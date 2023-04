Google Pixel 7a : tout ce que vous devez savoir

Google a déjà révélé ses derniers appareils phares Pixel, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, mais de nombreux regards se tournent vers le modèle moins cher qui devrait suivre : le Google Pixel 7a.

La série Pixel A représente souvent le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des smartphones en sous-cotant considérablement le prix des autres modèles de la gamme.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Pixel 7a qui pourrait être la référence des Android de milieu de gamme en 2023.

Quand le Google Pixel 7a sera-t-il commercialisé ?

Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour le Google Pixel 7a, mais l’entreprise sort généralement sa série A de Pixel en été, souvent après les avoir dévoilés lors de sa conférence annuelle I/O, qui débute cette année le 10 mai.

C’est exactement ce qui a été prédit pour le 7a dans une prétendue feuille de route interne des produits Pixel qui a été obtenue par Android Authority et qui prévoit que le téléphone sortira « vers Google I/O en avril ou en mai ». Le leaker Jon Prosser est également d’accord et ajoute qu’il pense que le téléphone sera “disponible à l’achat immédiatement” après le dévoilement à I/O, avec 9to5Google ajoutant qu’il sera trouvé dans les magasins le jour suivant, le 11 mai.

Voici comment les modèles précédents se sont alignés :

Google Pixel 6a : juillet 2022

Google Pixel 5a 5G : août 2021

Google Pixel 4a 5G : octobre 2020

Google Pixel 4a : août 2020

Google Pixel 3a : mai 2019

Il y a quelques exceptions, comme le Pixel 4a 5G qui a fait ses débuts en octobre, mais ce modèle particulier était inhabituel en ce sens qu’il marquait le passage à la 5G plutôt qu’une nouvelle génération du produit. Le 5a 5G était également unique car il n’a été lancé qu’aux États-Unis et au Japon, contrairement aux autres modèles qui ont été lancés dans le monde entier.

Nous pensons qu’il y a fort à parier que le Pixel 7a sera annoncé lors de la conférence I/O, d’autant plus que le téléphone a maintenant passé la certification Bluetooth SIG, généralement l’une des dernières étapes avant qu’un téléphone ne soit prêt à être commercialisé.

Combien coûterait le Google Pixel 7a ?

Encore une fois, nous n’avons aucune information officielle, mais nous pouvons regarder les modèles qui l’ont précédé pour nous donner un indice. Voici les prix des Pixel série a précédents :

Google Pixel 6a : 459 €

Google Pixel 5a 5G : 449 $

Google Pixel 4a 5G : 349 €

Google Pixel 4a : 349 €

Google Pixel 3a : 399 €

Comme vous pouvez le voir, le prix a un peu varié au cours des dernières années, mais il se situe en moyenne à 449 €. En raison de l’inflation actuelle, il est difficile d’être sûr que Google proposera la même offre avec le Pixel 7a…

Quid du design et des caractéristiques techniques ?

Bien que nous ne nous attendions pas à voir le 7a avant quelques mois, il y a eu de nombreuses fuites. Google n’est pas doué pour garder le secret sur ses prochains smartphones, et en mars, le téléphone a fuité dans son intégralité avec des photos parues sur le site vietnamien Zingnews.

Zingnews

Il y est affirmé que le téléphone (ci-dessus) est un prototype, et non une version commerciale, et qu’après la mise en ligne des premières images, l’appareil a été verrouillé à distance.

Phonecompares a également publié des photos d’un prétendu Pixel 7a qui ressemble beaucoup à la fuite ci-dessus avec le nom de modèle GHL1X, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone ressemble incroyablement au Pixel 7 standard, sans l’ouverture du micro à l’arrière, à côté du flash. Il ressemble également beaucoup au Pixel 6a, mais avec un module photo en forme de pilule plus distinct.

Les fuites sur le design sont étayées par les rendus ci-dessous qui ont été mis en ligne plus tôt par le site habituellement fiable OnLeaks, qui a partagé des rendus avec SmartPrix qui révèlent le design probable, ainsi que caractéristiques techniques.

Sans surprise, le 7a pourrait facilement être un croisement entre le précédent Pixel 6a et la série Pixel 7 plus récente. Il reprend le même design métallique de la barre de caméra, mais l’associe à un cadre et un menton épais, qui « indiquent » qu’il s’agit d’un appareil moins cher.

OnLeaks affirme que le téléphone mesurera 152,4 x 72,9 x 9 mm, ce qui est légèrement plus grand que le 6a dans toutes les dimensions, mais pas suffisamment pour être perceptible (152,2 x 71,8 x 8,9 mm).

Comme les autres téléphones Pixel récents, y compris le 6a, il n’y a aucun signe d’une prise casque de 3,5 mm. Le téléphone serait également lancé en deux couleurs, blanc et gris foncé, même si Google aura sans doute ses propres noms excentriques pour les finitions.

Depuis, OnLeaks s’est associé à un autre site, MySmartPrice, pour révéler les trois principales finitions du téléphone. Jon Prosser a ajouté des noms pour ces trois finitions : Charcoal, Snow et Sea. Il ajoute qu’une quatrième couleur, Coral, sera disponible exclusivement sur le Google Store.

Outre le design, qu’en est-il des caractéristiques techniques ?

On suppose que le SoC Google Tensor 2 sera présent sur le Pixel 7a, car il est normal que chaque génération ait le même processeur et les Pixel 7 et 7 Pro ont le Tensor 2 à bord.

9to5Google a suivi 5 appareils qui apparaissent dans le code Android, et a presque certainement travaillé sur ce qu’ils sont. Deux étaient le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, deux autres sont censés être la Pixel Tablet non encore commercialisée et le premier appareil pliable de Google. Il en reste donc un qui n’a pas été identifié et qui porte le nom de code « Lynx ».

Le site pense qu’il pourrait s’agir du Pixel 7a, ce qui serait logique, mais suggère que le téléphone reçoit de sérieuses mises à jour. En effet, le nom « Lynx » a également été associé à un module photo triple arrière, la recharge sans fil et à un corps en céramique. En fait, certains ont même spéculé que plutôt qu’un modèle intermédiaire, Lynx pourrait être un Pixel 7 Ultra super-premium.

Le leaker Kuba Wojciechowski a fait ses propres recherches, et les pièces du puzzle commencent à s’assembler. Tout d’abord, il pense que certaines des caractéristiques signalées pour le Lynx se retrouveront dans le 7a, y compris la recharge sans fil, bien que celle-ci soit apparemment limitée à des vitesses lentes de 5W.

Le Lynx avait déjà été annoncé comme comprenant un module photo triple arrière composé d’un Samsung GN1 de 50 millions de pixels (1 pouce) en tant qu’appareil principal, rejoint par un Sony IMX787 de 64 millions de pixels (1 pouce) et un Sony IMX712 de 13 millions de pixels (1 pouce).

Wojciechowski pense maintenant que le GN1 a été abandonné, laissant le téléphone avec un combo IMX787 et IMX712, une paire de capteurs plus abordable et correspondant au double appareil photo vu dans les rendus de OnLeaks. Le 7a sera également équipé d’un capteur photo selfie de 13 Mp, toujours avec l’IMX712.

Wojciechowski ajoute une autre information : le 7a aura un écran à taux de rafraîchissement de 90Hz fabriqué par Samsung, ce qui serait une amélioration bienvenue par rapport au 60Hz vu sur le Pixel 6a, corrigeant ainsi l’un des plus gros défauts de ce téléphone. Comme mentionné ci-dessus, cela semble avoir été confirmé par la première unité vue au Vietnam.