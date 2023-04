OnePlus avait l’habitude de ne faire que des téléphones, mais maintenant la société a élargi sa gamme pour inclure des casques, des smartwatches, des téléviseurs, et plus encore. Et peut-être un peu tardivement, elle s’est tournée vers les tablettes avec le OnePlus Pad.

La première tablette Android de la société n’est pas en reste, avec une fiche tech’ haut de gamme et un design frappant. Voici ce que vous devez savoir.

Prix et disponibilité du OnePlus Pad

OnePlus avait annoncé le Pad lors de son événement Cloud 11, le 7 février 2023, aux côtés du lancement mondial du téléphone OnePlus 11 et des écouteurs Buds Pro 2, il s’est vu confirmé lors du MWC de février 2023.

Le Pad est commercialisé au prix de 499 €, ses accessoires sont à 99 € pour le Stylet, 149 € pour le clavier Magnetic keyboard, à 59 € pour la housse Folio Case et à 39 € pour l’adaptateur Supervooc de 88W.

La tablette et les accessoires sont disponibles en pré-commande à partir du vendredi 28 avril, à partir de 11h via le site de OnePlus.

OnePlus

Design, caractéristiques techniques et fonctionnalités du OnePlus Pad

Commençons par son design inhabituel. Fabriqué en alliage d’aluminium avec un effet “Star Orbit” brossé, la tablette n’est pour l’instant disponible qu’en une seule couleur : Vert Halo.

Henry Burrell / Foundry

Nous ne savons encore rien de sa taille et de son poids, mais l’écran de 11,6 pouces signifie qu’elle est assez grande dans l’ensemble. Le cadre fin de 6,54 mm et le rapport écran/corps de 88 % semblent le maintenir relativement compact, et OnePlus affirme qu’il est “léger et facile à tenir pendant de longues périodes”.

L’autre élément de conception remarquable est cet appareil photo. Le grand objectif circulaire, positionné au centre de l’arrière de la tablette, semble être un clin d’œil à la conception de la caméra inspirée du OnePlus 11, et la société note que la position centrale devrait aider à rendre les photos plus naturelles.

L’écran n’est pas seulement impressionnant par sa taille. Il prend en charge le Dolby Vision HDR, un rapport d’aspect inhabituel de 7:5 et, surtout, il prend en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144Hz (bien que l’entreprise précise que cela ne concerne que les “applications homologuées” et que le défilement sera limité à 120Hz).

Hannah Cowton / Foundry

La combinaison de la taille et de la vitesse pourrait attirer les joueurs, mais la prise en charge des nouveaux accessoires OnePlus Stylo et Magnetic Keyboard devrait en faire un outil de productivité solide également. La puce MediaTek Dimensity 9000 intégrée à la tablette est puissante et peut être utilisée pour les jeux ou le multitâche. Ce flagship 4nm Snapdragon 8 Gen 1 a un peu plus d’un an maintenant, mais les performances devraient encore être excellentes, et stimulées par la RAM.

Bien que la tablette ne dispose pas d’une connexion 4G ou 5G, vous limitant au Wi-Fi, elle sera apparemment capable de servir de hotspot automatiquement à partir d’un téléphone OnePlus si vous en avez un, vous permettant de partager vos données de manière transparente.

La batterie de 9510mAh est également assez généreuse, selon OnePlus elle devrait gérer plus de 14 heures de lecture vidéo, avec jusqu’à un mois d’autonomie en veille.

La charge filaire de 67W permet d’obtenir une charge complète en 80 minutes, ce qui vous permettra d’être opérationnel en un rien de temps.

Comme on peut s’y attendre, la tablette fonctionne sous Android avec le skin Oxygen OS de la société. Nous ne savons pas encore combien de temps OnePlus soutiendra la tablette avec des mises à jour, mais nous espérons que c’est proche des cinq ans promis au téléphone OnePlus 11.

Voici les caractéritiques complètes telles que nous les connaissons à ce jour :