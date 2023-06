Jusqu’en mars 2022, Apple a vendu deux modèles d’iMac, le plus petit étant adapté aux particuliers en raison de son processeur moins puissant et le plus grand de 27 pouces, plus rapide et doté de fonctionnalités haut de gamme, suffisamment puissant pour les utilisateurs exigeants.

Lorsqu’Apple a lancé l’iMac 24 pouces en 2021, avec un nouveau design coloré et une puce M1, en parallèle elle a abandonné l’iMac Pro, puis, un an plus tard, a lancé le Mac Studio avec son écran Studio Display de 27 pouces tout en laissant de côté son iMac de 27 pouces.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis son retrait, des rumeurs circulent selon lesquelles la firme aurait l’intention de lancer une nouvelle version de son iMac Pro qui marquerait aussi le retour de l’iMac 27 pouces.

Dans cet article, nous allons évaluer les rapports, rumeurs et spéculations que l’on trouve sur la Toile, à propos de sa date de sortie, son prix et ses caractéristiques techniques

iMac Pro 27 pouces : les dernières rumeurs

Les rumeurs selon lesquelles Apple ferait revivre l’iMac Pro circulent depuis des années. En octobre 2021, dans un tweet qui n’est plus en ligne, Dylan, un leaker d’Apple, a tweeté les détails suivants à propos d’un iMac Pro :

Promotion et Mini Led

Modèle de base 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro et Max

Cadres sombres

HDMI, carte SD, Usb C

Design similaire à celui de l’iMac 24 et du Pro Display XDR

Prix de départ égal ou supérieur à 2000 dollars

Ethernet sur brique standard

Face ID a été testé (non confirmé)

1H 2022

Il est clair que qu’il s’est trompé, mais il n’était pas le seul à penser qu’un nouvel iMac Pro était en préparation. Selon LeaksApplePro (via Howtoisolve en janvier 2023), une version équipée des processeurs M2 Pro et M2 Max sortira en 2023.

Même si on choisit de pas tenir compte de ces deux sources, il existe toujours des preuves qu’Apple travaille sur un nouvel iMac Pro. En fait, Gurman lui-même a prédit l’arrivée d’un iMac Pro. Insensible à la sortie du Mac Studio et au retrait de l’iMac 27 pouces, en avril 2022 il avait affirmé toujours penser qu’un iMac Pro verrait le jour, mais plus tard.

Il ne restait donc plus que l’iMac 27 pouces, le Mac Pro et un Mac mini encore alimenté par Intel, et il est peu probable que cela dure longtemps.

En février 2023, Young a déclaré à MacRumors que les plans d’Apple pour un écran de 27 pouces ProMotion (avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 120Hz) ont été retardés et qu’il ne sera pas lancé au premier trimestre 2023 comme c’était prévu. Il a toutefois précisé que cet écran pourrait être destiné à un iMac 27 pouces, ou qu’il pourrait s’agir d’un nouveau Pro Display XDR.

Young n’est pas le seul à évoquer des retards. En décembre 2022, Mark Gurman a indiqué que l’iMac Pro a connu des problèmes de délai, citant des coûts de développement élevés et des difficultés d’ingénierie des puces comme cause. Dans sa première lettre d’information de 2023, Gurman a également écrit que l’iMac Pro a été sur, puis hors, de la feuille de route d’Apple et qu’il ne serait pas surpris qu’il sorte cette année.

Le lancement d’une itération Pro en 2023 semble peu probable, même si l’iMac fêtera ses 25 ans le 15 août prochain…

À quel prix sera-t-il vendu ?

Pour ce qui est de son prix, il sera probablement aligné sur celui de l’iMac 27 pouces, qui a démarré à 1 890 €, Apple ayant conservé un prix similaire à celui de l’iMac 21,5 pouces lorsqu’elle a lancé le modèle 24 pouces.

Il est également possible que le prix soit un peu plus élevé, peut-être à partir de 2 000 €.

Quel design ?

Dans sa lettre d’information datée du 31 juillet 2021, Mark Gurman, de Bloomberg, a suggéré que le nouvel iMac Pro aurait un design ressemblant à celui de l’iMac M1 actuel.

Il est logique que l’iMac Pro s’en inspire en partie car il est proposé en plusieurs coloris, mais aucune information n’a été communiquée sur celle qu’Apple utilisera dans le futur. Pour différencier les modèles grand public et professionnel, Apple pourrait opter pour des choix de coloris différents, comme pour l’iPhone Pro, ou s’en tenir à ce qu’elle propose déjà pour ses MacBook par exemple.

L’écran

L’analyste en affichage Ross Young et d’autres ont déclaré que l’iMac Pro aurait un écran de 27 pouces, ce qui nous déçoit.

Cependant, en juin 2023, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu’il avait des informations suggérant qu’Apple développe un iMac avec un écran de plus de 30 pouces. Actuellement, le Pro Display XDR de 32 pouces tient cette place.

À côté du 24 pouces, avec son écran 4,5K (4 480 x 2 520 pixels), le 27 pouces n’est que légèrement plus impressionnant avec son écran 5K (5 120 x 2 880 pixels). Les 27 pouces ne soutiennent pas non plus la comparaison avec d’autres écrans modernes de plus de 30 pouces (notamment l’Apple Pro Display XDR de 32 pouces en 6K).

M. Gurman est persuadé qu’un iMac plus grand et redessiné, destiné à remplacer les modèles Intel de 27 pouces, serait en route.

Un agrandissement pourrait être possible sans augmenter la taille de l’iMac de manière significative. Le 27 pouces mesurait 25,6 pouces de large, 20,3 pouces de haut et 8 pouces de profondeur, et le nouveau design d’Apple contribue à rendre l’iMac 24 pouces plus petit que même l’iMac 21,5 pouces qu’il remplace (21,5 pouces x 18,1 pouces x 5,8 pouces contre 20,8 pouces x 17,7 pouces x 6,9 pouces).

Le nouvel iMac Pro n’aurait pas besoin d’être aussi grand que le Pro Display XDR pour offrir un affichage 6K. Un écran de 30 pouces avec des bordures plus petites pourrait encore accueillir les 6 016 x 3 384 pixels de la résolution Retina 6K et un iMac 6K.

Pour avoir une idée de ce qu’on peut attendre avec l’iMac Pro, voici ce que proposent les Studio Display et Pro Display XDR :

Pro Display XDR : écran Retina 6K (résolution de 6 016 x 3 384), luminosité de 1 000 nits (XDR) ou 500 nits (SDR), couleurs étendues (P3), True Tone.

Studio : Écran Retina 5K (résolution 5 120 x 2 880), 600 nits, couleurs étendues (P3), True Tone

Le prochain iMac aura probablement des cadres plus petits que l’iMac et l’iMac Pro 27 pouces, ce qui pourrait l’aider à atteindre une densité de pixels plus élevée sans avoir à agrandir l’écran beaucoup plus.

Une rumeur de Ross Young en octobre 2021 suivi d’un rapport en décembre 2021 affirmaient qu’Apple apporterait un écran Liquid Retina XDR avec “environ 1 000 zones et plus de 4 000 mini-LED” à l’iMac. Ce serait moins que les 10 000 mini-LED de l’iPad et les 8 000 mini-LED du MacBook Pro, bien qu’il soit probablement impossible de les distinguer visuellement.

Caractéristiques techniques

L’iMac est généralement conçu pour les professionnels de la création. Pour cause, il est doté d’un processeur et d’une carte graphique plus puissants que les plus petites versions, sans compter sur sa RAM personnalisable.

Mais alors, que pouvons-nous attendre de la prochaine génération d’iMac 27 pouces ?

Processeur

Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté en janvier 2022 que l’iMac Pro serait équipé de puces similaires aux processeurs M1 Pro et M1 Max du MacBook Pro. Cette rumeur est apparue avant le lancement du Mac Studio, qui a été vendu avec ces mêmes processeurs.

Maintenant que des puces M2 Pro et M2 Max sont disponibles dans le MacBook Pro, en sera-t-il de même pour l’iMac Pro ? Des rapports laissent penser que le prochain iMac intégrera des puces M3.

Gurman a affirmé à maintes reprises qu’Apple allait ignorer la puce M2 et passer directement à la puce M3 pour la prochaine génération d’iMac 24 pouces et il est possible que l’iMac Pro fasse le même saut, bien qu’il n’y ait pas de rumeurs récentes sur la puce qui sera utilisée.

Capacités graphiques

Comme pour le processeur, nous pouvons nous faire une idée de ce que les GPU M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra d’Apple pourraient apporter à l’iMac.

Le M1 Pro propose un GPU à 14 ou 16 cœurs (14 cœurs sur l’entrée de gamme). Apple affirme que les performances sont jusqu’à deux fois plus rapides que celles du M1 pour cette puce. La société affirme également que le GPU est jusqu’à 7 fois plus rapide que les graphiques intégrés sur la dernière puce à 8 cœurs d’un ordinateur portable.

Le GPU M1 Max est encore plus performant avec ses 32 cœurs. Dans ce cas, Apple affirme que les performances graphiques sont jusqu’à 4 fois plus rapides que celles de la puce M1.

Quant au M1 Ultra, qui offre un GPU à 64 cœurs, Apple a révélé qu’il offrait des performances GPU 80 % plus rapides que celles du Mac Pro équipé de la carte Radeon Pro W69 00X, qui est la carte graphique la plus rapide proposée pour le Mac Pro 2019.

RAM

Le M2 Pro prend en charge jusqu’à 32 Go de RAM tandis que le M2 Max jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée. C’est moins que les 128 Go de RAM de l’iMac 27 pouces.

Une limitation de la RAM d’Apple est qu’elle ne pourra pas être mise à niveau par l’utilisateur. L’iMac 27 pouces avait des emplacements RAM accessibles par l’utilisateur. Avec le silicium d’Apple, la RAM, correctement appelée mémoire unifiée, est intégrée au SoC, elle n’est donc pas évolutive par l’utilisateur.

Cependant, Apple propose jusqu’à 128 Go avec le M1 Ultra dans le Mac Studio, il est donc possible qu’il y ait une allocation de RAM adéquate dans l’iMac Pro.

Stockage

Toujours sur Twitter, Dylan suggère que 512 Go de stockage seront disponibles sur le nouvel iMac.

Si tel est le cas, il s’agira d’une belle amélioration par rapport aux 256 Go de l’iMac 27 pouces d’entrée de gamme.

Ports

Alors que l’iMac 24 pouces standard ne dispose que de deux Thunderbolt/USB 4, et de deux ports USB 3 supplémentaires sur les autres modèles, le 27 pouces devrait disposer d’un plus grand choix de connectique (HDMI, carte SD, USB C…).

Après qu’Apple ait lancé le MacBook Pro avec HDMI et un emplacement pour carte SDXC, des rumeurs suggéraient que l’iMac suivrait. Le boîtier mince pourrait être un problème, mais la marque l’a résolu sur le modèle 24 pouces en plaçant la prise casque sur le côté.

On aimerait que l’emplacement pour carte SC, très apprécié des photographes, fasse son retour sur l’iMac comme il l’a fait sur le MacBook Pro.

Nouvelles fonctionnalités

L’iMac 24 pouces présente un clavier de couleur avec Touch ID, des fonctionnalités audio améliorées, notamment un système haute-fidélité à six haut-parleurs avec des woofers à annulation de force, et d’une caméra FaceTime HD 1080p.

Verrons-nous les mêmes caractéristiques sur le 27 pouces ou profiterons-nous de corrections et d’ajouts ?

Face ID

La version bêta de Big Sur contenait un code faisant référence à un capteur TrueDepth, ce qui suggère qu’Apple pourrait incorporer cette technologie à l’écran de son iMac.

Mark Gurman pense, lui, qu’il faudra encore encore attendre quelques années avant de voir Face ID apparaître…

