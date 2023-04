La tablette Pixel de Google est sur le point d’être lancée cette année et elle semble être une tablette intrigante avec système d’accueil pour haut-parleurs et du processeur Tensor G2 de la société-mère. Voici ce que nous savons à ce jour, y compris les informations et les images officielles ou ayant fait l’objet d’une fuite.

C’est vrai, une autre tablette Google de marque propre est enfin en route, presque dix ans après que la firme ait lancé la Nexus 7 originale avec l’aide d’Asus et la première depuis l’unique Pixel C de 2015 qui est arrivé avec Android 6.0 Marshmallow. Le Nexus est l’une des meilleures tablettes de tous les temps, mais le géant de la recherche peut-il reproduire ce succès à une époque où les iPads sont synonymes de tablettes ?

L’appareil a été initialement annoncé en mai 2022 et il y a eu un certain nombre de développements depuis.

Quand sortira la tablette Pixel ?

2023

Révélation probable lors de la conférence Google I/O en mai

Bien que Google ait confirmé son retour sur le marché des tablettes, les fans de la marque devront encore attendre avant sa sortie.

Lors de la conférence I/O, la firme a simplement déclaré qu’elle partagerait plus de détails en 2023. Sur scène, Rick Osterloh a déclaré que les équipes visaient à la rendre disponible l’année prochaine, ce qui n’exclut pas non plus un lancement en 2024, mais nous espérons que non.

En supposant que Google ne rencontre pas de problèmes de production, nous nous attendons à une sortie en bonne et due forme lors de la Google I/O 2023, probablement en mai à nouveau. Sinon, nous pensons également à son événement habituel du mois d’octobre où Android 14, et probablement le Pixel 8, devraient être présentés.

On pense que le Pixel 7a sera mis en vente le 11 mai, mais que la Pixel Tablet ne sera pas disponible le même mois, probablement en juin selon 9to5Google. Cependant, une publication accidentelle pour la station d’accueil de recharge autonome de la Pixel Tablet sur Amazon.com, également repérée par 9to5Google, indiquait une date de sortie du 10 mai.

Y aura-t-il une Pixel Tablet Pro ?

Même si la tablette Pixel est encore loin, il y a déjà des rumeurs concernant une version Pro. Le site 9to5Google a fouillé dans le code d’Android 13, maintenant que la dernière version du système d’exploitation est tombée, et a découvert une mention “tangorpro”.

D’autres preuves ont été trouvées, en effet Google a raccourci “tangor” en “t6” et le code d’Android 13 mentionne également “t6pro”.

Cependant, de nouvelles informations suggèrent que le modèle Pro de la tablette Pixel sera en fait le seul commercialisé, bien qu’il soit peu probable qu’il porte le surnom de ” Pro “, car il serait bizarre qu’il s’agisse d’une sortie unique. Essentiellement, Google travaillait sur un modèle avec le processeur Tensor original et un autre avec le Tensor G2 intégré au Pixel 7.

Il n’y avait soi-disant aucune autre différence entre les deux appareils et le premier a été annulé, laissant le modèle tangorpro plus puissant.

Les nouvelles proviennent de Kuba Wojciechowski qui, sur Twitter, affirme également que l’appareil sera livré non seulement avec le dock de haut-parleur, mais aussi avec une version de chargement simple. Il a également obtenu quelques informations sur les caractéristiques techniques de la tablette Pixel que vous pouvez lire ci-dessous.

Combien coûtera la tablette Pixel ?

Alors que la tablette Pixel est encore loin, il n’est pas surprenant que Google n’ait pas dit combien elle coûtera.

Au cours de la keynote I/O, l’appareil a été qualifié de “premium”, ce qui pourrait faire référence au coût ou éventuellement à son matériel.





D’après nous, il ne sera certainement pas un rival de la gamme iPad Pro ou de la Galaxy Tab S8 Ultra. Pour cette raison, Google pourrait cibler un prix plutôt abordable. La gamme Pixel Slate était trop chère et les téléphones Pixel 6 ont connu un certain succès en grande partie grâce à leur prix compétitif.

Le prix de la prochaine tablette Pixel devrait être proche, voire inférieur, à celui de l’iPad 2021.

Cependant, Roland Quandt a publié un article indiquant que la tablette “pourrait être à” 600-650 € avec des capacités de 128 ou 256 Go et disponibles dans les couleurs “Porcelain” ou “Haze”.

Le prix de la station d’accueil Pixel Tablet Standalone Charging Dock. D’après la liste d’Amazon présentée ci-dessus, elle coûtera apparemment 129 $, bien qu’elle soit également appelée “Charging Speaker Dock” (station d’accueil pour haut-parleurs) dans la description.

Quelles fonctionnalités pour la tablette Pixel ?

Puce Tensor G2

Haut-parleurs quadruples

RAM de 8 Go

Stockage de 128/256 Go

Connecteur à broches POGO

USB-C

Deux capteurs 8 Mp

Grâce à l’événement de lancement du Pixel 7 et de la Pixel Watch, nous avons eu de nouveaux détails sur la tablette Pixel. La première chose que nous savons est qu’elle sera alimentée par le même processeur Tensor G2 que les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il s’agit d’une puce puissante, mais Google ne cherche pas vraiment à gagner sur les scores de référence et vise plutôt à offrir des fonctionnalités intelligentes et utiles par le biais de l’IA ou de l’apprentissage automatique.

Google a simplement indiqué que vous bénéficiez des mêmes appels vidéo, de l’assistant mains libres et de l’édition de photos que sur les derniers Pixel.

L’autre information clé sur la tablette Pixel est qu’elle aura un dock de haut-parleur magnétique qui gardera l’appareil chargé, mais le transformera aussi en un écran intelligent semblable au Nest Hub Max. Cela explique la connexion à broche POGO à l’arrière que nous avions déjà repérée.

L’une des premières fuites que nous avons vues pour la tablette Pixel provient de Snoopy Tech (voir ci-dessous) qui montre le “Google Pixel Tablet Stand” sous plusieurs angles et il est exactement comme prévu, correspondant aux images officielles de Google. L’appareil est doté de quatre broches pour la recharge, d’une housse en tissu, d’un logo “G” à l’arrière et d’une entrée d’alimentation. Il s’agit essentiellement du Google Home Hub Max sans l’écran.

Il n’est pas certain qu’il s’agisse de la station d’accueil pour haut-parleurs mentionnée par Google. Il pourrait être simplement question d’une station d’accueil sans son intégré. Parallèlement, 9to5Google rapporte que l’application Google Home révèle que la Pixel Tablet aura un “mode Hub” lorsqu’elle sera connectée et qu’une connexion physique sera nécessaire pour diffuser du contenu sur l’appareil.

Le dock de haut-parleurs peut être assigné à une pièce dans l’application Google Home, comme on peut s’y attendre. Il est possible qu’il puisse être utilisé comme haut-parleur lorsque la Pixel Tablet n’est pas connecté.

Google Pixel Tablet Stand pic.twitter.com/YFH6tf9ooB — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 23, 2023

Une autre fuite provenant de SnoopyTech montre la tablette de face et de dos. Dans l’ensemble, elle ressemble à ce que l’on attendait d’elle, à l’exception d’un petit détail : un bouton sur le côté (près de la caméra orientée vers l’arrière). Il pourrait bien s’agir d’un interrupteur de confidentialité comme on en trouve sur les Nest Hub afin de désactiver facilement l’objectif et les microphones. C’est une autre indication que l’appareil sera présenté comme un écran intelligent aussi bien qu’une tablette.

Still not sure if this was the best design pic.twitter.com/o9e7iBBnR9 — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 13, 2023

En ce qui concerne le design, il y a deux couleurs : un modèle vert et un autre au ton beige pâle/pêche. Google affirme utiliser des matériaux et des finitions de qualité supérieure, avec des coins arrondis et lisses.

Un revêtement “nano-céramique” est inspiré de la porcelaine fine et voit des particules de céramique infusées dans le revêtement qui est appliqué sur le corps en aluminium, qui comme les Pixel 7, est 100 % issu du recyclage.

L’écran a un cadre autour du bord et il semble y avoir un système sonore à quatre haut-parleurs avec deux pilotes à chaque extrémité. Il y a également un port USB-C.

Pour un autre aperçu du matériel, un appareil qui est prétendument une tablette Pixel est apparu brièvement sur Facebook Marketplace, et les images de la liste ont depuis été partagées sur Twitter. Il semble montrer un appareil qui correspond à ce que nous avons vu jusqu’à présent, y compris le dock de haut-parleur, mais bien sûr, nous ne pouvons pas garantir que ce n’est pas un faux.

Plus récemment, un post Instagram (défilez jusqu’à la vidéo finale) semble montrer la Pixel Tablet dans la vie réelle aux côtés d’autres produits Google dans le cadre d’une exposition “Shaped by Water” (Façonnée par l’eau). Cela ressemble certainement à la Pixel Tablet, bien que cela ne révèle rien que nous ne sachions déjà à propos de l’appareil.

Il est possible que la tablette Pixel soit dotée d’une connectivité UWB (ultra wideband). Un listing FFC pour le ” GTU8P “, repéré par 9to5Google et supposé être la Pixel Tablet, révèle cette information.

L’inclusion de l’UWB est intéressante car il est utilisé sur les smartphones Pixel pour l’utiliser comme une clé de voiture numérique, par exemple. Une fonction “Tap to Transfer” serait similaire à la méthode d’Apple pour transférer de la musique d’un iPhone vers le HomePod.

D’après le bref aperçu que Google nous a donné, la tablette a des capteurs photo avant et arrière pour commencer. De nouvelles informations provenant de la version 8.5 de l’application Google Camera pour les smartphones Pixel, repérées par 9to5Google, nous donnent les premiers éléments d’information sur ces capteurs.

Le code de l’application indique principalement ce que la tablette Pixel n’aura pas comme l’enregistrement vidéo 4K à 60 i/s et très probablement pas de 4K du tout. Il semble que l’appareil ne proposera pas non plus de zoom audio, de vidéos au ralenti et de photos Action Pan.

Nous savons aussi, via Kuba Wojciechowski sur Twitter, que les capteurs de la tablette Pixel seront tous les deux des Sony IMX355, identique à celui du Pixel 6.

Wojciechowski a également rapporté via 91Mobiles que la tablette aura un écran de 10,95 pouces. Cette taille signifie qu’elle pourrait être très proche des mêmes dimensions que l’iPad Air d’Apple, et le design montré par Google le confirme avec des coins arrondis à l’écran.

Wojciechowski a déclaré que la tablette disposera d’un support WiFi 6 et sera proposée avec un espace de stockage de 128 ou 256 Go, et qu’elle sera accompagnée d’un stylet conçu par Google.

Google a déclaré que la tablette Pixel est construite pour être le compagnon parfait de votre téléphone Pixel, notre tablette se fondra dans votre routine quotidienne et aidera à connecter les moments que vous êtes en déplacement avec les moments que vous êtes à la maison.

Quand à l’écran de la Pixel, il semble mesurer 10 à 11 pouces et avoir un système sonore à quatre haut-parleurs, appuyé par deux pilotes à chaque extrémité de l’écran.

Le leaker a ajouté que la tablette sera compatible avec le WiFi 6 et sera dotée d’un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Il a également repéré l’existence d’un stylet fabriqué par Google.

En outre, Wojciechowski a également appris que la tablette Pixel disposera de 8 Go de RAM Samsung LPDDR5 et de 256 Go de stockage Kioxia UFS, ainsi que d’un écran d’une résolution de 2560×1600, qui ne sera probablement pas un affichage OLED mais plutôt LCD.