en ella con un paso vacilante.

La calidad de audio es difícil de discutir, ha mejorado ligeramente respecto a la generación anterior gracias a una combinación de ajustes de hardware y al despliegue de la tecnología Trueplay simplificada en más dispositivos.

Añadir Bluetooth debería haber sido una victoria fácil, pero el rendimiento irregular de la antigua especificación 5.0 ha convertido la preferencia de la empresa por la tecnología wifi en una profecía autocumplida.

La opción de entrada de línea también está muy bien, pero limitarla (así como la de Ethernet) a caros accesorios adicionales resulta desagradable cuando el precio ya de por sí ha subido.

Si a esto le añadimos que se ha eliminado la compatibilidad con Google Assistant, sospecho que muchos compradores encontrarán más atractivo el Sonos One de la generación anterior mientras sigue a la venta, con Google y Ethernet incluidos de serie.

Si no necesitas Google Assistant, entrada auxiliar o Ethernet, el Era 100 es excepcional. Pero si lo necesitas, los costes añadidos escuecen y hacen que este Sonos parezca un poco menos inteligente.

