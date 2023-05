Nous sommes encore assez loin de la sortie de la prochaine génération de Pixel, puisque Google n’a lancé que récemment les Pixel 7 et 7 Pro. Mais, des rumeurs commencent déjà à apparaître sur ce que nous pourrions voir lorsque les modèles de la série 8 arriveront.

Voici ce que nous savons pour le moment, et découvrez une liste des nouveautés que l’on voudrait voir.

Il n’y a encore aucune confirmation concernant la date de sortie officielle des modèles Pixel 8, mais depuis toujours les fleurons Pixel sont lancés en octobre, et Google étant réglé comme une horloge suisse…

Si nous tenons compte du calendrier habituel, la série Pixel 8 devrait alors voir le jour en octobre 2023.

C’est aussi à peu près ce qu’évoque une feuille de route des produits Pixel obtenue par Android Authority, qui affirme que les Pixel 8 et 8 Pro seront lancés “plus tard en 2023”.

Nous pensions avoir un avant-goût de la série Pixel 8 en mai lors de la conférence Google I/O, mais au lieu de cela, l’entreprise n’a révélé que l’abordable Pixel 7a aux côtés des très attendus Pixel Fold et Pixel Tablet.

Quel prix pour les Google Pixel 8 ?

Encore une fois, Google n’a révélé aucune indication sur les prix des Pixel 8 et 8 Pro. Pour rappel, voici une liste du coût de leur prédécesseur :

Google Pixel 7 : 649 €

Google Pixel 7 Pro : 899 €

Google Pixel 6 : 649 €

Google Pixel 6 Pro : 899 €

Cela montre que Google est fixé sur ses habitudes. Si cela continue en 2023, il y a de bonnes chances que ce soit encore le cas et que le Pixel 8 soit à 649 € et le Pro à 899 €.

Quelles caractéristiques techniques et fonctionnalités pour le Pixel 8 ?

De toute évidence, la date de sortie du Pixel 8 étant très éloignée, il n’y a pas de chose à dire sur les nouveaux composants ou ses fonctionnalités à venir. Il y a cependant quelques rumeurs, dont la principale se concentre sur les processeurs qui seront utilisés.

La fuite la plus récente et la plus détaillée provient de OnLeaks (via Smartprix) qui présente en exclusivité le design du Pixel 8 Pro sous tous les angles, montrant un design similaire mais modifié par rapport à son prédécesseur. Le changement principal est le passage d’un écran incurvé à un écran plat. Il est censé être de 6,52 pouces, plus petit que les 6,7 pouces du 7 Pro.

Le site rapporte également que le téléphone mesurera 162,6×76,5×8,7 mm (12 mm avec la barre de l’appareil photo) et on remarque que le module de l’appareil photo a maintenant un ovale unique pour tous les appareils photo, alors que le 7 Pro a une section séparée pour le téléobjectif.

Le nouvel ajout sous le flash est actuellement inconnu et pourrait être un quatrième capteur photo, tel qu’un objectif macro ou pourrait également être simplement l’endroit où la mise au point automatique et d’autres capteurs mineurs se trouveront.

OnLeaks / Smartprix

C’est une histoire similaire pour le Pixel 8 standard, OnLeaks faisant équipe avec MySmartPrice cette fois-ci. Le téléphone présente moins de changements que le modèle Pro, avec un design presque identique à celui du Pixel 7. Il sera moins grand avec 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, et l’écran passera de 6,3 à 5,8 pouces. Là encore, Ross Young n’est pas d’accord : il prévoit également une baisse, mais plus modeste, à 6,16 pouces, soit à peu près la même taille que le Pixel 7a.

OnLeaks / MySmartPrice

Enfin, le site TechGoing a obtenu des images présumées de chaque téléphone dans des étuis. Ces images révèlent peu de choses, mais montrent le même bandeau arrière que les Pixel de 2022, ce qui renforce l’idée que Google n’est pas sur le point de changer son design.

Le site néerlandais GalaxyClub a rapporté que le travail sur la troisième génération du processeur Tensor de Google serait déjà bien avancé, ce qui signifie qu’il pourrait accompagner le lancement du Pixel 8. Selon le site, Samsung sera à nouveau le fabricant, avec une puce portant le code S5P9865 qui apparaît déjà sur les cartes de test. Cela suit la séquence de dénomination utilisée avec les précédents processeurs Tensor 1 et 2, qui étaient respectivement numérotés S5P9845 et S5P9855.

Le Tensor 2 intégré aux Pixel 7 et 7 Pro s’est révélé plus économe en énergie et puissant que la génération précédente, on espère que la troisième itération poussera les choses encore plus loin…

WinFuture a trouvé des informations plus concrètes sur les deux smartphones après une plongée dans ce qu’il appelle les sources de code publiquement disponibles. Il s’agit des codes : Shiba et Husky. Pour rappel, Google avait déjà utilisé des noms d’animaux (Cheetah et Panthe) pour les Pixel précédents.

Selon les codes, les deux smartphones intègreront une puce nommée “Zuma” avec le même modem que le Tensor 2, et fonctionneront également sous Android 14, ce qui n’est pas une surprise.

Ils pourraient disposer de 12 Go de RAM, et la résolution de l’écran sera également élevée : 2268×1080 pour le Shiba et 2822×1344 pour le Husky, ce qui suggère que ce dernier est le Pro.

Ces deux noms de code apparaissent également dans la feuille de route des produits Pixel mentionnée ci-dessus, mais de manière intéressante avec la note supplémentaire que tandis que le Pro (Husky) restera à peu près de la même taille, apparemment le 8 normal (Shiba) aura un “écran plus petit et un facteur de forme global plus petit” – ce qui correspond aux rapports ci-dessus.

Passons maintenant aux appareils photo. Nous avons eu une fuite matérielle possible ici : le leaker Ice Universe a tweeté que le Pixel 8 Pro utilisera le capteur ISOCELL GN2 de Samsung pour son appareil photo principal. Il s’agit d’un grand capteur de 1/1,12 pouce avec une résolution de 50 Mp.

Étant donné que les appareils photo des Pixel ont toujours été très bons, une rumeur croustillante concernant ceux Pixel 8 a été déterrée par le développeur Kuba Wojciechowski. Le code source de l’application appareil photo Pixel suggère que le prochain téléphone pourrait utiliser une technologie appelée HDR échelonné :

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) December 19, 2022

Actuellement, les téléphones Pixel n’utilisent pas le HDR “échelonné, qui permettrait de capturer différentes expositions en simultané, mais en utilisant des pixels identiques le tout sans augmenter le temps de capture ou le risque que les photos soient floues.

“Cela permet d’obtenir le même effet que le HDR standard, mais sans l’augmentation du temps de capture ou le risque que les photos soient floues en raison du désalignement des images causé par le mouvement”, a déclaré Wojciechowski dans un fil Twitter.

9to5Google a également fouillé dans le code de Google Photos pour trouver deux nouvelles fonctionnalités vidéo qui pourraient bien être des exclusivités Pixel 8 lors de leur lancement. Aucune n’est encore fonctionnelle, mais l’équipe a trouvé l’interface utilisateur d’un mode ” Video Unblur ” qui utilise probablement l’apprentissage automatique pour affiner les séquences vidéo floues, ainsi qu’un ensemble de filtres de “superposition” vidéo, y compris le noir et blanc et des options pour recréer l’aspect des séquences Super 8 ou VHS.

Toutefois, tout ce qui améliorera le module photo Pixel, déjà excellent, est bon à prendre.

Il y a également une chance que Google suive Samsung et certains rivaux chinois en incrustant un capteur sous l’écran. Dès 2021, LetsGoDigital avait repéré un brevet de Google pour une solution novatrice à cette technologie, qui utilise un miroir mobile sous l’écran, capable de pointer soit vers un objectif, soit vers un deuxième écran. Ainsi, lorsque vous avez besoin de l’appareil photo, la lumière est réfléchie dans l’objectif, et lorsque vous n’en avez pas besoin, elle est réfléchie par l’écran auxiliaire pour combler le vide.





Plus récemment, Google a déposé un deuxième brevet (également repéré par LetsGoDigital) pour des capteurs photo sous-affichées utilisant une technologie différente (et probablement plus abordable) pour obtenir le même résultat. Cette version s’appuie sur un écran transparent multicouche, ce qui est plus proche des implémentations que nous avons vues ailleurs.

Il est intéressant de noter que le brevet mentionne le nom de Sangmoo Choi, un ancien ingénieur spécialisé dans les écrans de Samsung, qui travaille maintenant chez Google depuis plus de trois ans. Il a vraisemblablement participé aux premiers efforts de Samsung en matière de technologie d’appareil photo sous-affiché.





Il n’y a aucune raison concrète de croire que l’un ou l’autre des brevets concerne la série Pixel 8, mais il y a au moins l’espoir qu’il soit préparé pour un prochain fleuron.

Notre liste de souhaits pour les Pixel 8 et 8 Pro

La génération 2022 de Pixel a impressionné, mais voici ce que nous aimerions que Google affine dans ses prochaines itérations.

Une fréquence de rafraîchissement de 120Hz sur tous les modèles

Sachant que la majorité des Android de milieu de gamme se vantent d’avoir des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour rendre le défilement plus fluide, il est logique que le Pro et le Pixel 8 standard aient aussi cette technologie.

Elle est d’ailleurs déjà présente dans le Pixel Pro 7 et le Pixel Pro 6.

Des vitesses de charge plus rapides

Le principal défaut des Pixel 7 était la lenteur des temps de recharge. À une époque où les téléphones peuvent passer de 0% à 100% en une demi-heure environ, les Pixel semblent bien en retard en comparaison. Nous pensons donc qu’il est important que Google aborde ce problème dans les appareils Pixel 8.

Une reconnaissance faciale améliorée

Alors que le Pixel 7 Pro nous a impressionnés avec sa nouvelle fonction de reconnaissance faciale, le résultat est différent avec le Standard. Espérons que le Pixel 8 fasse une meilleure démonstration.

Des grammes en moins

Pour le Pixel 8 Pro, nous aimerions voir un châssis plus mince. Il est vrai que la plupart des téléphones puissants sont assez trapus de nos jours, mais pour le bien de nos poignets, nous ne pouvons que souhaiter des design plus léger et plus compacts en 2023.