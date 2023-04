Les appareils pliables ont recommencé à faire parler d’eux il y a un an ou deux, et la concurrence est plus importante que jamais avec des smartphones proposés par Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo et Vivo.

Google pourrait cependant préparer sa propre arrivée sur ce marché émergent, avec le Google Pixel Fold qui devrait être lancé cette année, défiant même les rapports selon lesquels il avait été annulé.

Nous avons fait le tour de toutes les nouvelles et spéculations concernant le premier appareil pliable de Google.

Quand le Google Pixel Fold sortira-t-il ?

Nous n’avons pas encore d’informations solides à partager au sujet de la date de sortie, car Google n’a même pas confirmé la production d’un tel appareil.

En 2020, 9to5Google a rapporté que des documents internes mentionnent qu’un smartphone pliable apparaîtrait au quatrième trimestre de 2021. Cela ne s’est évidemment pas produit, ni en 2022 d’ailleurs.

Cela signifie que 2023 est maintenant l’objectif, et la bonne nouvelle est que les signes jusqu’à présent indiquent un lancement le 10 mai lors de la conférence Google I/O de 2023, peut-être aux côtés du Pixel 7a et de la Pixel Tablet.

Un lancement I/O a été prédit depuis des mois par tout le monde, de l’expert en affichage Ross Young à CNBC, apparaissant même dans une feuille de route de produits Pixel qui a fuité et qui a été obtenue par Android Authority.

Plus récemment, Jon Prosser a prédit non seulement la révélation de l’I/O, mais aussi la date de mise en vente du téléphone, il affirme que les précommandes auprès de Google ouvriront le 10 mai après l’événement, que les opérateurs et les détaillants tiers lanceront leurs commandes plus tard, le 30 mai (au moins aux États-Unis), et que le smartphone sera officiellement mis en vente le 27 juin, soit plus d’un mois après sa révélation. CNBC pense également que les ventes commenceront en juin, ce qui donne plus de poids à la date de Prosser.

The Elec a publié un nouveau rapport en janvier 2023, affirmant que la production du smartphone a été à nouveau retardée et qu’elle n’aura pas lieu avant le troisième trimestre de cette année. Cela n’exclut pas une révélation à l’I/O, mais donne quelques raisons de penser que le Fold pourrait plutôt arriver aux côtés du Pixel 8 en octobre.

Le Pixel Fold est-il annulé ?

Il y avait quelques spéculations selon lesquelles le Pixel pliable avait été annulé.

Ross Young a rapporté en 2021 que Google avait décidé de ne pas mettre le Pixel Fold sur le marché, citant des sources dans la chaîne d’approvisionnement des écrans. Il a annoncé que la firme s’inquiétait que le produit ne serait pas aussi compétitif qu’il devait l’être, car principalement confronté à Samsung dans un petit marché de niche.

Depuis il serait lui-même revenu sur ses propos en rapportant que le Pixel Fold est de nouveau dans les tuyaux.

Quel nom pour le Pixel pliable ?

En 2022, 9to5Google a rapporté en 2022 qu’il s’appellera le Pixel Notepad, mais a depuis changé d’avis et prédit que Fold est le nom le plus probable.

La seule chose que nous savons de Google, ce sont les noms de code du téléphone : Passport, Pipit et Felix, qui font référence à différentes versions internes du produit.

Le nom Passport a été repéré dans divers morceaux de code Android, y compris la première version bêta publique d’Android 12. Il est apparu avec un numéro de modèle GPQ72, qui serait lié à la variante japonaise du téléphone.

Plus récemment, le nom Pipit s’est fait remarquer dans le code de l’application Appareil photo, un listing Geekbench et des parties de la bêta d’Android 12L. 9to5Google pense qu’il s’agit d’une appellation pour le Pixel pliable, tandis que le code d’Android 13 a apporté avec lui le nom Felix.

Combien coûtera le Google Pixel Fold ?

Il n’y a pas d’éléments sur lesquels s’appuyer pour se faire une idée du prix qu’il coûtera, mais une chose qui est assez certaine cependant, c’est qu’il ne sera pas donné.

Le rapport de 9to5Google a déterré un prix ainsi que le nom et la stratégie de sortie, il dit que Google proposera un prix cible de 1 400 $ aux États-Unis. Si ce prix est avéré, alors il sera inférieur de 400 $ à celui de son potentiel principal rival, le Galaxy Z Fold 4.

Nous avons entendu un prix plus élevé ailleurs, avec Front Page Tech qui pense qu’il sera proposé à 1 799 $, ce qui pourrait le rendre beaucoup moins compétitif.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel Fold ?

Écran et design

De toute évidence, le principal ajout à l’ensemble des caractéristiques du Pixel sera un écran pliable. Il est probable qu’il s’agisse d’un design de type livre adoptée par le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Huawei Mate X2, plutôt que de l’orientation verticale en forme de coquille retrouvée sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Motorola Razr.

Il sera essentiel d’obtenir un affichage correct, car nous avons déjà constaté qu’il était difficile d’éviter les plis sur l’écran lorsqu’il se replie ou que les panneaux ne fonctionnent pas, comme c’était le cas avec le Samsung Galaxy Z Fold original.

Nous pensons avoir vu le smartphone en vrai, grâce à une courte vidéo partagée par le développeur et auteur de fuites Kuba Wojciechowski sur Twitter. Nous ne voyons que l’avant et l’intérieur du téléphone, mais cela suffit à nous donner un aperçu de la taille de l’écran et de la forme de l’appareil :

Nous pouvons voir plus de détails sur le design dans les rendus de Front Page Tech, supposés être basés sur des images du téléphone vues par le site. Ils montrent un téléphone pliable avec un design similaire à celui du Pixel 7 Pro, avec trois capteurs à l’arrière et un grand écran à l’avant.

Le site ajoute qu’il sera disponible en “Chalk” et “Obsidian”, alias blanc et noir, et déclare que selon sa source le téléphone est “vraiment très lourd”, ce qui a depuis été repris par 9to5Google selon lequel l’appareil sera “plus lourd que le Z Fold 4 de 263 g”, bien qu’aucun poids spécifique ne soit donné.

CNBC spécifie 283g, ce qui serait particulièrement lourd pour un téléphone moderne. le site suggère également que le Pixel sera commercialisé comme étant résistant à l’eau, mais ne précise pas s’il aura un indice de protection officiel ou non.

Le leaker concurrent OnLeaks a produit des rendus remarquablement similaires en partenariat avec le site HowtoiSolve. Les deux images présentent des proportions similaires, avec un design assez large, et des visions presque identiques de la barre d’appareil photo mise à jour.



OnLeaks ajoute que l’écran de couverture sera de 5,8 pouces, avec celui de l’intérieur plus grand de 7,7 pouces, et qu’une fois ouvert, le téléphone mesurera 158,7 x 139,7 x 5,7 mm.

Pour avoir un meilleur aperçu de sa taille et forme, YouTube Dave2D a mis la main sur une unité factice en plastique, censée avoir des dimensions physiques totalement exactes. Il note sa finesse, chaque côté ne faisant que 5,7 mm d’épaisseur. Il suggère aussi l’utilisation d’une charnière en forme de goutte d’eau, comme les récents appareils pliables d’Oppo et de Xiaomi.





Il est intéressant de noter que sur son appareil factice, il y a une découpe pour l’appareil photo à l’intérieur du cadre épais de l’écran interne, ce qui laisse penser que l’appareil photo sera situé à l’intérieur du cadre, plutôt que d’utiliser un trou de perforation.

En ce qui concerne les caractéristiques plus précises de l’affichage, The Elec a rapporté à plusieurs reprises que Google achète ses panneaux à Samsung. Les derniers rapports parlent d’un modèle pliable de 7,57 pouces et un écran extérieur de 5,78 pouces.

Le développeur Kuba Wojciechowski a ajouté du poids à ces prédictions dans un rapport pour 91mobiles. Il affirme que le Pixel Fold utilisera un écran fabriqué par Samsung, avec une résolution de 1840×2208 et des dimensions de 123 x 148 mm, correspondant à peu près à la diagonale de 7,6 pouces mentionnée plus haut. Il ajoute que l’écran supportera une luminosité de 1200 nits, et pourrait supporter un taux de rafraîchissement de 120Hz.

En ce qui concerne l’écran extérieur, la taille de 5,8 pouces qui a été rapportée est plus petite que l’écran de 6,2 pouces du Z Fold 4. Cela comprendra un ratio d’aspect plus large, suggérant que l’écran de couverture sera un peu plus court et plus carré que le panneau étroit du Fold 4, comme nous pouvons le voir dans les rendus ci-dessus.

Pour un autre indice sur le design, la version bêta 2 d’Android 12L incluait des animations qui semblent révéler la forme approximative utilisée par Google.

Google

Enfin, repérées par 9to5Google, les deux animations montrent comment une carte SIM pourrait être insérée dans l’appareil. Il est intéressant de noter que le ratio d’aspect semble être plus proche de la forme carrée de l’Oppo Find N2 que de l’un des design Z Fold de Samsung.

Caractéristiques techniques

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de base, il semble presque certain que le Fold utilisera le chipset interne Tensor G2 que Google a développé pour ses Pixel 7.

Plus tôt dans le développement, nous pensions que le Fold intégrerait le Tensor de première génération, grâce à un listing Geekbench 4 pour le modèle nommé Google Pipit. Le listing indique une puce ARM octa-core avec une vitesse de base de 1,8 GHz et une vitesse de pointe de 2,8 GHz. On le voit ici avec 12 Go de RAM, et fonctionnant sous Android 12 comme on peut s’y attendre.

Maintenant, il est évidemment beaucoup plus probable que le deuxième Tensor apparaisse, et à son tour, nous l’avons vu sur Geekbench aussi, cette fois sous le nom de “Google Felix”, un autre nom de code connu pour le Fold. Sa vitesse de pointe serait à 2,85 GHz et ses cœurs de performance à 2,35 GHz.

Appareils photo

Nous pensons en savoir un peu plus sur son appareil photo, mais il y a deux variantes clés vues. Le site 9to5Google a trouvé un code révélateur de quatre capteurs : un IMX363 de 12,2 Mp, un IMX386 de 12 Mp et deux IMX335 de 8 Mp. Ces deux derniers sont marqués intérieur et extérieur, ce qui suggère qu’ils sont destinés à une paire de selfie.

Le IMX363 est le même capteur utilisé pour la caméra principale des Pixel 3, 4 et 5, tandis que le IMX335 est également le même capteur utilisé pour les obectifs à selfie des Pixel jusqu’au 6, mais pas le Pro. L’IMX386 se trouve également dans le Pixel 6, où il est utilisé pour alimenter le grand angle.

Wojciechowski a cependant trouvé une configuration d’objectifs distincte liée au nom de code Felix, et estime qu’il est plus probable que ce soit ce que l’on voit dans le pliable final. Nous voyons ici une triple caméra arrière avec le capteur primaire Sony IMX787 de 64Mp, un téléobjectif Samsung S5K3J1 de 10,8Mp, et un ultra-grand angle Sony IMX386 de 12Mp. La caméra selfie intérieure semble être un Sony IMX355 de 8Mp, tandis qu’à l’avant il y a un autre Samsung S5K3J1.

Alors que certains avaient espéré que Google pourrait essayer un appareil photo sous l’écran sur le Fold, les rendus et les fuites jusqu’à présent prédisent quelque chose de plutôt différent, un appareil photo selfie normal à trou sur l’écran extérieur, et un appareil photo intégré dans le cadre à l’intérieur.

Cela permettrait d’avoir un écran principal ininterrompu sans les compromis de qualité imposés par les capteurs sous l’écran. Nous avons même une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler grâce à un brevet découvert par 91mobiles, apparemment déposé en juin 2021.





Batterie et charge

Nous savons peu de chose sur les capacités de charge probables du Pixel Fold, mais nous avons un indice. Le même rapport de 9to5Google indiquant que le Pixel serait plus lourd que ses rivaux car il aura une plus grande batterie.

Aucune précision n’est donnée, si ce n’est qu’elle sera plus grande que la cellule de 4400mAh du Z Fold 4 ou la cellule de 4520mAh de le Oppo Find N2, mais qu’elle sera toujours “bien en dessous” de 5000mAh. C’est donc beaucoup pour un téléphone pliable, mais pas autant que certains téléphones phares à dalle.

CNBC affirme également que la batterie du Fold sera plus grande que celle de Samsung, et que des documents internes de Google indiquent qu’elle durera 24 heures, ou jusqu’à 72 heures en mode basse consommation.