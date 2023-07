L’iPad Pro est destiné aux utilisateurs ayant besoin de tablettes Apple les plus rapides et puissantes notamment pour le travail ou l’exécution d’applications lourdes. Associé à un clavier Magic Keyboard, il est même capable de remplacer un MacBook.



Sa dernière mise à jour remonte à octobre 2022 avec la sortie d’un modèle de 12,9 pouces, doté cette fois d’un nouveau processeur M2 et d’une nouvelle expérience Apple Pencil.

iPad Pro (2022) : prix et caractéristiques techniques

La dernière génération d’iPad Pro d’Apple est quasi la même que celle d’avant. Son processeur M1 a simplement été mis à niveau vers un M2, avec une prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, mais aussi l’intégration de la fonctionnalité de Survol pour son Apple Pencil de 2.

Les deux itérations arborent respectivement des écrans Liquid Retina et Liquid Retina XDR ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, des capteurs photo de 12 Mp f/1,8 grand-angle et 10 Mp f/2,4 ultra grand-angle, un enregistrement vidéo 4K/60 i/s, un capteur selfie de 12 Mp f/2,4 ultra grand-angle et le Face ID.

Quant aux prix de départ, ils ont, eux, changé et revus à la hausse pour tenir compte des derniers changements de taux de change et de l’inflation.

iPad Pro 11 pouces (2021)

iPad Pro 12,9 pouces (2022)

Bien entendu, il est toujours possible de les trouver à un prix inférieur chez des revendeurs, notamment pendant les soldes ou opérations commerciales, mais aussi en reconditionné

iPad Pro (2022) : Pourquoi vous devriez l’acheter

Avec l’intégration de la puce M2, les iPad Pro (2022) sont les plus rapides et performants sur le marché aujourd’hui. La nouvelle fonction de Survol pour l’Apple Pencil est également très astucieuse et bienvenue, et les écrans Super Retina (11 pouces) et Super Retina XDR (12,9 pouces) sont parmi les meilleurs que la firme n’ait jamais produit.

D’après les rumeurs, son successeur ne devrait pas sortir avant 2024. Cela vous laisse encore un peu de temps avant de pouvoir vous procurer du dernier cri, qui pourrait finalement ne pas proposer beaucoup plus, à moins que la firme passe à une puce M3.

iPad Pro (2022) : Pourquoi vous pourriez attendre

Si vous recherchez un iPad Pro, la seule raison d’attendre est de garder un œil sur les offres promotionnelles proposées toute l’année (soldes, French Days, Prime Day d’Amazon…).

Notre recommandation : Acheter

L’iPad Pro le plus récent n’a pas encore un an, et 2023 ne sera certainement pas synonyme de nouvelle édition pour la tablette.

Alors, si vous en acheter un aujourd’hui, vous pouvez être sûr de profiter de ce qu’Apple fait de mieux. À moins qu’une puce M2 ne vous suffise vraiment pas, sachez qu’il n’y a pas plus performant sur le marché.

De plus, les prix soldés sont généralement rares et peu intéressants sur ce type de matériel.