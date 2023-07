Le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus populaire d’Apple, et ce pour de bonnes raisons. Il est fin, léger, très performant et il est surtout le plus abordable de la marque.

Fin 2020, après une longue attente, il était aussi devenu l’un des premiers modèles Mac à être alimenté par le Silicium d’Apple, jusqu’à ce qu’en juin 2022, son successeur voit le jour. En plus d’un design repensé, il intégrait une puce M2 encore plus puissante ainsi que de nouvelles fonctionnalités et améliorations bienvenues.

Puis un an plus tard, en juin 2023, la firme de Cupertino a dévoilé sa toute dernière itération, et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un MacBook Air M2 de 15 pouces.

Vous l’aurez compris, aujourd’hui il existe donc trois modèles de MacBook Air :

MacBook Air 13,3 pouces, M1

MacBook Air 13,6 pouces, M2

MacBook Air 15,3 pouces, M2

MacBook Air : Prix et caractéristiques

Dernier modèle : annonce en juin 2023, livraison en juillet

Le MacBook Air M1 était déjà très convaincant, avec des performances et une autonomie phénoménales, toutefois depuis la sortie du premier MacBook Air M2, on profite d’un tout nouveau design avec toujours plus d’améliorations.

Tout d’abord, on retrouve un corps plat qui ressemble davantage aux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais en plus fin malgré une taille de 15 pouces aujourd’hui proposées et avec des bordures autour de l’écran réduites, étendant ainsi la taille de son affichage.

Sa webcam est à 1080p pour une bien meilleure qualité d’images, et les haut-parleurs et microphones ont été corrigés.

Il ne dispose toujours que de deux ports Thunderbolt/USB 4, mais à cela s’ajoute le retour du connecteur MagSafe pour la recharge.

Autre évolution à prendre en considération… son prix. Le Macbook Air M2 est commercialisé à partir de 1 299 € pour le 13 pouces et de 1 599 € pour le 15 pouces, contre 1 199 € pour son prédécesseur M1.

MacBook Air : Pourquoi vous devriez l’acheter

Les MacBook Air M2, 13 ou 15 pouces, présentent un tout nouveau design et embarquent le dernier processeur de la marque.

Il s’agit d’excellents ordinateurs portables à acheter, et c’est même le bon moment pour le faire, car après le récent lancement du 15 pouces en juin 2023, il est peu probable qu’une nouvelle mise à jour soit apportée à la gamme avant 2024.

Aussi, rien ne vous empêche de vous tourner vers le Macbook Air M1 qui avait déjà été une mise à niveau importante par rapport au précédent, doté d’un processeur Intel.

MacBook Air : Pourquoi vous devriez attendre

Les seules raisons de retarder l’achat d’un MacBook Air seraient les suivantes :

Attendre les puces M3 qui pourraient arriver début 2024

Attendre un meilleur prix

Pour les trouver au meilleur prix, il faudra sûrement compter sur le Black Friday qui a lieu en novembre chaque année et l’opération Back to School pour les étudiants.

Toutefois, il n’est pas non plus nécessaire d’attendre cette période pour le procurer en promo car les revendeurs, à l’instar d’Amazon, notamment lors de son évènement Prime, proposent des prix réduits, et à retrouver aussi tout au long de l’année.

Notre recommandation : Acheter

Il n’est pas fréquent qu’Apple remanie entièrement son Mac le plus populaire, mais c’est pourtant exactement ce qu’elle fait depuis 2022.



Avec son modèle 15 pouces à peine sortie, il faudra probablement attendre encore plusieurs avant la présentation d’un processeur nouvelle génération (M3 ?), et il n’y a pas d’autres MacBook prévus à l’horizon dans cette gamme de prix.

De ce fait, vous ne trouverez pas meilleur moment pour vous le procurer.

En attendant, si vous voulez un MacBook Air bon marché et que cela ne vous dérange pas qu’il n’ait pas le nouveau design ou la puce M2, alors le MacBook Air M1 sera aussi un bon choix.

Mais gardez en tête que pour 100 € de plus, vous pouvez obtenir le MacBook Air M2 aux nombreux avantages. Si vous voyez une bonne affaire, cela vaut donc la peine de l’acheter.

Articles recommandés :