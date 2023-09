Apple a lancé deux nouvelles Apple Watch en 2023 : l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Series 9.

Avec leurs arrivées, la marque a mis fin à l’Apple Watch 8 et à l’Apple Watch Ultra originale. Cependant, vous pouvez encore acheter ces modèles auprès de revendeurs et sur l’Apple Refurbished Store. Nous avons inclus les meilleurs prix actuels pour ces anciennes montres au bas de cet article.

Dans ce guide, nous allons vous aider à trouver l’Apple Watch qui vous convient le mieux. Nous comparerons les caractéristiques, les fonctions et les prix, afin que vous soyez sûr de choisir la bonne.

Que fait une Apple Watch ?

Pratiquement toutes les Apple Watch jamais fabriquées offrent le même ensemble de fonctions de base. L’Apple Watch peut être utilisée conjointement avec un iPhone (ou séparément si l’utilisateur a un contrat) pour :

Passer, prendre des appels téléphoniques

Lire et envoyer des messages et emails

Ecouter de la musique ou des podcasts

Recevoir des notifications de l’iPhone et de l’Apple Watch

Utiliser des applications, comme Plans pour la navigation, une calculatrice ou une boussole.

Suivre sa forme physique, notamment le nombre de pas et les calories brûlées

Donner l’heure, surtout si votre montre est dotée d’un écran permanent (ce n’est pas le cas de toutes).

Servir de lampe de poche (ou de torche).

Payer via Apple Pay

Suivi de votre sommeil

Aussi, sachez que l’Apple Watch n’a pas besoin d’un iPhone pour fonctionner. De même qu’il est important de savoir si vous avez besoin d’une Apple Watch avec connectivité cellulaire ou non ?

Si vous optez une Apple Watch cellulaire, vous pourrez laisser votre iPhone à la maison et continuer à l’utiliser pour passer des appels, recevoir des SMS et écouter de la musique. Elle prend également en charge la configuration familiale si vous cherchez une montre pour quelqu’un qui n’a pas d’iPhone.

Comparaison des Apple Watch

À l’heure actuelle, Apple vend trois Apple Watch différentes, bien qu’il existe diverses combinaisons de boîtiers et de bracelets qui peuvent enrichir la gamme.

En général, chaque Apple Watch offre un peu plus de fonctionnalités que la précédente, mais ce n’est pas toujours vrai. Ci-dessous, nous allons passer au crible les fonctionnalités disponibles sur chaque Apple Watch afin que vous puissiez voir ce que vous obtenez pour votre argent. Avant de commencer, voici un rapide aperçu des montres vendues par Apple en ce moment.

Apple n’est pas le seul endroit où vous pouvez acheter une Apple Watch et vous pouvez toujours acheter des modèles plus anciens qu’elle ne vend pas.

Apple Watch Ultra 2

Lorsqu’elle est arrivée en 2022, l’Apple Watch Ultra était l’ultime montre connectée de la firme. Conçue pour les athlètes et les aventuriers, elle ne convenait pas à tout le monde, en allant plus loin que la standard et en proposant des fonctionnalités pour les plongeurs et les randonneurs telles qu’un GPS de précision à double fréquence. Elle est également fabriquée à partir de matériaux plus résistants : un boîtier en titane et un écran recouvert de cristal de saphir.

L’autonomie de l’Ultra est également meilleure. L’année dernière, elle atteignait 36 heures pour l’Ultra et 18 heures pour la Série 8, et ces chiffres sont les mêmes pour les itérations 2023. Elle peut être augmentée jusqu’à 72 heures en mode faible consommation.

En ce qui concerne les différences de la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra, comme l’Apple Watch Series 9, la 2023 Ultra est équipée de la puce S9, supérieure à la génération précédente avec 60 % de transistors en plus par rapport à la S8, un moteur neuronal à quatre cœurs deux fois plus rapide que la S8 et des graphismes 30 % plus rapides. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez besoin de cette puissance, mais elle permet des choses comme des animations plus fluides, une dictée rapide et précise, Siri et la fonction Double Tap.

La luminosité de son écran est passée à 3 000 nits, et en mode toujours allumé il peut être réduit à 1 nit pour ne pas éblouir en continu.

Comme le Series 9, l’Ultra 2 intègre la nouvelle puce U2 à bande ultralarge pour la recherche de précision et faciliter la localisation de l’iPhone. Plutôt que d’envoyer un ping à l’iPhone, vous obtiendrez des instructions de navigation sur la montre.

La version originale de la montre Ultra est dotée d’un bouton d’action qui facilite le contrôle de la montre, mais la deuxième génération va encore plus loin. Grâce au nouveau geste Double-Tap, vous n’aurez plus à toucher l’écran pour contrôler la montre, il suffira de tapoter le pouce et l’index ensemble pour déclencher une action.

Apple Watch Series 9

À première vue, l’Apple Watch 9 ne semble pas très différente de la Series 8, hormis une nouvelle option de couleur rose, mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte. Elle renferme un processeur nettement supérieur, un espace de stockage doublé, une puce à bande ultralarge de deuxième génération, un écran plus lumineux et de nouvelles fonctionnalités telles que Siri intégré et le geste Double Touch.

L’Apple Watch Series 9 est équipée de la puce S9, plus rapide, économe en énergie et avec des graphismes 30 % plus rapides. Elle comprend également un moteur neuronal à quatre cœurs, pour faire fonctionner de nouvelles fonctionnalités telles que Double Tap et Siri sur l’appareil. L’écran est, lui aussi, mis à jour en passant de 1 000 nits à 2000 nits.

Apple Watch SE (2ème génération)

La nouvelle Apple Watch SE de 2022 bat son aînée de 2020 sur un certain nombre de fonctionnalités et d’améliorations des composants. Comme la Series 8, elle dispose de la détection des accidents et des améliorations apportées à l’application Boussole.

Le capteur cardiaque de la SE (2020 et 2022) est de deuxième génération, alors que celui de la Series 8 (et de la Series 7) est de la troisième génération. Enfin, notez que la SE est aussi dénuée du capteur de température pour le suivi du cycle.

Sur quels points comparer les montres Apple ?

À présent, voici comment se comparent en détails les caractéristiques de chaque Apple Watch.

Taille

Lorsqu’elle est arrivée en 2022, l’Apple Watch Ultra était la plus grande Apple Watch jamais vendue par Apple. Le modèle 2023 présente le même boîtier de 49 mm avec un écran capable d’afficher six lignes de texte pour voir plus d’informations d’un seul coup d’œil. Le boîtier de 49 mm intègre un affichage de 410 x 502 pixels.

L’écran le plus grand est celui de l’Apple Watch Series 9 de 45 mm, avec 396 x 484 pixels. Cette taille a été introduite sur la série 7, il s’agit donc de quelques générations.

Avant la série 7, la série 6 était équipée d’un boîtier de 44 mm, introduit avec l’Apple Watch série 4. C’est ce boîtier qui équipe l’Apple Watch SE. L’écran de 44 mm comporte 368 x 448 pixels.

Cependant, tout le monde ne veut pas d’une grosse montre. Si vous avez un poignet fin, vous préférerez peut-être un boîtier plus petit, auquel cas Apple propose une variante amincie.

Un boîtier de 41 mm est disponible en option pour la Series 9 avec un écran de 352 x 430 pixels. L’Apple Watch SE propose un boîtier de 40 mm avec un écran de 324 x 394 pixels. La différence entre la taille de l’écran du modèle de 45 mm et du modèle de 44 mm, et entre le modèle de 41 mm et le modèle de 40 mm est beaucoup plus importante que ne le laisse supposer la différence de 1 mm.

Design

Il y aura trois variantes de l’Apple Watch en 2023, mais il y a un certain nombre de combinaisons qui signifient qu’il y a plus de différences de design qu’on ne pourrait le penser.

Comme nous l’avons expliqué plus haut, vous avez le choix entre cinq tailles : 49 mm, 45 mm, 44 mm, 41 mm et 40 mm.

Outre les tailles, Apple utilise trois matériaux pour les boîtiers : l’aluminium pour la Watch SE ; l’aluminium ou l’acier inoxydable pour la Series 9 ; et le titane pour l’Ultra 2. Pour chaque boîtier, il existe un choix de couleurs :

L’aluminium est disponible en Minuit, Lumière stellaire et Argent.

L’acier inoxydable est disponible en Graphite, Argent et Or.

Le titane n’a pas de couleur

En plus du choix de la couleur du boîtier, vous disposez également d’une vaste gamme de bracelets pour l’Apple Watch. Certains ne sont compatibles qu’avec certaines tailles de montres, d’autres ajoutent une dépense considérable en complément du coût de l’Apple Watch, comme les Hermès.

L’Apple Watch Ultra est proposée avec trois styles de bracelets, conçus pour être robustes et adaptés aux amateurs de sports extrêmes. Ces nouveaux bracelets peuvent également être utilisés avec les Apple Watch de plus grande taille.

Durabilité

Divers éléments de la conception de l’Apple Watch Ultra lui permettent de tenir en altitude, supporter les températures élevées et basses, l’immersion, au gel/dégel, les chocs et vibrations. Donc, si vous voulez une montre qui peut être portée à une profondeur de 40 mètres (certifiée pour la plongée sous-marine) et qui est étanche à 100 mètres, alors l’Ultra est celle qu’il vous faut.

Pour une meilleure durabilité, le boîtier de l’Ultra est en titane, un matériau beaucoup plus résistant que l’aluminium et l’acier inoxydable de l’Apple Watch 9 (et 8) et qui résiste à la corrosion. Cependant, l’Apple Watch Series 7, et les autres Series Watch avant elle, proposaient également un boîtier en titane, donc si vous souhaitez un boîtier plus robuste, une Apple Watch d’ancienne génération pourrait suffire (si vous pouvez mettre la main sur une). Le boîtier de l’Apple Watch SE 2022 (et des générations précédentes) est en aluminium.

La Ultra résiste également un peu mieux aux chocs grâce aux bords relevés du boîtier qui assurent sa protection. Les Apple Watch Series 9 et 8 sont également dotées d’un verre saphir résistant sur les modèles en acier inoxydable. Les modèles en aluminium sont équipés d’un verre Ion-X.

Les trois montres sont adaptées à la natation, selon Apple, mais elles ne sont pas égales à cet égard. En effet, l’Apple Watch 9 et la SE ont toutes deux une résistance à l’eau de 50 mètres et Apple suggère qu’elles peuvent être utilisées pour des activités en eau peu profonde comme la natation en piscine ou en mer.

L’Apple Watch Ultra a une résistance jusqu’à 100 mètres et comprend un profondimètre avec capteur de température de l’eau. Avec ces caractéristiques, il n’est pas surprenant qu’Apple déclare que la Ultra peut être utilisée pour la plongée sous-marine récréative, mais Apple ajoute que “l’Apple Watch Ultra ne doit pas être utilisée pour la plongée de plus de 40 mètres” et précise également que “la résistance à l’eau peut diminuer avec le temps”.

La Ultra a la même résistance à la poussière certifiée IP6X que la Series 9. La SE n’a pas cette certification.

Écran

Lorsqu’Apple décrit l’Apple Watch comme mesurant 44 mm par exemple, il s’agit en fait de la taille du boîtier et non de celle de l’écran. La surface d’affichage est la suivante :

Apple Watch Ultra 2 : 49 mm, surface d’affichage de 1164 mm², luminosité de 3 000 nits

Apple Watch Series 9 : 45 mm, surface d’affichage de 1143 mm², luminosité de 2 000 nits

Apple Watch SE, 44 mm, surface d’affichage de 977 mm², luminosité de 1 000 nits

Apple Watch Series 9 : 41 mm, surface d’affichage de 904 mm², luminosité de 2 000 nits

Apple Watch SE, 40 mm, surface d’affichage de 759 mm², luminosité de 1 000 nits

L’Apple Watch Ultra 2 et la Series 9 ont toutes deux un écran Always-On, une fonctionnalité également partagée par les Series 5 et ultérieures, mais pas par la SE.

L’écran de la Ultra a une luminosité allant jusqu’à 3 000 nits. C’est mieux que les Series 9 et SE qui vont jusqu’à une luminosité de 2 000 nits. La Ultra devrait donc être plus facile à lire en cas de lumière particulièrement vive, par exemple sur une piste de ski.

Fonctions de santé et de sécurité

Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives : Tout comme la Series 9, la Ultra est capable de détecter la température pour le suivi du cycle, une nouvelle fonctionnalité introduite avec ces montres 2022. Elle devrait aider les femmes à identifier leur date d’ovulation.

Oxygène sanguin : Vous trouverez également l’application Oxygène sanguin (débarquée avec la Series 6) dans ces deux montres. La mesure de l’oxygène dans le sang peut alerter le porteur en cas de réduction de l’oxygène dans son flux sanguin et peut aider à gérer des maladies comme l’asthme.

ECG : Les Apple Watch 9 et Ultra proposent l’app ECG (introduite avec la Series 4). La 2022 SE ne peut pas effectuer d’ECG, mais elle peut vous avertir d’une fréquence cardiaque élevée ou faible et d’un rythme cardiaque irrégulier, tout comme les autres tocantes Apple.

Détection des accidents de voiture : Toutes les Apple Watch 2022 peuvent détecter un accident de voiture. Cette nouvelle fonction permet à la montre de détecter l’impact et appellera les services d’urgence si vous ne réagissez pas (vous recevrez un avertissement de 10 secondes).

Détection des chutes : Une autre fonction de sécurité partagée par toutes les nouvelles Apple Watch est la détection des chutes (fonction arrivée avec la Series 4).

Si la montre identifie que vous êtes tombé, alors elle déclenche une alarme et affiche une alerte pour vous permettre de confirmer que vous allez bien. Si ce n’est pas le cas, alors elle contacte les services d’urgence. Si vous n’avez pas de forfait cellulaire pour votre Apple Watch, il faudra que votre iPhone connecté soit à proximité pour que l’appel soit effectué.

Sirène : Une autre nouveauté arrivée en 2022 est la fonction de sécurité propre à la Ultra. Ce modèle peut émettre une sirène de 86 décibels qui est audible jusqu’à 182 mètres, ce qui est pratique si vous vous perdez en montagne.

Boussole & Point de départ : En parlant d’alpinisme, l’application Boussole redessinée avec la fonction Point de départ devrait vous aiguiller pour ne pas vous perdre, mais c’est une autre fonctionnalité partagée par les autres montres 2022.

L’Apple Watch Ultra pourrait être meilleure dans ce domaine, car elle est dotée d’un nouveau GPS à double fréquence, qui devrait lui permettre de mieux vous positionner, il n’est pas affecté par les arbres et les bâtiments.

Suivi du sommeil : Les Apple Watch peuvent également suivre votre sommeil et vous réveiller. Dans watchOS 8, l’Apple Watch pourrait suivre votre rythme respiratoire et vous avertir d’éventuels problèmes de santé. L’évaluation des stades du sommeil est améliorée via watchOS 9, l’Apple Watch détecte quand vous êtes en sommeil paradoxal, lent et profond.

Hardware

Puce : L’Apple Watch Series 9 est équipée du système sur puce S9 d’Apple. L’Apple Watch Series 8 était avait la S8.

GPS : Les Apple Watch Series 9 et SE sont toutes deux munies d’un GPS L1 (standard), tandis que la Ultra intègre un GPS de précision à double fréquence (L1 et L5). Le GPS L5 est plus avancé et devrait mieux faire face aux bâtiments qui bloquent le signal satellite.

U1 : La SE est la seule Apple Watch qui ne comprend pas la puce U1. La U1 peut être utilisée pour localiser précisément l’Apple Watch si vous l’égarez et peut également communiquer avec d’autres appareils Apple équipés de la U1, et des éléments tels que les AirTags.

Wi-Fi : La connectivité Wi-Fi est meilleure chez la Series 9 et Ultra. La SE ne propose que le 802.11b/g/n à 2,4 GHz, tandis que l’Apple Watch 9 et Ultra y ajoutent le Wi-Fi à 5 GHz.

Autonomie : L’Apple Watch Ultra a une autonomie de 36 heures, ce qui est bien plus que les 18 heures des autres tocantes. Comme la Series 9, la Ultra est dotée de la fonction Fast charge, qui devrait accélérer le chargement via USB-C.

Ce chiffre de 36 heures pour l’Ultra pourrait toutefois être amélioré, Apple promet qu’il passera à 60 heures après sa mise à jour logicielle.

Il s’agit de l’autonomie mesurée dans le cadre d’une utilisation typique, mais les sportifs et autres utilisateurs n’ont pas forcément le même usage. Apple affirme que l’autonomie sera suffisante pour permettre de participer à un triathlon.

Comparaison des prix des Apple Watch

Les trois Apple Watch sont en vente chez Apple en ce moment, mais Apple n’est pas le seul endroit où vous pouvez vous les procurer, mais aussi leurs versions précédentes.

L’Apple Watch Ultra 3 est la montre la plus chère d’Apple, elle démarre à partir de 899 €, la Series 9 est proposée dès 449 € pour la version 41 mm et 539 € pour la version 45 mm. Si vous souhaitez une Apple Watch cellulaire, il vous en coûtera 120 € de plus.

L’Apple Watch SE est à 299 € pour la version 40 mm et 339 € pour le modèle 44 mm. Les modèles cellulaires coûtent 50 € supplémentaires.

Anciennes Apple Watch

Les anciens modèles d’Apple Watch ont été retirés du catalogue d’Apple avec la sortie des nouveaux en septembre 2022.

Toutefois, il vous est possible de trouver des Apple Watch (toutes génrations) remise à neuf dans la boutique spécifique d’Apple ou chez des revendeurs.

Quelle Apple Watch acheter ?

Comme vous pouvez le constater, il n’est pas facile de déterminer si une Apple Watch est meilleure qu’une autre.

L’Apple Watch Ultra 2 possède clairement les meilleures fonctionnalités, mais elle est grande, peut-être trop grande, et son prix est très élevé.

L’Apple Watch 9 offre de nouvelles fonctionnalités alléchantes par rapport à l’Apple Watch 8, comme Double Tap et Siri toujours actif. La puce du S9 est, elle, bien plus avancée que celle du S8.

L’Apple Watch SE est le modèle actuel le plus abordable, ce qui sera un gros point en sa faveur, mais ce n’est pas la Watch la moins chère jamais vendue. Ajouté à son prix attractif, la SE intègre quelques fonctionnalités modernes, dont la détection des accidents de voiture.

Pour la majorité, la décision se fera entre l’Apple Watch Series 9 et la SE de deuxième génération. Dans ce cas, ce sont les fonctions liées à la santé qui constitueront probablement le principal facteur de différenciation. Donc, si la possibilité de vérifier l’oxygène dans le sang, de faire un ECG et de surveiller la température est importante pour vous, alors il est mieux d’opter pour la Series 9. Si vous ne pensez pas avoir besoin de ces fonctions alors la SE 2022 sera tout à fait suffisante.

Et si vous aimez l’escalade, la plongée, faire des marathons ou triathlon, alors la Ultra est faite pour vous.

