En tant qu’étudiant, vous ne souhaitez naturellement pas payer une facture téléphone salée à la fin de chaque mois, qui entraînera forcément des sacrifices dans d’autres dépenses essentielles.

Mais, pour vous aider à faire un choix, il est important que vous connaissiez vos réels besoins. Et de vous poser des questions telles que : quel est votre budget mensuel ? Faites-vous de longs trajets en transports (partage de données entre appareils, streaming…) ? Voyagerez-vous pendant l’année scolaire (hors et dans l’UE), sur du court, du long terme ? Votre banque (comme CIC ou le Crédit mutuel) vous permet-elle d’avoir accès à des tarifs préférentiels ? Existe-t-il des offres familiales ?

Dans ce comparatif nous nous centrons essentiellement aux forfaits sans engagement plus ou moins abordables, ne dépassant pas les 20 € par mois, puisque nous y avons intégré des offres avec d’importantes donnés internet.

Les meilleurs forfaits pas chers mais généreux en données internet

YouPrice

Avec son forfait L’Optimal, YouPrice (réseau Orange/SFR) met à disposition jusqu’à 180 Go de données pour un coût de 16,99 €/mois. Vous pouvez dédier 20 Go à l’UE ou aux DOM.

Prixtel – Le géant

Pour une année, payez 15,99 €/mois et tirez parti de 150 Go grâce au forfait Le géant de Prixtel, qui s’appuie sur SFR.

Et, ce n’est pas tout puisque vous avez à disposition 25 Go de données en dehors de la France.

Lebara mobile

Lebara est un opérateur MVNO, utilisant le réseau Orange, qui a déjà un peu plus de 20 ans. Il est depuis une référence dans le secteur, avec des prix alléchants qu’on lui connaît maintenant très bien. À titre d’exemple, il y a le forfait mensuel, sans engagement de 100 Go à 9,99 €/mois, avec un renouvellement tous les 30 jours ou encore celui de 130 Go à 13,99 €/mois.

Free mobile

Nous nous souvenons tous de l’entrée de Free dans le monde des forfaits mobile avec son prix mini de 2 €, d’abord pour chaque nouvel abonné pendant une durée limitée, puis qui est resté disponible.

Cet opérateur propose d’autres forfaits parmi les plus compétitifs, dont un qui vous plaira certainement : il s’agit de Série Free (sans engagement). Pendant une année, contre 14,99 €/mois, vous profitez de 110 Go en 4G/4G+ ; pour une utilisation depuis l’étranger vous avez droit à 16 Go d’internet par mois.

Pour une connexion 5G, il faudra basculer vers le Forfait Free 5G sans engagement, 110 Go, à 12,99 €/mois pendant un an.

Image : Dominik Tomaszewski / Foundry

NRJ Mobile

Avec NRJ Mobile, via le réseau Bouguyes, profitez de 150 Go de données mensuellement à 12,99 €, et de 21 Go en 4G depuis l’Outre-mer et l’Europe.

Sachez que NRJ Mobile propose très souvent des prix intéressants, alors rendez-vous le plus souvent possible sur leur site.

La Poste Mobile

Pour seulement 14,99 €/mois, La Poste mobile vous offre 120 Go par mois, dont 20 Go de data depuis l’Europe et les DOM, avec une connexion 4G et 4G+. Par contre, pour passer à la 5G, il faut ajouter 5 € par mois, ce qui à la fin peut s’avérer assez cher pour un budget étudiant…



Les meilleurs forfaits à moins de 10 €

Si vous n’avez pas besoin d’énormément de data et que vous passez plus de temps à utiliser le Wi-Fi, alors quelques gigaoctet par mois peuvent vous suffire. Dans ce cas, nous vous recommandons ces forfaits :



YouPrice – Le One

Si une consommation de 10 à 30 Go est suffisante alors optez pour Le One de YouPrice (réseau Orange). Il est à 7,99 €/mois pendant 2 mois puis s’élèvera à 9,99 €.

Pour davantage de données, il y a Le FIRST, de 111 à 130 Go qui est au prix de 9,99 € les 2 premiers mois, mais ensuite il monte à 12,99 €….

Coriolis

Coriolis a un forfait mobile à prix réduit dans sa boîte, il est à 6,99 €/mois, avec lequel vous bénéficiez de 30 Go d’accès à internet.

Prixtel – Oxygène

Payez 9,99 € tous les mois, et en contrepartie obtenez un maximum de 60 Go de données en France et de 15 Go/mois pour les DOM et l’UE.

Sinon, il y a le forfait Le grand à tout juste 9,99 €, avec une quantité de data mensuelle d’un maximum de 100 Go. Puis ce taux franchi, jusqu’à 130 Go le prix passe à 12,99 €, enfin entre 130 et 160 Go il coûtera 15,99 €.

Lebara Mobile

Lebara Mobile est toujours au top des forfaits les plus abordables du marché. Ceux-ci démarrent à 9,99 € avec 100 Go de données et un renouvellement tous les 30 jours.

Cdiscount mobile

Cdiscount mobile, qui s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, propose en ce moment un forfait très attractif (à ce jour il est reste d’actualité jusqu’au 27 juin 2023), qu’il vous sera difficile d’ignorer : 100 Go de data par mois à 8,99 €.

NRJ Mobile

Profitez du bon plan exceptionnel 100 Go à seulement 9,99 € par mois avec NRJ Mobile, dont 10 Go depuis l’UE et les DOM.

Sinon, pour un forfait sans engagement à petit prix il y a les 30 Go à 6,99 €/mois.

