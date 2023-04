En résumé Les Plus Des basses étonnantes

Une construction solide et robuste

Son fort et de bonne qualité Les Moins Prix

Chargement relativement lent Notre verdict Si votre budget n’est pas trop limité, alors la Marshall Middleton est l’enceinte Bluetooth à acheter aujourd’hui.

Prix lors du test

$299.99

Les meilleurs prix : Marshall Middleton Bluetooth speaker

Vendeur Prix Marshall Headphones (Zound Industries) $299.99 Voir offre

Les enceintes Bluetooth, en particulier celles les portables et alimentées par une batterie, sont l’un des meilleurs produits audio à acheter. Elles permettent d’écouter de la musique où que vous soyez, à la maison, dans le jardin ou même en déplacement.

La Middleton de Marshall est assez haut dans la gamme, avec un prix qui se justifie par une qualité sonore exceptionnelle, une autonomie de 20 heures et une résistance à la poussière et à l’eau IP67, entre autres.

Caractéristiques et design

Design en caoutchouc robuste

Commandes des graves et des aigus

Entrée USB-C et entrée auxiliaire

La Middleton reprend le design de l’enceinte Emberton, mais elle est plus imposante. Elle rappelle les têtes d’amplificateur de guitare de Marshall, même s’il faut savoir que la Middleton est en fait fabriquée par la société suédoise Zound et non Marshall Amplification, les deux sociétés ayant uni leurs forces pour créer le groupe Marshall.

Sa forme rectangulaire et son poids important font d’elle un modèle très solide craignant peu de choses au quotidien.

Jim Martin / Foundry

Les commandes se trouvent toutes sur le dessus, avec un bouton multidirectionnel couleur laiton placé au centre. Les touches haut et bas permettent de régler le volume, avec une précision étonnante, et celles de gauche et droite permettent de passer d’une piste à l’autre mais également d’allumer l’enceinte et de lancer ou arrêter la musique.

Vous trouverez aussi des commandes pour les basses et les aigus pour régler l’égalisation sans avoir recours à l’application, sans compter celles pour l’appairage Bluetooth (ou le mode Stack) et voir l’état de la batterie.

Malgré l’absence de cache pour les connecteurs USB-C et minijack 3,5 mm, la Middleton bénéficie d’un indice de protection IP67, elle peut donc survivre à une immersion totale dans un demi-mètre d’eau pendant 30 minutes. Bien sûr, si vous pouviez l’éviter, c’est encore mieux.

Marshall-Middleton-back-ports Jon L. Jacobi

Sa boîte contient un câble USB-C pour la charge, mais pas de chargeur à proprement parler, ainsi qu’une solide sangle de transport en caoutchouc.

Le chargement est étrangement lent, prenant 4,5 heures si la batterie est complètement à plat. Même le Tufton de Marshall, plus grand et cher, qui revendique également 20 heures de lecture, se charge en presque la moitié de ce temps.

Vous pouvez utiliser le port USB-C pour charger votre smartphone ou tablette ce qui est très pratique si votre appareil utilise également cette connectique, mais c’est plus compliqué si, par exemple, vous possédez un iPhone mais ne disposez pas de câble USB-C vers Lightning.

Marshall a tenu compte de l’environnement et affirme que la Middleton est fabriqué à partir de 55 % de plastique recyclé post-consommation provenant d’appareils électroniques usagés, de bouteilles d’eau et de couvercles de phares d’automobiles.

Qualité du son

2 amplificateurs de 20 W pour des woofers de 3 pouces de 15 W

2 amplificateurs de 10 W pour des haut-parleurs d’aigus de 3,5 pouces de 10 W

Radiateurs de basses passifs

La Middleton est l’enceinte Bluetooth la plus sonore que nous ayons jamais entendue. Même si cela semble normal pour son prix, c’est assez stupéfiant.

Comme on peut s’y attendre d’après ses caractéristiques techniques, elle est très puissante et, pour sa taille, les basses produites sont vraiment impressionnantes, quel que soit le type de musique écoutée. De la pop au rock en passant par le jazz et la soul, et même la musique classique, elle produit une puissance qui n’a rien à envier.

Avec le volume baissé, les basses ne disparaissent pas, ce qui est rafraîchissant. Les radiateurs passifs sont situés à chaque extrémité, avec des grilles les recouvrant, et les woofers et tweeters sont orientés vers l’avant.

Jim Martin / Foundry

Bien que le son est produit sans haut-parleurs de médium, les voix sont claires et puissantes et il n’y a pas de fréquences manquantes évidentes, ni de chevauchement d’instruments.

Dans l’ensemble, la clarté est excellente et vous entendrez tous les détails de la musique que vous diffusez sur cette Middleton, bien qu’elle ne prenne en charge que le codec SBC de base.

Nous n’avons remarqué absolument aucune distorsion à des niveaux d’écoute normaux et n’avons jamais ressenti le besoin de monter le son au maximum.

Pour profiter de volume encore plus important, sachez que vous pouvez coupler plusieurs Middleton en mode “Stack” et les placer de part et d’autre d’une pièce, ou même jusqu’à 10 m l’un de l’autre en extérieur.

Nous avons testé cette enceinte pendant plus d’une semaine et elle n’a jamais eu besoin d’être rechargée, la durée d’autonomie annoncée de 20 heures n’est donc pas exagérée.

Prix et disponibilité

L’enceinte Marshall Middleton est disponible au prix de 299 € directement sur le site officiel de Marshall Headphones.

Vous pouvez également vous la procurer chez Amazon et Fnac pour 299,99 €, soit le même prix à quelques centimes près.

Avoisinant les 300 €, elle est chère mais moins chère que la Sonos Move, qui prend aussi en charge le multiroom. Si vous recherchez une enceinte de bonne qualité un peu moins coûteuse, alors n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth.

Verdict

Certains des plus proches rivaux de la Middleton proviennent de JBL, notamment l’Extreme 3 et la Charge 5. Toutefois, aucune d’entre elles n’a l’aspect classique et la puissance de cette Marshall.

Il est important de préciser aussi que son utilisation est simple et sa conception robuste est très soignée. Elle vous fera profiter d’une qualité sonore riche, où que vous soyez.

Si elle rentre dans votre budget, alors n’hésitez pas à vous tourner vers cette Middleton.

Adaptation du test réalisé par Jim Martin et publié sur Tech Advisor en langue anglaise.