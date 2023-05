Six longues années se sont écoulées depuis que Sony a sorti le PlayStation VR en 2016, mais heureusement, le PlayStation VR2 est à présent sorti pour faire passer la meilleure console VR au niveau supérieur.

Avec la PS5 maintenant sortie dans le monde entier, il n’est pas surprenant que les fans aient attendu un casque PS VR2 pour aller avec la nouvelle console de salon. Nous l’avons maintenant, mais attention, il coûte plus cher que la PS5 elle-même…

Si son prix vous est trop élevé, sachez que le casque PSVR existant fonctionne toujours avec la PlayStation 5, mais que les propriétaires doivent demander un adaptateur gratuit pour connecter la caméra au système.

Date de sortie du PS VR2

Le PS VR2 a été lancé dans le monde entier le 22 février 2023. Plus de 40 jeux sont sortis en même temps au cours du premier mois.

Combien coûte le PS VR2 ?

Voici la mauvaise nouvelle : le PS VR2 est cher. Le pack de base qui comprend le casque, une paire de manettes et des écouteurs stéréo coûte 599 €, soit plus que le prix de lancement du premier casque PS VR, et que le prix actuel de la PS5 (549 €).

C’est le moyen le moins cher d’acheter le nouveau casque VR. Un pack plus onéreux comprend Horizon Call of the Mountain pour un total de 649 €, tandis qu’il faut débourser 49 € suplémentaires pour ajouter un dock de chargement de manette.

Vous pouvez acquérir l’un ou l’autre ensemble sur PlayStation Direct, si vous êtes en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. A présent, il est disponible depuis Amazon, la Fnac, Boulanger, ou encore Micromania.

Malheureusement, certains signes avant-coureurs indiquent que ce prix initial pourrait être trop élevé pour la plupart. Bloomberg rapporte que Sony a déjà divisé par deux ses prévisions d’expéditions pour les 3 premiers mois de vente de la console, passant de 2 millions à 1 million, suite à des chiffres de précommande décevants, et prévoit désormais d’expédier seulement 1,5 million d’unités au cours de la première année financière complète du casque (d’avril 2023 à mars 2024).

Il s’agit peut-être d’une bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas acheter le casque, car la faiblesse des ventes pourrait obliger Sony à baisser le prix plus tôt que prévu.

À titre de référence, le Vive Cosmos haut de gamme coûte 799 €, tandis que le Meta Quest 2 est à 349 €.

Qu’en est-il du design et des caractéristiques techniques du PS VR2 ?

Sony a donc tout révélé sur son nouveau VR, en nous donnant un aperçu du casque et des contrôleurs Sense et en dévoilant la plupart des caractéristiques techniques. Nous avons rassemblé ici toutes les informations officielles de Sony.

Design

Le design du casque est l’un des derniers détails que Sony attendait de révéler.



Avec un design en forme d’orbe qui rappelle les manettes de l’Oculus Quest 2, Sony affirme que cette forme “vous permet de tenir la manette de façon naturelle”, sans aucune contrainte quant à la façon dont vous pouvez bouger vos mains, et que le design ergonomique devrait se traduire par une expérience plus confortable que la tenue des manettes vieillissantes.

Les Sense sont également dotées des gâchettes adaptatives et du retour haptique présents sur la manette DualSense de la PS5, sans doute les meilleures caractéristiques de la nouvelle manette de Sony. Elles sont renforcées par la détection du toucher des doigts, qui vous permet de faire des gestes naturels dans le jeu, ainsi que par la pléthore de sticks analogiques et de boutons d’action.

Cette fois-ci, il n’y a pas non plus de grosses lumières pour le suivi, Sony ayant opté pour des anneaux plus petits situés au bas de chaque manette.

Connectivité

Commençons par la mauvaise nouvelle. L’une des améliorations les plus attendues de la deuxième génération du PSVR est la connectivité sans fil, mais au lieu de cela, Sony déclare que le casque “se connectera à la PS5 avec un seul câcble pour simplifier l’installation et améliorer la facilité d’utilisation, tout en permettant une expérience visuelle haute-fidélité”. Il s’agit d’un câble USB-C de 4,5 m, ce qui est logique étant donné que Sony a placé un seul port USB-C de manière assez visible sur la face avant de la console.

Jusqu’à présent, les seuls casques VR sans fil du marché sont des modèles autonomes comme le Meta Quest 2, par nature moins puissants.

Composants

Pendant un certain temps, Sony a joué la discrétion sur le silicium à l’intérieur du PS VR2, mais en novembre 2022, la firme a annoncé que MediaTek fournissait les puces qui alimentent à la fois le casque et les manettes Sense.

Il est question de deux puces personnalisées, conçues en collaboration entre MediaTek et Sony, et aucune des deux sociétés n’a révélé grand-chose sur le silicium spécifique, mais au moins nous avons maintenant un nom pour celui-ci.

N’oubliez pas que l’essentiel de la puissance de traitement provient de la PS5 elle-même, la puce de MediaTek ne s’occupant que de l’affichage, du suivi et de la connectivité.

Suivi par casque

L’une des plus grandes avancées du nouveau casque VR2 est qu’il utilise un système de “suivi interne”, avec des caméras intégrées pour enregistrer votre position et vos mouvements.

Il n’y a donc pas besoin d’un dispositif externe.

Suivi oculaire

En plus des caméras intégrées, le casque prend également en charge le suivi des yeux, ce qui lui permet de reconnaître l’endroit où vous regardez, même si vous ne bougez pas la tête. Sony suggère que cela vous permettra d’utiliser le regard dans des directions spécifiques pour “créer une entrée supplémentaire pour le personnage du jeu”.

Le leader du marché de l’eye-tracking, Tobii, a confirmé en juillet 2022 qu’il fournissait le matériel d’eye-tracking IR, estimant que l’accord représentera plus de 10 % de ses revenus pour 2022.

“Le PlayStation VR2 établit une nouvelle référence en matière de divertissement immersif en réalité virtuelle (VR) et permettra à des millions d’utilisateurs à travers le monde de découvrir la puissance de l’eye-tracking”, a déclaré Anand Srivatsa, PDG de Tobii.

“Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment (SIE) est une validation continue des capacités technologiques de pointe de Tobii pour fournir des solutions de pointe à l’échelle du marché de masse.”

Écrans

Il prend en charge le HDR ainsi que le rendu fovéal, une technique de rendu qui consiste à réduire la qualité de l’image dans la vision périphérique pour permettre une meilleure qualité dans les zones où le joueur regarde.

Le champ de vision de 110 degrés est l’un des plus larges sur le marché actuel des casques VR, et la prise en charge des fréquences d’images de 90 et 120Hz produira une expérience visuelle plus fluide et naturelle.

Retour haptique

En plus du retour haptique intégré aux nouvelles manettes Sense, Sony aurait inclus un retour haptique au sein même du casque.

Un seul moteur intégré fera vibrer le casque en réponse aux événements du jeu, ce qui, combiné au support audio Tempest 3D de la console, pourrait rendre les jeux beaucoup plus immersifs.

Fonctions logicielles

Dans un post, Sony avait également confirmé l’arrivée d’une série de nouvelles astuces logicielles sur le PS VR2.

Si vous possédez une caméra HD PS5, vous pouvez la brancher dans un nouveau mode de diffusion, parfait pour les streamers qui souhaitent montrer leurs réactions en direct, sans installation compliquée.

Le mode transparence est un autre ajout. Il utilise les caméras frontales du casque pour vous permettre de voir votre environnement sans retirer le casque.

Plus impressionnant encore, vous pourrez utiliser les caméras et les manettes ensemble pour définir une zone de jeu personnalisée, en définissant les bords pour ne pas inclure de meubles, de marches ou d’autres dangers. De cette façon, le casque vous alertera lorsque vous vous approchez trop près des limites que vous avez définies, vous évitant ainsi les accidents domestiques.

Enfin, un mode cinéma vous permet de voir le système d’exploitation PS5, les jeux non VR, et le contenu comme la télévision ou les films sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinéma sera affiché au format vidéo HDR 1920×1080 avec une fréquence d’images de 24/60Hz et 120Hz.

Compatibilité avec les jeux PSVR de la première génération

La PS5 est rétrocompatible avec la quasi-totalité de la bibliothèque de la PS4. Nous nous attendions donc à ce que cela s’applique également à la bibliothèque du PlayStation VR.

Jeux PS VR2 confirmés

Maintenant que le casque est sorti, de nombreux jeux PS VR2 ont été confirmés, , avec plus de 40 jeux prévus pour le casque VR lors de la fenêtre de lancement , et plus de 100 déjà en développement au total.

Vous pourrez profiter d’Horizon Call of the Mountain, un spin-off VR d’Horizon Zero Dawn et de sa suite Horizon Forbidden West.





La prochaine grande nouveauté est que Resident Evil Village a reçu un patch pour ajouter le support PS VR2 pour la campagne complète, avec des versions VR mises à jour également disponibles pour No Man’s Sky, Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, et Gran Turismo 7. Beat Saber sera également disponible, mais pas au lancement, tout comme la version VR de Resident Evil 4.

En ce qui concerne les nouveaux jeux proprement dits, The Walking Dead : Saints and Sinners aura une suite qui sera disponible sur PS VR2, ainsi que des titres indépendants comme Samurai Slaughter House, Firewall Ultra et Among Us VR.

Voici la liste complète des titres disponibles pour le lancement, qui s’étend du 22 février à fin mars :