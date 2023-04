En résumé Les Plus Bonne autonomie

Bouton physique

Alexa intégré Les Moins Certaines fonctionnalités verrouillées par l’abonnement Premium

Pas d’assistant Google ni de contrôle de la musique

Quelques problèmes de connexion Bluetooth

Pas d’applications tierces Notre verdict Le Versa 4 est presque identique au Sense 2, il ne lui manque que les capteurs ECG et de réponse corporelle. Le prix inférieur peut être tentant, mais Fitbit a supprimé des fonctionnalités utiles des deux appareils, telles que le contrôle de la lecture de musique, la prise en charge de Google Assistant, et il n’y a pas d’applications tierces, ce qui la rend difficile à recommander.

Prix lors du test

$229.95

Les meilleurs prix : Fitbit Versa 4

Vendeur Prix $198.95 Voir offre

Fitbit a présenté la Versa 4, qu’il est impossible d’évaluer sans la comparer à la très similaire Sense 2 et, bien sûr, la Versa 3.

Désormais propriété de Google, on pourrait penser que cette nouvelle montre connectée axée sur la santé se rapproche de plus en plus du système d’exploitation Wear OS, mais ce n’est pas le cas.

La Versa 4 corrige certains des problèmes de son prédécesseur, mais perd mystérieusement des fonctionnalités utiles en même temps. Beaucoup considéreront la Versa 4 comme la “Sense 2 Lite”, mais vaut-elle vraiment le coup d’être acheté ?

Nous répondons à cette question à travers notre test.

Design et caractéristiques

Plus fin et léger que le Versa 3

Bouton physique

Pas d’ECG ni de capteur de température de la peau

Difficile à distinguer du Versa 3 au premier coup d’œil, le modèle de quatrième génération est plus fin et léger. Il est très confortable à porter toute la journée, et le bracelet en silicone standard présente un design similaire à celui d’Apple.

Il maintient la Versa 4 fermement attachée à votre poignet, mais il est facile de l’enlever ou de la remettre en place, sans compter qu’il ne faut que quelques secondes pour changer de bracelet grâce au système d’attache rapide.

La montre elle-même est dotée d’un écran OLED lumineux et d’un bouton physique au lieu du très détesté semi-conducteurs de la Versa 3.

Un haut-parleur et un microphone sont intégrés, ce qui vous permet de répondre à des appels via le Bluetooth, y compris à partir de WhatsApp et d’autres applications. Une fois configurés, ils peuvent également être utilisés pour Alexa en maintenant le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

En revanche, la qualité du haut-parleur est assez médiocre et la distorsion est importante. Il en va de même pour les appels avec des conversations difficilement audibles, surtout dans un environnement bruyant.

Curieusement, pour un produit Google, la Versa 4 ne prend pas en charge Google Assistant (mais inclut l’assistant vocal Alexa d’Amazon), même si la marque a depuis ajouté Maps et Wallet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les paiements sans contact sont également possibles avec Fitbit Pay. Si vous parvenez à le paramétrer, vous pouvez l’utiliser dans les transports en commun et dans n’importe quel autre lieu acceptant le sans contact.

Bien entendu, la plupart des utilisateurs achètent le Fitbit pour suivre leur activité, et la Versa 4 excelle dans ce domaine. Il y a un GPS intégré, comme on peut s’y attendre, il peut également suivre votre fréquence cardiaque, votre rythme respiratoire, votre SpO2 (saturation en oxygène du sang) et la température de votre peau.

Bien qu’il ne dispose pas de la fonction EGC du Sense 2, le Versa 4 est capable de détecter les signes de fibrillation auriculaire pendant que vous dormez ou que vous êtes immobile. Il vous avertit également en cas de fréquence cardiaque élevée ou basse.

Elle est résistante à l’eau jusqu’à 50 m, un bon point pour les amoureux d’activités aquatiques, entre autres.

La montre détecte automatiquement les exercices, mais cela peut prendre jusqu’à 15 minutes et Fitbit a doublé le nombre de séances d’entraînement, passant de 20 à 40. Les nouveaux modes comprennent le CrossFit, la danse, le ski de fond et le HIIT.

Vous pouvez bien entendu lancer une séance d’entraînement manuellement et consulter vos statistiques simultanément. Les informations données dépendront de vos efforts, il peut s’agir de votre rythme et fréquence cardiaque pour la course à pied, ou de votre zone cardiaque pour l’aérobic.

Certains cadrans de la montre intègrent également ces données pour une consultation en un simple coup d’œil.

Système d’exploitation de Fitbit

À ce stade, il convient de parler de l’interface qui a été mise à jour. Fitbit affirme que non seulement le matériel a été redessiné, mais aussi le logiciel.

Alors que certains s’attendaient à ce que la Versa 4 (et Sense 2) utilise le système d’exploitation Wear OS de Google, ce n’est pas le cas. Ce que vous obtenez est toujours Fitbit OS.

Vous glissez vers la gauche ou la droite pour faire défiler, vous pouvez en modifier l’ordre et ce qui est affiché dans l’application Fitbit.

Par défaut, les capteurs affichent les pas, l’activité du jour, la fréquence cardiaque, le sommeil, la minuterie, l’exercice et la météo.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Un glissement vers le bas depuis le haut permet d’accéder aux raccourcis suivants : Ne pas déranger, Mode veille, Paramètres, Affichage permanent, Réveil de l’écran et Luminosité, ainsi qu’au pourcentage de la batterie. Quant à un glissement vers le haut depuis le bas affiche les notifications récentes.

Pour réveiller l’écran, il vous suffit de faire pression sur le bouton ou lever le poignet. Un deuxième appui donne accès à la liste de toutes les apps. Hormis le fait qu’il y a un décalage perceptible lorsque vous naviguez, tout cela est relativement intuitif et facile à utiliser.

Cependant, nous sommes déçu de l’absence de contrôle de la musique contrairement à sur la Versa 3.

D’après Fitbit, la marque préfère donner la priorité aux fonctions les plus importantes qui intéressent vraiment les utilisateurs, comme le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la gestion du stress, bien qu’elle travaillerait toujours dessus.

Actuellement, il n’y a que les apps Fitbit qui sont disponibles et les seuls contenus tiers sont les cadrans d’horloge, dont certains sont payants. Vous devez ouvrir l’application Fitbit et sélectionner celui que vous voulez dans les paramètres de la Versa 4, ce qui est à la fois peu pratique et frustrant si vous souhaitez passer d’un cadran à l’autre.

Aucun n’est personnalisable, vous ne pouvez donc pas choisir les données à afficher ou même leur couleur.

Application Fitbit

Vous pouvez voir certaines données sur la Versa 4, mais il y a beaucoup plus à trouver dans l’application. Dans l’onglet Aujourd’hui, vous accèderez aux minutes, pas, étages gravis, à la distance parcourue et calories brûlées.

Il y a aussi la gestion du stress, la répartition du sommeil, la pleine conscience, la préparation, le journal d’exercice, la fréquence cardiaque, le nombre de pas par heure, et plus encore.

Vous pouvez modifier ce qui est affiché et dans quel ordre, afin de vous concentrer sur ce qui est important pour vous.

Certaines fonctions nécessitent une saisie manuelle, comme la quantité d’eau que vous avez bue, ce que vous avez mangé et, pour les diabétiques, le taux de glycémie. Vous pouvez ajouter un onglet Santé menstruelle et suivre votre poids, soit à l’aide d’une balance intelligente compatible, soit en le saisissant manuellement.

Plus il y a de données, plus l’application vous sera utile.

Cependant, vous ne bénéficierez pas d’une expérience complète si vous ne vous abonnez pas à Fitbit Premium.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les statistiques de base sur la condition physique et le sommeil (y compris le sommeil léger, profond et paradoxal) sont disponibles, mais pas les analyses avancées, la détection des ronflements, le profil du sommeil, le rapport sur le bien-être et le score quotidien de préparation. Ce dernier est sur 100 et vous indique dans quelle mesure votre corps est “prêt” à faire de l’exercice chaque jour.

Sans Premium, vous ne pourrez pas non plus profiter des séances de pleine conscience, des vidéos d’entraînement, des jeux, des défis, ainsi que des recettes.

Dans l’onglet Découvrir, vous trouverez des programmes guidés pour faire plus d’exercice et manger sainement. Il est notamment possible de défier vos amis dans des “courses d’aventure” ou les faire en solo pour explorer virtuellement des lieux en marchant. Sous celui de Premium, vous disposerez de raccourcis vers tous les avantages comme la détection du ronflement, qui utilise le microphone de la Versa 4 et nécessite votre autorisation.

Dans le même ordre d’idées, il faut fouiller dans les réglages de la Versa 4 pour trouver des fonctions telles que la programmation du mode veille et des alarmes. Elles sont présentes, mais sont enfouies et ne sont pas proposées lorsque vous configurez la montre pour la première fois. Vous devrez notamment vous rendrez dans les paramètres de l’app pour activer les notifications.

Si vous utilisez un iPhone, vous ne pourrez pas répondre aux messages : la fonction Réponse rapide n’est disponible que pour Android.

Autonomie et performances

Jusqu’à une semaine (mais moins de 4 jours avec l’écran toujours allumé)

Le GPS très énergivore

Problèmes de connexion Bluetooth

L’utilisation de l’écran toujours allumé affaiblira votre batterie après environ trois jours, mais tant que vous n’utilisez pas le GPS pour suivre vos courses, vous devriez en tenir 4.

Son câble magnétique exclusif s’enclenche facilement et, comme le prétend la marque, permet d’en profiter une journée complète après seulement 12 minutes de charge. Notez qu’aucun chargeur n’est inclus dans la boîte : seul le câble est fourni.

Désactivez l’affichage permanent et vous obtiendrez jusqu’à une semaine d’autonomie, ce qui est excellent par rapport à de nombreuses montres connectées, mais normal pour la plupart des trackers fitness.

En ce qui concerne les performances, la Versa 4 indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un appareil médical et qu’il ne faut pas le traiter comme tel. Il est là pour vous fournir des données utiles sur votre condition physique et votre bien-être.

Nous avons trouvé que, après quelques nuits initiales où le sommeil n’était pas correctement suivi, la Versa 4 a fait un excellent travail pour détecter avec précision notre sommeil et réveil, y compris les moments d’agitation pendant la nuit.

Le suivi du GPS et de la fréquence cardiaque était également bon. De même, pour le reste des statistiques, y compris la SpO2 et la température de la peau.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Notre principal reproche est que la connexion Bluetooth avec notre iPhone 13 n’était pas fiable. Les premiers jours, il ne restait pas connecté pendant un certain temps, ce qui nous obligeait parfois à le désactiver et réactiver et, à d’autres moments, à maintenir le bouton de la Versa 4 pendant 10 secondes pour la redémarrer.

Après cela, l’appareil a semblé se calmer et fonctionner correctement, synchronisant automatiquement les données avec l’application Fitbit. Néanmoins, les données météorologiques ont connu des difficultés à se synchroniser pour moi et l’application Fitbit a rencontré quelques bugs.

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter la Versa 4 auprès de Fitbit au prix de 199,95 €, soit 100 € moins cher que la Sense 2 vendue 299,95 €.

Elle est également disponible auprès d’autres détaillants, notamment Amazon, Boulanger, Fnac et Rakuten.

Verdict

Evaluer la Versa 4 n’est pas une tâche facile. Il s’agit en fait d’un pas en avant et probablement de deux pas en arrière.

Le système d’exploitation est incontestablement amélioré, et le retour d’un bouton physique est une bonne décision. Vous bénéficiez également d’un excellent suivi du sommeil et du GPS, qui fait souvent défaut aux appareils moins chers de la concurrence. De plus, vous disposez d’un grand nombre de données, présentées de manière claire.

Mais sans son abonnement Premium, la Versa 4 est un peu limitée, ce qui aurait pu être acceptable si Fitbit n’avait pas supprimé des fonctionnalités utiles telles que le contrôle de la musique, Google Assistant et la prise en charge d’applications tierces.

Ce qui est bien dommage car l’Inspire 3 ou le Charge 5 offrent des fonctionnalités très similaires et pour moins chers.

Adaptation du test réalisé par Jim Martin et publié sur Tech Advisor en langue anglaise.