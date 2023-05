OnePlus a peut-être suivi le Nord 2 avec le Nord 2T, mais la société travaille apparemment sur une suite complète : le OnePlus Nord 3.

Voici les dernières nouvelles et rumeurs que nous avons découvertes au sujet du très attendu OnePlus Nord 3, qui pourrait plutôt être baptisé Nord Pro.

Quand le OnePlus Nord 3 sera-t-il de sortie ?

OnePlus n’a pas encore annoncé officiellement le Nord 3, il n’y a donc pas de date de lancement fixée.

Le leaker Yogesh Brar avait prédit que le Nord 3 serait lancé en juillet 2022, potentiellement sous le nom de Nord Pro, mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, nous avons eu le Nord 2T en mai, mais toujours sans aucun signe du Nord 3.

Plus récemment, MySmartPrice a indiqué que le Nord 3 serait lancé en juin ou juillet 2023. Le site a depuis repéré le téléphone listé sur les certifications TUV, China Quality Certification Center (CQC) et Indian BIS Certification, suggérant que l’appareil est en effet presque prêt à être lancé.

Regarder les anciens modèles ne rend pas vraiment les choses plus claires. Alors que les deux premiers Nord ont tous deux été lancés en été, le 2T de 2022 a jeté le trouble avec un lancement plus tôt en mai, et donc maintenant tous les paris sont ouverts :

OnePlus Nord : août 2020

Nord 2 de OnePlus : juillet 2021

Nord 2T de OnePlus : mai 2022

Combien coûtera le OnePlus Nord 3 ?

Encore une fois, il n’y a aucune information sur le prix, donc nous ne pouvons que regarder le modèle précédent comme reférence. Le Nord 2 5G est décliné en 3 configurations, dont une réservée à l’Inde, avec les prix suivants :

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : ₹27,999

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 399 €

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 469 €

OnePlus ayant maintenant beaucop d’appareils dans sa gamme actuelle, nous serions surpris de voir une augmentation significative des prix, car cela nécessiterait que tous les autres augmentent pour garder la structure intacte. Évidemment, il est possible que les chiffres énumérés ci-dessus connaissent une hausse, mais nous espérons que ce ne sera pas le cas.

Quelles caractéristiques techniques et fonctionnalités pour le OnePlus Nord 3 ?

Comme vous l’avez probablement compris, il n’y a aucun détail confirmé sur les composants que nous trouverons dans le OnePlus Nord 3.

MySmartPrice a cependant fait état d’une possible fiche technique, partageant les détails avec sa prédiction de date de sortie. Le site affirme que le Nord 3 sera propulsé par le MediaTek Dimensity 9000, bien qu’elle ait maintenant plus d’un an. Nous pouvons apparemment nous attendre à ce qu’il soit accompagné d’une mémoire vive de 8 Go/16 Go et d’un espace de stockage interne de 128 Go/256 Go.

En ce qui concerne l’écran, le Nord 3 devrait avoir un écran AMOLED plus grand de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+, tandis que pour la puissance, il serait doté d’une batterie de 5000mAh avec une charge de 80W, celle-ci a été confirmée par la liste de certification CQC du téléphone également.

Pour ce qui est du capteur photo, MySmartPrice prévoit un module triple arrière avec un principal de 50 Mp, un objectif ultra grand-angle de 8 Mp et un macro de 2 Mp, et à l’avant un capteur de 16 Mp. Le leaker Yogesh Brar a cependant entendu parler d’une configuration légèrement différente, rapportant que l’appareil photo principal sera de 64 Mp, bien qu’il soit d’accord sur les trois autres objectifs et la plupart des spécifications clés du téléphone.

Le plus surprenant, c’est que MySmartPrice rapporte même que le Nord 3 sera doté d’un curseur d’alerte, que OnePlus a utilisé de manière irrégulière au cours des dernières années.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.