La gamme Samsung Galaxy Tab S n’est peut-être pas aussi dominante que le smartphone, néanmoins si vous recherchez une tablette haut de gamme qui ne soit pas un iPad, c’est une excellente alternative.

Si l’on se fie aux rapports et rumeurs à son sujet, sa dernière version mise à jour pourrait bientôt voir le jour. Voici tout ce que nous savons sur la prochaine Galaxy Tab S9.

Quand la Samsung Galaxy Tab S9 sera-t-elle commercialisée ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Samsung n’a donné aucune information officielle au sujet de sa future nouvelle tablette. Nous devrons donc nous fier aux modèles précédents pour imaginer quand elle fera ses débuts.

Voici les dates auxquelles les versions précédentes ont été dévoilées :

Samsung Galaxy S8 – février 2022

Samsung Galaxy S7 – août 2020

Samsung Galaxy S6 – août 2019

La gamme S8 a quelque peu dérogé à la règle en avançant la traditionnelle sortie estivale au mois de février. Ce mois étant désormais révolu, nous n’assisterons pas à une répétition en 2023.

Comme nous avons déjà vu des rumeurs sur certains aspects techniques de la Tab S9, il semble toujours que Samsung ait l’intention de sortir la nouvelle génération bientôt, donc nous nous attendons à un retour de la période de juillet/août, probablement lancé en même temps que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 pliables.

En ce qui concerne les modèles à attendre, nous sommes un peu incertains. La gamme de l’année dernière comprenait des modèles standard, Plus et Ultra, et nous pensons qu’il en sera de même cette année. Mais SamMobile a également trouvé des preuves indiquant la présence de deux modèles distincts moins chers, peut-être une Tab S9 FE et une Tab S9 Lite.

Si c’est le cas, on ne sait pas s’ils seront lancés en même temps que les modèles principaux, ou plus tard dans l’année, l’approche habituelle de Samsung avec ses options FE et Lite.

Quel prix pour la Samsung Galaxy Tab S9 ?

Là aussi, Samsung n’a pas encore confirmé le prix de la nouvelle tablette, donc un retour en arrière devrait nous donner quelques indices. Voici les prix de lancement de ses derniers modèles :

Samsung Galaxy Tab S8 – à partir de 879 €

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – à partir de 1 149 €

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – à partir de 1 379 €

Samsung Galaxy Tab S7 FE – à partir de 649 €

Samsung Galaxy Tab S7 – à partir de 699 €

Samsung Galaxy Tab S7 Plus – à partir de 1 029 €

Nous pouvons nous attendre à ce que la gamme Galaxy Tab S9 soit proposée à peu près au même prix que la S8, tout en gardant à l’esprit qu’une légère augmentation puisse être envisagée.

Quelles seront les nouveautés de la Samsung Galaxy Tab S9 ?

En avril, le célèbre leaker OnLeaks a rassemblé des rendus CAO de ce qu’il dit être la Galaxy Tab S9 Plus :

OnLeaks / WolfofTablet

Avec ce rendu remarquablement complet, OnLeaks nous laisse imaginer que la version Plus de la Tab S9 aurait un écran de 12,4 pouces, des dimensions de 285,4 x 185,4 x 5,64 mm, quatre haut-parleurs et deux caméras à l’arrière.

Nous attendons toujours de voir des rendus ou des dimensions détaillées pour les autres modèles (bien que la fuite prolifique Ice Universe ait tweeté que la Ultra aura les mêmes dimensions que 2022), mais il y a fort à parier qu’ils apparaîtront en ligne un jour ou l’autre.

L’autre détail physique que nous pensons connaître est que la série Tab S9 dans son ensemble inclura au moins un indice IP67, ce qui signifie que les tablettes devraient être à l’abri de la poussière et survivre à une immersion jusqu’à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes, Ice pense que la Ultra pourrait avoir la certification IP68, encore plus stricte. Même Apple ne s’est pas engagé à fournir un indice de protection IP pour ses modèles d’iPad, ce qui, s’il s’avère exact, pourrait constituer un coup d’éclat pour Samsung.

En ce qui concerne le hardware, il est largement admis que les trois modèles principaux de la gamme Tab S9 seront équipés du Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, il s’agit de la version personnalisée du processeur phare apparu dans la série Galaxy S23, avec un très léger overclocking par rapport à l’édition normale.

Nous en avons désormais la preuve dans les listings Geekbench pour les trois modèles dotés de la puce 8 Gen 2 overclockée, associée à 8 à 12 Go de RAM. Ice Universe a rapporté que le modèle Ultra pourrait aller jusqu’à 16 Go de RAM, et un autre tweet fait état de trois options Ultra : 8+128 Go, 12+256 Go et 16+512 Go.

Quant aux modèles FE/Lite mentionnés plus haut, ils sont également apparus sur Geekbench, mais il est intéressant de noter qu’ils semblent fonctionner avec Exynos 1380, une RAM de 6 Go et 8 Go respectivement. Le 1380 est l’un des processeurs de Samsung, celui utilisé dans son récent Galaxy A54, où il s’est avéré étonnamment puissant.

Grâce à Ice, nous disposons d’informations supplémentaires pour la Ultra, mais elles correspondent essentiellement au modèle de 2022 : un écran de 14,6 pouces 2960 x 1848, une batterie de 11200 mAh et une charge de 45W. Il sera 10 g plus lourd, avec 737 g au total, mais il semble très similaire.

Le modèle standard devrait au moins bénéficier d’une batterie légèrement plus grande, GalaxyClub rapportant qu’il utilisera une cellule d’une capacité nominale de 8160mAh, soit 400mAh de plus que son prédécesseur.

Enfin, et c’est peut-être moins intéressant, le stylet S Pen mis à jour a été certifié par la FCC. Le listing ne révèle aucune mise à jour du matériel du stylet, mais donne l’impression que le lancement des tablettes n’est plus très loin.