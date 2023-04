Review del Amazon Fire TV Omni QLED

En pocas palabras Pros Buena calidad de imagen HDR

Alexa manos libres

Interfaz Fire TV Contras Garantía de serie no muy extensa

Solo un puerto HDMI 2.1

Solo panel de 60 Hz Nuestro veredicto Una buena opción si buscas un televisor de gama media y quieres específicamente la interfaz Fire TV y Alexa manos libres. La Omni QLED tiene una buena relación calidad-precio en Estados Unidos, sin embargo es mucho más cara en otros países europeos como Reino Unido. En España todavía no está disponible.

Precio en el momento de escribir esta review

From $449.99 | Model reviewed $799.99

En estos momentos hay una gran oferta de televisiones bastante asequibles y de gran calidad. Si antes el QLED estaba reservado a los modelos de gama más alta, ahora está al alcance de presupuestos mucho más reducidos.

Y tras su introducción el año pasado en Estados Unidos, los televisores QLED de Amazon ya están disponibles en algunos países de Europa, como el Reino Unido (al menos el modelo de 65 pulgadas lo está, y las versiones más pequeñas de 55, 50 y 43 pulgadas llegarán a principios de junio). Esperamos que próximamente esté también disponible en España aunque todavía no hay noticias oficiales al respecto.

Estamos ante el televisor más grande y caro de Amazon y el que tiene funciones como Alexa manos libres y un sensor de luz para poder ajustar la calidad de la imagen en función de la luz que haya en la habitación.

Aunque todavía no puedes comprarlo en España, nuestro equipo ha tenido la oportunidad de probar la TV de Amazon de primera mano. Te contamos nuestra experiencia.

Diseño y calidad de construcción

Micrófonos de campo lejano

Sensores de luz y presencia

Bisel metálico fino

El Omni QLED es el buque insignia de la gama de televisores de Amazon. El marco de metal cepillado oscuro es muy fino en la parte superior y los laterales, con un borde más grueso en la parte inferior. Engaña un poco porque el bisel tiene un bisel para que parezca más delgado de lo que realmente es, y hay unos milímetros de borde negro alrededor de la pantalla: los píxeles no se extienden hasta los bordes.

Jim Martin / Foundry

En el centro, en la parte inferior, hay una pequeña sección negra que alberga sensores de presencia y luz, además de un LED azul que te indica cuándo Alexa está escuchando, y otro rojo que se enciende cuando deslizas el interruptor de silencio del micrófono por debajo. Aquí también hay un botón de encendido.

Jim Martin / Foundry

Solo se tarda unos minutos en sacarlo de la caja y atornillar las dos patas en su sitio. A diferencia de algunos de los televisores QLED de TCL, no existe la opción de montar los pies más hacia el interior, por lo que necesitará un banco de TV de al menos 1,5 m de largo si elige el modelo de 65 pulgadas.

Por supuesto, la popularidad del montaje en pared significa que puede no necesitar los pies en absoluto, aunque tendrá que comprar un soporte VESA de 400×300 mm por separado y fijarlo a la pared.

El cable de alimentación se conecta en el lado izquierdo, pero todos los demás puertos están en el lado derecho. Entre ellos, un trío de entradas HDMI 2.0 y un único puerto HDMI 2.1 eARC que probablemente utilizará para conectar una barra de sonido.

Jim Martin / Foundry

Sin embargo, también hay salidas de audio ópticas y minijack que podrías utilizar en su lugar. Conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 5 están integradas, pero también hay Ethernet si prefieres una conexión de red por cable, aunque solo es 10/100, no Gigabit.

Hay dos puertos USB 2.0, a uno de los cuales se conecta una webcam compatible para las videollamadas de Alexa.

Amazon incluye un cable personalizado en la caja para que puedas conectar equipos analógicos antiguos pero, a diferencia de lo que ocurre en EE.UU., no suministra el emisor de infrarrojos que se conecta al puerto situado más abajo. Eso significa que no puedes controlar equipos audiovisuales a menos que los compres por separado por unos 5 euros.

Hay un sintonizador de TV integrado que te permite ver canales Freeview cuando conectas una antena, y el mando a distancia Alexa Voice tiene pequeños botones numéricos para que puedas teclear los números de los canales.

Lamentablemente, no puedes grabar televisión en directo, pero la guía de programas te permite seleccionar los programas de la semana pasada que están disponibles para su emisión bajo demanda.

Jim Martin / Foundry

El mando a distancia tiene un micrófono integrado para que puedas mantener pulsado el botón de Alexa para decir algo, pero es sobre todo redundante con el Omni QLED porque los micrófonos de campo lejano colocados en el borde superior del televisor pueden oír tu voz en cualquier lugar de la habitación, y a veces cuando ni siquiera estás en ella.

Jim Martin / Foundry

Es una pena que Amazon no incluya una versión específica para TV del mando a distancia por voz Alexa Pro con sus televisores más caros. El mando Pro tiene botones retroiluminados y una función “Encuéntrame” para que puedas localizarlo cuando se pierda entre los cojines del sofá.

Especificaciones y rendimiento

Atenuación local de matriz completa con 80 zonas

Compatibilidad con HDR10+ adaptativo y Dolby Vision IQ

Software Fire TV y Ambient Experience

Todos los modelos Omni QLED, excepto la versión más pequeña de 43 pulgadas, tienen FALD. Esto significa que hay una matriz de LED que iluminan la pantalla pero que pueden atenuarse o apagarse para crear un mejor contraste en zonas específicas de la imagen. El modelo de 65 pulgadas tiene 80 de estas zonas regulables.

Es un televisor diseñado para la generación del streaming”

Y gracias al sensor de luz ambiental, el brillo puede ajustarse dinámicamente en función de las condiciones de la habitación. Normalmente, todo el mundo deja el televisor con el mismo brillo, da igual que sea una tarde soleada o una noche oscura.

Al poder ajustar el brillo para compensar las condiciones ambientales, la imagen que se ve es igual de buena en ambas situaciones.

También significa que Omni QLED es compatible con los últimos estándares HDR: HDR10+ Adaptive y Dolby Vision IQ, que ajustan el brillo y otros parámetros para adaptarse a la iluminación de la habitación. Y es bueno que sea compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision, porque significa que más contenidos que transmitas estarán disponibles en HDR.

Ahora mismo, sin embargo, no hay mucho que ver en Dolby Vision IQ. Hay Jack Ryan y Rings Of Power en Prime Video, y Amazon dice que el sensor de luz del televisor ajustará el brillo según las condiciones incluso si estás viendo vídeo que no es Dolby Vision IQ.

Jim Martin / Foundry

En definitiva, se trata de un televisor diseñado para la generación del streaming, y ahí es donde entra en juego el software de Fire TV. Cualquiera que haya usado un Fire TV Stick o Cube se sentirá como en casa con la interfaz fácil de usar.

Promueve el contenido Prime Video, con tres de los seis programas en el carrusel de la pantalla de inicio siendo de Prime Video y dos de Freevee, propiedad de Amazon. A pesar de esto, y todavía las superficies de contenido de todos los otros servicios que probablemente desees utilizar como Netflix, Disney + o YouTube, entre otros.

Jim Martin / Foundry

Hay bastantes apps para instalar, y esta es una gran ventaja de la popularidad de la plataforma Fire TV.

Jim Martin / Foundry

La profunda integración de Alexa significa que es posible usar la voz al menos tanto como el mando a distancia, desde encender el televisor en primer lugar hasta sintonizar un canal de televisión concreto, una entrada HDMI o abrir un servicio de streaming. Por supuesto, Alexa también puede encontrar un programa de televisión o una película independientemente del servicio en el que se encuentre, lo que te permite ver las opciones de streaming si está en varias plataformas.

Mientras lo ves, Alexa puede pausar y reproducir, retroceder 30 segundos (o el tiempo que quieras) o saltar, por ejemplo, al minuto 16 de un episodio. Merece la pena aprender estos comandos, ya que pueden ser mucho más rápidos que usar el mando a distancia.

En general, el Omni QLED es un televisor impresionante”

Y Alexa puede hacer muchas cosas más, como las videollamadas mencionadas antes, reproducir música de varios servicios, mostrar la señal de vídeo de un timbre o cámara compatible, programar temporizadores, controlar luces inteligentes, interruptores, termostatos y mucho más.

Además, es compatible con AirPlay, para que los propietarios de iPhone y iPad puedan transmitir fotos y vídeos, o simplemente reflejar su dispositivo en la pantalla grande.

Experiencia ambiente

Inspirándose claramente en el modo Ambiente de Samsung, el Omni QLED puede mostrar obras de arte cuando no estás viendo un vídeo. Tras un periodo determinado de inactividad, una pulsación corta del botón de encendido del mando a distancia o simplemente cuando digas “Alexa, ve a Ambient”, la pantalla mostrará obras de arte de una colección de 1500 piezas gratuitas con calidad de galería.

Puedes pedirle a Alexa que te hable de cada obra, pero si el arte no es lo tuyo, en su lugar puedes ver fotos que hayas subido a Amazon Fotos.

El modo Ambiente también puede funcionar como una pantalla inteligente Amazon Echo Show. Puedes elegir widgets como un calendario, una lista de tareas, el tiempo, resultados deportivos y otros. Estos widgets pueden colocarse en el centro de la pantalla a gran tamaño o en recuadros más pequeños en la parte inferior, para que no oculten por completo la foto o la ilustración.

En mis pruebas, Ambient Experience consume más o menos lo mismo que ver un vídeo. Sin embargo, la detección de presencia hace que la pantalla se apague cuando no se detecta a nadie en la habitación, lo que sin duda ahorra dinero.

La detección de movimiento se puede ajustar para que gatos, perros u otros animales domésticos no enciendan la pantalla, y también se pueden establecer horas de silencio durante las cuales Ambient Experience no se activará en absoluto.

En el futuro, una actualización de software habilitará la generación de fondo de IA. Podrás pedirle a Alexa que cree una imagen a partir de tu descripción hablada que se podrá establecer como fondo para el modo Ambiente. Vi una primera demostración y la imagen tardó solo unos segundos en aparecer, y las imágenes generadas anteriormente se guardan en un “álbum” para que puedas volver a verlas más tarde.

Jim Martin / Foundry

Imagen y calidad de sonido

Frecuencia de refresco de 60 Hz

Audio Dolby Digital Plus

Altavoces de 12W + 12W

En general, el Omni QLED es un televisor impresionante. Es muy luminoso, tiene un buen contraste y, gracias a los puntos cuánticos, colores vivos.

La calidad dependerá de lo que estés viendo, como con cualquier televisor, pero la última serie de David Attenborough -Islas Salvajes- en iPlayer es una buena demostración de la amplia gama de colores del Omni QLED y realmente muestra la resolución 4K con inmensos niveles de detalle.

El televisor es capaz de mostrar sutilmente diferentes tonos de verde en árboles y hierbas que a menudo suponen un reto para modelos inferiores que no pueden hacerlo. Y aunque utiliza el HDR HLG básico, las tomas que muestran el sol brillando a través de los árboles destacan el gran contraste.

En las escenas oscuras o en los títulos con texto blanco sobre fondo negro, se aprecia un poco de “haloing” -un resplandor alrededor de las zonas brillantes-, pero nada demasiado grave. Los negros también son agradables y profundos, aunque no sean los más negros posibles de los mejores (y más caros) televisores OLED del mercado.

Si se mantiene pulsado el botón de inicio mientras se ve un vídeo, aparece un menú que incluye ajustes de vídeo y audio. Para el vídeo, se puede cambiar el modo, el brillo de la retroiluminación, la intensidad de la atenuación local y “Smart HDR”, que simula HDR en vídeo no HDR, además de una variedad de ajustes de color y claridad, incluida la temperatura del color.

Jim Martin / Foundry

Estos se guardan por entrada, y las entradas incluyen aplicaciones individuales, así como HDMI.

El Omni QLED es excelente en la conversión de contenidos 1080p, con muchos canales HD que se ven muy nítidos incluso en este panel de 65 pulgadas. Sin embargo, tiene el efecto contrario en los canales y vídeos SD, magnificando la falta de resolución y dejándote preguntándote cómo has podido aguantar la definición estándar incluso en un televisor más pequeño.

El acabado de la pantalla está entre mate y brillante. No es tan reflectante como los televisores con pantallas de cristal liso, pero aún así tendrás que colocarlo de forma que evites que las ventanas o las luces se reflejen en él, como puedes ver en los reflejos de algunas de las fotos.

Los ángulos de visión son buenos, por lo que no es necesario sentarse pegado a la pantalla. A diferencia de muchos televisores baratos, los colores del Omni QLED no se ven apagados si estás sentado a un lado.

El sonido es igual de importante, aunque se considere secundario con respecto a la calidad de la imagen. Como muchos televisores finos, los altavoces del Omni QLED decepcionan un poco. Son altos y claros, perfectamente adecuados para hablar y un poco de música de fondo.

Pero aunque hay algunos graves, no son nada impresionantes y es casi seguro que querrá conectar una barra de sonido (preferiblemente con un subwoofer) para una experiencia más cinematográfica con explosiones y otros efectos que pueda sentir.

Vale la pena señalar que hay soporte para Alexa Home Theatre, por lo que puedes usar un par de Echo Studios (u otros modelos) junto con un Echo Sub para obtener audio 2.1 que reemplace los altavoces del televisor.

Volviendo a la calidad de imagen, este no es realmente un televisor para jugadores. Tiene ALLM y VRR, es decir, baja latencia y frecuencia de refresco variable. Mientras que la baja latencia funciona como se anuncia y significa que no hay retardo perceptible entre pulsar un botón del mando de juego y que ocurra algo en la pantalla, la frecuencia de refresco de 60 Hz del panel significa que el aspecto variable sólo se ajusta entre 48 y 60 Hz. Si buscas 120 Hz, tendrás que buscar en otra parte (y pagar más).

Sin embargo, para los juegos más casuales, el Omni QLED está absolutamente bien, y ahí es donde el servicio de streaming de juegos Luna de Amazon debería ser atractivo. Puedes emparejar el mando oficial Luna con el televisor y disfrutar de todos los títulos que ofrece el servicio (por una cuota de suscripción, por supuesto).

Sin embargo, si te conformas con 60 Hz, puedes conectar una Xbox One X o PS5 y la mayoría de los juegos se reproducirán sin problemas.

Amazon no indica el procesador utilizado en el Omni QLED, pero la interfaz de Fire TV no era tan fluida ni ágil como, por ejemplo, en el Fire TV 4K Max. Esto significaba esperar unos segundos más en ocasiones para que iPlayer o Netflix se cargaran, y Alexa no parecía tan sensible como en un altavoz Echo.

Con una clasificación de eficiencia energética “G” en la UE, el Omni QLED no es muy competitivo en consumo de energía. El modelo de 65 pulgadas está certificado para consumir 111 W con contenido SDR y 185 W con HDR. El modelo de 55 pulgadas consume 86 y 167 W, respectivamente.

Utilizando mi propio medidor de potencia, el televisor de 65 pulgadas consumía una media de 150 W viendo contenidos 4K HDR de BBC iPlayer. También me di cuenta de que el televisor seguía consumiendo 10 W en modo de espera, en lugar de los 0,5 W que debería consumir. Esto parece ser para que Alexa pueda responder incluso cuando el televisor está apagado.

Precio y disponibilidad

La televisión de Amazon Omni QLED está disponible en Estados Unidos y en Europa, acaba de llegar a Reino Unido. De momento tendremos que esperar para tener noticias sobre su posible lanzamiento en España o América Latina.

Para que te hagas una idea de su precio, en Reino Unido puede comprarse desde 549,99 libras (unos 624 € aproximadamente) si eliges la opción más pequeña de 43 pulgadas. El tamaño de 65 pulgadas cuesta 999,99 libras (unos 1.134 € aproximadamente).

Mientras tanto, puedes también consultar nuestra guía con las mejores televisiones disponibles ahora mismo.

Veredicto

Si vives en EE.UU., el Omni QLED es fácil de recomendar, especialmente si buscas específicamente un Fire TV. No es el último grito en calidad de imagen, pero por el precio que tiene es realmente bueno y ofrece un montón de funciones.

En el Reino Unido, si no has hecho un pedido anticipado y obtienes un descuento del 30 %, la decisión es más difícil. Hay muchos televisores QLED asequibles de Hisense y TCL, pero los modelos más baratos no tienen sensores de luz para HDR10+ Adaptive, ni suelen tener tantas entradas HDMI. Si la televisión llega a España en algún momento, seguramente la recomendación sea similar, aunque tendremos que esperar a saber el precio oficial en Amazon España.

Las opciones de televisores QLED más baratos con software Fire TV son mucho más delgadas en el suelo, y no tienen Alexa manos libres o Ambient Experience. Eso significa que el Omni QLED es la opción premium para los fanáticos acérrimos de Alexa, pero si puedes vivir con Roku u otra interfaz, tu elección se abre enormemente.

Echa un vistazo a nuestro resumen de los mejores televisores económicos para obtener más información.

Si eres un jugador, probablemente prefieras un modelo Hisense de 120 Hz y precio similar, como el 65U7HQTUK. Estaba en oferta en Currys por sólo 769 libras, una oferta muy tentadora.

