Depuis le premier lancement de la Nintendo Switch en 2017, les amoureux de la console sont obsédés par ce que sera sa prochaine version, qu’il s’agisse de la Switch 2, la New Nintendo Switch, la Pro ou encore de tout autre chose.

Jusqu’à présent, elle a déjà été mise à jour à plusieurs reprises, nous avons d’ailleurs profiter d’une version légèrement retouchée de l’original avec une meilleure autonomie, d’une Switch Lite, uniquement portable, et plus récemment de la OLED avec un écran amélioré.

La version OLED est la console dont beaucoup pensaient qu’elle serait une Switch Pro compatible 4K, mais cela n’a pas été le cas. Cela ne signifie pas que Nintendo n’a pas une plus grande mise à niveau dans les travaux cependant, et il y a déjà des rapports qu’une autre Switch est sur le chemin.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent – et nos espoirs quant aux fonctionnalités que Nintendo pourrait intégrer, notamment une nouvelle puce Qualcomm qui pourrait débloquer le jeu 5G sur Switch.

Quand la Nintendo Switch 2/Pro sortira-t-elle ?

Les rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 n’ont cessé de surgir depuis le lancement de la Switch originale en 2017. La Lite a été lancée en septembre 2019, suivi par la OLED en octobre 2021, un écart de deux ans qui nous laisse penser qu’une nouvelle console sortira à l’automne 2023.

Nous savons que ce sera plus long que cela, car en mai 2023, la société a averti les investisseurs d’un ralentissement attendu des ventes de Switch au cours de l’année prochaine, et a noté spécifiquement qu’elle ne prévoyait pas de nouveau produit au cours de l’exercice financier à venir. Cela signifie qu’il n’y aucune sortie avant avril 2024 au plus tôt.

Cependant, il est presque certain que quelque chose se prépare, même le gouvernement britannique l’a accidentellement annoncé. Un document de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) relatif à l’acquisition en cours de l’éditeur Activision par Microsoft comprend une brève note sur Nintendo Switch Online, avec une ligne curieuse selon laquelle le service “n’est disponible que sur l’appareil Nintendo Switch et [caviardé]”.

Cette formulation indique que la Lite et l’OLED en font partie, ce qui laisse penser que ce qui a été caviardé est une console de prochaine génération significative et dont le développement est suffisamment avancé pour que Nintendo ait dû la divulguer dans le cadre de l’évaluation de la CMA.

nintendo

Quant à la déclaration officielle de Nintendo sur le lancement du successeur de la Switch ? Il sera lancé en “20XX”. Il ne s’agit donc que d’une fenêtre de 77 ans. Cela provient d’une présentation aux investisseurs donnée fin 2021 – mais confirme au moins que Nintendo a plus de matériel en route, au cas où vous n’en seriez pas sûrs.

Quel sera le prix de la nouvelle Nintendo Switch 2/Pro ?

Il se peut que la Switch 2, ou Pro, connaisse une augmentation de prix par rapport aux modèles précédents.

Commercialisée 269,99 € à sa sortie, contre 349 € pour la OLED, si une mise à jour vient avec des fonctionnalités comme le support 4K ou des graphiques plus puissants, attendez-vous à ce qu’elle coûte plus que l’une ou l’autre.

Quel sera le nom de la nouvelle Switch ?

Beaucoup d’utilisateurs s’attendaient à ce que la Switch (OLED) s’appelle Pro, et il est toujours possible que Nintendo utilise ce nom, ou quelque chose de similaire, pour indiquer que le nouveau modèle est plus puissant. Ou, comme la OLED, elle pourrait aussi simplement faire un clin d’œil direct à sa nouvelle caractéristique clé et s’appeler Switch 4K.

Si Nintendo considère qu’il s’agit d’une toute nouvelle génération, elle pourrait bien sûr s’appeler tout simplement la Switch 2, ou encore Super Nintendo Switch, mais cela nous semble peu improbable.

Enfin, compte tenu du passé de la firme, il est tout aussi probable que la société abandonne complètement le nom Switch et opte pour quelque chose de nouveau. Pour rappel, les SNES et Wii U sont les deux seules consoles de salon à avoir emprunté le nom de leurs prédécesseurs.

Quelles seraient les caractéristiques techniques de la Switch Pro 2/Pro ?

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de fuites à propos des caractéristiques de la prochaine Switch depuis l’annonce du modèle OLED, nous avons tout de même une idée de ce qui pourrait être proposé.

En effet, deux rapports antérieurs de Bloomberg affirment que Nintendo a envisagé d’inclure plus de puissance de calcul et des graphismes haute définition 4K, en citant des développeurs de jeux tiers anonymes.

Ces prédictions ont été réitérées dans un rapport datant de septembre 2021, qui affirme qu’au moins 11 sociétés de jeux, allant de grands éditeurs à de petits studios, disposent déjà de kits de développement Switch 4K, qui auraient même déjà été distribués au moment de l’annonce du modèle OLED.

Zynga et Nintendo ont rapidement démenti le rapport via un tweet.

Pourtant, la Switch OLED, ou plutôt son dock, contient certaines preuves que Nintendo pourrait travailler sur le support 4K. L’utilisateur de Twitter KawlunDram a souligné que celui-ci contient une puce Realtek spécifique pour la 4K, et qu’un câble HDMI 2.0 serait même fourni.

Il convient de préciser que si cette technologie est incluse, elle ne devrait concerner que la sortie TV de la console. Son écran devrait rester en 720p ou être légèrement amélioré en 1080p.

Un rapport de EDN dit de Nintendo qu’elle cherche à adopter un panneau Mini LED fourni par le fabricant taïwanais Innolux, ce qui permettrait d’obtenir une qualité d’image supérieure et une meilleure autonomie.

La prise en charge de la 4K pourrait être alimentée par une nouvelle puce Nvidia qui utilisera la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de la société, appuyée par l’apprentissage automatique. Les fuites du code de Nvidia pointent d’ailleurs vers une API nommée « nvn2 », ce qui est significatif parce que l’équivalent pour la Switch a été nommé NVN.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki™ (@NWPlayer123) March 1, 2022

Le code confirme l’architecture GPU Ampere de Nvidia, qui prend en charge DLSS ainsi que le ray-tracing, bien que ce dernier semble moins susceptible d’être intégré au matériel de Nintendo.

La fuite fait également référence à T234 – alias Tegra 234, le code pour le système sur puce Orin de Nvidia et T 239, censé être une version personnalisée de cette puce. Elle a refait surface depuis dans un email d’un employé de Nvidia, repéré par un Redditor.

D’après un tweet de @OreXda, la puce NVIDIA Tegra, sera gravée en 5LPP par Samsung, c’est donc un pas de géant comparé à la Switch originale, gravée en 20 nm. Outre, l’amélioration de la fluidité, elle permettra par la même occasion de bénéficier d’une meilleure autonomie. Depuis, l’internaute @OreXda est revenu sur ses dires, en déclarant qu’il ne s’agirait plus de la Tegra. Rien n’est encore scellé, alors restons à l’affût de chaque rumeur et information officielle.

Apparemment, Nintendo se penche aussi sur le design, comme l’a repris Polygon, un brevet a été déposé au Japon concernant le Joy-Con qui serait placé sur une partie pliable pour davantage de confort, et les joueurs invétérés de Switch savent de quoi nous parlons.

Nintendo semble être conscient de ce problème et cherche à le résoudre avec des Joy-Cons améliorés et flexibles. Comme le montre l’image du brevet ci-dessous, le nouveau tiers supérieur de chaque Joy-Con peut se plier, ce qui devrait améliorer l’ergonomie sur de longues périodes de jeu. Bien sûr, cela ne confirme pas que ces Joy-Cons actualisés seront un jour commercialisés, mais il est bon de voir que Nintendo travaille activement sur des améliorations.

Ce que nous aimerions voir sur la Nintendo Switch 2/Pro

On vous l’accorde, nous ne savons que peu de choses sur la potentielle Nintendo Switch 2.

Malgré tout, après plus d’un an d’utilisation de la première génération, nous avons eu le temps d’avoir quelques idées de changements, dont Nintendo pourrait s’inspirer.

Affichage haute résolution

L’une des caractéristiques qui mériterait un petit changement est l’affichage, qui est actuellement de 720p.

Il est vrai que lorsque la console est en mode téléviseur, elle a une résolution de 1080p, mais il existe des smartphones en 4K alors pourquoi pas la Switch ?

Cela permettrait d’avoir un rendu renversant pour des jeux comme Zelda : BOTW ou Super Mario Odyssey sans avoir besoin de la connecter à une tv.

Une meilleure autonomie

La Nintendo Switch a une très bonne batterie mais elle pourrait être modifiée. Il existe pléthore de chargeurs et d’accessoires chez Nintendo Switch pour prolonger la durée de vie de sa batterie. Cependant, ceci a un coût et il faut les transporter avec soi…

2019 a apporté une version légèrement mise à jour de la Switch avec de petites améliorations de l’autonomie de la batterie, mais la mise à niveau OLED n’a pas apporté d’autres améliorations. Nous aimerions voir quelque chose de plus substantiel dans la Switch Pro. Sommes-nous trop gourmands en demandant 10 heures de jeu sur une seule charge ? Nous ne le pensons pas.

Aussi, nous aimerions voir sur la Switch 2 l’intégration de la recharge rapide.

Un espace de stockage plus important

La console Nintendo peut stocker jusqu’à 4 Go de données, cet espace est extensible via une carte microSD. C’est assez pour un, voire deux jeux Switch, mais c’est loin des 500 Go et 1 To de la PS4 et la Xbox One.

Nous apprécierons avoir plus d’espace de stockage, peut-être pas 1 To, mais 128 Go ou 256 Go. Les joueurs n’auraient donc pas besoin d’investir dans une carte microSD.

Processeur graphique

En plus d’une capacité de stockage plus généreuse, une amélioration du rendu graphique serait la bienvenue. Ceci permettrait de profiter de plus de jeux haut de gamme sur la Switch, d’accélérer son démarrage et d’améliorer l’apparence générale des jeux.

La Switch est alimentée par le Nvidia Tegra X1, vieux de 5 ans, et le traitement mobile a beaucoup évolué depuis que cette puce a été développée. Il est grand temps que Nintendo intègre un silicium plus puissant dans la Switch Pro…

5G

Le fabricant de puces Qualcomm a révélé une puce appelée Snapdragon G3x Gen 1, qui alimente la console de jeu portable 5G, basée sur Android, le Razer Edge. Il permet de jouer localement et via le cloud.

Le G3x, ou future génération de la puce, pourrait alimenter la Switch, bien que ce ne soit pas encore gagné. Toutefois, si c’était le cas, outre le potentiel de traitement de base, elle aiderait à débloquer la mise en réseau 5G.

Imaginez une Switch 2 que vous pourriez utiliser pour jouer en ligne ou télécharger de nouveaux jeux de n’importe où, sans avoir à vous soucier de vous connecter à un réseau Wi-Fi…

Prise en charge des casques audio Bluetooth

Enfin, nous aimerions que la prochaine Switch supporte le Bluetooth. Les smartphones sont très rarement équipés d’une prise casque, ce qui pousse de plus en plus les consommateurs à se tourner vers les casques et écouteurs sans fil… que nous ne pouvons pas utiliser avec la Switch, à moins d’acheter un adaptateur tiers supplémentaire.

La Switch inclut déjà la technologie Bluetooth pour le Joy-Con, Nintendo doit juste permettre la console de l’utiliser pour l’audio aussi.