Les numéros de téléphone jetables, sont un excellent moyen pour protéger un minimum sa vie privée. Ces derniers vous permettent en effet de contrôler les personnes et services qui obtiennent votre numéro de téléphone (sites de ventes en ligne, rencontres…), de rester à l’abri des appels automatisés, de séparer vie privée et professionnelle, mais aussi de bénéficier d’appels et SMS au prix d’une communication locale, et plus encore.

Sinon, vous pouvez toujours utiliser un autre téléphone et opter pour une deuxième carte SIM ou un adaptateur physique double SIM. Toutefois, cela nécessite la souscription à un nouvel abonnement et ne permet pas la création d’un second numéro.

Dans cet article, retrouvez les meilleures applications pour profiter d’un deuxième numéro de téléphone d’une manière plus facile.

1. Onoff

Crée par Taïg Khris, Onoff est l’une des apps de numéro virtuel la plus utilisée en France. Le numéro est gratuit (valable 3 jours, puis il faudra payer au minimum 4,99 €/mois) et vos communications sont prises en compte dans votre forfait, de ce fait aucun coût ne s’y ajoute.

L’application vous offre plusieurs options telles qu’activer la messagerie personnalisée, activer son mur (comme sur un réseau social), synchroniser vos contacts … La gestion de ces derniers permet d’identifier des numéros comme étant privés pour ensuite les cacher et les protéger par mot de passe. Avec l’offre Premium, il est même possible de passer des appels depuis un ordinateur.

Obtenir un numéro secondaire avec Onoff

2. Hushed

Hushed est axé sur la confidentialité en vous garantissant un numéro de téléphone indépendant et facilement jetable pour envoyer des messages et appeler. Il propose une grande variété d’options d’abonnement et de paiement, depuis les forfaits appel/sms jusqu’aux forfaits illimités. Si vous choisissez l’option appel/texte alors les coûts grimpent assez rapidement.

Sa contrainte est qu’aucun essai gratuit n’est disponible, mais il vous laisse enregistrer un numéro gratuit et valable pour quelques jours.

Obtenir un numéro virtuel avec Hushed

3. Sideline

Avec Sideline, obtenez un deuxième numéro de téléphone tout en utilisant les minutes de messagerie et d’appels vocaux de votre opérateur ; ce service ni basé dans le Cloud ni par VOIP (Voice Over Internet Protocol, ou Voix sur IP). Ses avantages sont qu’il n’y a aucune incertitude en matière de couverture puisque si votre téléphone a un signal, alors vous pouvez composer un numéro.

L’app intègre une option intéressante, celle de transférer le numéro d’un autre téléphone dans Sideline. Il vous est ainsi possible d’utiliser ce numéro et de vous débarrasser de votre deuxième téléphone. Enfin, l’application propose un essai gratuit de 7 jours.

Essayer Sideline

4. Google Voice

L’app Google Voice n’est pas nouvelle, mais n’a pas été mise à jour depuis longtemps. Il faut garder à l’esprit que les apps Google peuvent disparaître au grès de la firme… Toutefois, la bonne nouvelle est qu’elle est entièrement gratuite et sans pub.

Google Voice est simple d’utilisation, elle dispose d’une interface Web (incomplète à notre goût) à partir de laquelle il est possible d’envoyer des SMS, écouter des messages vocaux mais pas de passer des appels. Enfin, l’app est dotée d’un filtre anti-spam pour les messages écrits et vocaux.

L’avantage de Voice est qu’elle est liée à votre compte Google, mais cela implique un énième partage de données personnelles avec la maison mère…

Obtenir un second numéro avec Google Voice

