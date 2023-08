Le plus petit iPad d’Apple a été considérablement redessiné à la fin de l’année 2021. Il embarque désormais un écran plus grand, le Touch ID, un port USB C et un capteur selfie amélioré. Il s’agit du premier changement majeur de design depuis le lancement du tout premier iPad mini en 2012.

Plus de 10 ans après, la rumeur veut qu’une 7ème génération soit en préparation. Découvrez tout ce que nous savons à son sujet.

Quand l’iPad mini 7 sortira-t-il ?

S’il est difficile de déterminer une date précise, nous pouvons déjà nous en faire une idée par rapport aux sorties précédentes :

iPad mini 6e génération : septembre 2021

iPad mini 5e génération : septembre 2019

iPad mini 4e génération : septembre 2015

Comme vous pouvez le constater, septembre a toujours été le mois durant lequel l’iPad mini est présenté. Compte tenu de l’écart entre les deux dernières générations, nous pourrions en attendre une nouvelle en septembre 2023.

Néanmoins, en décembre 2022, Ming-Chi Kuo, analyste respecté d’Apple, a déclaré qu’il n’arriverait pas avant fin 2023 ou début 2024, il faudra donc même peut-être attendre jusqu’à l’année prochaine… Puis c’est ShrimpApplePro qui, en juillet 2023, a annoncé que cette nouvelle génération d’iPad mini arrivera cet automne.

Combien coûtera l’iPad mini 7 ?

L’arrivée de l’iPad mini 6 s’est accompagnée d’une augmentation par rapport au modèle précédent. Voici comment se comparent les prix des 6e et 5e génération :

iPad mini 6e génération : 659 €

iPad mini 5e génération : 499 €

Comme l’iPad mini 7 devrait être similaire à l’iPad mini 6, nous pensons qu’il est probable que le coût reste le même.

Quel design pour l’iPad mini 7 ?

Les rumeurs sont encore peu nombreuses, ce qui signifie probablement que le design de l’iPad mini 7 sera en grande partie le même que celui du 6.

Taille de l’écran

L’écran de l’iPad mini a mesuré 7,9 pouces jusqu’au lancement de l’actuel iPad mini 6. Ce dernier fait 8,3 pouces grâce à la suppression du bouton Accueil, ce qui ne devrait pas changer pour son successeur.

Écran pliable

Selon les on-dits, Apple travaillerait sur un iPad à l’écran pliable, mais il est peu probable qu’il soit commercialisé.

En 2022, Ming-Chi Kuo a déclaré que les informations faisant état d’un iPad mini pliable en cours de développement étaient erronées parce que son prix serait nettement plus élevé que celui d’un mini.

ProMotion

L’écran pourrait intégré une nouvelle technologie ProMotion. Un message posté sur un forum sud-coréen en novembre 2021 indiquait qu’Apple avait commandé à Samsung des dalles de 8,3 pouces prenant en charge des taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

S’il est vrai, le post sur Clien signifierait que le prochain mini offre la fonction de défilement ultra-fluide ProMotion actuellement sur l’iPad Pro, les iPhone 13 Pro et MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il permettrait de résoudre le problème mineur du “jelly scrolling”, un défilement lent et tremblant, dont certains utilisateurs se sont plaints avec l’actuel iPad mini.

@DSCCRoss Have you heard anything about an iPad mini 7 with 120Hz ProMotion?https://t.co/7Jd5cO1wls — Jeff Butts (@clefmeister) June 28, 2022

Toutefois, l’analyste Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, ne croit pas que la firme soit prête à une telle mise à jour. Il indique que cela nécessiterait des modifications matérielles trop importantes notamment un tout nouveau niveau d’ingénierie.

Nous restons tout aussi sceptiques quant au ProMotion, car c’est l’un des principaux facteurs de différenciation entre les appareils standard et Pro vendus par Apple.

Nouvelles couleurs

Alors que vous pouvez actuellement choisir entre le Gris sidérial, Rose, Mauve et Lumière stellaire pour le mini, d’autres couleurs intéressantes sont aussi disponibles avec l’iPad Air, comme le Bleu.

Il serait donc logique que certaines de ces teintes soient disponibles sur le prochain iPad de petite taille.

Quelles seront les caractéristiques de l’iPad mini 7 ?

Nous pensons que l’iPad mini profitera seulement d’une mise à jour légère, avec de petites améliorations internes et peu de nouvelles fonctionnalités.

Augmentation de l’espace de stockage

Le modèle de base de l’iPad mini 6 commence avec un espace de stockage plutôt dérisoire de 64 Go. Pour un appareil comme cette tablette, où on est supposé pouvoir stocker des films, séries, livres, jeux et un large éventail d’applications, cette capacité à ses limites.

Il serait donc judicieux de l’augmenter à au moins 128 Go avec la sortie de l’iPad mini 7. La taille des fichiers ne cesse de croître en raison de l’amélioration de la qualité des appareils photo et des logiciels. Doubler la capacité de 64 Go serait donc une bonne solution pour le consommateur.

Quant à la capacité maximale disponible sur l’iPad mini 6e génération, elle est de 256 Go. Le passage à 512 Go serait donc une autre évolution logique.

Processeur amélioré

L’iPad mini 6 est équipé de la puce A15 Bionic que l’on trouve dans l’iPhone 13, même si elle est moins cadencée.

Il est possible que le prochain modèle d’iPad mini embarque un processeur A15 amélioré, comme celui de l’iPhone 14, ou de la puce A16 de l’iPhone 14 Pro. Kuo a rapporté que le principal argument de vente de l’iPad mini serait le nouveau processeur, il pourrait donc également s’agir d’une puce A17, en fonction de sa date d’arrivée.

Nous ne nous attendons pas à ce que l’iPad mini soit équipé d’une puce M1, comme celle de l’iPad Air, mais c’est peut-être quelque chose qu’Apple pourrait envisager à l’avenir.