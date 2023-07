Lorsque Apple sort un nouveau fleuron, la marque met tout en œuvre pour qu’il offre les meilleurs appareils photo du marché, et ça fonctionne ! Globalement, n’importe quel iPhone récent que vous achetez, même s’il est vieux d’un an, vous offrira une qualité photo et vidéo exceptionnelle.

C’est cette constance, ainsi que la popularité des Mac auprès des professionnels de l’image, qui fait qu’Apple est tant appréciée par les photographes et des vidéastes.

Que vous soyez un pro ou simplement passionné, l’iPhone le plus adapté est presque toujours le plus récent, mais aussi le plus cher. Aujourd’hui, il s’agit donc de l’iPhone 14 Pro !

En revanche, même s’il présente des capteurs photo avancés et appuyés par des technologies impressionnantes, les autres modèles méritent aussi qu’on s’y intéresse.

Comparons ensemble les derniers iPhone vendus par Apple avec certains de leurs prédécesseurs.

La firme de Cupertino préfère privilégier des mises à jour importantes aux grands changements de caractéristiques, si ce n’est les modèles Pro de l’iPhone 14 qui profitent tout de même d’un nouveau capteur principal.

Pour comparer les différents appareils photo proposés par la marque, regardons d’abord du côté de leurs caractéristiques techniques, puis nous nous pencherons sur leurs fonctions.

Modèle d’iPhone Capteur principal Ultra grand-angle Telephoto Zoom iPhone 14 Pro Max 48 Mp, ƒ/1,78 12 Mp, ƒ/2,2 12 Mp, ƒ/2,8 0.5, 1, 2, 3x zoom optique iPhone 14 Pro 48 Mp, ƒ/1,78 12 Mp, ƒ/2,2 12 Mp, ƒ/2,8 0.5, 1, 2, 3x zoom optique iPhone 14 Plus 12 Mp, ƒ/1,5 12 Mp, ƒ/2.4 0.5, 1x zoom optique iPhone 14 12 Mp, ƒ/1,5 12 Mp, ƒ/2.4 0.5, 1x zoom optique iPhone 13 Pro Max 12 Mp, ƒ/1,5 12 Mp, ƒ/1,8 12 Mp, ƒ/2,8 0.5, 1, 3x zoom optique iPhone 13 Pro 12 Mp, ƒ/1,5 12 Mp, ƒ/1,8 12 Mp, ƒ/2,8 0.5, 1, 3x zoom optique iPhone 13 12 Mp, ƒ/1,6 12 Mp, ƒ/2,4 0.5, 1x zoom optique iPhone 13 mini 12 Mp, ƒ/1,6 12 Mp, ƒ/2,4 0.5, 1x zoom optique iPhone SE 12 Mp, ƒ/1,8 0.5, 1x zoom optique iPhone 12 Pro Max 12 Mp, ƒ/1,6 12 Mp, ƒ/2,4 12 Mp, ƒ/2,2 0.5, 1, 2.5x zoom optique iPhone 12 Pro 12 Mp, ƒ/1,6 12 Mp, ƒ/2,4 12 Mp, ƒ/2,0 0.5, 1, 2x zoom optique iPhone 12 12 Mp, ƒ/1,6 12 Mp, ƒ/2,4 0.5, 1x zoom optique iPhone 11 12 Mp, ƒ/1,8 12 Mp, ƒ/2,4 0.5, 1x zoom optique

Ces dernières années, les modèles Pro et Pro Max ont proposé des caractéristiques techniques identiques, mais cela n’a pas toujours été le cas. Par exemple, l’iPhone 12 Pro Max offrait un meilleur téléobjectif.

On pourrait penser que l’appareil photo de 48 Mp des 14 Pro et Pro Max représente un énorme bond en avant par rapport aux autres itérations, et c’est le cas, mais la question est de savoir si cela a vraiment une utilité surtout qu’il demande une certaine capacité de stockage.

Pour en profiter, vous devez activer la prise de vue ProRAW 48 Mp. Ce format est présent sur les iPhone depuis la sortie du 12 Pro et permet aux photographes de mieux contrôler l’édition. Il ne s’agit donc pas d’une fonctionnalité propre à l’iPhone 14 Pro, mais cela n’enlève en rien qu’il affiche le plus grand nombre de données jamais capturées sur un iPhone.

En revanche, pour disposer d’un objectif à longue distance focale, cette fois vous n’aurez d’autre choix que vous tournez vers l’iPhone 14 Pro. Il est également doté de meilleures options de zoom optique, allant jusqu’à 3x, contre 1x sur les modèles standard. Quant à la macrophotographie, elle est proposée à partir de l’iPhone 13 Pro.

Les ouvertures sont également très différentes d’un iPhone à l’autre. Elles changent pratiquement à chaque génération, la marque essayant de concevoir un smartphone capable d’exceller en basse lumière. L’ouverture ƒ/1,5 de l’iPhone 14 absorbe davantage de lumière que la ƒ/1,8 de l’iPhone SE, par exemple.

Outre cela, c’est la composition des capteurs qu’il faut regarder.

L’iPhone 14 Pro est doté d’un objectif quadri-pixel qui combine quatre pixels en un grand quadri-pixel équivalent à 2,44 µm, le tout aidé par l’appareil photo ultra grand-angle de 12 Mp.

Enfin, l’autre avantage avec les derniers capteurs d’Apple est la stabilisation optique de l’image par déplacement, mais seulement disponible sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Quant aux anciens, ils procurent une stabilisation optique de l’image.

Vous l’aurez compris, les modèles 14 Pro et Pro Max s’imposent clairement comme les meilleurs iPhone pour la photo. Toutefois, si la présence d’un téléobjectif et d’un capteur de 48 Mp RAW ne vous semble pas indispensables, alors vous devriez regarder du côté de leurs prédécesseurs.

Quelles sont les fonctions des appareils photo de l’iPhone ?

Tous les iPhone sont capables de prendre de bonnes photos grâce aux innovations d’Apple en matière de logiciels et de traitements en arrière-plan. Récemment, avec sa gamme 14, la société a introduit le moteur photonique. Il s’agit d’une technologie computationnelle qui sert, entre autres, à améliorer le rendu en basse lumière.

Il s’appuie sur le logiciel Deep Fusion, introduit avec l’iPhone 11. Celui-ci implique que l’appareil photo prenne plusieurs clichés à différentes expositions, pour ensuite les évaluer et combiner pour créer la meilleure photo possible. C’est particulièrement utile pour les selfies et les portraits.

Les styles photographiques sont apparus avec l’iPhone 13 et sont présents sur l’iPhone SE (3e génération). Ils sont prédéfinis et appliqués lors d’une prise, évitant ainsi l’ajout de filtre. Les ajustements se font sur des éléments d’une image (maintien des tons chair, etc.) plutôt que son ensemble. Les cinq préréglages sont Standard, Contraste intense, Vif, Chaud et Froid et vous pouvez aussi en ajuster le ton et la chaleur.

Vous pouvez bien sûr retoucher vos photos ultérieurement à l’aide des filtres de l’application Photos.

À chaque génération, Apple cherche à améliorer la photographie en basse lumière. Cela n’est pas plus évident que dans les réglages automatiques du Mode nuit qui sont arrivés avec l’iPhone 11 et qui se sont améliorés au fil des générations suivantes. Un réglage Portrait en mode nuit est apparu avec les 12 Pro et 12 Pro Max, et est disponible sur les modèles Pro ultérieurs, mais pas sur l’iPhone 13 ou 14.

En ce qui concerne les portraits, le mode Portrait est disponible sur l’iPhone SE (2e génération) et les versions ultérieures, l’iPhone X et les versions ultérieures, ainsi que l’iPhone 7 Plus et 8 Plus. Les iPhone récents (y compris X et 8 Plus) disposent en supplément de la fonction Éclairage du portrait qui permet de sélectionner l’un des cinq effets pour “éclairer” votre portrait. Il vous est possible d’ajuster la profondeur de champ de ces portraits pour créer plus ou moins de flou en arrière-plan.

Le mode Portrait inspire également le mode Cinématique pour la réalisation de vidéos sur l’iPhone. Avec ce réglage, l’appareil photo peut enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ, de manière à ce que le sujet soit mieux mis en valeur. Le mode Cinématique est disponible sur les modèles de la série 13 et ultérieurs.

Un autre mode vidéo est apparu récemment : le mode Action. Fonction de la série 14, il permet de réaliser des vidéos fluides lorsque vous êtes en mouvement.

Il s’agit là de quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables apparues ces dernières années, mais il y en a encore beaucoup d’autres. Par exemple, Live Photos pour réaliser des captures de 3 secondes avec chaque photo, de sorte que vous puissiez choisir l’image fixe que vous souhaitez, créer un effet de type Gif ou simplement conserver le court clip. Et, bien sûr, chaque iPhone peut prendre des time-laps et des vidéos au ralenti, ainsi que des photos carrées, Portrait et Pano.

Quid de la vidéo ?

Avec tous les iPhone depuis la 12ème génération, l’enregistrement vidéo peut se faire en 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s, en HD 1080p à 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s et en Slo-mo 1080p à 120 i/s ou 240 i/s.

Les différences concernent plutôt les fonctionnalités telles que le mode Cinématique sur les gammes 13 et 14 (uniquement en 4K HDR pour la série 14), l’enregistrement vidéo ProRes et Macro (réservé aux iPhone 13 Pro/ProMax et 14 Pro/Pro Max) et l’enregistrement vidéo HDR, qui est de 60 images par seconde sur les iPhone 13 et ultérieurs, et de 30 images par seconde pour les modèles antérieurs.

Autre omission sur l’iPhone SE : le zoom audio, qui réduit les bruits de fond lors de l’enregistrement et qui est présent sur les iPhone 11 et ultérieurs.

Assurément le mode Action et le mode Cinématique s’avéreront utiles à tous ceux qui réalisent des vidéos avec leur iOS.

Quel est le meilleur iPhone pour la photo ?

1. iPhone 14 Pro Prix lors du test: From $999 Best Prices Today: L’iPhone 14 Pro embarque le même appareil photo que le 14 Pro Max, mais il est plus léger et compact. Il vous fait profiter de trois objectifs arrière, dont un capteur ultra-grand angle, un téléobjectif, un zoom optique jusqu’à 3x, de la macro, et d’un format ProRAW jusqu’à 48 Mp. Lire notre iPhone 14 Protest complet 2. iPhone 14 Prix lors du test: From $799 Best Prices Today: Bien qu’il n’ait pas le niveau technique des Pro et Pro Max, l’iPhone 14 reste une bonne alternative si vous cherchez un appareil photo décent et qui reste dans votre budget. Comme le 14 Pro, il intègre le mode Action pour des vidéos stables et la technologie de photographie computationnelle Photonic Engine qui passe par l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité de vos photos. Ces caractéristiques en font inévitablement un meilleur choix que l’iPhone 13. Lire notre iPhone 14test complet 3. iPhone 13 Pro Prix lors du test: From $999 Best Prices Today: C’est un peu un joker car Apple ne le vend plus, mais si vous êtes à la recherche d’une bonne affaire, il vaut la peine d’être pris en considération. Comme pour l’iPhone 14 Pro, vous disposez de trois caméras à l’arrière, dont un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif, un zoom optique jusqu’à 3x, la photographie et la vidéo macro, ainsi que l’Apple ProRAW (mais pas de 48 Mp).

