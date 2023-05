Samsung a dévoilé la dernière version de ses smartphones pliables en août 2022 avec le lancement du Samsung Galaxy Z Fold 4. Le géant coréen ne reste pas inactif pour autant, puisque les rumeurs commencent déjà à faire surface sur ce que nous devrions attendre de son successeur, le Z Fold 5.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Il n’y a pas de date officielle pour le moment, mais Samsung a un calendrier de sortie assez établi pour ses modèles phares. Voici quand les générations précédentes sont arrivées :

Samsung Galaxy Z Fold : septembre 2019

Samsung Galaxy Z Fold 2 : septembre 2020

Samsung Galaxy Z Fold 3 : août 2021

Samsung Galaxy Z Fold 4 : août 2022

Comme les deux générations précédentes sont sorties au mois d’août, nous pensons qu’il y a fort à parier que le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera révélé en août 2023.

Pourtant, selon le site coréen Chosun, la présentation devrait se faire le 26 juillet à l’occasion de la conférence Unpacked de Samsung. Il ferait son apparition aux côtés du Galaxy Z Flip 5 et de la montre connectée Galaxy Watch 6.

Combien coûtera le Galaxy Z Fold 5 ?

Les téléphones pliables restent réservés à la catégorie haut de gamme, donc lorsque Samsung mettra à jour le catalogue Fold, vous pouvez être sûr qu’il sera coûteux.

Pour vous donner une idée des prix, voici comment ceux des générations précédentes :

Samsung Galaxy Z Fold 4 :

256 Go : 1 799 €

512 Go : 1 919 €

1 To : 2 159 €

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

256 Go : 1 799 €

512 Go : 1 899 €

Comme vous pouvez le constater, certains prix ont peu évolué entre les modèles. Par les temps qui courent, actuellement, il semble peu probable que vous verrez une baisse du prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 5, mais plutôt une hausse légère.

Quid de la fiche technique et des fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Il reste encore quelque mois avant l’arrivée du nouveau Fold, mais nous avons commencé à voir émerger quelques rumeurs sur ce que Samsung prévoit de faire.

Les principales fuites jusqu’à présent proviennent du site coréen The Elec qui rapporte que, comme pour le prochain Samsung Galaxy Z Flip 5, le Fold 5 sera équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, lancé fin 2022.

De même, SamMobile rapporte que le téléphone proposera exactement les mêmes options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To que le modèle de l’année dernière.

L’article de Elec indique également que Samsung s’en tient aux trois capteurs photos dans le Fold 5, qui sera composé d’un capteur principal de 50 Mp (le Samsung ISOCELL GN3), vraisemblablement d’un ultra grand-angle de 12 Mp et d’un téléobjectif de 10 Mp à l’image du Fold 4.

Le site s’attend à un capteur principal de 108 Mp avec OIS à l’ouverture f/1,7, rejoint par une caméra à zoom 2x de 64 Mp et un ultra grand-angle de 12 Mp. Cela signifie une augmentation significative de la résolution de l’appareil photo principal et du téléobjectif, bien qu’il faille admettre une baisse du zoom 3x à 2x pour ce dernier, mais avec l’expertise de Samsung en matière de zoom numérique, la différence pourrait facilement être rattrapée en post-traitement.

Le site vietnamien The Pixel donne des informations contrastées, indiquant que le Fold 5 sera équipé d’une nouvelle puce Snapdragon, vraisemblablement la 8+ Gen 2 qui n’a pas encore été annoncée, mais aussi d’un nouvel appareil photo.

Le site déclare aussi que le capteur principal sera de 108 Mp avec OIS à ouverture f/1,7, rejoint par un capteur de 64 Mp 2x zoom et d’un ultra grand-angle de 12 Mp. Cela signifierait un bond en avant significatif à la fois pour l’appareil photo principal et le téléobjectif, bien qu’il faille admettre une baisse du zoom 3x à 2x sur ce dernier.

Nous avons des doutes sur les dires de The Pixel. D’une part, le site n’a pas d’antécédents comparables à ceux d’autres leakers, et ne précise pas sa source ici, mais aussi parce que certains de ses détails semblent erronés, il déclare que Samsung va revenir aux dimensions dépliées plus grandes et plus minces du Z Fold 3, ce qui serait un pas en arrière comparé au Fold 4. Nous trouvons ce changement difficile à croire…

Néanmoins, The Pixel rejoint également d’autres sites affirmant que 2023 sera l’année où nous verrons enfin Samsung incorporer le stylet S Pen à l’intérieur du téléphone avec un emplacement dédié.

La société aurait essayé, sans succès, de l’intégrer au design du Z Fold 4, et The Elec rapporte que Samsung a déclaré qu’un emplacement dédié au stylet S Pen était l’une des caractéristiques nécessaires pour faire passer ses téléphones pliables à un niveau supérieur, sans compter les design plus fins et légers, et des améliorations faites aux capteurs photo.

Mais cela n’a peut-être pas marché, car le coréen ETNews indique maintenant que le S Pen ne sera pas inséré au téléphone. Le service R&D de Samsung y travaillait, mais les contraintes d’espace l’ont apparemment emporté, de sorte que vous devrez toujours tenir votre S Pen vous-même.

Entre-temps, un autre site coréen, Naver, a rapporté que Samsung s’oriente vers un design de charnière en goutte d’eau pour le Z Fold 5. Il s’agit d’une technologie désormais largement utilisée par ses concurrents, elle prend la forme d’une goutte d’eau lorsque plié.

Ce qui a deux conséquences : cela permet aux écrans de se fermer complètement lorsqu’ils sont pliés, sans espace entre eux, et cela réduit la taille du pli lorsqu’à plat. C’est la principale différence entre le Z Fold et ses rivaux depuis un an ou deux, et cette initiative aiderait Samsung à prouver qu’il est toujours en tête des appareils pliables.

Leaker yeux1122 a affirmé que Samsung a apporté un prototype pliable avec une charnière en goutte d’eau au CES 2023, et a partagé cette photo du prototype (à droite) comparé à un Z Fold 4 existant. Cela ne doit pas être considéré comme un indice définitif sur le design du Z Fold 5, mais suggère que si Samsung adopte cette charnière, cela pourrait l’aider à produire un pliable plus compact, en plus des avantages pour l’écran.

Naver

Plus fin et plus léger, c’est exactement ce que le leaker Ice Universe pense que Samsung va proposer. Il prédit que le Fold 5 aura une épaisseur de 13 à 14 mm lorsqu’il sera fermé et pèsera 254 g, contre 15,8 mm et 263 g pour le Fold 4.

Enfin, Ice a également affirmé que le Z Fold 5 présentera à nouveau une résistance à l’eau IPX8, soit la même note que le Fold 4. Cela signifie un haut niveau d’étanchéité, mais aucune protection officielle contre la poussière.

Sinon, le Fold 5 pourrait partager un grand nombre de ses caractéristiques techniques avec le Galaxy Z Fold 4, qui comprenait un écran externe AMOLED de 6,2 pouces, l’interne étant un AMOLED de 7,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz.

Il y avait également des haut-parleurs stéréo, le Wi-Fi 6e, le Bluetooth 5.2, la 5G, une batterie de 4400mAh qui prend en charge la charge de 25W, ainsi qu’un indice d’étanchéité IPX8.

Évidemment, nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, alors n’oubliez pas de le consulter régulièrement.