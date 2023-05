Apple ne participe pas souvent à de grands événements à l’échelle de l’industrie comme le CES ou l’E3. En effet, elle préfère organiser ses propres événements.

Plusieurs fois par an, la firme invite la presse et les professionnels pour présenter ses derniers produits et services lors de Keynote qu’elle diffuse en ligne à ses millions de fans.

Rien n’empêche jamais Apple de créer et de lancer de nouveaux produits. Pour en 2022, il y a eu trois événements de ce type : en 8 mars, la WWDC en juin et en septembre. Une Keynote supplémentaire était attendue en octobre ou novembre, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

Pour la suite de 2023, nous prévoyons au moins trois événements Apple, dont l’un pourrait être le lancement d’une toute nouvelle catégorie de produits, un casque VR/AR.

Quand aura lieu le prochain événement d’Apple ?

Apple n’a pas encore officiellement organisé d’événement, mais depuis le début de l’année de nouveaux produits ont déjà été présentés : le HomePod, le Mac Mini M2, et les MacBook Pro 14 et 16 pouces. En effet, c’est via un communiqué de presse que la firme a lancé un MacBook Pro M2 Pro et Pro Max et un Mac mini M2 pourtant attendus au printemps, désormais officiellement disponibles à l’achat… Tout comme son enceinte de deuxième génération que l’on ne pensait pas découvrir avant peut-être le milieu d’année.

Si la firme lance parfois certaines nouveautés au printemps, en mars ou avril, l’envoi des invitations à la WWDC laisse penser que rien de cela n’arrivera. Il faudra certainement attendre juin pour découvrir ce qui se cache encore dans les tuyaux de l’Apple Park.

Des rumeurs récentes laissent penser que le casque AR/VR d’Apple, qui devait faire ses débuts au printemps (avec une sortie plus tard dans l’année), sera finalement dévoilé lors de la WWDC à partir du 5 juin. Cela remet en question la possibilité même d’un événement de printemps, puisque le seul produit important qu’Apple devrait sortir d’ici là est un MacBook Air 15 pouces.

WWDC 2023

Du 5 au 9 juin 2023

Les invitations ont été lancées, la WWDC23 aura lieu au début du mois de juin 2023, à partir du 5 pour finir le 9. À quelques exceptions près, la conférence s’est toujours tenue la première semaine de juin. L’événement dure une semaine et la keynote a toujours lieu le lundi.

Voici les dates des dix dernières éditions de la WWDC :

WWDC 2022 : 6-10 juin

WWDC 2021 : 7-11 juin

WWDC 2020 : 22-26 juin

WWDC 2019 : 3-7 juin

WWDC 2018 : 4-8 juin

WWDC 2017 : 5-9 juin

WWDC 2016 : 13-17 juin

WWDC 2015 : 8-12 juin

WWDC 2014 : 2-6 juin

WWDC 2013 : 10-14 juin

WWDC 2012 : 11-15 juin

Apple révèle ses nouveaux systèmes d’exploitation, soit cette année : iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17.

La firme devrait présenter son casque de réalité mixte. Un tout nouveau matériel est parfois annoncé un peu avant sa sortie, à la fois pour éviter les fuites des fabricants et de la chaîne d’approvisionnement et pour donner aux développeurs le temps de se préparer. En revanche, nous ne nous attendons pas à ce que l’appareil lui-même soit mis en vente au grand public avant au moins septembre.

Quelques rumeurs laissent aussi présager la présentation d’un MacBook Air 15 pouces, d’un nouveau Mac Pro, le seul ordinateur de la marque à ne pas intégrer le Silicium de la marque, et le iMac 27 pouces.

Apple

Keynote de septembre 2023

Prédiction : 12 septembre

Qui sait ce que l’automne 2023 pourrait apporter, mais Apple a lancé un nouvel iPhone en septembre de pratiquement chaque année au cours de la dernière décennie, donc un nouvel iPhone semble presque certain à la même période l’année prochaine.

En fonction des dates auxquelles Apple a organisé les précédents événements de septembre, nous prévoyons le mardi 12 septembre 2023, mais il se pourrait que cela soit une semaine plus tôt, comme en 2022, le 5 ou le 6 septembre.

2022 : mercredi 7 septembre

2021 : mardi 14 septembre

2020 : mardi 15 septembre (pas un événement iPhone)

2019 : mardi 10 septembre

2018 : mercredi 12 septembre

2017 : mardi 12 septembre

2016 : mercredi 7 septembre

2015 : mercredi 9 septembre

2014 : mardi 9 septembre

2013 : mardi 10 septembre

2012 : mercredi 12 septembre

Quant à ce qui sera lancé :

Keynote d’octobre 2023

Cette année, il n’y a pas eu d’événement en octobre 2022, à la place, Apple a publié des communiqués de presse sur un nouvel iPad et des modèles iPad Pro.

Les événements d’octobre du passé ont (ou n’ont pas) eu lieu aux dates suivantes.

2022 : pas d’événement

2021 : lundi 18 octobre

2020 : mardi 12 octobre

2019 : pas d’événement

2018 : mardi 30 octobre

2017 : pas d’événement

2016 : jeudi 27 octobre

2015 : pas d’événement

2014 : jeudi 16 octobre

2013 : mardi 22 octobre

2012 : mardi 23 octobre

2011 : mardi 4 octobre

Quant à ce qui sera lancé :

Les Mac et les iPad sont les appareils les plus susceptibles de faire leur apparition en octobre. Il n’existe toujours pas de modèle d’iMac 27 pouces (du moins pour l’instant), mais de nombreuses rumeurs mentionnent son arrivée. Une mise à jour d’un 24 pouces n’est, apparemment, pas prévue avant 2023

Vous pourrez suivre les annonces en direct, sur tout appareil via le site officiel d’Apple, ainsi que via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, mais aussi par le biais de sa chaîne YouTube.

À quelle heure démarrent les événements Apple ?

Les événements d’Apple débutent généralement à 10h du matin en Californie, soit 19h en France.

Si résidez au Canada, alors connectez-vous dès 10h (PDT/PT), 11h (MDT/MT), 12h (CDT/CT), 13h (EDT/ET) ou 14h (ADT/AT).

Les présentations Apple durent entre une et deux heures, et sont généralement diffusées depuis l’Apple Park en Californie.

