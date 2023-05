Après avoir lancé un MacBook Air redessiné avec un écran de 13,6 pouces et un processeur M2 plus tôt cette année, Apple travaillerait à présent sur un nouveau modèle.

Selon de nombreux rapports, Apple développe pour la première fois un Air de 15 pouces, qui pourrait être lancé dès l’année prochaine. C’est un projet qui a une très longue histoire, comme le révèle la documentation utilisée dans la bataille judiciaire entre Apple et Epic, Steve Jobs a mentionné un MacBook Air 15 pouces dès 2007, avant la sortie du MacBook Air 13 pouces en 2008.

Le 10 avril, l’analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants a tweeté (abonnement requis) sur l’accélération de la production du MacBook Air 15 pouces au cours des deux derniers mois.

Pour nous, il est aussi très probable qu’Apple le dévoile lors de la WWDC 2023 qui aura lieu du 5 au 9 juin. Toutefois, s’il reste un mois avant la conférence, les journaux des développeurs laissent présager qu’Apple teste un nouveau modèle, Apple pourrait donc se préparer à lancer bientôt son nouveau MacBook Air…

Gurman, lui, a récemment rappelé que les puces M2 avaient été présentées lors de la WWDC en 2022, ce qui laisse présager l’arrivée des puces M3 lors de l’événement de juin cette année.

Quel prix pour le MacBook Air 15 pouces ?

Pour avoir une idée du prix du nouveau MacBook Air 15 pouces, nous pouvons regarder les prix de la gamme actuelle.

MacBook Air 13 pouces M2 : dès 1 499 €.

MacBook Pro 13 pouces : dès 1 599 €.

MacBook Pro 14 pouces : dès 2 249 €.

MacBook Pro 16 pouces : dès 2 749 €.

En regardant cette gamme, le premier défi est de savoir où se situera le nouveau MacBook 15 pouces.

En supposant qu’il s’agisse d’un MacBook Air sans ventilateur, l’introduction d’un MacBook 15 pouces en remplacement du MacBook Pro 13 pouces est tout à fait logique et plausible. Dans ce ca, nous nous attendons à ce que le prix soit légèrement supérieur à celui du MacBook Pro 13 pouces actuel.

Le MacBook Pro était auparavant proposé dans une configuration de 15 pouces (2018)

Design et écran du MacBook Air 15 pouces

Lorsqu’Apple a annoncé le MacBook Air pour la première fois en 2008, il n’était disponible qu’en 13 pouces, bien qu’un modèle de 11 pouces ait été ajouté en 2010, puis abandonné en 2015. Proposer deux tailles de MacBook Air ne serait donc pas sans précédent.

Ce ne sera pas non plus la première fois qu’Apple vend un ordinateur portable de 15 pouces. La marque a lancé le populaire PowerBook de 15 pouces en 2001 et le MacBook Pro de 15 pouces en 2006. Elle a continué à vendre une version du Pro 15 pouces jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le Pro 16 pouces en 2019.

BTW, 2023 Apple 15" MacBook/Air will actually be 15.2"… — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Le dernier Pro 15 pouces avait un écran de 15,4 pouces et des dimensions de 34,93 x 24,07 x 1,55 cm.nUn modèle plus récent aurait des bords plus petits comme le Air M2, donc l’écran pourrait être beaucoup plus grand. Par exemple, le Air M2 a un écran légèrement plus grand de 13,6 pouces par rapport à celui du Pro et du Air M1 avec ses 13,3 pouces, mais les dimensions sont pratiquement identiques.

Toutefois, l’analyste Ross Young, qui a correctement prédit l’écran de 13,6 pouces du M2 Air, a déclaré, en mars 2022, que l’écran de ce nouveau modèle mesurera 15,2 pouces. Outre la réduction des bords, le nouvel écran sera probablement doté d’une encoche et aura un profil fin de moins d’un demi-pouce. L’écran sera nettement plus grand que celui des portables de 13 pouces sans être aussi lourd que le MacBook Pro 16 pouces.

Il semble donc que la technologie ProMotion mini-LED sera réservée aux modèles Pro haut de gamme, de sorte que le Air (2023) de 15 pouces ne proposera probablement pas l’une ou l’autre de ces caractéristiques. Il utilisera probablement une technologie Liquid Retina (LED) qui n’offre pas la netteté et la luminosité des XDR (mini-LED) plus coûteux des MacBook Pro 14 et 16 pouces.

En outre, selon l’analyste Ross Young, Apple pourrait prévoir une mise à niveau de l’OLED en 2024, de sorte que cette technologie ne soit pas attendue avant l’année prochaine.

Nous supposons qu’il sera proposé dans des couleurs autres que l’Argent et le Gris sidéral, à l’image du 13 pouces.

Caractéristiques techniques du MacBook Air 15 pouces

Nous savons peu de choses concernant le hardware du nouvel ordinateur portable, mais Kuo pense qu’Apple pourrait proposer une version avec puce M2 et une autre M2 Pro. La M2 Pro n’est actuellement proposé que dans les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces et Mac mini.

Prediction updates:

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022

Si Kuo voit juste alors il est difficile de croire que ce nouvel ordinateur portable sera commercialisé comme un MacBook Air. Un Air équipé d’un M2 Pro nécessiterait au moins un ventilateur pour le refroidissement, comme avec les Pro haut de gamme, ou des changements substantiels à la conception thermique du Air, résultant probablement en un boîtier plus épais. Il est donc possible que Kuo se trompe ou que sa source ait confondu le MacBook Air 15 pouces avec un autre ordinateur portable.

Mark Gurman s’attend à ce que le MacBook Air 15 pouces embarque une puce M2, et peut-être M2 Pro, comme pour le Mac mini.

Des tests seraient effectués et porteraient sur la validité des apps tierces de l’App Store, ce qu’Apple effectue avant la mise sur le marché d’un Mac. La puce de l’ordinateur portable testé comporte huit cœurs de traitement (répartis en quatre cœurs de performance et quatre d’efficacité) et 10 cœurs graphiques, ce qui correspond bien au profil du M2 d’Apple.

Il a également été testé avec 8 Go de mémoire, la configuration standard de l’actuel MacBook Air.

Aussi, selon un récent rapport écrit sur Bloomberg, Apple veut mettre ses processeurs Mac sur un cycle de mise à jour annuelle comme les puces de la série A dans l’iPhone, même s’il est probablement un peu trop tôt pour que la puce M3 arrive.

Le MacBook Air 13,6 pouces dispose à nouveau d’un port MagSafe, il est probable que le nouveau modèle fasse de même.

Il sera probablement doté d’une capacité de stockage de 256 Go et de 8 Go de RAM dans le modèle d’entrée de gamme, avec des options de 512 Go et 1 To, et de 16 Go et 24 Go.

Il disposera aussi probablement d’un port de charge MagSafe et de deux ports Thunderbolt 4, ainsi que d’une caméra FaceTime 1080p. Enfin, le nouveau Air sera probablement fourni avec le nouvel adaptateur double port 35W d’Apple.