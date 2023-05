Windows 10 a été décrit à l’origine comme « la dernière version de Windows », Microsoft fournissant des mises à jour régulières plutôt que de lancer une toute nouvelle version.

Cependant, tout a changé avec la sortie de Windows 11, qui est passé du concept abstrait à l’annonce officielle en l’espace de quelques semaines. L’annulation de Windows 10X a influencé la décision de Microsoft, mais l’entreprise travaillait manifestement sur un nouveau système d’exploitation depuis un certain temps.

Microsoft ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Des rapports parlent d’un successeur, probablement connu sous le nom de Windows 12, qui serait en cours de développement en vue d’une sortie potentielle l’année prochaine. Voici tout ce que vous devez savoir.

Y aura-t-il un Windows 12 ?

Cela semble probable. Il s’est écoulé six ans entre la sortie de Windows 10 et celle de Windows 11, mais rien n’indique que cette dernière sera la dernière version majeure de Windows.

Un article de Windows Central datant de juillet 2022 laisse entendre qu’un successeur à Windows 11 est en préparation, bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il soit connu sous le nom de Windows 12. L’auteur, Zac Bowden, cite « mes sources », mais il a de solides antécédents en matière d’informations sur Windows.

En février 2023, VideoCardz.com s’est référé à un tweet, depuis supprimé, du leaker @leaf_hobby, dans lequel la liste des systèmes d’exploitation d’un prochain processeur de bureau Intel Meteor Lake incluait apparemment Windows 12. Nous ne pouvons pas vérifier l’exactitude de cette information, mais le leaker en question n’a jamais révélé les spécifications complètes des puces Intel Xeon avant leur lancement.

Ensuite, dans une interview avec The Verge, le responsable du marketing grand public de Microsoft, Yusuf Mehdi, a mentionné « développer de futures versions de Windows » en référence à des fonctionnalités d’IA. Il s’agit peut-être simplement d’une future mise à jour, mais une nouvelle version majeure aurait beaucoup de sens.

Quelques jours plus tard, en mars 2023, Microsoft a lancé un nouveau quatrième canal « Canary » du programme Windows Insider. Ce canal sera plus expérimental que le canal « Dev » existant, et Microsoft indique qu’il sera utilisé pour « prévisualiser les changements de plateforme qui nécessitent un délai plus long avant d’être communiqués aux clients ».

Microsoft

Cela signifie que les versions du canal Canary seront très instables, mais qu’elles donneront accès à des fonctionnalités qui sont loin d’être disponibles en version générale. Il est également à noter qu’il n’y a aucune mention de Windows 11 dans le résumé de Microsoft sur le canal Canary ci-dessous. Il pourrait s’agir uniquement des fonctionnalités de Windows 12.

Les utilisateurs se trouvant dans le canal Dev ont automatiquement été déplacées vers le canal Canary, et le seul moyen d’en sortir est d’effectuer une installation propre de Windows 11. Comme le rapporte BetaNews, Microsoft a envoyé des clés USB gratuites pour faciliter le processus, bien que la livraison prenne 6 à 8 semaines.

Dans un article Windows Latest rapportant ce développement, il a été déclaré que le Canary Channel présenterait les bases de la prochaine génération, probablement Windows 12.

Le premier rapport sur Windows 12 a été publié par le site tech allemand Deskmodder en février 2022, qui suggérait que Microsoft se préparait pour Windows 12. L’article mentionne « nos informations » comme source, bien qu’il ait précédemment fait référence à un tweet de SwiftOnSecurity, aujourd’hui supprimé, qui s’est avéré être une blague.

Cependant, les allusions de Microsoft et d’Intel, combinées aux rapports de deux publications réputées, signifient qu’il est probable qu’une nouvelle version majeure de Windows soit en cours d’élaboration. Elle sera probablement connue sous le nom de Windows 12, mais cela n’est en aucun cas garanti.

Quand Windows 12 sera-t-il lancé ?

Comme vous vous en doutez, nous ne savons pas exactement quand Windows 12 (ou son équivalent) sortira.

Notre meilleure hypothèse à ce jour provient du même article de Windows Central, qui indique qu’il y aura une nouvelle version majeure de Windows tous les trois ans. Windows 11 étant sorti en 2021, on peut en déduire que Windows 12 sortira en 2024. En juillet 2022, il était censé en être aux « premières étapes de la planification et de l’ingénierie ».

En mars 2023, Bowden a de nouveau indiqué que la « prochaine version majeure du client Windows » serait publiée en 2024. Le fait qu’elle ait déjà un nom de code interne (Hudson Valley) laisse entendre que cela pourrait être le cas.

Cela correspond à l’article de Deskmodder, qui indique que Microsoft a commencé à travailler sur Windows 12 en mars 2022. Un an plus tard, un autre article de la même source dit « nous aurons probablement Windows 12 d’ici la fin de 2024 ».

Pour situer le contexte, la plupart des versions récentes de Windows ont bénéficié d’environ 10 ans ou plus de support de la part de Microsoft. La grande exception à cette règle est Windows 8, qui n’a bénéficié que de quatre ans de mises à jour générales, mais cela était principalement dû à sa mauvaise réception.

Microsoft n’a pas précisé quand Windows 11 cesserait d’être pris en charge, mais une décennie à compter de sa sortie laisserait supposer que l’on se situe aux alentours de 2031. Une nouvelle version devrait être disponible au moins quelques années auparavant, mais il semble que nous l’aurons bien plus tôt.

N’oubliez pas que la date de sortie de Windows 12 ne correspond pas au jour où vous pourrez commencer à l’utiliser. Il y aura probablement un déploiement progressif s’étalant sur plusieurs mois, la priorité étant généralement donnée au matériel récent.

Windows 12 sera-t-il gratuit ?

Il devrait l’être, du moins dans un premier temps. Microsoft a proposé une mise à jour gratuite vers Windows 10, qui est techniquement toujours disponible.

La mise à jour vers Windows 11 ne vous coûtera pas non plus un centime, à condition que votre appareil réponde aux exigences matérielles, et rien n’indique que Microsoft impose une limite de temps. L’achat d’une copie autonome est proposé à partir de 145 €.

Une fois Windows 12 lancé, il est donc presque certain qu’il sera gratuit pendant un certain temps. Il est compréhensible que Microsoft souhaite que le plus grand nombre possible de personnes adoptent le nouveau système d’exploitation.

Windows 12 aura-t-il des exigences matérielles différentes ?

Probablement oui, mais il est impossible de prédire ce qu’elles seront. Alors que les ordinateurs portables et les PC ont conservé la même conception de base pendant des décennies, de nombreuses autres spécifications ont rapidement changé au fil des ans.

Les exigences matérielles de Windows 11 se sont avérées controversées, mais les fonctions de sécurité telles que le TPM et le Secure Boot sont susceptibles de devenir de plus en plus importantes pour Microsoft à l’avenir.

La seule rumeur concernant la configuration requise provient de Deskmodder, qui suggère que vous aurez besoin d’au moins 8 Go de RAM au lieu des 4 Go actuels. Les autres minima de Windows 11, à savoir 64 Go de stockage et un 720p, pourraient également être revus à la hausse, mais rien ne le prouve pour l’instant.

Dominik Tomaszewski / Foundry

L’IA étant appelée à occuper une place prépondérante, vous aurez peut-être besoin d’une puce dotée de capacités d’intelligence artificielle. Le récent investissement de Microsoft dans OpenAI, fabricant de ChatGPT, et la sortie ultérieure de Bing Chat laissent penser que c’est le cas.

En janvier 2023, Windows Latest rapportait que AMD travaillait sur des processeurs intégrant l’IA. Intel et ARM suivront probablement le mouvement à un moment ou à un autre, même s’il n’est pas forcément nécessaire de posséder l’une de ces puces pour faire fonctionner Windows 12.

Quelles seront les nouvelles fonctionnalités de Windows 12 ?

Comme vous pouvez vous en douter, nous n’avons aucune idée des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans Windows 12. À ce stade, il est probable que Microsoft n’en connaisse pas non plus la plupart.

Cependant, l’entreprise a peut-être révélé par inadvertance une première version de l’interface utilisateur de Windows 12. Une maquette présentée lors de la conférence Ignite de Microsoft en octobre 2022 montre un design très différent :

Cursed ignite mockup showing floating taskbar dock and widget and icons in desktop pic.twitter.com/6n8EHjdCyb — FireCube (@FireCubeStudios) October 12, 2022

Les principales caractéristiques sont une barre des tâches flottante et une barre de recherche aux coins arrondis en haut au centre, cette dernière rappelant l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. Le panneau des widgets et le Centre d’action se trouvent également en haut de l’écran plutôt qu’en bas.

Le tweet ci-dessus n’est pas très clair, mais Zac Bowden de Windows Central l’a recréé :

Windows Central

Bien entendu, rien ne garantit que Windows 12 ressemblera à cela. Beaucoup de choses peuvent changer d’ici la sortie de la version finale.

L’IA semble également prête à être au centre dans Windows 12. Lors de la keynote CES 2023 d’AMD en janvier, Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, a déclaré que « l’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sous Windows ».

L’investissement de Microsoft dans l’IA de Bing (basée sur ChatGPT) et l’ajout à la barre de recherche de Windows 11 (bien que dans une capacité très limitée) semblent n’être qu’un début.

Selon Zac Bowden de Windows Central, Microsoft travaille sur un nouveau projet qui “modernisera la plateforme Windows”. Le projet “CorePC” n’est pas garanti d’être prêt pour Windows 12, mais c’est censé être l’objectif. Les fonctions d’IA mentionnées comprennent des invites contextuelles basées sur les informations à l’écran et l’identification d’objets et de texte dans les images.

Une autre caractéristique clé de CorePC est sa modularité, Windows pouvant augmenter ou réduire le niveau des fonctionnalités et la compatibilité des applications pour s’adapter à des appareils spécifiques. La création d’une plateforme “séparée” est le reflet de ce que l’on trouve sur iPadOS et Android, et devrait permettre des mises à jour plus rapides et une meilleure sécurité. Les données accessibles à l’utilisateur et aux applications tierces seront ainsi limitées au strict nécessaire.

CorePC devrait également permettre à Microsoft de s’opposer à Chrome OS et de créer une version allégée de Windows 12 qui n’exécute que des applications de base, mais qui est très rapide. Cela aiderait Microsoft à regagner en popularité dans les secteurs de l’éducation où les Chromebook dominent.

Précédemment, Deskmodder a suggéré que Windows 12 serait construit à partir de zéro, plutôt que d’être basé sur les versions précédentes. C’est ce que nous avons vu avec Windows 10X, avant que de nombreuses fonctionnalités ne soient intégrées à Windows 11.

Le menu Démarrer de Windows 10X sera familier à tous les utilisateurs de Windows 11. Microsoft

Cela ouvre la possibilité d’un design radicalement différent, bien que les grands changements pourraient ne pas être populaires auprès de l’énorme base d’utilisateurs Windows. En effet, Zac Bowden, de Windows Central, a déclaré dans une vidéo datant d’août 2022 qu’il serait « choqué s’ils faisaient un changement de type Windows 8, mais je ne l’exclurais pas pour autant ».

Mais si les PC pliables prennent de l’ampleur, Bowden a déclaré que « nous devrions voir avec Windows 12 de nombreuses améliorations du design et de l’interface utilisateur de Windows ». Microsoft pourrait décider de lancer une alternative pliable à la Surface Neo, qui a été annulée, mais Windows 11 ne répond pas particulièrement bien à ces facteurs de forme dans sa forme actuelle, ce qui soulèverait la perspective d’un mode tablette spécifique.

Ce mode a été abandonné avec l’introduction de Windows 11, bien que l’expérience sur les tablettes soit désormais suffisamment bonne pour ne pas en avoir besoin.

L’article original de Windows Central qui faisait allusion à la date de sortie de 2024 ne révélait pas non plus de nouvelles fonctionnalités concrètes. Mais il laissait entendre que la stratégie actuelle de mises à jour « Moment » plus importantes tous les deux, trois mois se poursuivrait.

À part cela, des améliorations mineures sont très probables. La priorité de Microsoft devrait être de rendre Windows 12 stable et pratiquement exempt de bugs.

Néanmoins, que se passerait-il si l’entreprise tentait une refonte radicale ? L’artiste conceptuel Addy Visuals a imaginé ce à quoi pourrait ressembler un tout nouveau Windows 12, avec notamment une barre des tâches améliorée, des widgets mis à jour et un explorateur de fichiers rafraîchi :

Il convient de préciser, il est question d’un concept et qu’il ne repose sur aucune information concrète. Il est peu probable que l’un des changements suggérés soit intégré à Windows 12.

Mais si vous souhaitez tester les fonctionnalités potentielles de Windows 12 avant tout le monde, alors n’hésitez pas à vous inscrire au nouveau Canary Channel du Windows Insider Program. Cela ne sera certainement pas sans bugs (et n’est donc pas recommandé sur votre appareil principal), mais peut vous donner un aperçu des fonctionnalités en cours de développement. Cependant, toutes les fonctionnalités ne seront pas intégrées dans la version finale.