Une fusion entre Warner Bros et Discovery+ a récemment donné naissance à la plateforme Warner Bros Discovery, le projet étant de combiner les services de streaming HBO Max et Discovery+, pour un lancement le 23 mai 2023. Et, pour l’occasion, HBO Max perd son appellation et se renomme tout simplement Max.

Sa version sans publicité coûte 15,99 dollars par mois, il est également disponible en HD, avec deux flux simultanés et 30 téléchargements. Un niveau supérieur est aussi proposé à 19,99 $ par mois, avec une diffusion en 4K HDR avec Dolby Atmos, quatre flux simultanés et 100 téléchargements autorisés.

Actuellement disponible aux États-Unis, en Amérique latine et dans certaines parties de l’Europe, il ne l’est toujours pas dans l’Hexagone. Heureusement, en attendant sa sortie en France, espérée prochainement, il existe une solution pour contourner les restrictions imposées par ce géant du streaming. Il s’agit d’une méthode similaire à celle utilisée pour regarder des services comme Hulu et Netflix US : passer par un VPN.

À quand une sortie de Max en France ?

Sa sortie à l’international a, pour le moment, seulement lieu dans les pays où HBO Max était déjà disponible. Vous l’aurez compris, ce n’est pas le cas de la France, qui n’en profitera donc pas avant l’automne 2024.

Cette plateforme donnera accès à contenus HBO Originals, Max Originals, aux films des studios Warner Bros., DC et Harry Potter, avec une série en préparation, mais aussi à des programmes adaptés aux enfants des marques HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, entre autres.

Profiter du contenu HBO via le Pass Warner d’Amazon Prime Video

Aujourd’hui, c’est avec Amazon Prime Video que Warner Bros. Discovery a finalement signé un accord de distribution exclusif.

Depuis le 16 mars 2023, grâce à son Pass Warner à 9,99 €, qui est à payer en plus du coût de votre abonnement Prime, vous accéderez au catalogue HBO mais aussi 12 chaînes Warner (dont Eurosport).

Pour rappel, l’accès au service Prime Video passe par une souscription à l’offre Prime d’Amazon qui est au prix de 6,99 €/mois ou 69,90 €/an.

Regarder Max depuis la France grâce à un VPN

Si Max a été lancé dans de nombreux pays du monde, pour ce qui est de la France, comme pour l’Angleterre, aucune date n’a encore été arrêtée.

La souscription à Max passe par le site du service, qui ne pourra être ouvert que sur un navigateur géolocalisé aux États-Unis ou dans les pays d’Europe accessibles. Pour ce faire, l’utilisation d’un VPN (réseau virtuel privé) est indispensable. Cet outil permet de changer votre adresse IP et de surfer sur le net comme si vous étiez ailleurs.

Pour obtenir les meilleures performances au meilleur prix, nous vous recommandons NordVPN. Une fois votre choix fait, vous êtes fin prêt à passer à l’étape suivante qui consiste à entrer vos informations de facturation.

Créer un compte Max

Sur Max.com, vous ne pourrez vous inscrire que si vous possédez une carte de paiement américaine ou PayPal. Par conséquent, pour créer un compte :

Connectez-vous à votre VPN sur votre smartphone, choisissez un serveur américain.

Créez un nouveau compte Apple ID ou Google Play depuis votre navigateur, en choisissant les États-Unis.

Activez ce nouveau compte sur votre smartphone.

Maintenant que vous avez accès à l’app store américain, téléchargez et installez l’application HBO Max.

Appuyez sur Skip si l’app store vous demande d’ajouter des informations de paiement à votre compte.

Rendez-vous sur l’app Max et créez un nouveau compte avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Utilisez PayPal comme moyen de paiement.

Une fois votre compte vérifié, vous pouvez vous connecter depuis n’importe quel appareil.

HBO Max

Par le passé, plusieurs utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir installer HBO Max sur iOS car leur App Store demande à enregistrer des détails de paiement autre que PayPal.

Dans ce cas, nous vous recommandons d’acheter du crédit App Store américain via une carte cadeau, à vous procurer sur Amazon US ou Walmart, entre autres. Le montant minimum est généralement de 25 $, un coût suffisant pour couvrir un mois de souscription à Max qui, avant un possible changement (comme mentionné plus haut), est proposé au prix de 19,99 $, ou 15,99 $ pour l’abonnement avec publicité.

Si vous définissez votre adresse électronique en tant que destinataire, alors vous recevrez votre code permettant d’échanger l’argent par mail. Au moment d’ajouter vos informations de paiement, sélectionnez “échanger la carte cadeau ou le code” pour ajouter la somme comme crédit sur votre compte.

Vous devriez maintenant être en mesure de regarder HBO Max comme si vous étiez aux États-Unis, ou là où il est accessible, à condition, pour rappel, que vous soyez connecté à un VPN.

Attention, gardez à l’esprit qu’en passant par cette méthode, vous enfreignez les conditions d’utilisation de HBO Max, en conséquence de quoi le service peut supprimer votre compte s’il estime que cela est nécessaire.

Si le service OCS proposait des séries HBO, sachez qu’elles ont disparu de la plateforme depuis le 1er janvier dernier et qu’elles sont, pour rappel, désormais accessibles sur Prime Video grâce au Pass Warner.

