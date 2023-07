Qu’ils apprennent tout juste l’alphabet ou qu’ils soient prêts pour l’université, les étudiants de tout âge utilisent de plus en plus d’appareils numériques.

Néanmoins, il peut être difficile de choisir le bon, surtout chez Apple qui dispose d’un catalogue de produits très large entre iPad, iPhone et Mac. Pour cette raison, nous avons créé ce guide d’achat qui devrait vous aider à choisir de nouveaux outils et accessoires pour étudier.

La firme de Cupertino pratique d’ailleurs des tarifs revus à la baisse pour les étudiants et les enseignants par le biais de son service Apple Education. Ils peuvent ainsi bénéficier de 10 % de réduction sur les Mac et iPad neufs, entre autres, ainsi que des cartes-cadeaux.

En primaire

À condition d’être utilisés avec grande modération et à partir d’un certain âge, les appareils électroniques peuvent être de formidables outils d’apprentissage pour les jeunes, notamment grâce à l’intégration de nombreuses applications et jeux tournés vers la lecture, l’écriture ou encore les mathématiques.

Que les parents les plus frileux se rassurent, le temps que votre enfant passe sur son appareil peut être contrôlé et limité grâce à la fonctionnalité Screen Time d’Apple, et il est également possible de protéger le contenu de votre iOS de différentes façons.

iPad 10 (2022)

Commercialisée à partir de 589 €, la dixième génération de l’iPad 10 peut prendre en charge de nombreuses tâches qui seront utiles à l’apprentissage de votre chérubins, le tout à votre convenance.

Il embarque un processeur A14 Bionic, un écran de 10,9 pouces et la prise en charge de l’Apple Pencil. En clair, c’est une excellente tablette, et abordable, qui ne laisse même pas l’impression d’être d’entrée de gamme.





Apple Pencil

Associer un iPad à un Apple Pencil de 1ere ou 2ème génération peut changer la donne et transformer votre tablette en un nid créatif grâce auquel votre enfant pourra s’exprimer aisément.

Au collège

Le passage au collège marque un tournant chez les plus jeunes et le niveau d’exigence s’accentue, c’est pour cette raison qu’il peut être nécessaire de les équiper d’outils davantage polyvalents.

De plus, à l’entrée dans l’adolescence, les modes de communication évoluent tout comme les centres d’intérêts, et c’est à cette période qu’ils commencent aussi à s’intéresser de plus près au monde d’Internet et des technologies.

iPhone SE (2022)

L’iPhone SE (2022) est le téléphone le plus abordable et le plus petit de la gamme actuelle d’Apple, cela en fait donc le meilleur choix pour démarrer avec iOS. Il est doté d’un excellent processeur, d’un appareil photo solide et vous permettra de rester en contact avec votre adolescent lorsque vous ne l’aurez pas sous les yeux.

Encore un fois, avec la fonction Screen Time, vous pourrez également fixer des limites à ce qu’il peut faire et à la durée de son utilisation.



iPad Air (2020)

L’iPad Air, commercialisé à par de 789 € pour 64 Go, est une alternative économique à un iPad et il apporte beaucoup plus de fonctionnalités que l’iPad mini.

Avec une tablette aussi légère, moderne et puissante, un élève peut créer, faire de la musique, prendre des photos et des vidéos de haute qualité ou encore éditer ses idées et où il le souhaite.

AirPods 3

C’est au collège que l’on découvre ses goûts musicaux, avec des titres qu’on associe notamment à des souvenirs plus ou moins marquants. Une émotion qui peut être encouragée par une paire d’AirPods 3.

Nous pourrions vous recommander les AirPods 2, moins chers, mais ces derniers ne présentent pas la résistance à l’eau de la dernière génération, est dépourvue de l’audio spatial (sans compter les autres fonctions audio) et a une autonomie légèrement inférieure (24h contre 30h).

Étui AirPods

Cela n’a peut-être pas d’importance pour vous, mais l’étui des AirPods est à la fois trop simple et facile à égarer… Il serait donc judicieux de le le protéger dans une coque amusante et colorée, le tout attaché à un porte clé. Vous en trouverez pléthore sur Amazon et à des prix cassés !

Au lycée

Le lycée est la dernière ligne droite avant de rentrer dans l’enseignement supérieur ou la vie active pour certains. Par conséquent, il est primordial de disposer d’un matériel à jour et adéquate pour les accompagner vers la réussite.

Le bon ordinateur portable aidera dans les recherches, l’accomplissement des projets et les révisions. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, cela ne veut pas forcément dire acheter un MacBook, un iPhone puissant fera tout autant l’affaire.

iPhone 13

L’iPhone 13 est un choix plus moderne que l’iPhone SE pour un lycéen. Il est excellent pour prendre des photos, envoyer des SMS et rester en contact avec ses proches, avec en prime des applications puissantes pour faire de la musique (GarageBand) ou encore monter des films (iMovie).

Il n’est pas aussi sophistiqué que l’iPhone 14, et prochainement le 15, mais il arbore un design moderne et un appareil photo qui n’a pas à rougir de ses successeurs. Et, depuis la sortie de son successeur, son prix a été réduit chez les commerçants sans compter qu’il est également trouvable sur des sites de ventes de smartphones reconditionnés comme Back Market.

Dominik Tomaszewski / Foundry

MacBook Air 13 M1

Le MacBook Air est rapide, léger, et a une autonomie d’une journée, en clair tout ce dont un lycéen a besoin.

Il intègre d’un processeur M1, un écran Retina de 13,3 pouces et un superbe Magic Keyboard. Un investissement qui en vaut la peine, surtout que la durée de vie des MacBook est longue !

Foundry

À l’université

En plus d’orienter vos études dans une direction qui pourrait déterminer votre futur, l’entrée dans l’enseignement supérieur implique parfois de quitter le foyer familial pour la première fois, c’est une étape de plus à prendre en considération.

Pour cette raison, les étudiants se doivent d’être bien préparés et de disposer de tous les outils nécessaires pour aborder les cours et l’entrée dans le monde professionnel.

iPhone 14 Pro

Tous les étudiants désirent un iPhone dernier cri, et l’iPhone 14 Pro a de quoi séduire. Ils pourront travailler, se divertir et prendre de superbes photos, mais il ne faut pas oublier pas de souscrire à AppleCare+ pour vol et perte, surtout si vous envisager d’étudier à l’étranger par exemple.

Foundry

Vendeur Prix $999 Voir offre

Apple Watch Series 8

Entre les cours, les révisions, les activités en dehors et parfois même un travail, la vie d’un étudiant est bien rythmée. Alors, pour garder un oeil sur votre santé, l’état de fatigue ou encore le résultats de certains efforts fournis, vous procurez une Apple Watch pourrait être une bonne idée.

La Series 8, dernière génération en date d’Apple, adopte un superbe écran Retina toujours activé, un indice de protection IP6X, différents capteurs santé (oxygène dans le sang, fréquence cardiaque, température…) ou encore une fonctionnalité d’appel d’urgence en cas de chute ou même accident.

AirTag

Étudiant ou non, les AirTags sont toujours très utiles, surtout si vous avez tendance à perdre vos affaires ou que vous vous déplacez souvent. Vous pouvez le glisser dans un sac ou l’attacher à un porte-clés pour ensuite remettre la main sur vos appareils grâce à l’application Localiser de l’iPhone.

MacBook Air 13 ou 15 pouces M2

Le meilleur ordinateur portable pour un étudiant est celui qui peut à la fois prendre en charge les activités éducatives et créatives, et qui peut durer quatre ans voire plus sans tourner au ralenti.

Les derniers MacBook Air de 13 et 15 pouces répondent parfaitement à ces critères grâce à la vitesse incroyable de leur processeur M2, autonomie et portabilité. En outre, cette dernière vous sera d’un grand avantage si vous comptez vous déplacer souvent avec.

Adaptateur

Bien que vous disposiez d’un câble USB-C vers Lightning, les modèles d’iPhone les plus récents ne sont pas vendus avec un adaptateur. De ce fait, à moins d’en avoir un, vous n’aurez donc d’autres choix que vous procurer un chargeur USB-C d’au moins 20 watts pour une charge rapide.

Il y a celui d’Apple, mais vous pouvez aussi utiliser la prise fournie avec votre MacBook, sinon le Anker 20W est un excellent compromis à moins de 20 € sur Amazon. Pour encore plus de choix, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre comparatif des meilleurs adaptateurs USB-C pour iOS.

Articles recommandés :