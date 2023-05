L’un des appareils les plus intéressants de 2022 était le Nothing Phone (1). Ce n’est pas seulement l’éclairage cool à l’arrière qui l’a fait sortir du lot (bien que cela ait aidé), mais plutôt l’émergence d’une nouvelle marque qui a réussi à affronter les grands noms sans se faire écraser. Aujourd’hui, la prochaine génération serait en cours de production, alors comment Carl Pei et son équipe vont-ils aborder le traditionnellement difficile deuxième opus ?

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Nothing Phone (2).

Quand le Nothing Phone (2) sortira-t-il ?

La seule fenêtre de sortie officielle du Nothing Phone (2) est vague : “cet été [2023]”.

Cette information provient d’une page d’événement officielle consacrée au lancement du téléphone, où vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur le (2).

Nothing Phone France

Le (1) a fait ses débuts en juillet 2022, donc étant donné qu’un lancement estival nous a été promis, il semble probable que sa sortie ait lieu aux alentours de juillet.

Un changement majeur cette fois-ci est que le Phone (2) sera lancé aux États-Unis, comme l’a confirmé Carl Pei, le PDG de l’entreprise, dans une interview accordée à Inverse.

Fin mars, le smartphone a été repéré par 91mobiles sur le site de certification du BIS (Bureau of Indian Standards). Le listing lui-même ne révèle rien sur le Phone (2) à part un numéro de modèle (AIN065), mais cette certification laisse penser qu’il serait terminé et donc presque prêt à être lancé. Peut-on imaginer au mois juillet ?

Combien coûtera le Nothing Phone (2) ?

Là encore, il est trop tôt pour le savoir. Le Nothing Phone (1) a surpris beaucoup de monde lorsque son prix extrêmement compétitif a été révélé. Voici comment les différentes configurations s’alignent :

8 Go + 128 Go : 469 €

8 Go + 256 Go : 499 €

12 Go + 256 Go : 549 €

Dans l’interview accordée à Inverse, Carl Pei a bien dit que le nouvel appareil serait « plus premium que le Nothing Phone (1) », ce qui pourrait indiquer un passage du milieu de gamme au haut de gamme. Évidemment, cela entraînerait une augmentation de prix, bien que la portée de celle-ci soit incertaine.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Nothing Phone (2) ?

Nous avons vu très peu de détails concernant les futures caractéristiques techniques susceptibles du Nothing Phone (2). S’il s’agit d’un appareil « plus haut de gamme », nous pensons que le processeur, les appareils photo et l’autonomie seront les principaux points abordés.

Design

L’arrière semi-transparent et lumineux du Phone (1) était bien entendu l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, et tous les regards sont donc tournés vers ce que Nothing prépare pour sa deuxième édition.

Nous avons déjà eu un aperçu du nouveau look dans la bande-annonce du lancement, qui dévoile une petite partie du design. Il est difficile de dire laquelle il s’agit, mais elle reprend clairement l’esthétique du Phone (1) tout en se démarquant quelque peu.

Il y a deux détails importants à noter ici. Le premier est la partie rouge à droite : dans le teaser de Twitter, on la voit clignoter, il est question d’une LED, très probablement un retour de l’indicateur d’enregistrement vidéo présent sur le modèle précédent, bien qu’il soit conçu de manière un peu différente.

Le second est le cercle situé sur le bord inférieur, près du milieu : s’agit-il d’un loquet ? Cela semble improbable, mais ce loquet permetrait d’ouvrir un compartiment, peut-être pour une batterie remplaçable ?

Processeur

Au Mobile World Congress en février, Pei a annoncé que le Nothing Phone (2) fonctionnera avec un processeur Snapdragon 8. Cependant, il n’a pas été confirmé lequel précisément.

Cela pourrait signifier le dernier Snapdragon 8 Gen 2, mais l’utilisation de l’ancien 8 Gen 1 ou 8+ Gen 1 permettrait à la société de fournir des performances accrues tout en maintenant un prix inférieur aux mastodontes Samsung et Apple.

La première génération était équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G+, qui est un solide processeur de milieu de gamme.

91Mobiles a repéré un post LinkedIn du MWC d’Alex Katouzian, cadre de Qualcomm, qui indique clairement que le Phone (2) fonctionnera avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Le post a depuis été édité, mais un peu tard…

91Mobiles

Si c’est le cas, le Phone (2) utilisera donc le même chipset que le OnePlus 10T, offrant ainsi un téléphone puissant à un prix raisonnable.

Appareils photo

Les deux capteurs principaux et ultra grand-angle de 50 Mp du Nothing Phone (1) étaient en fait décents, et peut-être que le principal problème était que le logiciel de calcul n’était pas assez puissant pour tirer le meilleur parti de l’optique.

Dominic Preston / Foundry

Carl Pei a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration du logiciel pour le nouveau modèle. Nous pourrions donc voir une approche similaire à celle de Google, qui a souvent gardé les mêmes capteurs chez ses Pixel, à travers plusieurs générations, mais a affiné le logiciel pour maximiser leurs performances.

Autonomie

L’autonomie est l’un des points faibles du téléphone Nothing (1). La batterie de 4500mAh en elle-même est assez standard, mais elle se vidait rapidement lorsque l’écran était allumé. A cela s’ajoute la limite d’une vitesse de charge maximale de 33W, ce qui est en deçà de nombreux Android, à prix comparables.

Nous avons vu que les mises à jour logicielles avaient un effet positif sur l’autonomie, il se pourrait donc que d’autres améliorations fassent l’affaire, mais une mise à niveau de la batterie serait également un point positif pour le Nothing Phone (2).

Nous avons vu un rapport de MySmartPrice qui a présenté des potentielles caractéristiques techniques du nouveau Nothing Phone. Il indique un processeur Snapdragon de série 8, 12 Go de RAM (plus de la RAM virtuelle), 256 Go de stockage, un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz et une batterie de 5000 mAh.

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent, mais soyez assuré que nous allons continuer à mettre à jour cet article à mesure que de nouveaux détails émergent.