Très prochainement, tout un parterre de stars et cinéphiles fouleront le tapis rouge du Lido pour la 80ème édition de la Mostra de Venise. Pour ne rien manquer, lisez la suite de cet article.

La Mostra de Venise 2023

C’est du 30 août au 9 septembre 2023 à Venise que 23 long-métrages seront en compétition pour le Lion d’Or, dont 3 français.

Cette année, c’est le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, auquel l’on doit Babylon, First Man et La La Land, qui sera à la tête du jury composé de Jeanne Campion, Saleh Bakri, Mia Hansen-Love, Gabriele Mainetti, Laura Poitras, Shu Qi, Martin McDonagh et Santiago Mitre.

Deux Lion d’Or seront décernés pour célébrer l’ensemble de leur carrière, l’un ira à la réalisatrice Liliana Cavani et l’autre à l’illustre acteur hongkongais Tony Leung (Infernal Affairs, Chungking Express, Les Cendres du temps,In the Mood for Love, Les trois Royaumes, etc.).

Sélection de la Mostra de Venise 2023

La sélection officielle de la Mostra de Venise 2023 est très piquante et excitante, compte tenu aussi de la grève des scénaristes et acteurs puissent le perturber. Le film Challengers qui devait faire l’ouverture, par exemple, a dû être remplacé par le film italien Comandante d’Edoardo de Angelis. Des acteurs pourraient aussi être absents.

Voici la liste de tous les films sélectionnés :

Adagio de Stefano Solima (Italie)

La Bête de Bertrand Bonello (France)

Comandante d’Edoardo de Angelis (Italie)

DogMan de Luc Besson (France)

El Conde de Pablo Larrain (Chili)

Enea de Pietro Castellitto (Italie)

Aku wa sionzai shinai de Ryusuke Hamaguchi (Japon)

Ferrari de Michael Mann (USA)

Finalmente l’alba de Saverio Costanzo (Italie)

Zielona granica d’Agnieszka Holland (Pologne)

Holly de Fien Troch (Belgique)

Hors-saison de Stéphane Brizé (France)

The Killer de David Fincher (USA)

Lubo de Giorgio Diritti (Italie)

Maestrode Bradley Cooper (USA)

Memory de Michel Franco (Mexique)

Io, capitano de Matteo Garronne (Italie)

Origin de Ava DuVernay (USA)

Poor Things de Yorgos Lanthimos (Royaume-Uni)

Priscilla de Sofia Coppola (USA)

Bastarden de Nikolaj Arcel (Danemark)

Die Theorie von Allem de Timm Kröger (Allemagne)

Kobieta z… de Małgorzata Szumowska et Michał Englert (Pologne)

La compétition s’annonce rude et signe le retour de Luc Besson, comme vous l’aurez probablement remarqué.

Regarder la Mostra de Venise depuis la France, à la TV et en streaming

Les cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival seront à retrouver les 30 août et 9 septembre en sur CANAL+ et myCANAL. Ceci implique donc un abonnement payant Canal+ ou Canal+ Cinéma.

En partenariat avec la chaîne italienne Rai, le groupe Canal+ proposera également une quotidienne sur l’actualité du festival présentée par Antoine de Caunes.

Regarder la Mostra de Venise depuis l’étranger ou une chaîne étrangère

Si vous êtes détenteur d’un abonnement à Canal+, mais êtes à l’étranger durant les festivités et que vous ne voulez absolument pas rater la remise de prix, alors pourquoi ne pas souscrire à un VPN (“Réseau virtuel privé”).

Grâce à celui-ci, il est possible de masquer votre situation géographique et de parcourir des sites internet, comme si vous étiez dans votre pays d’origine ou n’importe où dans le monde.

Sinon, sachez que le festival de la Cité des Doges sera évidemment diffusé gratuitement sur la télévision italienne via le groupe Rai. Pour y accéder, vous pouvez passer par un VPN et ainsi vous connecter à un serveur basé en Italie.

Nous vous recommandons NordVPN pour sa sécurité. Sinon, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs VPN, puis choisir celui qui vous correspond le mieux.