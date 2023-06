La gamme actuelle de tablettes d’Apple comprend l’iPad mini (6e génération), l’iPad (9e génération), l’iPad Air (5e génération) et les versions M2 de l’iPad Pro. Avec autant de choix, le marché des iPad reconditionnés s’est également développé.

Mais quelle est la meilleure façon d’acheter un iPad neuf, d’occasion ou reconditionné ? Quelles sont leurs différences ? Où les acheter ?

Dans cet article, nous allons passer en revue les différentes solutions qui s’offrent à vous.

Que signifie “reconditionné” ?

Les produits Apple reconditionnés ou remis à neuf sont des appareils d’occasion. Ils ont été rigoureusement testés et réparés pour fonctionner comme neufs. Toutefois, l’acquisition d’un iPad d’occasion mais non remis à neuf signifie que vous achetez l’appareil “en l’état”, sans garantie, ce qui est légèrement plus hasardeux si vous ne connaissez pas le vendeur.

Si l’ancien propriétaire a oublié de dissocier son identifiant Apple de l’appareil, vous risquez d’être bloqué. Le service clientèle d’Apple ne pourra pas vous aider à le déverrouiller sans les données d’identification originales de l’appareil, en raison de sa politique de sécurité stricte.

Pour vous éviter de tels problèmes, il préférable d’opter pour un appareil reconditionné, qui est en outre un bon compromis entre le neuf et l’occasion.

Si la tablette est reconditionnée en usine ou certifiée, comme c’est le cas si vous l’achetez via le Store reconditionné de Apple, alors soyez sûr que la qualité et la fiabilité correspondront à celles d’un appareil neuf, tout en réalisant une économie substantielle.

Les prix sont jusqu’à 15 % moins élevés que dans les magasins Apple classiques.

Les produits reconditionnés Apple sont soumis à un processus rigoureux de nettoyage, de test et de réparation. Les pièces qui ne fonctionnent pas ou endommagées sont remplacées, afin que le produit final fonctionne comme un produit neuf.

Certains des iPad d’occasion proposés dans la boutique Reconditionné peuvent n’avoir été utilisés qu’une seule fois. Il s’agit peut-être d’un appareil prêté pour un test ou retourné rapidement par un client qui voudrait échanger son produit, ou encore d’un défaut mineur qu’Apple a corrigé dans le cadre du processus de remise à neuf.

Nous n’avons pas vu beaucoup d’iPad reconditionnés proposés directement par Apple ces derniers temps, mais plus loin dans cet article vous trouverez une liste de vendeurs où vous pouvez en trouver facilement. Nous pensons surtout à :

BackMarket

e-Recycle

Quelle est la différence entre un iPad reconditionné et un iPad neuf ?

Si vous achetez un iPad remis à neuf auprès d’Apple, vous bénéficierez de la même garantie d’un an qu’un neuf, mais aussi de tous les manuels et accessoires, d’une batterie et d’une coque extérieure neuves et d’une nouvelle boîte.

Apple promet que tous les tablettes reconditionnées qu’elle vend sont en parfait état de marche, qu’elles ont toutes été entièrement testées pour s’en assurer. Toutes les pièces qui étaient défectueuses lorsque l’iPad a été retourné par son précédent propriétaire sont remplacées, et l’iPad entier a été nettoyé et inspecté pour s’assurer qu’il est en parfait état.

Si vous préférez bénéficier d’une garantie plus longue que la garantie d’un an incluse, vous pouvez souscrire à AppleCare+ pour votre iPad reconditionné. Ce service fourni une garantie à deux ans et vous permet de profiter d’une assistance technique supplémentaire, d’un accès 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 aux experts Apple et d’une garantie matérielle pour un maximum de deux incidents de dommages accidentels. Chaque demande d’indemnisation coûte 49 € pour l’iPad.

Devriez-vous acheter un iPad remis à neuf ?

Vous pouvez tout à fait envisager un iPad remis à neuf, même si vous ne l’achetez pas directement auprès d’Apple, il existe de nombreux autres revendeurs proposant des iPad reconditionnés qui méritent votre attention.

Si vous vous contentez d’une ancienne génération d’iPad, vous trouverez peut-être une version de plus grande capacité ou un modèle Wi‑Fi + Cellulaire pour moins cher.

Il y a juste 2 points à garder à l’esprit avant toute acquisition, surtout si vous optez pour un revendeur tiers.

Premièrement, regardez le niveau de remise à neuf. Souvent, vous verrez qu’il est noté Grade A, Grade B ou Grade C, cela correspond à l’état de l’appareil. Ce n’est pas une science exacte, car chaque détaillant a ses propres normes pour chaque catégorie, mais cela indique généralement à quoi s’attendre.

Les appareils remis à neuf de catégorie A sont quasi neuf ou présentent très peu de signes d’usure. Ceux de catégorie B peuvent avoir quelques rayures mineures et une certaine usure, tandis que les appareils de catégorie C ont des signes d’usure évidents.

Deuxièmement, assurez-vous que l’iPad remis à neuf est accompagné d’une garantie. La plupart des revendeurs en offrent une d’au moins un an afin de tirer parti de réparations et d’une aide technique en cas de problème.

Où acheter un iPad reconditionné ailleurs que chez Apple ?

Bien que la boutique Reconditionné soit le site de référence pour acquérir un iPad remis à neuf, il est possible que les stocks soient limités et, dans certains cas, d’autres revendeurs disposent d’iPad plus récents d’occasion ou reconditionné à des prix plus intéressants.

Pensez donc à consulter ces revendeurs :

Quel iPad reconditionné choisir ?

Les produits de la boutique Reconditionné peuvent changer assez fréquemment. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement si le produit que vous recherchez est disponible.

Pour nos lecteurs du Canada, rendez-vous sur cette page Apple.

Avantages et inconvénients de l’achat d’un iPad reconditionné

Avantages

Nettement moins cher qu’un appareil neuf

Comprend des services de garantie après achat (contrairement à l’acquisition d’un appareil d’occasion)

Certains détaillants proposent un remboursement sous 14 jours, voire 30 jours

Inconvénients