L’iPhone 14 à son meilleur prix

Vous le savez sûrement, dès qu’Apple annonce et met en vente une nouvelle gamme (iPhone 15), la précédente voit son prix baisser chez les commerçants (iPhone 14) et une série disparaît du Store (iPhone 12).

L’iPhone 14, le fleuron de l’année 2022, est proposé en ce moment à 764,99 € chez Rakuten. Ce n’est pas son prix le plus bas, mais avec l’arrivée de l’iPhone 15 le 12 septembre 2023, il connaîtra très probablement de nouvelles baisses, sans compter sur les prochains Prime Day et Black Friday. En comparaison, il est à 829 € sur Amazon.

Pour un prix encore plus attractif, nous vous conseillons aussi les sites spécialisés dans le reconditionné tels que Back Market, où actuellement l’iPhone 14 (128 Go) en état correct est à 795 €.

L'iPhone 14 à moins de 765 €

L’iPhone 14 en quelques points

L’iPhone 14 dispose de très bons appareils photo, d’une autonomie exceptionnelle et d’un superbe écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, même s’il n’a un taux de rafraîchissement que de 60 Hz.

Il n’est pas trop grand comme le sont les modèles iPhone Plus et Max, et il n’est pas non plus trop lourd à porter. Ajoutez à cela une étanchéité totale, la recharge sans fil, la puce A15 Bionic et une prise en charge logicielle de premier ordre, et vous obtenez un iPhone qui vous durera longtemps.

N’oubliez pas que le 14 possède deux capteurs photo à l’arrière, tout comme l’iPhone 13, mais il inclut une ouverture plus rapide (ƒ/1,5 au lieu de ƒ/1,6) et un capteur plus grand pour apporter de meilleures performances globales et des améliorations dans les prises de vue en faible luminosité.

L’iPhone 14 bénéficie également d’un nouveau système de calcul Photonic Engine qui capture davantage de détails dans des conditions de lumière difficiles et améliorer des fonctions telles que le flou en premier-plan en mode Portrait. Il y a aussi le mode Action pour les prises de vue vidéo, qui sert à perfectionner la stabilisation lors de la prise d’une vidéo en mouvement.