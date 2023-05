En résumé Note de l’expert Les Plus Systèmes de nettoyage et de séchage

Design

Ergonomie Les Moins Autonomie courte

Collecte de saleté et eau sale dans le même bac

Pas de lumière intégrée à la base

Des gouttes s’échappent des bacs lorsque retirés Notre verdict L’aspirateur laveur H12 Pro de Dreame est le produit idéal pour nettoyer vos sols rapidement et efficacement. Accident de café ou thé le matin, gouttes d’eau qui s’étalent sur le sol pendant la vaisselle, miettes, cheveux/poils…, rien ne résiste à cet aspirateur. Sol aussitôt sale, aussitôt propre. Il est efficient et coûte moins cher qu’un Dyson.

Après le H12 lancé en septembre 2022, Dreame enchaîne avec le H12 Pro, qui a vu le jour en janvier 2023. Comme son nom le laisse entendre, il devrait présenter des améliorations comparé au H12 standard, mais aussi être plus efficace et pratique. Et bien, c’est le cas.

Design et accessoires

Epuré

Grandes capacités des deux bacs

L’aspirateur humide et sec Dreame H12 Pro (base d’accueil/recharge y compris), comme son prédécesseur, adopte un design épuré et soigné avec un duo de couleurs noir et gris qui s’intègre à tout décor et type de pièces, que ce soit cuisine, salon ou salle à manger.

Le H12 Pro est d’une construction solide et durable, cette remarque vaut pour toutes les parties de son corps, mais aussi pour sa base et ses accessoires. Il pèse près de 4,9 kg, un peu plus que le H12, ce qui est correct cependant ce poids se ressent lorsqu’il se lance (explication plus bas).

Son socle sert de dispositif de rangement pour les accessoires, où ils s’encastrent facilement, il a également le rôle de station de chargement, ainsi que de séchage de la brosse. D’ailleurs, vous trouverez dans la boîte deux porte-accessoires, la brosse de nettoyage, un filtre de rechange, une brosse additionnelle et une solution nettoyante (note : elle est vendue sur Amazon à 23,99 €).

Si les sols de votre logement sont un mélange de parquet, carrelage, vinyle ou autre, nous vous recommandons de n’utiliser que de l’eau ou de réserver cet aspirateur aux revêtements compatibles (excepté moquettes) avec le produit fourni.

Utilisation et performances

Ses 3 modes de nettoyage

Son écran LED

Sa brosse bords à bords

Pour préparer le Pro, assemblez le manche au corps et fixez-le tout à la base pour son chargement. L’ensemble trouvera facilement sa place (un petit espace suffit) près d’une prise de courant libre. Toutefois, sachez qu’une fois rechargée et la brosse séchée, la base n’a pas besoin de rester branchée constamment.

Dès que le H12 Pro a fait le plein d’énergie, il peut entrer en action. Rien de compliqué ici, les commandes sont d’une facilité d’utilisation déconcertante.

Le bouton d’allumage est ingénieusement positionné au niveau de votre pouce ; un deuxième bouton se trouve juste au-dessus, il permet de passer d’un mode à un autre.

Tout en haut a été placé l’interrupteur pour activer le cycle d’auto nettoyage/séchage de la brosse. Enfin, au dos vous avez la possibilité de changer la langue de l’assistant vocal et l’intensité de sa voix.

Vous avez le choix entre 3 modes de nettoyage : Automatique, Ultra et Aspiration. Le premier est prévu pour un nettoyage basique des sols, le deuxième pour plus de profondeur et le troisième pour tout ce qui est taches humides ou liquides, il élimine l’excès d’eau sans la fonction de nettoyage.

Le H12 Pro est capable d’ajuster sa puissance d’aspiration automatiquement en fonction des saletés (incrustées ou légères).

À chaque enclenchement ou changement de mode, l’icône correspondant s’allume à l’écran, mais votre choix est aussi notifié par l’assistance vocale. Une fonction assez pratique pour vous éviter toute confusion et vous assurer que le mode désiré est en action. L’assistante est également là : pour vous rappeler qu’il faut mettre de l’eau dans le réservoir arrière, que ce dernier est plein ou que le mode séchage est terminé.

Au démarrage, autant vous dire que vous serez propulsé vers l’avant par le H12 Pro ; ce qui est un signe de son autonomie et de sa puissance. Après la troisième utilisation, notre saisie était plus ferme puisque nous savions à quoi nous attendre ; avec l’habitude vous ne devriez donc avoir aucun mal à faire des mouvements en avant et arrière avec l’aspirateur. Toutefois avec une telle puissance et un tel poids, nous ne le recommandons pas pour les personnes ayant moins de force et de mobilité (épaules, bras et mains). Outre ses modes, son bel écran LCD indique le pourcentage d’autonomie restante, le niveau de propreté du sol (par des anneaux de couleur vert, orange et rouge) et affiche les messages d’erreur.

les commandes sont d’une facilité d’utilisation déconcertante

Le Dreame H12 Pro est dans l’ensemble un très bon aspirateur laveur, peu bruyant soulignons-le, qui débarrasse vos surfaces de toute poussière, miettes, cheveux, taches ou encore liquides frais ou collants. Cependant après son passage, il peut laisser une trace humide, ce qui est quelque peu regrettable…

Sinon, son rouleau bord à bord capte aisément les débris dans tous les coins et recoins, c’est l’une des améliorations comparé aux H12 qui a un bloqueur à l’extrémité droite, l’empêchant d’accéder à certains angles.

Toutefois là où le bât blesse c’est que le Pro ne peut pas se glisser sous les fauteuils ou meubles. Ceci étant dû au réservoir avant imposant et au manche qui ne peut être incliné suffisamment bas. Profitons-en pour mentionner que le Pro n’a pas de LEDs sur le devant, cela aurait été le bienvenu pour débusquer les poussières manquées, en cas de faible luminosité par exemple.

Notez que ce Dreame n’est pas adapté aux tapis qu’il englouti avec son rouleau au lieu d’en aspirer la poussière, et il est bien trop lourd à déplacer dessus. Alors, si vous avez un tapis imposant, ressortez votre fidèle balais ou un aspirateur mieux adapté.

Son rouleau bord à bord capte aisément les débris dans tous les coins et recoins

Enfin, passons au mode séchage à air chaud, il permet d’éviter les mauvaises odeurs et la formation de germes probablement. Pour en profiter, vous avez juste besoin d’appuyer sur le bouton situé en haut du manche et de le mettre à la station. Le processus prend un peu plus d’une heure, mais lors de nos tests le rouleau était encore un peu humide, seulement à la fin du 2ème séchage, il était finalement sec.

Entretien

Tout ce que le H12 Pro avale est stocké dans le réservoir avant (de 700 ml contre 500 ml pour le H12). Ce qui est ennuyant car cela signifie que la poussière, les cheveux se mêlent à l’eau sale… Il faut donc se préparer à retirer un amas humide de saletés et à bien rincer les réservoirs. L’avantage est que cet agglomérat se retire facilement.

Pour ce qui est de la brosse, grâce à son auto nettoyage, vous n’avez rien à faire, à moins que vous en soyez insatisfait.

Autonomie

Autonomie correcte

Chargement lent

Le Dreame H12 Pro embarque six cellules de 4 000mAh, comme le H12, et d’après le fabricant offre une autonomie de 35 minutes avant tout rechargement. Ceci devrait être suffisant pour un logement allant jusqu’à 100 m².

Pour ce qui est de la charge, nous avons compté un peu plus de 2h10 pour passer de 13 % à 99 %, d’après la marque il a besoin de plus de 4h si la batterie part de 0 %.

Prix et disponibilité

Le Dreame H12 Pro est à 549 € chez le fabricant, à 399 € chez Amazon à l’occasion des French Days 2023 , il en est de même pour Boulanger. Il est fourni avec 2 porte-accessoires, 1 brosse de nettoyage, 1 filtre de rechange, 1 brosse supplémentaire et 1 solution nettoyante.

Sachez que Dreame propose aussi des aspirateurs-balais et robots, à l’image du très bon L10 Ultra.

Conclusion

Nous avons été impressionnées par le Dreame H12 Pro, tant au niveau du design, que de l’ergonomie et de ses performances.

Il est facile d’utilisation, rapide ; c’est un très bon gadget pour les utilisateurs souhaitant récurer leur maisonnée dare-dare . Il présente quelques défauts certes, mais si insignifiants qu’ils ne devraient pas vous freiner. D’après nous, les leaders du marché tels que Bissell et Kärcher ont de quoi se faire les cheveux blancs car la concurrence comme Dreame gagne de plus en plus de terrain.

Fiche technique