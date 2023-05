En pocas palabras Puntuación Pros Más barato que un plegable de Samsung

Se cierra perfectamente

Más fácil de usar cuando está plegado

Buena cámara principal Contras Sin resistencia al agua

Sin carga inalámbrica

Software sin pulir

Cámara ultra gran angular decepcionante Nuestro veredicto El Honor Magic Vs es un rival (algo) más barato del Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Su aspecto y sus potentes especificaciones impresionan, pero sin carga inalámbrica ni resistencia al agua, y con un software frustrantemente poco pulido, el Galaxy sigue siendo la mejor opción.

Precio en el momento de escribir esta review

Not available in the US

Desde el lanzamiento del primer Galaxy Z Fold, hace cuatro años, Samsung no ha tenido prácticamente competencia en Occidente.

Huawei ha lanzado varios plegables tipo libro que nadie va a comprar porque no funcionan con Google; Oppo, Vivo y Xiaomi han lanzados sus modelos en China, pero en ningún otro sitio; y algunos actores inusuales, como el hermano de Pablo Escobar, han lanzado algunas ofertas (y a veces estafas) para ampliar el mercado.

Finalmente, sin embargo, eso ha cambiado. Honor lanza oficialmente su Magic Vs plegable en todo el mundo (excepto Norteamérica), y por un precio inferior al de su gran rival de Samsung.

Con una bisagra que se cierra completamente, una cámara trasera triple bastante potente y un cuerpo excepcionalmente delgado, el Magic Vs tiene sin duda el hardware perfecto para poner a Samsung en su sitio.

Sin embargo, hay una previsible falta de pulido que frena la experiencia de software (y algunas características que me gustaría ver a este precio) y hacen que el Z Fold 4 sea una mejor opción de compra para la mayoría.

Sin embargo, es un gran alivio ver que Honor le está haciendo la competencia a Samsung.

Diseño y calidad de fabricación

La bisagra se cierra de forma completamente plana

Excepcionalmente delgado para un plegable

Sin clasificación IP

La elección más interesante que Honor ha hecho al diseñar el Magic Vs es construirlo primero como un teléfono y luego como un plegable.

Con esto quiero decir que está diseñado para funcionar lo mejor posible cuando está cerrado, ofreciéndote algo bastante parecido a un smartphone tradicional.

Henry Burrell / Foundry

Para ello, el Magic Vs es delgado (mide solo 12,9 mm de grosor cuando está cerrado, por lo que es solo un poco más corpulento que el Samsung Galaxy S23 Ultra). No me malinterpretes, sigue siendo más grueso que cualquier otro teléfono estándar, pero no tanto como para que resulte molesto.

Y lo que es más importante, Honor también se ha asegurado de que cuando el teléfono se cierre, lo haga de forma plana. Los últimos plegables de Samsung siguen cerrándose en forma de cuña, con un ligero hueco entre las dos mitades de la pantalla.

En cambio, el Magic Vs se sella y se siente sólido y seguro al cerrarse. Es imposible abrirlo con una mano, e incluso con las dos a veces tendrás que hacer fuerza para desplegar el teléfono.

Esa solidez probablemente ayuda a la háptica, que tiene un peso suficiente para sus zumbidos, y son una de las razones de por qué el teléfono se siente tan premium al usarlo con la mano.

Henry Burrell / Foundry

Honor presume de lo mucho que ha simplificado la bisagra del Vs (supuestamente hecha solo de cuatro componentes), pero parte del precio a pagar es que no puede mantenerse abierto en varios ángulos tan bien como lo hace el Z Fold 4, pues la pantalla tiene la tendencia de tambalearse si intentas apoyarla.

Honor se ha asegurado de que cuando el teléfono se cierre, lo haga de forma plana”

A ello no ayuda el módulo de la cámara, grueso e inclinado. Me gusta su aspecto (un rectángulo ligeramente curvado sobre el cuerpo cian o negro del teléfono), pero sobresale lo suficiente como para hacer que el teléfono se tambalee cuando está tumbado, y su peso lo desequilibra aún más cuando la pantalla está algo abierta.

El diseño tiene un último inconveniente: mientras que Samsung ha conseguido impermeabilizar sus últimos plegables, el Magic Vs carece de certificación IP, y Honor no ha dicho nada que sugiera que el teléfono se puede mojar con seguridad. Ha sobrevivido a una lluvia ligera durante mis pruebas, pero yo no confiaría en que puede sobrevivir a mucho más.

Henry Burrell / Foundry

Como siempre con los plegables, hay algo de lo que te tenemos que advertir: la durabilidad es difícil de predecir, e incluso los dispositivos de Samsung se encuentran con problemas rutinarios.

Compra uno de estos dispositivos solo si puedes permitirte que se estropee y, en el mejor de los casos, asegúrate de que te cubre un buen seguro. Esta es una ventaja adicional de apostar por Samsung, que cuenta con servicios de reparación más extendidos a los que puedes recurrir en caso de necesidad.

Pantallas y altavoces

Excelente alta pantalla exterior AMOLED de 120 Hz

Pantalla interior cuadrada de 90 Hz

Altavoces decentes pero silenciosos

Como he dicho antes, Honor ha decidido centrarse en optimizar el Magic Vs para que funcione bien cuando está cerrado. Con eso en mente, la compañía ha puesto un mejor panel en el exterior del teléfono que en su interior.

Henry Burrell / Foundry

La pantalla exterior es un panel AMOLED de 6,45″ y 120 Hz con una resolución de 1080 × 2560. Tiene una tasa de refresco más rápida y una resolución más alta que la pantalla interior, y es más brillante, con especificaciones que coinciden con la mayoría de los paneles de teléfonos insignia, con la excepción de la falta de tecnología LTPO para una tasa de refresco dinámica.

He utilizado esta pantalla exterior mucho más que la interior, como parece ser la intención, y nunca me ha parecido estar haciendo sacrificios con respecto a ningún otro teléfono que he probado. Tiene una buena forma, un tamaño cómodo y un aspecto fantástico.

Dicho esto, la pantalla interna es algo más limitada. Su principal limitación es la tasa de refresco de solo 90 Hz, pero también es un poco más tenue y menos vibrante que la otra pantalla. No es una mala pantalla, pero se nota la diferencia.

Henry Burrell / Foundry

Como en cualquier teléfono plegable, hay un pliegue en el centro. Es difícil de ver de frente, pero fácilmente visible desde un ángulo, y lo suficientemente profundo como para notarlo al deslizar sobre él. Si quieres una comparación directa, diría que el pliegue de este móvil es parecido al que encontrarás en el Fold de Samsung, y más notable que en el Find N2 de Oppo, exclusivo para el mercado chino.

He utilizado esta pantalla exterior mucho más que la interior”

Los altavoces son una de las pequeñas decepciones del teléfono. Por lo general, no me importan mucho los altavoces de los teléfonos, pero los que encontramos aquí son más silenciosos y diminutos de lo que esperaba de un teléfono de este tamaño.

Además, Honor los ha colocado en la mitad frontal del teléfono, lo que significa que están en el mismo lado cuando se abre, arruinando el efecto estéreo.

Especificaciones y rendimiento

Chip Snapdragon 8+ Gen 1 de nivel insignia

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Algo en lo que Honor no ha escatimado es en potencia. El Magic Vs está equipado con el Snapdragon 8+ Gen 1, que no es precisamente el último chip insignia de Qualcomm, pero sí es reciente y lo suficientemente potente como para estar a la altura de todo lo más exigente que se puede hacer en un smartphone.

Para el lanzamiento global, Honor también ha decidido mantener las cosas simples, con una sola versión disponible, equipada con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Eso es más de lo que ofrece Samsung por defecto, otra razón por la que el Honor puede parecer convincente basándose solo en el precio.

Si lo evaluamos con las apps de benchmarking, el Magic Vs se queda por detrás de algunos de los últimos buques insignia, pero está muy cerca del Z Fold 4 en cuanto a rendimiento puro.

En cuanto al rendimiento gráfico, hay una diferencia entre las dos pantallas del teléfono. Mientras que la pantalla exterior tiene una mayor densidad de píxeles, la pantalla interior, más grande, tiene más píxeles en general.

Eso significa que alcanza fotogramas por segundo más bajos en las pruebas gráficas de GFXBench, y también ejecutará los juegos ligeramente más despacio. Obviamente, esto es cierto para cualquier plegable tipo libro, pero vale la pena tenerlo en cuenta.

Por lo demás, ofrece 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC, las funciones de red típicas de cualquier teléfono.

En cuanto a la biometría, como es habitual en los plegables, no hay escáner de huellas dactilares en la pantalla, sino que lo encontramos integrado en el botón de encendido, que funciona bien. También hay opción de usar el desbloqueo facial.

Cámara y vídeo

Impresionante triple cámara trasera

Configuración versátil

Dos cámaras selfie idénticas

La mayoría de los plegables hacen ciertos sacrificios con las cámaras. Eso es cierto también en este caso (la mejor cámara de Honor está en su buque insignia Magic 5 Pro, no en el Magic Vs), pero me ha impresionado lo capaz que es la cámara igualmente.

Empecemos por las cámaras traseras, donde encontramos tres lentes: una cámara principal de 54 MP (f/1,9), un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de x3.

Henry Burrell / Foundry

Como cabe esperar de un teléfono de este precio, la cámara principal impresiona. Las fotos son nítidas y ricas en detalles, incluso con poca luz, con un rango dinámico decente. Los colores son más bien brillantes, punzantes y sobresaturados, pero rara vez lo son tanto como para parecer totalmente antinaturales.

Las fotos en modo nocturno y con poca luz no están a la altura de los mejores móviles, pero es más que capaz de hacer fotos llenas de detalles de un paisaje urbano nocturno, y solo de vez en cuando falla en manejar las luces brillantes dentro de un marco oscuro, un problema que vemos incluso en el iPhone 14 Pro Max.

El ultra gran angular de 50 MP no es tan impresionante. A pesar de que la resolución del sensor es similar, se aprecia una clara pérdida de detalle al cambiar a este objetivo, que se agrava con una luz tenue. El rango dinámico también se resiente, y los colores a menudo parecen más oscuros y planos que los de la cámara principal.

No es ni mucho menos una cámara mala, y sigue siendo una buena opción para fotos de grupo o panorámicas, pero no te dejes engañar por el número de megapíxeles pensando que está a la altura del objetivo principal.

Por suerte, el teleobjetivo es mejor. Es un zoom óptico de 3 aumentos, mientras que desde la aplicación de la cámara puedes acceder directamente a los 10 aumentos (y hasta los 30 aumentos si usas tus dedos).

Las fotos hechas con el zoom de x3 salen bien, con poco ruido, muchos detalles y un buen ajuste de color con la cámara principal. Sin embargo, incluso la opción de 10 aumentos supone un fuerte descenso de la calidad, ya que incluso con buena iluminación se obtienen fotos con un suave efecto de acuarela, por lo que no me gustaría llevar este zoom demasiado lejos.

Aquí tienes unas cuantas fotos comparativas con los ajustes de x3 y x10:

Tienes dos cámaras selfie, una en cada pantalla, que te dan opciones tanto para fotos como para videollamadas. Para simplificar las cosas, Honor ha equipado cada pantalla con exactamente la misma cámara de 16 MP (f/2,4), por lo que no hay razón para preferir una sobre la otra en cuanto a la calidad de imagen.

Las selfies salen muy bien con ambas cámaras, con todo lujo de detalles y tonos de piel naturales. El modo retrato algorítmico también impresiona, con una gama de opciones de bokeh y una excelente detección de bordes que maneja bien las puntas de mi pelo, dejando desenfocados solo un par de mechones sueltos.

Comprueba si puedes ver la diferencia entre los dos objetivos en estas fotos (la primera foto de cada pareja corresponde a la cámara interior):

La grabación de vídeo llega hasta 4K a 60 fps en las lentes traseras, o 1080p a 60 fps en cualquiera de las dos cámaras selfie. Es lo habitual en Android (es decir: está bien, pero no es la de un iPhone).

El principal inconveniente es que la cámara trasera principal no cuenta con estabilización óptica de imagen, por lo que no podrás obtener imágenes especialmente estables si estás grabando mientras te mueves.

Batería y carga

Gran batería que dura todo el día

Carga rápida por cable

Sin carga inalámbrica

A pesar de hacer un plegable más delgado que Samsung, Honor se las ha arreglado para meter una batería más grande.

La capacidad de 5.000 mAh está entre las mejores que encontrarás en cualquier teléfono insignia e, incluso con dos pantallas, permite que el Magic Vs dure todo el día.

El único inconveniente real es que no es compatible con la carga inalámbrica”

De hecho, lo probé mientras cubría la feria MWC 2023, donde se produjo su lanzamiento internacional. Eso equivale a un uso intensivo, con datos en itinerancia, compartir Internt con mi portátil y muchas fotos. A pesar de todo ello, cuando llegué al hotel, todavía me quedaba un 30 % de batería.

La carga también es rápida, ofreciendo 66 W de carga por cable a través de USB-C. En mi experiencia, eso significa poder cargar el 40 % de la batería en solo 15 minutos, y el 77 % en media hora, lo suficientemente rápido para casi todo el mundo.

El único inconveniente real es que no es compatible con la carga inalámbrica, que es en lo que tendrás que sacrificar si quieres obtener esas velocidades tan rápidas por cable.

Software y actualizaciones

Viene con Android 13 y MagicOS 7.1 instalados

La implementación plegable es imperfecta

Tres actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad

El software es la principal razón para no apostar por el Magic Vs y comprar en su lugar el plegable de Samsung.

El Vs viene con Android 13 y la skin MagicOS 7.1 de Honor por encima. MagicOS está lejos de ser mi skin Android favorita, y no ayuda que tenga una integración pobre de las funciones para plegables, incluso omitiendo algunas integradas en el propio Android.

Henry Burrell / Foundry

No encontramos ninguno de las incorporaciones del Android 12L, centrado en los plegables, como la barra de tareas o la propia versión de Google de la multitarea.

La versión de software que ejecuté al probarlo ni siquiera incluye un cajón de aplicaciones (una parte fundamental y básica del sistema operativo Android), aunque me han asegurado que está en camino en la próxima actualización, por lo que debería estar incluido para cuando el teléfono esté a la venta.

El software es la principal razón para no apostar por el Magic Vs y comprar en su lugar el plegable de Samsung”

Honor ofrece su propia opción de pantalla dividida vertical para ejecutar dos aplicaciones, y funciona bastante bien, pero hay más versatilidad en los dispositivos de Samsung y otros rivales.

Igual de frustrante es el hecho de que cada vez que abres y cierras el teléfono, una ventana emergente te advierte de que algunas aplicaciones no se mostrarán correctamente y te sugiere que las vuelvas a abrir.

Por si sirve de algo, solo 1Password y Slack han tenido problemas para adaptarse a la relación de aspecto cambiante, y probablemente prefiero sobrellevar eso a que me avisen cada vez.

Henry Burrell / Foundry

La otra gran molestia del software no es realmente culpa de Honor: hay demasiadas aplicaciones Android que no pueden manejar bien la gran pantalla interior cuadrada. Algunas apps se abren en ventanas más estrechas y con barras laterales. Otras se abren del todo, pero amplían el contenido. Las videollamadas cortan la mitad de la imagen.

Han pasado años desde que los dispositivos plegables empezaron a desplegarse y la compatibilidad con las aplicaciones sigue sin mejorar, ni siquiera por parte de los principales actores como Instagram, Twitter y WhatsApp. Esperemos que el aumento de la competencia por parte de Honor y otros fabricantes acelere el progreso, pero por ahora habrá que conformarse.

Por último, Honor ha anunciado que ofrecerá tres años de actualizaciones de Android para el Magic Vs, con cinco años de parches de seguridad. No llega al nivel de los cuatro años prometidos por Samsung, pero es una gran mejora con respecto a los anteriores modelos de Honor, y significa que el Magic Vs debería durarte unos cuantos años.

Precio y disponibilidad

Mientras que Honor ya ha lanzado el Magic Vs en algunos mercados europeos, sabemos que a España no llegará oficialmente hasta el próximo 7 de junio. Algunos días antes (a partir del 24 de mayo), empezará el periodo de reservas para que puedas comprarlo para anticipado y no quedarte sin.

También conocemos el precio, aunque por ahora solo en euros. En España, costará 1.599 € por un modelo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Es unos 200 € más barato que el Galaxy Z Fold 4, e incluye el doble de almacenamiento de base de ese teléfono.

Aun así, teniendo en cuenta que el Samsung ofrece un software más ágil, compatibilidad con S Pen, resistencia al agua, carga inalámbrica y mejores opciones de reparación, sigue siendo la mejor compra para la mayoría de la gente. Al fin y al cabo, si puedes permitirte comprar un teléfono tan caro, probablemente puedas permitirte gastar un poco más.

Echa un vistazo a nuestra guía completa de los mejores teléfonos Android para más opciones, o los mejores teléfonos Honor para ver más modelos de la marca.

Veredicto

El Honor Magic Vs es un teléfono plegable impresionante, y un notable paso adelante en calidad respecto a la primera generación, el Magic V.

El hardware es elegante, con un cuerpo delgado y un diseño de bisagra seguro. Esto último supera con creces lo que ofrece Samsung. La carga más rápida y las cámaras traseras más potentes dan al Magic V una ventaja adicional.

Pero en un teléfono de este precio, la falta de pulido del software es un gran inconveniente, y características como la resistencia al agua y la carga inalámbrica parecen omisiones inaceptables.

Honor no ha vencido a Samsung en su propio juego, pero se lleva el reconocimiento por ser la única empresa lo suficientemente valiente como para intentarlo.

Lista de especificaciones