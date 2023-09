Pendant les French Days, le superbe Samsung Galaxy S22 Ultra, successeur spirituel du Galaxy Note 20 Ultra et prédécesseur du nouvel arrivé le S23 Ultra, est en ce moment en promo chez Rakuten.

Il est proposé à 659,99 € au lieu de 1 099 €, soit une économie de 46 % sur son prix original et presque moitié moins cher.

Il n’est probablement pas nécessaire de vous rappeler à quel point c’est une mise à niveau complète et superbement réalisée, car vous êtes déjà convaincu et séduit, mais nous allons tout de même le faire.

Le S22 Ultra a un design simple et soigné, les bords de son écran de 6,8 pouces sont subtilement incurvés et son boîtier est en métal ce qui lui donne un look haut de gamme. Il a un affichage AMOLED, avec une résolution de 3088 x 1440 (WQHD+) et une fréquence de rafraîchissement fluide adaptatif de 120Hz. Il comporte un stylet, caché dans le corps du téléphone, à la réponse quasi-instantanée et très fluide.

Côté photos, le S22 Ultra a un objectif optique grand angle de 108 Mp, un ultra grand angle de 12 Mp et un double téléobjectif à zoom optique 3x et 10x, ce dernier pouvant s’étendre à 100x, et un capteur selfie de 40 Mp à l’avant.

La combinaison du capteur de 108 Mp avec l’ouverture f/1,8 permet de prendre de magnifiques cliqués en faible luminosité avec plus de détails, de lumière et un contraste équilibré.





La qualité vidéo est tout aussi sensationnelle, jusqu’à 8K@24 i/s, avec une capture vidéo stabilisée optiquement avec une excellente qualité audio. Vous apprécierez la possibilité de passer à la volée d’un objectif à l’autre et celle de mettre en pause, et non de terminer, un enregistrement vidéo sont des options très pratiques, qui sont indisponibles chez les fleurons d’Apple.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est muni de la Exynos 2200 à 4 nm, elle est associée à une RAM LPDDR5 de 8 Go et à un stockage de 128 Go. Son autonomie est d’une bonne journée complète, voire au-delà avec le paramètre d’économie d’énergie. Il se recharge rapidement à 45W, via USB-C.

Rendez-vous chez Rakuten pour vous procurer le S22 Ultra à un prix attractif !