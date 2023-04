L’iPhone SE est le smartphone le plus économique d’Apple, il offre des performances phares pour la moitié du prix des modèles haut de gamme. Le problème est que l’iPhone SE 3 a le même design et le même écran que l’iPhone 8, une itération sortie en 2017.

Il semble donc certainement un peu dépassé par rapport à Android, mais les rumeurs laissent penser que tout pourrait changer avec la prochaine génération SE, dont la sortie serait prévue en 2023 ou 2024.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur lui, des spéculations sur sa date de lancement et son prix à ses potentielles caractéristiques techniques.

Quand sortira l’iPhone SE 4 ?

L’iPhone SE d’Apple ne suit pas le même calendrier de sortie annuel prévisible que la gamme standard, et les intervalles entre les mises à jour peuvent être plus compliquées à prévoir.

Pour vous donner une idée des précédentes sorties :

iPhone SE (3e génération) : Mars 2022

iPhone SE (2ème génération) : Avril 2020

iPhone SE (1ère génération) : Mars 2016

Comme vous pouvez le constater, après qu’Apple a introduit la gamme SE en 2016, puis attendu quatre ans avant de le mettre à jour, le SE original a été abandonné en septembre 2018. Sa 2e génération, qui a vu le jour en 2020, l’a fait passer du design de l’iPhone 5/5S au style iPhone 6/6S qu’il conserve à ce jour.

Cela pourrait signifier qu’Apple commence à s’installer dans un calendrier de sortie de deux ans pour l’iPhone SE, il se pourrait donc l’iPhone SE 4 ne soit présenté qu’en avril 2024, comme le pense aussi l’expert Ross Young, de Display Supply Chain Consultants.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait, lui, déclaré en janvier 2023 que l’iPhone SE 3 pourrait être retardé jusqu’à la fin de 2024 voire même annulé en raison de ses faibles ventes. Il dit de l’entreprise qu’elle pourrait réévaluer sa stratégie et ses prix, car la rumeur d’un écran sans bord signifierait un coût de production plus élevé

Quelques jours plus tard, Kuo avait publié sur medium.com un article affirmant qu’Apple avait décidé d’annuler purement et simplement l’iPhone SE 4. Depuis lors, les choses vont et viennent.

En février 2023, il a finalement tweeté qu’Apple avait “redémarré” la production du SE 4, tandis qu’en avril, un autre analyste, Jeff Pu, a convenu que le téléphone était en route et qu’il devait être lancé en 2025. Le lendemain de la publication du rapport de Pu, Kuo a de nouveau fait marche arrière, affirmant que le SE dont il avait parlé en février n’était en fait qu’un prototype d’ingénierie et qu'”il n’y a aucun plan de production de masse et de vente”. Le lendemain, il s’est à nouveau rétracté en faisant la déclaration la plus claire à ce jour :

I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpb — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 14, 2023

Combien coûterait l’iPhone SE 4 ?

L’iPhone SE est conçu pour être le smartphone économique et abordable d’Apple, donc même s’il pourrait y avoir une légère variation de prix par rapport à l’actuel, nous n’imaginons pas une augmentation de prix trop importante.

Nous nous attendons donc à ce que l’iPhone SE 4 coûte à peu près le même prix que le 3, malgré les améliorations de l’écran et du design annoncées.

Pour référence, voici le prix de la gamme actuelle d’iPhone SE :

64 Go : 559 €

128 Go : 629 €

256 Go : 759 €

Ce que l’on peut attendre de l’iPhone SE 4

Bien que nous soyons encore à deux ans de la sortie du prochain iPhone SE, des rumeurs nous donnent une idée de ce à quoi nous attendre.

Un design rafraîchi

L’iPhone SE ayant toujours été l’un des plus petits appareils proposés par Apple, il semble logique que le format réduit du 13 mini fasse son chemin pour remplacer le châssis de l’iPhone 6 sur le SE. Mais ce n’est qu’un des nombreux avenirs qu’Apple pourrait choisir pour la gamme SE.

Dans un récent épisode de son podcast Geared Up, Jon Prosser, un informateur technique, a déclaré que l’iPhone SE 4 serait juste l’iPhone XR, avec un design sans bord et un écran de 6,1 pouces. Il a travaillé avec le concepteur Ian Zelbo pour créer des rendus de ce à quoi il faut s’attendre :

More images of the next generation iPhone SE with @jon_prosser! pic.twitter.com/k26a4kNnYs — Ian Zelbo (@ianzelbo) October 19, 2022

Selon un rapport de Ross Young publié fin octobre 2022, la firme envisagerait également un écran de 5,7 pouces, ce qui constituerait une nouvelle taille pour un iPhone. Il affirme également qu’il pourrait s’agir d’un affichage LCD ou OLED.

Plus récemment, l’analyste Ming-Chi Quo a rapporté qu’Apple allait de l’avant avec un écran OLED de 6,1 pouces. Pour cela, la firme de Cupertino ferait appel au géant chinois BOE pour passer une commande importante de 20 millions d’unités… Si il y avait encore des doutes concernant la sortie de ce prochain SE, elle semble pourtant se confirmer de plus en plus.

Face ID

Même si la rumeur veut que l’iPhone SE 4 soit doté d’une encoche, il pourrait ne pas avoir Face ID. Pour cause, Apple a établi Face ID comme une caractéristique de ses produits haut de gamme (iPhone et iPad Pro).

Toutefois, avoir une encoche sans Face ID serait bizarre mais pas sans précédent, pour rappel celle du MacBook Pro abrite uniquement la caméra frontale. Nous avons vu des rapports plus anciens de l’analyste industriel Ming Chi-Kuo (via MacRumors) et du site technologique chinois MyDrivers suggérant qu’Apple va déplacer le capteur Touch ID vers le bouton d’alimentation comme sur l’iPad 10e génération.

Si la logique veut qu’il ait la grande encoche associée à l’iPhone 11, il faut aussi prendre en compte l’encoche Face ID plus petite disponible sur la gamme iPhone 13 et la technologie Dynamic Island disponible sur l’iPhone 14 Pro.

Apple aura probablement rendu cette dernière disponible sur l’ensemble de ses smartphones d’ici 2024…

Appareils photo

Des rendus de Ian Zelco sur Front Page Tech montrent l’iPhone SE 4 avec une seule caméra, donc vous pouvez vous attendre à un objectif grand angle similaire de 12MP.

Cependant, nous espérons qu’il comprendra certaines des fonctions non obtenues sur l’iPhone SE 3, à savoir les modes nuit et le cinématique.

Nouvelle puce mise à jour

Ces dernières années, l’iPhone SE a égalé la gamme phare des iPhone en ce ce qui concerne la puissance de traitement. C’est l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone abordable par rapport à Android.

Donc, si l’iPhone SE 4 devait sortir début 2024, il pourrait être équipé du processeur A17 Bionic, qui n’a pas encore été annoncé et qui devrait être le chipset de la gamme d’iPhone 2023, probablement avec moins de RAM.

L’iPhone SE 4 pourrait être le premier iPhone équipé de l’un des modems 5G d’Apple. L’analyste Ming-Chi Quo s’attend à ce que ce soit le cas, et affirme que la puce de bande de base sera fabriquée avec un processus de 4 nm et ne supportera que les bandes inférieures à 6 GHz.

En avril 2023, MacRumors a rapporté que l’analyste Jeff Pu pense qu’Apple sortira un iPhone SE4 avec un modem 5G conçu par la marque en 2025, et c’est TSMC qui en fabriquera la puce du modem.

Avec la gamme d’iPhone 13 qui passe à 128 Go, on espère que le nouvel iPhone SE fera de même, car 64 Go n’est pas suffisant pour la plupart des utilisateurs, surtout depuis que les fichiers système demandent plus de 10 Go.